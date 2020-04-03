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تسجيل 70 حالة جديدة لكورونا في 24 ساعة .. الإجمالي: 761
الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:10
كشف مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 761 حالة، بزيادة 70 إصابة جديدة، خلال الفترة بين السادسة من مساء أمس إلى غاية السادسة من مساء الجمعة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3062 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
معطيات الوزارة تشير إلى أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، وصل إلى 56 حالة، وعدد الوفيات 47 ضحية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (102)
1 - A man from this world الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:14
إخوتي المغاربة حفظكم الله وأسعدكم دنيا واخرة، نصيحتي لي ولكم:
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
تعليق غير لائق
107
2 - bitali الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:14
ارجوكم لا رغبة لنا في تمديد الحجر ، اوقفو كل شيء واتركو المهن الضرورية فقط ، لنقضي على هده المصيبة في الوقت المحدد اي تمديد ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الهش ، لو سالت المغاربة هل تفضل خطر كورونا او البقاء في منزلك دون عمل و فقر وفقصة لاختارو خطر كورونا على وضع اقتصادي هش
4 - جمال ابن بطوطة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:16
ويبقى الأمل مطروحا..
على طاولة النقاش..
مادام أرقام الشفاء..
تقفز على أرقام الوفاة..
56 / 47
والله المعين
على طاولة النقاش..
مادام أرقام الشفاء..
تقفز على أرقام الوفاة..
56 / 47
والله المعين
6 - أنس بوتيرا الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:16
الحمد لله في تقدم ان شاء الله
التزمو بيوتكم
التزمو بيوتكم
7 - هشام الفاسي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:16
رفقا بنا ياااا رب. الله يجازيكم بخير الإخوان راه الوباء ولا ينتاشر بيناتنا. مبقاش خارجي. التزموا ديوركم. وكل واحد فينا ينهي يلا شاف شي حالة مخالطة بالتي هي أحسن. والله يهدينا جميييعا
8 - mol dar الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:17
ان شاء الله سيزول هذا الوباء
يجب علينا التقيد و لزوم المنازل في هذه الايام
يجب علينا التقيد و لزوم المنازل في هذه الايام
9 - Abdou rabat far الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:17
الله يفرجها علينا .الحمد لله كاين امل كبير وحتى الإصابات في تناقص
10 - rima الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:17
هذا مؤشر على انتقال العدوى بين المواطنين الرجاء ثم الرجاء ابقو في بيوتكم لان الامر خطير
11 - citoyenne الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:17
لطفك يارب. أللهم أرحم المتوفين واشفي المصابين ونجي الباقين. لنكثر من الإستغفار والدعاء حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا الوباء.
12 - abde الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:18
المشكل في نسبة التحاليل وعدم اللامبالات ديال المواطنين بعدم الحجر الصحي الله اهديكم على صحتكم
14 - مصطفى الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:18
اعتقد بهذه الوتيرة خلال هذه الأيام الصعبة، أن المغرب إن شاء الله سيتغلب قريبا على هذا الوباء إذا تظافرت مزيد من جهود الجميع خاصة التزام المواطنين بمساكنهم أكبر وقت ممكن. نتمنى الفرج القريب بحول الله وقوته.
15 - Usa الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:18
الدين يشمتون في امريكا الأيام تدور عليهم الأن.
تعليق غير لائق
-44
16 - Hicham الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:18
الحمد لله على كل حال من جهة محمد الله على نسبة الشفاء ومن جهة ثانية يجب أن تتأهب لاعداد جديدة في الأيام المقبلة نتيجة وصول انتقال العدوى 75 على الصعيد المحلي وبالتالي يجب الالتزام أكثر بالحجر الصحي .ونطلب الله العافية .
17 - سنهم الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:19
الحمد الله ربي كبير غادى أن شاء الله يفرجها علينا
18 - مدوخ الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:19
لازال المغاربة غير مبالين بخطورة الفيروس وبوساءل الحماية والحجر الصحي التجمعات لازالت مستمرة بمدينة تمارة بالمحلات التجارية والتجول بالشوارع
19 - ابن طنجة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:19
الآن الفيروس في أوج ثكاثره بعد مدة الحضانة ويجب على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج ويأخد الامور بحدية كبيرة لان بعد هذه المدة يتحول هذا الفيروس الخبيث الى فيروس عادي كفيروس الانفلونزا يتعود عليه جسم الانسان
20 - عربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:19
ككل يوم ننتضر الارقام في الجزائر و من بعد نصرح بارقامنا !
