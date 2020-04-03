عدد المتعافين من كورونا 56 حالة .. والعدوى تنتقل داخل البلاد

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في المغرب إلى 56 حالة، بعد تسجيل 26 حالة شفاء دفعة واحدة في آخر 24 ساعة الماضية.

وأوضح مدير الأوبئة، محمد اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أنه ابتداء من اليوم الجمعة سجل، ولأول مرة، ارتفاع عدد المتعافين أكثر من عدد وفيات كورونا في البلاد.

وبلغت حصيلة الوفيات المسجلة إلى حدود اليوم، وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 47 حالة وفاة.

وكشف مدير الأوبئة أن 85 في المائة من المصابين وضعيتهم الصحية بسيطة ولا تستدعي القلق، بينما 15 في المائة حالتهم متقدمة وحرجة.

كما ارتفعت نسبة الحالات المحلية إلى 75 في المائة، في وقت بلغت الحالات الوافدة فقط 25 في المائة، وهو ما يعني انتقال العدوى داخل التراب الوطني.

وشدد اليوبي على أن نسبة الحالات المحلية تستدعي الالتزام التام بالإجراءات الصحية وشروط الوقاية والسلامة الطبية، سواء داخل البيوت أو خارجها.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 761 حالة، بزيادة 70 إصابة جديدة خلال الفترة بين السادسة من مساء أمس إلى غاية السادسة من مساء الجمعة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3062 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.