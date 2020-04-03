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الرئيسية | مجتمع | مستشفى مكناس يسجّل شفاء 11 حالة من "كورونا" دفعة واحدة

مستشفى مكناس يسجّل شفاء 11 حالة من "كورونا" دفعة واحدة

مستشفى مكناس يسجّل شفاء 11 حالة من "كورونا" دفعة واحدة
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:50

قالت الدكتورة شفيقة غزوي، مسؤولة التواصل بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، لهسبريس، إن 11 حالة كانت تتابع العلاج من فيروس كورونا بمستشفى سيدي سعيد بمكناس تماثلت للشفاء التام.

وأوضحت متحدثة الجريدة أن المتعافين، الذين تلقوا العلاج بوحدة العزل الطبي بالمستشفى ذاته، سيخصص على شرفهم حفل استقبال رسمي قبل مغادرتهم المستشفى في وقت لاحق من مساء هذا اليوم.

وتعتبر هذه المرة الأولى منذ ظهور وباء "كورنا" المستجد بالمغرب التي يعلن فيها شفاء مجموعة تتكون من 11 مريضا بفيروس "كوفيد 19" في الوقت نفسه بأحد مستشفيات المملكة.

وتنضاف هذه المجموعة إلى قائمة 4 مصابين آخرين بـ"كورونا" المستجد كانوا قد تماثلوا، في وقت سابق، للشفاء بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، وغادروا المستشفى يوم الثلاثاء الأخير.

وبشفاء هذه المجموعة يرتفع عدد المتعافين من فيروس "كوفيد 19" بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، حتى الآن، إلى 15 شخصا.

وفي وقت سابق ارتفعت وتيرة المتعافين من فيروس "كورونا" بشكل لافت، بين الساعة التاسعة والساعة الحادية عشر صباح الجمعة.

وفي آخر تحديث للأرقام، أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ارتفع من 34 إلى 49 حالة شفاء، بزيادة 15 متعافٍ دفعة واحدة.

وثبت عدد المتوفين، وفق المصدر ذاته، عند عتبة 47 حالة، ليكون بذلك عدد المتعافين أكبر من عدد المتوفين جراء "كورونا".

وكانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق اليوم إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 735 حالة، بزيادة 27 إصابة، إلى حدود الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2983 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - hajar الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:55
الحمد لله يا ربي هنيئا لنا عقبال البقية يا ربي ويبعد علينا هدا الوباء اللعين و لكن نبقاو في ديارنا عافاكم
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13
2 - قمر محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:55
مشاءالله تبارك الله ياربي تشافي الجميع الفرج قريب ان شاء الله كل هده الحالات تبشر بالخير
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11
3 - جمال ابن بطوطة الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:55
اللهم لا نسألك رد القضاء..
ولكن اللطف فيه..
اتمنى لكم يوما سعيدا..
ويوما موفقا بالخير
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10
4 - مواطن الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:56
الحمد لله والشكر لله، شكرا لكل العاملين في قطاع الصحة تستحقون كل تشجيع مادي ومعنوي
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12
5 - ياسين التجر الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:57
الحمد لله. هده أخبار مفرحة بشرة إنشاء الله. سوف يزول هذا الوباء بإذن الله. وسوف تعود الحياة إلى طبيعتها المعتدة
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9
6 - سعيد الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:58
الحمدالله ومزيد من الصبر وإن معا العسر يسرا اللهم أشفي بقية المرضى وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
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8
7 - مصطفى المغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:58
الحمد لله.تبارك الله على الأطباء والممرضين المغاربة.
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6
8 - hayat الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:58
هذا من فضل ربي. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى. رحمته وسعت كل شيء. تحية تقدير و حب واجلال للطاقم الصحي و لكل السلطات المجندة و للشعب الراقي الذي يلتزم بالتعليمات الصحية و بالشفاء للجميع في كل اقطار العالم
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5
9 - المكناسي الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:58
مستشفى سيدي سعيد بمكناس مؤخرا تم ترميمه و إعادة هيكلته . كما أنه اكتسب خبرة في علاج هذا الفيروس خصوصا مع الطلبة المغاربة اللذين كانو بمدينة ووهان بالصين .
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4
10 - Ahmed الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:58
الحمد لله اللهم اشفي انت الشافي.
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1
11 - جميلة الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:59
الف حمد وشكر لك يا رب اللهم ارحم ضعفنا اشفي مرضانا و مرضى المسلمين واشفي كل مريض يارب
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3
12 - البوهالي الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:00
مستشفياتنا وأطرها بدأت تسوق عن قطاع الاعلام لقطاع مهترئ مريض في بلدنا والمل يعرفه وسلوا أي مريض دخل مستشفى عمومي في أي مكان في المغرب هل استقبوه بابتسامة وكلام طيب وعاملوه معاملة راقية وودعوه بالزغاريد .... على من تضحكون ؟؟؟؟
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-3
13 - عبده الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:01
المانيا 50000 تحليلة فيروس في اليوم 350000 تحليلة في الأسبوع المغرب 2900 تحليلة في شهر حلل وناقش......
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0
14 - عمرو الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:01
شكر لجميع الاطقم الطبية بمستشفى مكناس خبر يفرح ويعطي ثقة في النفس و يخفف من حالة الدعر بالمغرب.والمرجو منكم جميعا سواء اطباء ممرضين او المتعافين من هدا الوباء ان تعمموا تجربتكم لكل المغاربة عبر مختلف وسائل الاعلام لكي تعم الفائدة بين الناس في طريقة التعامل مع هدا الداء وشكرا لكم جزيل الشكر
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15 - maghribi f Texas الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:01
الحمد الله على كل شيء اللهم شافي جميع مسلمين يارب أخبار تباشر بلخير
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16 - زواقي الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:01
لنا الثقة في أطقمنا الطبية رغم التجهيزات الضعيفة . نقص يجب التفكير في تجاوزه في القادم من الأيام
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17 - ben lebsir ahmed الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:02
هل ان هناك اطباء اكفاء او طاقم ككل يقوم بكل العمل الجاد او ان المستشفى يوجدفي مكان واقي وصالح وانيق او ادوية تستعمل لابد من دراسة الوضع حتى تعمل في كل المستشفيات المملكة
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18 - سليمان علي المصطفى الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:02
الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
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19 - Ingénieur الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:03
فرحنا، الساعة هذ 11 داخلين فدوك 15 اوا الحمد الله ولكن راه 47 وفاة و 49 شفاء..لكم التعليق عييت مانشرح...
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20 - زيدان الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:03
من سنة الله سبحانه وتعالى أن الوباء لا يطول في أرض المسلمين.الله يشفي جميع المسلمين ويرحم كل مسلم وافته المنية .ولله الحمد على فضله مما أعطانا
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21 - Chafik ben mokhtar الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:03
حمدا لله ...يا رب ألطف بنا...تحية للأطر الطبية الساهرة على حياة الشعب المغربي العظيم
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22 - nassim الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:04
الحمد لله و شكره⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
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23 - سرور الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:04
هذا الخبر يبشر بالخير الحمد الله اللهم اشفي المرضى أجمعين يارب
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24 - Agourram الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:04
شي طبيب معلم تما هو او الطاقم ديالو. برافو عليكوم الله ايحفضكوم
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25 - أشرف الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:05
أخبار سااارة . الحمد لله على سلامتهم. تحية إجلال وإكبار للطاقم الطبي بمكناس وكل العاملين بقطااع الصحة والأمن.
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26 - ازناك ورزازات الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:05
تحية كبيرة للأطر الطبية التي تسهر على المرضى..من هدا المنبر اتمنى من المغرب ان يساعد اوروبا نظرا لتخلفها وخوفها من هذا المرض..
المغاربة متضامنون..تحية لكل مغربي بقي في منزله وصبر على البلاء وحتى الجوع لإستجابته لنداء الوطن...
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27 - المخلوف الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:05
الحمد لله.مبروك للمتعافين والشفاء للمصابين والنجاة للسالمين والتحية للسلطات والأطباء والمتعاونين من المواطنين.
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28 - مغربية وأفتخر الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:05
الحمدلله الحمدلله الحمدلله حتى يبلغ الحمد متناه
وعقبال الآخرين ياربي آمين
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29 - مغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:05
الحمد لله رب العالمين
اللهم ارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين.
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30 - العم حام الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:06
تحية للأطر الطبية من أطباء وممرضين وعاملين في القطاع الصحي بهدا المستشفى ..وللجنود المجهولي و دورهم المكمل في تعافي هؤلاء المرضى ...
نبتهل الله الشافي والعافي أن يشفي كل المرضى
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31 - Mahzala الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:06
علا سلامتهم اهم شيء هيا هل حوصر المرض ام اننا سنبقي في المنزل دون مدخول شهري
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32 - مغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:06
الحمد لله نسير في الاتجاه الصحيح
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33 - ابن طنجة الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:06
15 حالة شفاء من 40 مصاب في المستشفى بمكناس كانت نتيجة رحلة قام بها أربعون مسن متقاعدي التعليم الى مصر ثم عادو الى المغرب وهم حاملين هذا الفيروس دون أن يعلمو انا لا أفهم هؤلاء المتقاعدون كبار في السن ذهبو في رحلة سياحية الى مصر المعروفة مسبقا بانتشار هذا الوباء وكانت السلطات المصرية تخفي المعلومات الحقيقية عنه
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34 - محمد نورالدين الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:07
الحمد لله.من الأفضل أن يعرف المغاربة سبب هذا الإنجاز بمستشفى مكناس
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35 - مواطنة الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:07
الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم زد في راحتهم
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36 - أواب الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:07
خبر لخير. الله يشافي لمرضى ويحفظ بلادنا من لأمراض لعضوية ولمعنوية. الله ينصر لمغرب وينصر صاحب الجلالة سيدي محمد ويجيب الرجال لتخدم معاه.
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