المهم اقل من الجزائر..
إلى متى تبقى في سياسة اكل عليها الزمن و شرب ؟
كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
المهم اقل من الجزائر..
إلى متى تبقى في سياسة اكل عليها الزمن و شرب ؟
كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
تعليق غير لائق
-76
21 - يونس ابت بلقاسم الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:19
الحمدلله بدأ دواء الكلوروكين يعطي نتائج ايجابية في المملكة الحمدالله
22 - رأي قد يكون خاطئا الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:19
لا اريد ان اكون متشائما، لكن المعطيات المتوفرة توضح اننا مازلنا بعيدين على محاصرة الوباء، بالنظر الى عدد التحاليل المخبرية، فلو كانت افتراضا 1000 تحليلة يوميا المرجح ان ترتفع عدد الاصابات لا قدر الله. لكن سأكون متفائلا واقول اة الله سيرحم أمة سيدنامحمد عليه السلام
23 - Marra الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:19
يجب التشديد على الحجر الصحي وايقاف عدة قطاعات لازالت تشتغل كقطاع التامين والبناء و.... للحد من التنقلات في الحافلات والترامواي وإلا لن نتمكن من تجاوز هذه المحنة بسلام فالصين اوقفت جميع القطاعات لمدة شهر على الاقل حتى تجاوزت هذه المحنة ويجب على السلطات التحرك بسرعة لمساعدة الناس بالمؤونة للبقاء في بيوتهم نسال الله العفو والعافية والصبر الجميل
24 - ahmed الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:19
نتمنى أن يقل العدد ابتداءا من بعد غذ إن شاء الله حيث سوف تنتهي 14 يوما الأولى من الحجر الصحي.
تفاءلوا خيرا .
بالشفاء العاجل لكل الحالات و الدعاء بالرحمة للذين وافتهم المنية و الصبر والسلوان لذويهم.
تفاءلوا خيرا .
بالشفاء العاجل لكل الحالات و الدعاء بالرحمة للذين وافتهم المنية و الصبر والسلوان لذويهم.
25 - منیر الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:20
یجب ان تتم تحلیلات لجمیع المخالطین بالسرعه المطلوبه والقصوی هذا البطألیس فی صالح المغرب
26 - مغربي بالمهجر الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:20
من بريطانيا أدعو لكم بالضحك و زوال هذه الجائحة، يا رب.
الوضع هنا في بريطانيا اسوء بكثير، والدينا مخلوعين علينا و حتى حنا خايفين. دعيو معانا، دعوة الغريب مستجابة بإذن الله.
الوضع هنا في بريطانيا اسوء بكثير، والدينا مخلوعين علينا و حتى حنا خايفين. دعيو معانا، دعوة الغريب مستجابة بإذن الله.
27 - Naturaliat الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:20
الحذر لازم....البقاء في البيوت واجتناب الأشخاص بالاضافة الى النظافة ..........عدد الحالات في تزايد
واي شخص معرض.......
واي شخص معرض.......
28 - من المهجر الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:20
رغم كل الأرقام والإحصاءات والانتقادات اتجاه الوضع الصحي في المغرب أقول لكم إني اشعر بفخر واعتزاز عما تقوم به كل الأجهزة بمختلف مشاربها لضحد هدا الوباء وارفع القبعة للمغرب مقارنة ببعض الدول التي تهاونت فكانت النتائج كارثية بكل المقاييس تحية إجلال للملك والسلطات وكافة الشعب المغربي.
29 - ملاحظة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:21
لا نفهم لماذا يمتنع هذا اليوبي عن ذكر الإحصائيات المتعلقة بكل مدينة كما تفعل كل دول العالم ؟؟! أمر غريب جدا و تواصل ضعيف جدا تونس مثلا على مدار الساعة تعطي إحصائيات كل مدينة على حدة.
