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الرئيسية | مجتمع | أطباء "الأحرار" يطلقون خدمة لإجابة مرضى السرطان

أطباء "الأحرار" يطلقون خدمة لإجابة مرضى السرطان

أطباء "الأحرار" يطلقون خدمة لإجابة مرضى السرطان
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:10

أطلقت منظمة مهنيي قطاع الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار خدمة خاصة بمرضى السرطان تحت إشراف البروفيسور السويح مصطفى، اختصاصي في أمراض السرطان، لطرح أسئلتهم حول فيروس كوفيد 19.

جاء ذلك من خلال منصة "إرشاد" التي أطلقتها المنظمة قبل أسبوعين ووضعتها رهن إشارة المواطنين للإرشاد والتوعية وتقديم الإرشادات حول فيروس كورونا، مع أكثر من 120 طبيبا وطبيبة على مدى 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع.

ويقوم زوار الموقع الذين فاق عددهم اليوم 45.000 شخص بطرح تساؤلاتهم عن طريق المحادثة برسائل نصية أو مكالمة هاتفية صوتا وصورة، سواء عن طريق الحاسوب أو الهاتف المحمول.

وتكفل هذه المنصة كل المتطلبات اللازمة لتأمين التواصل بين الطبيب والمواطن في حفظ تام لسرية المعلومة.

