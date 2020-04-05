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مغاربة ينتظرون "20 أبريل" ويرقبون أعداد المتعافين من "كورونا‬"

مغاربة ينتظرون "20 أبريل" ويرقبون أعداد المتعافين من "كورونا‬"
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 11:00

مستعيدة شريط الحياة في الظروف العادية، تصر تعليقات مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي على بعث الأمل في نفوس الخاضعين لتدابير الحجر الصحي، والتحضير لاسترجاع أنشطتهم اليومية في حالة نجاح التدابير الحالية.

وانطلق العديد من رواد مختلف وسائل التواصل نحو عد الأيام المتبقية لانتهاء الحجر الصحي، وطرح ما يمكن القيام به بعدها، إذ ستفتح مختلف المؤسسات المغلقة، من مكتبات وسينما ودور ثقافة وملاعب رياضية.

وإلى حدود اللحظة لم يستسغ كثيرون مكوثهم بالبيت دون أنشطة تذكر، لكنهم يمنون النفس باحترام المغاربة لفترة الحجر الصحي، من أجل رفع السلطات للقرار يوم 20 أبريل كما هو مقرر، وتفادي أي تجاوزات قد تمدد الفترة لما بعد هذا التاريخ.

وتقاسم مغاربة فيديوهات طريفة توثق لحظة عودة القطارات للعمل، وامتلاء الملاعب الرياضية تزامنا مع عودة البطولة الوطنية والمنافسات القارية، فضلا عن فتح المحلات التجارية أبوابها، واستعادة نغمات الحياة التي أجهضها تفشي فيروس كورونا.

وأطلقت العديد من الصفحات نداءات تطالب المغاربة بالمكوث بالبيت، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، خصوصا خلال الأسبوع الحالي، الذي سيحسم وتيرة تفشي الفيروس، وإمكانية محاصرته عبر الإجراءات المتخذة.

واستدلت التعاليق والصفحات ذاتها ببعض التراجع الذي شهدته أرقام المصابين بالفيروس يوميا، وكذا تجاوز عدد المتعافين عدد المتوفين، ابتداء من الجمعة، وهو ما رفع من معنويات متتبعين لتفشي الفيروس.

وفي آخر تحديث للأرقام، أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 69 بينما عدد المتوفين 66، حتى صباح اليوم الأحد، وفق البيانات الرسمية نفسها.

وكانت وزارة الصحة أشارت، على الساعة الثامنة من صباح اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 960 حالة، بزيادة 41 إصابة منذ الساعة التاسعة من ليل أمس السبت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - الحريزي الأحد 05 أبريل 2020 - 11:03
مع ما نشاهده من إستهتار وخرق للخظر من طريقة فئة خاصة ومع تزابد الإصابات أظن أن الحجر يجب تمدبده..
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68
2 - كورونا الأحد 05 أبريل 2020 - 11:07
نتمنى الا تكون 20 ابريل اكبر كذبة
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-43
3 - النوري الأحد 05 أبريل 2020 - 11:08
فوضى وعشوائية في تدبير الأزمة، مناطق ليس فيها التموين الكافي ويتم حرمانهم من ولوج المراكز التجارية القريبة،وعقلية (باك صاحبي) حيث يسمح للبعض ويمنع البغض الاخر
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16
4 - يوسف زهري الأحد 05 أبريل 2020 - 11:09
هذا لبيس الا مجرد إنذار حسب ما نراه اليوم من ارتفاع للاصابات بالمغرب فلربما سيطول الحجر إلى ما بعد رمضان لذا كشخص ومواطن مغربي اطلب من الكل الالتزام بالحجر وقواعد النظافة كما نطلب من كل غيور الالتزام بالبيوت حتى نتغلب على هذا الفيروس ونتمكن من صلاة التراويح بمساجدنا خلال شهر رمضان ان شاء الله.
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67
5 - هشام متسائل الأحد 05 أبريل 2020 - 11:10
للأسف لن يكون هناك رفع لحالة الطوارئ الصحية في 20 أبريل ولا في 20 ماي