30 - GALA الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:21
هذا العدد كبير اللهم الطف بنا والمسلمين والإنسانية جمعاء آمين
31 - الله يحفظ الجميع الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:21
الله يخليكم بقاو في فديوركم 70 حالة جديدة راه كثيرة و 47 حالة وفاة راه نسبة كبيرة الله يحد الباس
32 - تزايد ببطئ ولكن !! الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:21
الحالة مستقرة الحمد لله الثلاثة أيام المقبلة ستكون حاسمة خصوصا بعد وصول معدات الكشف السريع
33 - يوسف. الدراز الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:22
مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي،وقد في الخطأ.عندما قال ننتظر 3 أيام أو أربعة أيام لتكون أخبار جيدة.مما أدى إلا تفاؤل الشعب المغربي.ومن ثما لاحضنا عدم إنظباط بعض الناس.من حيث الحجر الصحي.نتعاونوا جميع هذا راه مغريبنا كاملين مصلاحتو من مصلاحتنا.
34 - ضد الضد الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:22
المرجو من هيسبريس الغراء أن تطلب من السيد مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة أن يوضح لنا عدد المصابين حسب كل إقليم او مدينة وليس التوضيح للدارالبيضاء و الرباط و مكناس و فاس فقط كلنا مغاربة سواء من هم في الداخل او الخارج يريدون التوضيح و معرفة عدد المصابين في مدنهم . و كذلك المعافون و المتوفون رحمهم الله برحمته الواسعة.
35 - مواطن الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:22
واجبو لينا فين المدينة أو الدوار.... .أوناس شكوناهوما باش نعرفو
36 - Simo_Taoujdate الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:23
بعد ازمة كورونا ان شاء لا بد للدولة من مراجعة الميزانية المخصصة للصحة و التعليم و بالخصووووص البحث العلمي ... و نعطيوو ضرووف ملائمة للجنود الملائكة ذوي البزة البيضاء و عمال النضافة ... ماشي البرلمانيين صحاب الكروووش الكبيرة المخير فيهوم مجبد فدارو
37 - يااارب الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:23
ان شاء الله تستمر حالات الشفاء بالارتفاع وتنخفض حالات الوفيات بإذن الله
الله يشافي الجميع يارب
الفرج بات وشيكا وكله على الله ..
شكرا للطواقم الطبية على المجهودات الجبارة الله يوفقكم ويصبركم ..
انتم ملوك العالم اليوم
الله يشافي الجميع يارب
الفرج بات وشيكا وكله على الله ..
شكرا للطواقم الطبية على المجهودات الجبارة الله يوفقكم ويصبركم ..
انتم ملوك العالم اليوم
38 - A Moroccan الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:23
هذا لا يزال يتماشى مع النموذج الرياضي. الذروة في الأيام القادمة ، ثم ستبدأ في النزول إن شاء الله. نتوقع شيئًا يبلغ 1500 حالة تقريبًا ، وهو أمر جيد وأفضل من العديد من البلدان المتقدمة الأخرى.
39 - اخوكم حسن الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:23
لله الأمر من قبل ومن بعد من الطبيعي نسمعو فحال هاد الارقام نظرا لاستكمال اغلبية المخالطين لاسبوعين.لكن القادم احسن
40 - محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:24
هدا المرض خطير الله يحفظ و سريع العدوى و الانتشار
41 - هشام متسائل الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:24
اليوم 199 فحص مخبري
هاذشي غادي بالعرض البطيئ
هاذشي غادي بالعرض البطيئ
42 - خديجة المنتصر الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:25
ليس هناك احترام دقيق للحجر الصحي و الناس متراخية غير مبالية و غير مهتمة بل ان الكثير لا يفكر سوى في كيف ينتهز الظرفية في البناء و الاترامي على الملك العمومي الخ...مع الاسف الشديد هذه هي العقلية السائدة...مقارنة مع دول آسيا و امريكا الشمالية و اوربا الشمالية و روسيا...