جدير بالذكر أن الموقع وفر خلال أسبوعين ما مجموعه 2050 استشارة، منها 150 خاصة بالمرأة الحامل، 43 في المائة من طرف الإناث، و57 من طرف الذكور؛ فيما تتراوح الفئة العمرية لرواد الموقع بين 18 و55 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - ياسين الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:17
بادرة طيبة.... ولكن أتمنى أن تكوم في وجه الله و ليس تحت راية حزب....لأن كل ما يأتي من الأحزاب في هذه الظرفية الصعبة تنعدم فيه البراءة...لإشارة أنا لا أنتمي لأي حزب و لن أفعل. لأن كل الأحزاب لا تقنعني....
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14
2 - حمزة الروداني الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:19
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الكفاءات و الطاقات ، وااصلو أيها التجمعيون أنتم في الطريق الصحيح
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-18
3 - الإدريسي الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:20
الأحرار يواصلون ديناميتهم المنقطعة النظير
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-20
4 - هشام الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:20
والله مابقا ليا منقول بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسيه و وزرائه و مختلف منظماته الموازية أبانو على روح الوطنية و التضامن فعلا يستحقونا قيادة الحكومة
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-16
5 - المغاري الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:21
الوعي بأهمية خدمة المجتمع متأصل في هياكل حزب التجمع الوطني للأحرار
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-16
6 - الخالدي الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:22
هذه خدمة جليلة تقدمها المنظمة لفئة من المجتمع المغربي
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-13
7 - مولاي أحمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:22
شكرا جزيلا لمختلف مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار على روحهم الوطنية و التضامنية العالية التي أبانو عليها خلال هذه الازمة
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-13
8 - راضية الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:22
برافوو أطباء الاحرار على المجهودات الجبارة التي تقدمونها للمرضى السراطان في هده الظرفية
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-13
9 - عليون الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:23
مجهودات جبارة تقوم بها المنظمة لصالح المواطنين
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-11
10 - radita الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:24
الاحرار دائما مستعدون ونجدهم متحدين في جميع القطاعات
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-13
11 - أيوب الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:24
حزب التجمع الوطني للأحرار بجميع مكوناته من منظمات موازية و أعضاء المكتب السياسي كلهم أبانو على روح وطنية تضامنية عالية من أجل التصدي للفيروس كورونا
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-15
12 - كمال الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:25
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله
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-15
13 - halima الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:25
هاد الأعمال ماشي جداد علينا فحزب التجمع الوطني للأحرار معروف بطاقاته الغنية عن التعريف
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-15
14 - عبد الصادق الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:25
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة
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-16
15 - najwa الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:26
برافو حزب التجمع الوطني للاحرار هدا هو المطلب منكم دائما نشهد لكم بالجد والعمل
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16 - Salma الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:26
كلكم تألق و وعي يا أحرار هنيئا لنا بكم
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-11
17 - حسام الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:26
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل في الميدان بالقرب من المواطن
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-9
18 - Laila الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:26
نعم يا سادة انها كفاءات حزب التجمع الوطني للأحرار
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-9
19 - محسن الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:26
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربما نسيتم صور صاحب البذل الزرقاء. إتقو الله في هذ الشعب المطحون في هذا الوقت العصيب، فقد يبتلي الله اصحاب النوايا السيئة بما يسري حاليا. اللهم قد بلغت.
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4
20 - samira الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:27
التجمع دائما في القمة ليس اول مرة يدهشنا انه العمل  والمعقول
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-9
21 - houssam الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:27
و اش هذا وقت البوليتيك...والسياسة الخاوية...كون هادي شحال ملي تنضموا القطاع الصحي وتنميوه وانتم في الحكومة
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8
22 - najla الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:27
تبارك الله عليكم هذا عمل بالغ الأهمية مشكورون يا أطباء الأحرار
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-9
23 - ahmed الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:28
_هدا الحزب الدي مازلت اتئمل فيه الخير  لما
المتتبع للساحة السياسية المغربية سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
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24 - amine الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:28
نحن فخورين بكم و بمبادرتكم الطيبة واصلوا انتم في المسار الصحيح
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-9
25 - إدريس تطوان الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:28
شكرا للأطباء ولكن ليس هذا وقت الدعاية للحزب
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5
26 - mo3ad الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:29
التجمع حزب اخلاق ومبادئ وياليت باقي الاحزاب تقتدي به علنا نرقى بالسياسة في بلدنا
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-9
27 - سمير الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:29
انها بادرة جيدة تحتسب لحزب التجمع الوطني للاحرار
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-9
28 - nassim الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:29
وفقكم الله لما فيه خير، فعلا حزب التجمع الوطني للأحرار حزب العمل و المعقول
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-8
29 - omar الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:29
خير الكلام ما قل ودل فحزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد وأظن أن مصيره النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى
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-6
30 - كريمة الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:30
هدامعروف عن حزب التجمع الوطني للاحرار انا ممتتبع لانشطة اىجزب الاحظ مدى نشاطه ويساير الضرفية
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-5
31 - hamza الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:30
Nous sommes très fiers de vous chers amis. Continuez, vous êtes toujours au sommet
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-4
32 - اللا منتمي. الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:30
ان اكبر سرطان واكبر كورونا هي الاحزاب السياسية والتي لا تمثل الا نفسها والمصالح الشخصية والحزبية هو شعارها،اما المواطن بالنسبة لها فهو كمساحات الاطفال،متى اتسخت رمي بها في سلة القادورات.
لكم دينكم ولنا دين.
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5
33 - youssef الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:31
We are proud of you, and we wish all the best for you doctors
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-3
34 - اسماء الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:31
الحزب الوحيد لكنشوف تحروكات ديالو في هاد الضروف بيننا الاحزاب الاحرى في حالة ركود وفي سبات عميق
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-4
35 - hasan الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:32
بالتوفيق لكم ايها الاحرار هدا منتظر منكم اشكركم على هدا العمل القيم برافوو
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-4
36 - حليم الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:32
حزب تجمع الوطني للاحرار برهن اكتر من مرة على مساندته للوطن والمواطن في هده الضرفية الصعبة
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-4
37 - Medo الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:33
نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي اتبات على حسن نيتهم و تضامنهم مع الشعب المغربي
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-4
38 - احلام الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:34
من بين الحاجات لعجبتني فحزب التجمع الوطني للاحرار انه مند بداية خدة الازمة في بلادنا الا انهم يسعونا جاهيدين لمساندة المغاربة والمغرب شكرا
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-4
39 - احمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:36
مبادرة قيمة ومشكورين عليها في هده الضروف فاش محتاجنكم الحمد لله لقيناكم في انتضار باقي الاحزاب التي لم تحرك ساكنا معرفت اش كيتسناو
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0
40 - Noura الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:38
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و التضامن و التعاطف مع الشعب المغربي تحية تجميعة
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0
41 - نهيلة الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:40
شكرا لحزب التجمع الوطني هادشي ماشي جديد علينا و لكل كيشهد انكم قايمين بالواجب وكتر
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42 - صفاء الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:42
شكرا لكم على هده الخدمة و صراحة حزب عمل و معقول تستحقوا أننا نبقاو معاكم
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43 - مغربي متابع الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:43
لو كان حزب العدالة والتنمية هو الذي قام بها لسمعنا أنه يستغل الدين ويستغل مأساة المغاربة من أجل الإنتخابات.
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44 - علي الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:44
حمدلله أنه كاين حزب كيهتم بالمواطن و كيقوم بمجهود على ودو شكرا لكم لانكم انتم الكل
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45 - معلق الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:45
صافي ملي حتى الأطباء تحزبو راحنا في الهاوية والله عز وجل نهى عن التحزب
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46 - ابراهيم الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:48
كنت ما بين المنتقدين لحزب التجمع الوطني للأحرار و اليوم تغيرات النضره ديالي تماما ، شكرا لكم على المساندة و خاصة فهاد الظروف الصعبة
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47 - جواد الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:48
مبادرة طيبة بلون يبعت الامل لمغرب مشرق...... وفقكم الله لخدمة وطننا العزيز
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