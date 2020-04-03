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الرئيسية | مجتمع | عدد المتعافين من كورونا 56 حالة .. والعدوى تنتقل داخل البلاد

عدد المتعافين من كورونا 56 حالة .. والعدوى تنتقل داخل البلاد

عدد المتعافين من كورونا 56 حالة .. والعدوى تنتقل داخل البلاد
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:30

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في المغرب إلى 56 حالة، بعد تسجيل 26 حالة شفاء دفعة واحدة في آخر 24 ساعة الماضية.

وأوضح مدير الأوبئة، محمد اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أنه ابتداء من اليوم الجمعة سجل، ولأول مرة، ارتفاع عدد المتعافين أكثر من عدد وفيات كورونا في البلاد.

وبلغت حصيلة الوفيات المسجلة إلى حدود اليوم، وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 47 حالة وفاة.

وكشف مدير الأوبئة أن 85 في المائة من المصابين وضعيتهم الصحية بسيطة ولا تستدعي القلق، بينما 15 في المائة حالتهم متقدمة وحرجة.

كما ارتفعت نسبة الحالات المحلية إلى 75 في المائة، في وقت بلغت الحالات الوافدة فقط 25 في المائة، وهو ما يعني انتقال العدوى داخل التراب الوطني.

وشدد اليوبي على أن نسبة الحالات المحلية تستدعي الالتزام التام بالإجراءات الصحية وشروط الوقاية والسلامة الطبية، سواء داخل البيوت أو خارجها.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 761 حالة، بزيادة 70 إصابة جديدة خلال الفترة بين السادسة من مساء أمس إلى غاية السادسة من مساء الجمعة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3062 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - جمال ابن بطوطة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:37
86 في المائة من المصابين وضعيته بسيطة..
ولا تستدعي القلق..
لم القلق ما دمنا نسير ..
في الاتجاه الصحيح..
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35
2 - صابر الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:38
الحمد لله اكترو من الصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم .
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60
3 - عيسى الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:38
نسأل الله السلامة و العافية.
اللهم ارفع عنا هذا البلاء و رد إلينا العافية و الأمان.
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44
4 - abde الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:39
لنتحد ضد كورونا لا لأعداء الوطن لا للاخبار الزائفة
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36
5 - Sabrina الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:39
الحجز الصحي هي الناس يشريو ماياكلو سيمانة ويسدو بابهم اما هاد خيطي بيطي اللي امخليينو راه وخانبقاو حتا ال2022 ما غدي نقضيو اعلى هاد ااموصيبا.
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80
6 - مهاجر الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:40
اخواني واخواتي ابقاو في ديوركم راه غاتعرفوا في المغرب الطب على قد الحال أوروبا وأمريكا تواجه مشاكل في مستشفيات فما بالك بالمغرب
وا هادوك الذباب الكتروني ديال اخنوش فينكم دابا??
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30
7 - Uujj الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:42
التزموا بالعزلة الصحية التزموا بيتكم للقضاء على هدا الوباء
اللهم ارفع عنا هدا البلاء يا رب
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32
8 - وجدي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:42
ولو أنه قضاء وقضاء ولكن الحالات الوافدة من اوربا وهم افراد الجالية هم من ساهموا في إنتشار الفيروس القاتل داخل المملكة. كان عليهم المكوث هناك ببؤر الوباء وليس المساهمة بإنشاء بؤر جديدة
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12
9 - محمد المغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:42
يا رب احفظ بلادنا من كل شر.
ابقوا فالدار.
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16
10 - ع الشكدالي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:42
اللهم عافي بلدنا الحبيب و سائر بلاد المسلمين، اللهم اعف عن المرضى و احفظ الاصحاء و اكثر المعافين منهم و قلل الموتى، و نتقدم بالشكر لكل من ساهم بدعاء في هاته الازمة او بمبلغ فرج به كربة اسرة و فقير او دبر من منصبه الخير سواء علمناه أو لم نعلمه، و نشكر الاعلاميين الصرحاء و المنابر الصادقة التي تنقل لنا الحدث بحيادية و صدق بعيدا عن المحاباة او نشر الاشاعات، شكر خاص و موصول لموقع هسبريس.
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15
11 - #متتبعة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:42
الله يحد الباس ويرفع البلاء عن وينزل رحمته على الأرض والعباد
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9
12 - بقاو في فديوركم الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:42
الحمد لله على سلامت المتعافين ونطلب من الله الشفاء للمرضى و الرحمة والمغفرة للمتوفين.
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10
13 - متابع الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:43
"هو ما يعني انتقال العدوى داخل التراب الوطني." يا للهول, هذا غريب جدا!
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-15
14 - abdo الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:43
شوفو الدكتور هاشم حرز الله ..
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0
15 - الرءي الآخر الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:43
اعطيونا الارقام الصحيحة الله يهديكم
ككل يوم ننتضر الارقام في الجزائر و من بعد نصرح بارقامنا !
المهم اقل من الجزائر..
إلى متى تبقى في سياسة اكل عليها الزمن و شرب ؟

كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
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-63
16 - محمد أنور الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:44
يتنقل فيروس كورونا بسبب جهل بعض المواطنين.
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16
17 - ياسر الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:46
يجب الحصر التام للمخالطين رغم صعوبة الأمر و يجب التقيد التام بحالة الطوارئ و تجنب الخروج قدر الإمكان لحصر الفيروس نهائيا و نعود لحياتنا الطبيعية
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13
18 - فاتي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:46
ياربي تبشرنا بالخير وتحد نسبة المصابين والوفيات حتى هي وترتفع نسبة المعافين يارب احد لباس لاي واحد
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11
19 - حنان الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:46
اللهم لك الحمد حمدا مباركا طيبا كثيرا
منقنطوش من رحمة سيدي ربي
دابا تزورل هاد الغمة بجهد الله عاجلا غير اجل
والله ارحم جميع الموتى بصفة عامة والله ارزق داويهم الصبر والله اهدي شي مخلوقات اسمعو حتى هما اسمعو الكلام اللي هو في الصالح ديالهم والله انصر ملكنا والله جازي بالخير كل من ساهم بالتوعية كل من السلطات المحلية واعوانها والأمن الوطني والأطباء اللي قيمين بالواجب ديالهم تجاه بلدنا وشعارنا الأبدي الله الوطن الملك
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11
20 - نيشان الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:46
الحمد لله ..
و الشكر و الإمتنان لملكنا و للأطباء و الممرضين و رجال الأمن و بائعي المواد الاستهلاكية و عمال النظافة و الوقاية و كل من يغامر بحياته من أجل إنجاح فترة الحجر الصحي ..
و قبح الله سعيكم أيها التماسيح الذين كنتم سببا في وضعية قطاع الصحة .. الله يعطيكم السكر ، القلب، الربو ، الكوليرا، الملاريا السيدا و كورونا في آن واحد .
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2
21 - sami الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:48
مبغيتش نفهم هد الحسابات ديالكم،العداد كيزيد في الإصابات مكدنقصوشي الناس لي كتعفى وناس لي كتموت العداد غير كيزد واش باغين تخلعو الناس و صافي وووو باااااز
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-18
22 - ثاوراس الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:49
لنلتزم متشددين إلتزاما أصوليا بإجراءات الطوارئ الصحية لنساهم في دفع العدو والتخفيف على الأطر الميدانية في الخط الأمامي. سنبدأ قريبا إن شاء الله باستعمال آلات الكشف السريع لنوسع دائرة الفحوص اليومية. الله الوطن الملك!
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1
23 - ماهي اسباب العدوى؟ الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:49
هناك اسباب العدوى...يعني سدو الروبيني
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0
24 - Fouad 2020 الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:49
الحمد لله على كل حال الله يعطينا راحة البال
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2
25 - Redouane 33 الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:50
كيف تيرودون أن تتوقف عن الإنتشار تكلم الأطباء عن البقاء في المنازل لم يكترت الكثير ربما لو تكلم البياطرة لسمع الناس أظنكم فهمتم قصدي
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3
26 - karim الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:50
Merci Beaucoup
Merci aux service de santé merci aux services de l’ordre
Merci au Roi Mohamed Six et au gouvernement
Le Maroc a vraiment fait beaucoup d’efforts
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3
27 - سيمو الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:51
يجب فتح مزيد من مختبرات لأن نسبة كشوف مخبرية قليلة جداا مع كامل الاحترام
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1
28 - يارب تلطف الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:51
47 حالة وفاة نسبة كبيرة بقاو فديوركم عافاكم
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1
29 - الاحمدي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:51
لاشك ان بعد تدخل اطر الصحة العسكربة واطر مستشفياتنا مما اعطي عمالا مشتركا والحمد لله بدات النتاءج تتضح في عدد الحالات التيتعافت من الوباء التي هي نسبة جيدة مقارنة مع باقي الايام فتحية اجلال واكبار الي قواتنا المسلحة والي اطر وزارة الصحة والممرضين وجميع المساهمين في هذه التضحية ومزيدا من العطاء
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30 - نجاة امراض الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:52
هذا يبشر بالخير ان شاء الله يختفي هذا الوباء القاتل و نطلب الله السلامة للجميع
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1
31 - اسماء يهو الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:52
ش.ل.م
اخبث نضام هو الرأسمالية
أحقر نضام هو الاشتراكية
اتعس نضام هو عدم الانحياز
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0
32 - مواطن مغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:52
للأسف، هناك عدد لا يستهان به ممن لا يعير أدنى اهتمام للإجراءات الاحترازية.
و نلاحظ في بعض الأحياء أن الاختلاط بين الجيران شيء عادي لديهم.