عدم الاحترام و اللامبالاة و التحراميات البليدة هي السائدة مع ان السلطات قائمة بعملها..الله يهدي البشر على نفسه و على الاخرين
عدم الاحترام و اللامبالاة و التحراميات البليدة هي السائدة مع ان السلطات قائمة بعملها..الله يهدي البشر على نفسه و على الاخرين
43 - فتيحة مولات العقل الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:25
ارقام مرة ترتفع و مرة تنخفض كل هدا من سياسة وزارة الصحة لو كانت تجمع المخالطين للحالات الاولى و فحصهم عوض وضعهم في الحجر الصحي او اطلاقهم و قول لهم لا تخخرجوا من البيت 14 يوم . و المخالطين الدين قالوا لهم ابقوا في البيوت اكيد خرجوا و نشروا العدوة و الله اعلم
لا تهم 670 ا 100 مصاب ما يهم هو 3000 فحص من شهر . انها الطامة
يا ما يرفعوا عدد الفحوصات على الاقل كتونس و الجزائر و لا نقارن انفسنا باسيادنا الاوربيين او اتركوا الناس تخرج تبحث عن لقمة العيش و الي دارها الله مرحبا بها
التزمنا بالحجر الصحي لكن سياسة الحكومة فاشلة في تدبير الازمة و لا قدر الله سنعرف اوقات صعبة اكثر مما رايناه في ايطاليا الدولة الراقية و فرنسا و اسبانيا . ايران دولة متقدمة علينا و نشاهد كوارث عنهم ارتفاع المصابين و الموتى و لكن 5000 فحص يومي و الان وصلوا ل 25 الف فحص يومي
راه فضيحة 300 او 250 فحص يومي و تخرج علينا احدى المسؤولات في مختبر التحليلات ان ثمن التحليلة 500 درهم . قوليها للعثماني ليس للشعب اويلي و ندبتو
لا تهم 670 ا 100 مصاب ما يهم هو 3000 فحص من شهر . انها الطامة
يا ما يرفعوا عدد الفحوصات على الاقل كتونس و الجزائر و لا نقارن انفسنا باسيادنا الاوربيين او اتركوا الناس تخرج تبحث عن لقمة العيش و الي دارها الله مرحبا بها
التزمنا بالحجر الصحي لكن سياسة الحكومة فاشلة في تدبير الازمة و لا قدر الله سنعرف اوقات صعبة اكثر مما رايناه في ايطاليا الدولة الراقية و فرنسا و اسبانيا . ايران دولة متقدمة علينا و نشاهد كوارث عنهم ارتفاع المصابين و الموتى و لكن 5000 فحص يومي و الان وصلوا ل 25 الف فحص يومي
راه فضيحة 300 او 250 فحص يومي و تخرج علينا احدى المسؤولات في مختبر التحليلات ان ثمن التحليلة 500 درهم . قوليها للعثماني ليس للشعب اويلي و ندبتو
44 - متفائلة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:25
اللهم فارج الهم، وكاشف الغم،مجيب دعوة المضطرين،رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما،ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك .
45 - hassan الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:25
اللهم ألطف بنا يا رب وكن لنا معينا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين
46 - الحسن الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:25
نرجو الرحمة من الرحمن الرحيم نحن الضعفاء وهو القوي
47 - ياسين الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:25
هدا لا يبشر بالخير اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
48 - مغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:25
الحمد لله عدد المتعافين غادي وكيرتافع. اللهم ارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين
49 - ثريا الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:26
أشهد أن لا الاه الا الله و أن محمدا رسول الله ، إن لله و إنا إليه راجعون ، اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم.
50 - البيضاوي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:26
أقولها و أكررها مادام الجهل فكورونا موجودة
51 - صحراوي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:26
الحمد لله قبل وااحمد لله بعد الحمد لله كثيرا ان شاء الله متمنياتنا بشفاء جميع المصابين وربي يحفظ الجميع.
52 - احمد تازة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:26
يارب اننا ندعوك ان ترفع علينا هذا البلاء الذي لا طاقة لنا به ولا حول ولا قوة لنا الا بك يارب فانت القوي ونحن الضعفاء
54 - malak الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:27
الحمد الله على كل حال اللهم انا لا نسألك رد القصاء ولكن نسألك اللطف فيه
55 - باب دارنا الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:27
نحن الان في مرحلة تسطيح مؤشر عدد الاصابات المؤكدة بين مائة كاعلى رقم واربعين كادنى رقم ارتفاع الوفيات حافظ على نسقه منذ البداية في مقابل ذلك ارتفاع كبير لنسبة الشفاء بلغت حوالي تسعين بالمائة من الحالات المسجلة الى غاية يوم امس وهذا مؤشر اجتابي في حد ذاته وستعرف حالات التشافي ارتفاعا خلال الايام القادمة مع ذلك يجب عمل الكثير لمحاصرة لانتشار هذا الوباء اذن فلنزم بيوتنا
56 - طاما كبرى الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:27
عادي زيادة الاصبات حيث تزادو المخابر الله يجيب الشفاء الجميع!!!!!!!
57 - hicham الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:27
لا حول ولا قوة إلا بالله لواحد عوض يبقى فدارو فيه لولة دالخروج الله يكون في عون المسؤولين
58 - ibrahim الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:28
اللي فكرت فيها أ مازال ما لقيت ليها جواب علاش المدرعات الحربية في الشوارع.
