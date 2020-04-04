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"أمنستي المغرب" تهنّئ المعتقل علي عراس بالحرية

"أمنستي المغرب" تهنّئ المعتقل علي عراس بالحرية
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 08:22

هنّأت منظمة العفو الدولية - المغرب علي عراس، المعتقل في إطار "شبكة بلعيرج"، باستعادته حريته، وجدّدت دعوتها للسلطات، والمغربُ تحت وطأة وباء كورونا، إلى "تعزيز المناعة الوطنية، وتكتيل كافة الجهود بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، وغيرهم من نشطاء الحراكات الاجتماعية الأخرى، وكافة معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين شباب".

وقالت "أمنستي - المغرب" إن البلاد في هذه المرحلة العصيبة تحتاج في خوض معركتها الضارية مع "كورونا"، عدو البشرية، إلى أنْ يكون الجميع أحراراً في صف واحد بدون أغلال.

وذكرت "أمنسيتي" أنّ إطلاق سراح علي عراس جاء بعدما قضى حكما بالسجن لمدة 12 سنة، إثر إدانته بالمشاركة في الجماعة المعروفة باسم "شبكة بلعيرج" وجلب أسلحة لها.

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة العفو الدولية - فرع المغرب أطلقت شهر مارس الماضي نداء لـ"فتح أبواب سجون المغرب أمام معتقلي الرّأي قبل حصول كارثة إنسانية"، لأن هذا هو "وقت الحسم وإغلاق كل الملفات السياسية والاجتماعية المرهقة لبلادنا"، مضيفة: "لا يكفي أنْ نقوم بإجراءات احترازية حازمة لمواجهة مخاطر هذا الوباء العالمي، بل لا بد بالموازاة من إجراءات اجتماعية وإنسانية وسياسية لتقوية المناعة الوطنية وتكتيل الصفوف في خط دفاعي واحد".

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