باراكا من هاد الاستهتار، الله يجازيكم بيخير. احمو حياتكم و حياة اللي عزاز عليكم.
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0
33 - حمو موليير الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:54
بالالتزام بالتدابير الاحترازية المعلنة سنصل إلى عدد 1101 أو 1011 أو 1111 أو 1100 ولن نتخطى أحدهم بإذن الله و مشيئته لأن الحرارة في الداخل وحتى في الساحل ستكون بالمرصاد لكورينا و ستقضي عليها أو على الأقل ستضعفها حتى تعود الحياة كما ألفناها مع ما يجب أن نغيره في أنفسنا جميعا.
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34 - Ali الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:55
الفحص السريع والمكثف هو الذي سيعجل من تطويق هذا الفيروس والقضاء عليه بسرعة
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35 - مواطن حاقد الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:56
تفوت هاد كورونا خاص گاع الاوسمة لي تفرقو على الممتلين و الشطيحيا يتحيدو ليهم و يتعطاو للأطباء
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3
36 - إن مع العسر يسرا الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:56
كانت الجردة نقية أوحلوة زرعنا فيها نبثة مريضة دات طعم مر.... فأصبح الجردة بين الحلو والمر.

لاحول ولاقوة إلا بالله. كان الله في عون جميع المرابطين من أطباء وممرضين والشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة ووزارة الصحة ووو ومن يزودهم بالعتاد من مهندسين....
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1
37 - صحراویة مغربیة الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:57
هذا یعني اننا لم نصل بعد مرحلة الذروة ؟
حصیلة المتعافین ترفع المعنویات و الحمد لله

المرجو من السلطات تکثیف الحملات علی بوابات المدن لان هناک حالات تهریب و المرجو تقلیل ساعات التسوق و ایقاف وساٸل النقل العمومی و اغلاق الشرکات علی الاقل مدة اسبوعین