ربما يكون هناك تخفيف من الإجراءات أو تشديدها

الأسباب تعرفونها
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27
6 - الجهل والتهور الأحد 05 أبريل 2020 - 11:10
في غياب إلتزام الموطنين بالحجر الصحي وضع الكمامات وبالخصوص في الاحياء الشعبية فإن الحالات سترتفع ولن تتراجع كونوا علي يقين فإن الحجر سيمدد إلى آوخر رمضان بإدن الله.
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16
7 - الرحيق المختوم الأحد 05 أبريل 2020 - 11:11
أتوقع أن تمدد حالة الطوارئ الصحية، وهذا غير مستغرب بالنظر إلى خريطة تطور هذا الوباء. سنصلي التراويح في بيوتنا، وقد نعيِّد أيضا في بيوتنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
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22
8 - Driss الأحد 05 أبريل 2020 - 11:13
20ابريل؟ غير كتحلمو الامور مكاتمشيش بالتفائل و الاحلام،ولكن بالواقع وعدد الحالات اليومية وتحليل المنحنى التصاعدي خاصة ان الكتير لايخترمون الححر الصحي.....اقل تقدير هو 20 ماي او ربما العيد الصغير....ولا بنادم ما احتارمش الحجر الصحي راه نقدو نوصلو حتى للعيد الكبير.
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26
9 - متتبع الأحد 05 أبريل 2020 - 11:14
صراحة لا أرى أي حجر صحي في الأحياء الشعبية الحال هو الحال الناس مجتمعة على بائع الخضر والفواكه والسمك و و و بعدا هنا في عوينة الحجاج بفاس.!!!
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19
10 - الغد الأحد 05 أبريل 2020 - 11:16
المغاربة ينتظرون مغرب الغذ و ما استشرفته اللجنة الوطنية للبرنامج التنموي الجديد من قرارات و توصيات تغير المغرب تغييرا جذريا ففي أول تحدي تبين أننا دولة ضعيفة جدا دون صحة و تعليم فلم يتبق إلا الجد و حكاية الصرار و النملة ما هي ببعيدة درسناها كلنا و نحن ضغار فأين الصراصير الآن لقد اختفت فجأة ...
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8
11 - امال الأحد 05 أبريل 2020 - 11:19
مكاين لا كمامات لا والو دابا التحليل منطقي هو انه لمقديناش نقديو على هاد المرض من هنا 3اسابيع مغاديش يبقاو بلايص في مستشفيات والناس غدا تخرج باش تخدم على راسها بالقوة لان مساعدات غير كافية(غلاء المعيشة الكرا دراري..) و المرض غينتاشر وغدي تشوفو ناس خارجا بحبابها كيتجراو بيهم فسبيطارات ومغادي يديها فيهم حد.. وحتى واحد مغادي يتقبل هاتشي و غدي نشوفو طايح كتر من نايض في زناقي ،،وغدي تولي فوضى،،راه المغرب هدا ماشي اوربا،،واصلا مساعدات كتعطى من صندوق يعني مكيناش ميزانية بحال اوربا ,,،،الله يسترنا ،،،والحل هو كلشي يتسد من دابا كلشي الحوانت الاسواق سوبر مارشيات المعامل المواصلات كلشي دابا نيت يبقاو هير مستشفيات البوليس و العسكر،،ناس غدا تصبر شهر في في ديورها تقد تصوم شهر و متقدش تصوم كتر من شهر،،كنتمنى سلطات المغربية تاخد القرار الصحيح قبل فوات الاوان،،توعية مواطنين مصالحاش،ميمكنش توعي ناس مفاهماش ..ماشي وقتو دابا..حتى من بعد او صلحو تعليم باش ناس توعى
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8
12 - جمال الصحراوي الأحد 05 أبريل 2020 - 11:21
المغرب ليس له قرار خاص ولهذا فهو تابع لاروبا وماذام اروبا اضافة مدة حجر صحي اخرى فهذا يعني ان حالة الطوارئ قد تطول الى ماي او يونيو على الاقل
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-4
13 - لا حول ولا قوة الا بالله الأحد 05 أبريل 2020 - 11:21
الأطباء يقومون بعمل جبار تزحزح له الجبال، يضحون الان بحياتهم من اجلنا، ونحن نستهتر ولا نبالي. لمن اشكو يا الله. اللهم انهم عبادك بنو عبادك فارفع غضبك عنهم.
بالأمس فارق الحياة طبيبان في الحرب على الفايروس
فمادا ننتضر بعد هذا المصاب ؟
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6
14 - محمد انزار الأحد 05 أبريل 2020 - 11:25
نعم ستعود الحياة الى مجاريها ولكن يجب الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات من الاماكن المزدحمة ومن الاختلاط لان المشكل الاكبر يوجد خارج المنزل حيث يمكن الاصابة بالعدوى في حالة وجودها ونتمنى ان تكون الامور بخير في الايام القادمة
كذلك يجب وضع الكمامة عندما نتواجد في الاماكن العامة المكتضة بالناس.
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3
15 - zyad الأحد 05 أبريل 2020 - 11:25
يجب تمديد الحجر الصحي حتى يتاكد المسؤولون كل من موقعه بأننا أمة نجت في محاربة الوباء بفضل تلاحم الشعب الملك محمد السادس نصره الله.احبك يا وطني العزيز.
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10
16 - hakim الأحد 05 أبريل 2020 - 11:26
اتساءل عن السند العلمي الاحصائي او البيولوجي الطبي الذي اعتمد في تحديد اجل 20 ابريل لرفع الحجر الصحي
هل يرفع الحجر في هذا الاجل رغم بقاء حالات اصابة مؤكدة؟
هل يمكننا بلوغ هذا التاريخ مع حالات الخرق التي نشاهدها يوميا ؟
اسئلة كثيرة تثير مخاوف عديدة
اللهم استر
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5
17 - كم مم الأحد 05 أبريل 2020 - 11:26
اعتقد ان تاريخ رفع الحجر مرتبط بمدى تنفيذه على ارض الواقع فكلما تم كسره كلما طال امده فما على المواطنين الا احترام تعليمات السلطات الصحية للتخلص من هذا الفيروس في اقرب الاجال التزموا بيوتكم انقطعوا عن زيارات الاهل والاصحاب اعزلوا انفسكم مدة 15 يوما وستنتهي الازمة واعلموا ان كسر الحجر الصحي من طرف احد منا سيعيدنا الى نقطة الصفر النزموا بيوتكم التزموا بيوتكم
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5
18 - de l'orientale الأحد 05 أبريل 2020 - 11:30
svp restez chez vous ( un peu en retard mais vœux mieux tard que jamais )
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0
19 - مغربي ميت وهو. حي الأحد 05 أبريل 2020 - 11:31
الحجرالصحي تل30يونيو غير تهناو
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0
20 - الدار البيضاء الأحد 05 أبريل 2020 - 11:31
100 في 100 غادي تزاد فترة الحجر الصحي حيث بعض الناس باقين متهورين و تيخذوا الأمور باستهتار و بالضحك و اللعب
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1
21 - Med.x الأحد 05 أبريل 2020 - 11:32
حنا الشعب الوحيد لي ممفهوماش العقلية ديالو. لوكان السلطات فرضت الحجر الى الشارع . كشي غيهرب ادخل المنزل ديالو. كشي بلعكس . فرق كبير بين مانشاهده في الدول الاخرى .
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