59 - driss الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:28
يا عباد الله أجلسوا في بيوتكم لمنع العدوى واتبعوا نصاءح السلطة حفاظا على حياتكم وحياة اشكركم.
60 - يونس الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:28
إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فما غلب عسر يسرين فأبشروا فما ضاقت الا لتتسع و احتسبوا أعملكم لتوزن لكم و اصبروا و صابروا هو خير لكم و تتجزعوا و لا تتسخطوا فأمر المؤمن كله له خير فالضراء خير ما صبر عليها صاحبها و السراء خير مادام يليها شكر فالمؤمن الفطن من يستغل الظروف كلها في حصد رضى الله و ابتغاء مرضاته فما علينا و الله الا التوبة و الاوبة و رفع الايادي الى باريها حتى يرفع عنا غضبه و مقته فالله اسال( و هذه ساعة اجابة كما اخبر عنها النبي صلى الله عليه و سلم) أن يجير المسلمين من هذا الواء و أن يشفي مرضاهم و يرحم موتاهم و يتقبلهم عنده من الشهداء. اللهم آمين
61 - ام عمران الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:28
املنا في الله کبیر فقط حاولوا ان تحافظوا علی معنویاتکم. باذن الله سوف نتجاوز المحنة.
62 - عبداوي عبد الله الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:28
اتمنى من جميع المغاربة الالتزام بالحجر الصحي لانه هو الوسيلة لمنع انتشار هذا الوباء .
تحية اجلال وتقدير واحترام لجميع المصالح الخارجية من قطاع الصحة و رجال السلطة والامن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية ورجال النظافة واعوان السلطة وكل فعاليات المجتمع المدني على كل التضحية من اجلنا ومن اجل وطننا الحبيب دمتم فخرا وملادا لهدا الوطن تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده نتمنى من الله عز وجل ان يدهب عنا البلاء
تحية اجلال وتقدير واحترام لجميع المصالح الخارجية من قطاع الصحة و رجال السلطة والامن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية ورجال النظافة واعوان السلطة وكل فعاليات المجتمع المدني على كل التضحية من اجلنا ومن اجل وطننا الحبيب دمتم فخرا وملادا لهدا الوطن تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده نتمنى من الله عز وجل ان يدهب عنا البلاء
64 - youssef الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:29
bonjour Hespress, merci d'accompagner vos articles avec des courbes et historique des contamination. Cest plus parlant comme ça
65 - Latifa الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:29
الحمدلله عدد المتعافين فاق عدد الوفيات، نأمل الشفاء لجميع المصابين الباقين وربي يحفظ مغربنا من كل شر.
66 - mknasi الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:29
الله يكتب السلامة هادشي غادي كيتزاد وبنادم مزال كيعمر الاسواق مضروب على كرشو يجب تشديد الحظر الصحي.
67 - زكرياء الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:29
يتبين لنا جليا بأن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة و المصالح الحكومية المعنية .. لها اثر واضح في تقليص وتيرة انتشار الوباء.. والباقي علينا نحن رعايا هذا الوطن العزيز باتباعها و الصبر ثم الصبر رغم كل المعيقات.. وذلك بالاتزام في المنازل والاكتفاء بما جاد الله به علينا من نعمة ولو كانت قليلة فالحمد لله على كل حال.. كلما التزمنا بواجبنا و بإجراءات السلامة والنظافة و تجنب الخروج و الاختلاط.. واعلموا انه كلما مكثنا في منازلنا كلما حافظنا على حياة مئات بل آلاف الأشخاص..حفظ الله بلدنا المغرب و حفظ جميع سكان العالم من هذا الشر.
68 - واحد من المغرب الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:30
الحمد للله ولينا تنسمعو عدد كبير ديال المتعافين تيزيد..الله يرحم الموتى و بالشفاء للجميع إن شاء الله.
69 - محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:30
خاص الحجر يكون 24 ساعة على 24 . يبقاو فقط المواد الاساسية بحال الحليب والصيدليات والمستشفيات...الى بغيتو ان شاء الله يتنقص العدد...