#بقاو فدیورکم
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38 - أبو وليد الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:57
اللهم ألطف بنا ياليطف وآسترنا بسترك يا ستار وآحفظنا بحفظك يا خير الحافظين يا رحمان يا رحيم وآشف اللهم يا شافي جميع المرضىٰ في جل بقاع الأرض شفاءً لا يغادر سقماً ولا يترك ألماً وآرحم اللهم برحمتك الواسعة جل موتىٰ المسلمين وآرزق ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإليه راجعون وصل اللهم وسلم وبارك علىٰ حبيبنا وقرة أعيننا ونبينا سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحابته أجمعين .
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39 - TAGRAWLA الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:58
امام وزارة الصحة أمران لا ثالث لهما إما ان تسرع من عدد الكشوفات اليومية او الكارثة المحققة.....السؤال الذي يطرح نفسه هو هل معهد باستور هو الذي يضغط لكي لا يسرع المغرب من وثيرة التحليلات
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40 - Driss الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:01
أيها الأحباء، المزيد من تكثيف التدابير الوقائية و الحرص بوعي تام على إلتزام البيوت لمحاصرة العدوى. إن مخرج النفق قريب لينبعث نور الفرج.
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41 - بنت المغرب الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:01
الحمد لله هذه رحمة الله اكثروا الدعاء الحمدلله هادشي كيبشر بالخير الأمور غادية فالاتجاه الصحيح الدواء بدا كيعطي المفعول ومع المزيد من الالتزام والحس بالمسؤولية سنتخطى هذه المحنة بإذن الله تعالى الله يشافي الباقي ويرحم لي مات ورفع عنا البلاء ربي كبير ورحمتو واسعة بالتفاؤل والعزيمة والاتحاد التضامن سننتصر انشاء لله وشكرا لدولتنا وملكنا اب المغاربة على المجهودات الجبارة يكفينا فخرا أننا للمغرب ننتمي
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42 - Marra الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:01
عدد التحاليل ضئيل جدا وقد يكون سبب في ظهور الحالات كل مرة يجب تكثيف المجهودات للتصدي لهذا الوباء فمن غير المعقول 3000 تحليلة في مدة شهر تقريبا يجب على المسؤولين عمل التحاليل لكل المخالطين في اسرع وقت وليس تتبعهم في بيوتهم فبعض الناس ليست لديهم ثقافة الحجر وغير مسؤولين نحن نتصدى لوباء فائق السرعة فإن لم نتجاوز سرعته بمجهوداتنا فسيتفشى أكثر لا قدر الله وعلى القوات المساعدة تشديد الحجر الصحي وعدم التساهل مع الناس فلم يعد الأمر يتعلق بشخص واحد قد اصبح البلد بكامله معني نسال الله السلامة وان يخرجنا سالمين من هذا الوباء ويشفي المرضى ويرحم الموتى يارب
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43 - سامي الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:03
الحمد لله على كل حال ياربي تشافي الجميع
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44 - abdo الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:04
المرجو التحلي بالشفافية و اعطاء اعداد التحليلات و الاختبارات فاليوم
و في حالة اعداد التحليلات المخربية لا تتعدى 1000 فاليوم فليكن الله في عوننا و الاسوا قادم فعلى الحكومة المسارعة لحل المشكل فالاقتصاد الهش للبلد لن يتحمل اي تمديد للحجر
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-1
45 - فرح19 الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:05
اواه خبر زوين بارتفاع حالاة الشفاء لكن انتشار الفيروس في البلاد مقلق
مهم عنداك تخرجو وصاف كول خبز وتاي كيمة كتقولو... والمعلق سرمد الحق قول شي حاجة
خفيفة حت تعليقاتك خطيرة علي كورونا ههه
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46 - مواطن الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:05
غريب وعجيب ثلاثة الاف شخص تم فحصهم لحد الان منذ انتشار الفيروس .؟؟؟ والله عار على وزارة الصحة كيف يعقل ان يتم تشخيص 100 او 200 حالة في اليوم ونحن نعلم ان هذا الفيروس ينتشر بسرعة رهيبة ؟؟ دول تقوم بتحليل عشرات الآلاف يوميا واحنا مزال واحلين ف 70 شوفو الجزائر التي تصرح بارقامها الصحيحة شوفو دول العالم كيف تعاملة مع هذا الوباء الا الدول العربية سبحان الله كل شيء فيهم بتحرايميات
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0
47 - أيوب.D الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:06
الله يبارك فيكم الخوت. ما غاديش نزربو و نكولو راه صافي غلبنا عليه. ولكن بحال هاذ النتائج في الفترة الأخيرة لتجربة الحجر كتدل اجابية الحجر و تطويق العدوى، وكدلك معلومات وزارة الصحة صحيحة و شفافة، ماشي غير ارقام و متحنيات على ورق.

الله يرحم ليكم الوالدين اخوتي وخا ما عدناش بزاف بنادم قاري، لكن راه كاين الوعي (الا فئ قليلة و الشبه منعدمة).... المهم بعدا مدرناش ديال ميريكان و الطاليان (وخا منقدوش الا خدنا الطاقة الاستيعابية للأسرة و الات النفس الاصطناعي بالاعتبار.

واللهتا فرحان بيكم الخوت بينتو راه المغرب، رغما العولمة والجري ورا الماديات، باقي فينا داك الحس بالغير (فطرية و بدون تردد)!!

سلام و العز الخوت.
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48 - Mansour Essaïh الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:08
...''وبلغت حصيلة الوفيات المسجلة إلى حدود اليوم، وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 47 حالة وفاة.''...

العدد 47 لا معنى له إن لم يربط بوقت نشره، أي الساعة 18.00 ليومه الجمعة 03 ابريل 2020.
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49 - salwa الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:10
سلام دعا حتى على ختكم في إسبانية و فرنسا و جميع دوال إسلامية برفع الوباء
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50 - العبد الضعيف الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:14
سترك يارب ، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ، إنك على كل شيئ قدير .
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51 - samy samir الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:16
كشفت شركة Medtronic، أشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعي، عن إسقاط حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها، ومشاركة كل التصميمات مع الدول للبدء في تصنيعها فورا.
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