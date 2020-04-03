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كُتّاب وآراء
عدد المتعافين من كورونا 56 حالة .. والعدوى تنتقل داخل البلاد
كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في المغرب إلى 56 حالة، بعد تسجيل 26 حالة شفاء دفعة واحدة في آخر 24 ساعة الماضية.
وأوضح مدير الأوبئة، محمد اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أنه ابتداء من اليوم الجمعة سجل، ولأول مرة، ارتفاع عدد المتعافين أكثر من عدد وفيات كورونا في البلاد.
وبلغت حصيلة الوفيات المسجلة إلى حدود اليوم، وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 47 حالة وفاة.
وكشف مدير الأوبئة أن 85 في المائة من المصابين وضعيتهم الصحية بسيطة ولا تستدعي القلق، بينما 15 في المائة حالتهم متقدمة وحرجة.
كما ارتفعت نسبة الحالات المحلية إلى 75 في المائة، في وقت بلغت الحالات الوافدة فقط 25 في المائة، وهو ما يعني انتقال العدوى داخل التراب الوطني.
وشدد اليوبي على أن نسبة الحالات المحلية تستدعي الالتزام التام بالإجراءات الصحية وشروط الوقاية والسلامة الطبية، سواء داخل البيوت أو خارجها.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 761 حالة، بزيادة 70 إصابة جديدة خلال الفترة بين السادسة من مساء أمس إلى غاية السادسة من مساء الجمعة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3062 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
ولا تستدعي القلق..
لم القلق ما دمنا نسير ..
في الاتجاه الصحيح..
اللهم ارفع عنا هذا البلاء و رد إلينا العافية و الأمان.
وا هادوك الذباب الكتروني ديال اخنوش فينكم دابا??
اللهم ارفع عنا هدا البلاء يا رب
ابقوا فالدار.
ككل يوم ننتضر الارقام في الجزائر و من بعد نصرح بارقامنا !
المهم اقل من الجزائر..
إلى متى تبقى في سياسة اكل عليها الزمن و شرب ؟
كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
منقنطوش من رحمة سيدي ربي
دابا تزورل هاد الغمة بجهد الله عاجلا غير اجل
والله ارحم جميع الموتى بصفة عامة والله ارزق داويهم الصبر والله اهدي شي مخلوقات اسمعو حتى هما اسمعو الكلام اللي هو في الصالح ديالهم والله انصر ملكنا والله جازي بالخير كل من ساهم بالتوعية كل من السلطات المحلية واعوانها والأمن الوطني والأطباء اللي قيمين بالواجب ديالهم تجاه بلدنا وشعارنا الأبدي الله الوطن الملك
و الشكر و الإمتنان لملكنا و للأطباء و الممرضين و رجال الأمن و بائعي المواد الاستهلاكية و عمال النظافة و الوقاية و كل من يغامر بحياته من أجل إنجاح فترة الحجر الصحي ..
و قبح الله سعيكم أيها التماسيح الذين كنتم سببا في وضعية قطاع الصحة .. الله يعطيكم السكر ، القلب، الربو ، الكوليرا، الملاريا السيدا و كورونا في آن واحد .
Merci aux service de santé merci aux services de l’ordre
Merci au Roi Mohamed Six et au gouvernement
Le Maroc a vraiment fait beaucoup d’efforts
اخبث نضام هو الرأسمالية
أحقر نضام هو الاشتراكية
اتعس نضام هو عدم الانحياز
و نلاحظ في بعض الأحياء أن الاختلاط بين الجيران شيء عادي لديهم.
باراكا من هاد الاستهتار، الله يجازيكم بيخير. احمو حياتكم و حياة اللي عزاز عليكم.
لاحول ولاقوة إلا بالله. كان الله في عون جميع المرابطين من أطباء وممرضين والشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة ووزارة الصحة ووو ومن يزودهم بالعتاد من مهندسين....
حصیلة المتعافین ترفع المعنویات و الحمد لله
المرجو من السلطات تکثیف الحملات علی بوابات المدن لان هناک حالات تهریب و المرجو تقلیل ساعات التسوق و ایقاف وساٸل النقل العمومی و اغلاق الشرکات علی الاقل مدة اسبوعین
#بقاو فدیورکم
و في حالة اعداد التحليلات المخربية لا تتعدى 1000 فاليوم فليكن الله في عوننا و الاسوا قادم فعلى الحكومة المسارعة لحل المشكل فالاقتصاد الهش للبلد لن يتحمل اي تمديد للحجر
مهم عنداك تخرجو وصاف كول خبز وتاي كيمة كتقولو... والمعلق سرمد الحق قول شي حاجة
خفيفة حت تعليقاتك خطيرة علي كورونا ههه
الله يرحم ليكم الوالدين اخوتي وخا ما عدناش بزاف بنادم قاري، لكن راه كاين الوعي (الا فئ قليلة و الشبه منعدمة).... المهم بعدا مدرناش ديال ميريكان و الطاليان (وخا منقدوش الا خدنا الطاقة الاستيعابية للأسرة و الات النفس الاصطناعي بالاعتبار.
واللهتا فرحان بيكم الخوت بينتو راه المغرب، رغما العولمة والجري ورا الماديات، باقي فينا داك الحس بالغير (فطرية و بدون تردد)!!
سلام و العز الخوت.
العدد 47 لا معنى له إن لم يربط بوقت نشره، أي الساعة 18.00 ليومه الجمعة 03 ابريل 2020.