70 - reda الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:30
الأسبوعين المقبلين حاسمان. ستنخفض درجة الحرارة ، مما يعزز بشكل كبير انتشار الفيروس بسرعة عالية جدًا ، مثل ما حدث في إيطاليا وفرنسا. إذا قاومنا وبقينا في المنزل للأسبوعين المقبلين ، في نهاية أبريل سترتفع درجات الحرارة وسيفقد الفيروس قدرته على الانتشار إن شاء الله. يجب أن يدرك كل الشعب المغربي هذا الواقع. ابق في المنزل للأسبوعين المقبلين ، إنه أمر بالغ الأهمية وحازم للغاية إن شاء الله
72 - إغموور الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:30
واش اعباد الله 3062 تحليلة وحنا غاديين فشهر
73 - البدري سعاد الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:31
السلام عليكم واش ممكن تعطيونا كل مدينة شحال فيها
74 - منصف التازي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:32
عندما اشاهد القنوات المغربية و عرض قاعات العناية المركزة و كثرة الاطباء يتحدثون بدلك اللباس الابيض و الحملة الاعلامية الغير مسبوقة اظن اننا اصبحنا دولة متقدمة و تستطيع مقاومة على الاقل 5 في المائة من المصابين
لكن عندما اسمه 300 او اقل فحص في اليوم و عدد المصابين 670 من 3000 فحص من شهر تقريبا و عدد الوفيات 47 اعرف اننا في القطاع الصحي لا فرق بيننا و بين الموزنبيق
السلام عليكم و رحمة الله . اخوتي المغاربة علينا بالصبر و الله يسامح علينا اجمعين راه في المغرب الي كيمشي للمستشفيات كيدخل مفقود و الخارج منها مولود . انا لله و انا اليه راجعون . مصيبتنا لا قدرالله حتى الي يخرج معنا في الدفينة ممنوع . راسي شاب بالفقايس
لكن عندما اسمه 300 او اقل فحص في اليوم و عدد المصابين 670 من 3000 فحص من شهر تقريبا و عدد الوفيات 47 اعرف اننا في القطاع الصحي لا فرق بيننا و بين الموزنبيق
السلام عليكم و رحمة الله . اخوتي المغاربة علينا بالصبر و الله يسامح علينا اجمعين راه في المغرب الي كيمشي للمستشفيات كيدخل مفقود و الخارج منها مولود . انا لله و انا اليه راجعون . مصيبتنا لا قدرالله حتى الي يخرج معنا في الدفينة ممنوع . راسي شاب بالفقايس
75 - Hamid الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:32
عداد الاختبارات ضعيف جدا في 24ساعة 150 وجات 70 إجابة يارب لطفك ورحمتك
76 - Red الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:33
فالدول الواعية كين مختبرات متنقلة فالشوارع للكشوفات البي بغا ادير تست وحنا مزال متكلين على فحوصات على قد الحال
77 - لينة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:33
اللهم ارحم موتانا،وعاف مرضانا.وارفع عنا هذا البلاء. تحية كبيرة لجميع من ساهم في شفاء المرضى. وخفف الأضرار عن الأسر المعوزة.
78 - aïs الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:33
الناس اللي تشافاو و الحمد لله مزيان ،ولكن الدراسات كتقول بلي المصاب بهد الفيروس رغم الشفاء ديالو كيبقا هد الفيروس حي داخل الجسم ديالو وممكن ينقل العدوى لمدة 35 يوم ،لهذا كتقوم بعض الدول مثل اليابان بعزل الناس الليتشافاو لمدة لا تقل على 2 اشهر،
وحنا فهاد البلاد ماعارفينها باش منفوخة،اللي تشافا يدور 100 واجهزة الكشف مشكوك فيها واش اوريجينال ، يبقا الحل نقراو الفاتحة و المعوذتين و الدعاء
اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به،اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا رحمان يا رحيم.
وحنا فهاد البلاد ماعارفينها باش منفوخة،اللي تشافا يدور 100 واجهزة الكشف مشكوك فيها واش اوريجينال ، يبقا الحل نقراو الفاتحة و المعوذتين و الدعاء
اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به،اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا رحمان يا رحيم.
