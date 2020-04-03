مستشفى مكناس يسجّل شفاء 11 حالة من "كورونا" دفعة واحدة

رشيد الكويرتي من فاس

قالت الدكتورة شفيقة غزوي، مسؤولة التواصل بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، لهسبريس، إن 11 حالة كانت تتابع العلاج من فيروس كورونا بمستشفى سيدي سعيد بمكناس تماثلت للشفاء التام.

وأوضحت متحدثة الجريدة أن المتعافين، الذين تلقوا العلاج بوحدة العزل الطبي بالمستشفى ذاته، سيخصص على شرفهم حفل استقبال رسمي قبل مغادرتهم المستشفى في وقت لاحق من مساء هذا اليوم.

وتعتبر هذه المرة الأولى منذ ظهور وباء "كورنا" المستجد بالمغرب التي يعلن فيها شفاء مجموعة تتكون من 11 مريضا بفيروس "كوفيد 19" في الوقت نفسه بأحد مستشفيات المملكة.

وتنضاف هذه المجموعة إلى قائمة 4 مصابين آخرين بـ"كورونا" المستجد كانوا قد تماثلوا، في وقت سابق، للشفاء بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، وغادروا المستشفى يوم الثلاثاء الأخير.

وبشفاء هذه المجموعة يرتفع عدد المتعافين من فيروس "كوفيد 19" بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، حتى الآن، إلى 15 شخصا.

وفي وقت سابق ارتفعت وتيرة المتعافين من فيروس "كورونا" بشكل لافت، بين الساعة التاسعة والساعة الحادية عشر صباح الجمعة.

وفي آخر تحديث للأرقام، أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ارتفع من 34 إلى 49 حالة شفاء، بزيادة 15 متعافٍ دفعة واحدة.

وثبت عدد المتوفين، وفق المصدر ذاته، عند عتبة 47 حالة، ليكون بذلك عدد المتعافين أكبر من عدد المتوفين جراء "كورونا".

وكانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق اليوم إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 735 حالة، بزيادة 27 إصابة، إلى حدود الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2983 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.