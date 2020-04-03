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كُتّاب وآراء
كلية بمراكش تطلق "خلية للإنصات النفسي عن بعد"
وضع ماستر علم النفس المدرسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش خلية للإنصات والدعم النفسي والتربوي عن بعد رهن إشارة المتعلمين وذويهم.
وترمي هذه الخلية إلى تقديم خدمات إرشادية وتوجيهات ستساعد المتعلمين وأولياء أمورهم على التأقلم والتعامل بإيجابية مع الظرف الاستثنائي الذي فرضه وباء "كوفيد19".
ويسعى هذا الفريق النفسي إلى التخفيف من حدة القلق والتوتر عند المتعلمين الناتجين عن البقاء في المنزل، وتحفزيهم والرفع من منسوب اللياقة والمرونة النفسية لديهم.
ويسهر على تنفيذ هذه الخدمة عن بعد أساتذة علم النفس وأخصائيون نفسانيون، وطلبة الماستر الذين تلقوا تكوينا في الاستماع والدعم النفسي.
وحددت هذه الخلية برنامجا للتواصل مع الفريق النفسي يمتد من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة السادسة مساء.