79 - عبد الودود الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:35
اللهم يارب الناس أذهب البأس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما
80 - [email protected] الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:35
واااااا عباد الله گلسوا فديوركم
هادشي بزاااف
بدلوا هاد العقلية
الأمر جد خطير
هادشي بزاااف
بدلوا هاد العقلية
الأمر جد خطير
81 - ممرض متقاعد الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:36
عدد المتعافين 56، شكرا كبيرا للأطباء، الله وحده سيجازيكم على تضحياتكم الجسام، تضحون بحياتكم من اجل انقاد الأرواح
كم تمنيت أن اكون طبيبا
كم تمنيت أن اكون طبيبا
82 - وجدة شحال فيها الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:36
رغم المعطيات التي توافينا بها مديرية الاوبءة الا ان ذلك يبقى ناقصا في ايصال المعلومة لدى المواطن بالنظر لذكر الجهة فقط دون المناطق اتمنا ان يبذل اعلامنا ( الضعيف)في تحليل الاعداد حسب كل منطقة بدل التهافت على المسلسلات فقط اتمنا من هسبرس ان تاخذ هذه المبادرة عفكم بغينا حتى الرسم اللوغارتمي
83 - ياسين فتاح الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:36
الحمد اليوم اليوم شكل عدد المتعاقدين بشرى طيبة اكلات بارتفاع نسبة المتعافين على الوفيات، وهدا مؤشر سار، نسأل الله شفاء جميع المتعافين في العالم ورفع هدا الوباء، ومن خلا ل التحليل، يمكن القول بأن التدابير الإحترازية التي شددت عليها السلطات لها دور كبير، الى جانب بعض العوامل الطبية والطبيعة كارتفاع درجة الحرارة،ةلكن تناشد المواطنين بمختلف وضعيتهم الصبر والبقاء في المنازل، فلقد دخلنا المرحلة الفاصلة الأكثر حرجا، لأننا نلاحظ من يغامر بنفسه وأهله وجيرانه من خلال اضراره على التنقل لدرائع لا تستدعي التنقل، وتأخيرها أولى منها ومن عائداتها، فلنلتزم فما بقي الا القليل.
84 - mokh الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:36
سبعون حالة في ظرف 24 ساعة بمعدل ثلات اصابات في الساعة تقريبا رقم غير مطمئن ، نطلب من العلي القدير ان يرفع عنا هذا الداء ويحفظ الأمة من هذا الوباء
85 - rahali aicha الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:37
ياربي تلطف بنا وترفع عنا هذا الوباء.. واحفظ إخواننا المقيمين في الخارج
86 - محمد الدكاكيوس الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:37
يا معشر المغاربة ارجو ان تستفيقو من سباتكم العميق فالوضع يؤول إلى ما هو اسوء ألزمو بيوتكم جزاكم الله خيرا،فقلوبنا غير متعطشة لفقدان أي فردا من شعبنا العزيز.
يا رب اريهم طريق النجاة.
يا رب اريهم طريق النجاة.
87 - عبد الله الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:38
رغم حالات الإصابة التي تبدو شبه مستقرة و الحمد لله فإن الأمل بعد الله في حالات الشفاء التي بدت متواترة مؤخرا
88 - swissmor الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:38
أرمينيا 736 حالة مؤكدة
7 وفيات
43 شفاء
المغرب 735 حالة مؤكدة
47 وفاة
49 شفاء
أرمينيا : الناتج الداخلي الخام 11 مليار دولار
المغرب ؛ 110 مليار دولار
حلل وناقش
7 وفيات
43 شفاء
المغرب 735 حالة مؤكدة
47 وفاة
49 شفاء
أرمينيا : الناتج الداخلي الخام 11 مليار دولار
المغرب ؛ 110 مليار دولار
حلل وناقش
90 - المتتبع بمعقولية الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:42
علينا إن أردنا أن يرفع الله عنا هدا الوباء
1. أن يراجع كل واحد منا أخطائه و يصححها
2. أن يتوقف الانسان عن اضطهاد أخيه الانسان
فما يطغى على عالمنا اليوم هو ثقافة الحقد و التدمير لبعضنا البعض و حلنا بين أيدينا هو التسامح بيننا و أن نرجع لمحبة بعضنا لبعض
1. أن يراجع كل واحد منا أخطائه و يصححها
2. أن يتوقف الانسان عن اضطهاد أخيه الانسان
فما يطغى على عالمنا اليوم هو ثقافة الحقد و التدمير لبعضنا البعض و حلنا بين أيدينا هو التسامح بيننا و أن نرجع لمحبة بعضنا لبعض
91 - Mostafa الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:43
بما ان الحالات المحلية وصلت إلى 75٪ يجب على المسؤولين على الأمن الرفع من مستوى حالة الطوارئ واتخاذ تدابير أكثر صرامة ألاحظ ان حركة السير بالنهار شبه عادية فما بعد السادسة اصلا تقل الحركة يجب أن نقلص منها قبل السادسة
92 - Yanis الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:43
Yarabi yastar nos frères marocain on plus plus a nous on pense à notre pays
93 - مواطنة غيورة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:44
استغرب من انعدام الوعي لدى اغلبية سكان المدن الكبرى بالمغرب مقارنة مع المدن الصغرى وبعض المداشر فمثلا بمدينة تمارة التي اقطن بها يتعامل الناس باستهتار مع الوباء ويستمرون في الخروج المتكرر والمتواصل الى الشوارع بل الاسوء من ذلك يلتقون ببعضهم البعض في اسطح العمارات اضافة الى لامبالاة السلطات المحلية فيما يخص تعقيم الشوارع والفضاءات العامة بالمدينة علما بان هذه المدينة تضم عدد كبير من دور الصفيح ارجو ان تتحرك هذه الجماعة كما هو حال باقي المدن المغربية وتقوم بحملات التعقيم والتحسيس بخطورة الوباء.مزيدا من الوعي والتحلي بروح المواطنة والسلوكات المدنية والتخلي عن الجهل والتخلف.
