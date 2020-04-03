تسجيل 70 حالة جديدة لكورونا في 24 ساعة .. الإجمالي: 761

هسبريس من الرباط

كشف مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 761 حالة، بزيادة 70 إصابة جديدة، خلال الفترة بين السادسة من مساء أمس إلى غاية السادسة من مساء الجمعة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3062 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

معطيات الوزارة تشير إلى أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، وصل إلى 56 حالة، وعدد الوفيات 47 ضحية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.