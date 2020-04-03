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كُتّاب وآراء
أطباء "الأحرار" يطلقون خدمة لإجابة مرضى السرطان
أطلقت منظمة مهنيي قطاع الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار خدمة خاصة بمرضى السرطان تحت إشراف البروفيسور السويح مصطفى، اختصاصي في أمراض السرطان، لطرح أسئلتهم حول فيروس كوفيد 19.
جاء ذلك من خلال منصة "إرشاد" التي أطلقتها المنظمة قبل أسبوعين ووضعتها رهن إشارة المواطنين للإرشاد والتوعية وتقديم الإرشادات حول فيروس كورونا، مع أكثر من 120 طبيبا وطبيبة على مدى 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع.
ويقوم زوار الموقع الذين فاق عددهم اليوم 45.000 شخص بطرح تساؤلاتهم عن طريق المحادثة برسائل نصية أو مكالمة هاتفية صوتا وصورة، سواء عن طريق الحاسوب أو الهاتف المحمول.
وتكفل هذه المنصة كل المتطلبات اللازمة لتأمين التواصل بين الطبيب والمواطن في حفظ تام لسرية المعلومة.
جدير بالذكر أن الموقع وفر خلال أسبوعين ما مجموعه 2050 استشارة، منها 150 خاصة بالمرأة الحامل، 43 في المائة من طرف الإناث، و57 من طرف الذكور؛ فيما تتراوح الفئة العمرية لرواد الموقع بين 18 و55 سنة.
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تعليقات الزوّار (47)
المتتبع للساحة السياسية المغربية سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
لكم دينكم ولنا دين.