95 - احصائيات مبكرة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:48
في الاول كالسين علينا هاد المرض تايقتل %2 دابا بحال حققو انجاز ملي جابو تعادل لا تكترو من التهليل كل مرة بعدد المتعافين الأجهزة راه جات من كوريا ماشي لي تعافا ديرو ليه عرس لي تعافا لله ايهنيه خدمو لا علاقة العاطفة او التشائم لغة الارقام.. هدا المرض خطير جدا راه نساو صفر النسبه للاسف هي %20...في العالم 1من 5 تايودع الله ارحم الجميع وتختلف في كل دولة من طبيعة الحال حنا راه %45 زييرو الخوت
96 - جميل الأمزون الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:49
تحيات تقدير لكم. لا نريد التحليلات. لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة. نوفر ثمن التحليلات ونستتمرها في الأسرة. كل منا يحارب الوباء كما لو أنه مصاب أو الآخرين مصابين.إذا شعرت أنك مصاب اعزل نفسك عن الآخرين لمدة 14يوما، وإذا شعرت بالتدهور عندها اتصل.لا نتعامل بغباء مع المنضومة، فكلنا يعرف قدرة المستشفيات على التدخل.لم يكونوا في المستوى حتى قبل الجاءحة.
97 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:50
غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم احفظنا بحفظك وارفع عنا هذا الكابوس المرعب يارحمأن يارحيم ياودود ياغفار
99 - Ingénieur x الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:56
Combien de tests ont été effectué en 24h!??????
Nous ne sommes pas l’Allemagne qui effectue 500000 tests par semaine mais être à 3000 au bout d’un mois est franchement ridicule et dangereux pour l’avenir de notre pays !!!! il est où le matériel que nous avons acheté aux chinois et aux sud coréens ? Combien de kits de tests nous avons acheté? Faisons très vite avant que cela ne soit trop tard! Nous n’avons pas les moyens ni la capacité de compter nos morts !
Nous ne sommes pas l’Allemagne qui effectue 500000 tests par semaine mais être à 3000 au bout d’un mois est franchement ridicule et dangereux pour l’avenir de notre pays !!!! il est où le matériel que nous avons acheté aux chinois et aux sud coréens ? Combien de kits de tests nous avons acheté? Faisons très vite avant que cela ne soit trop tard! Nous n’avons pas les moyens ni la capacité de compter nos morts !
100 - فرح19 الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:00
واحد لمعلق لعربي جزاء ري محساد لمغرب مسالي يبقا حاضيكم حتي تقولو الحصيلة عاد نقولو
حنا علا تبرهيش فيكم
...
حنا علا تبرهيش فيكم
...
101 - وطني الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:04
السلام عليكم ، سبب انتشار العدوى راجع يا إخواني الى استهتار بعض الشباب بهذا الوباء بعدم تطبيق قانون الحجر الصحي ، واستمرار العمل لبعض الشركات وبعض المو ظفين الثانويين بالادارات تايمشيو وتايبقاو غي جالسين ، بالاضافة الى التجمعات عند البقال والخضار ......
102 - محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:06
أيها الإخوة حافظكم الله ورعاكم أكثرو من بسم الله اللذي لا يظر مع إيسمه شيئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
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