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كُتّاب وآراء
إقامة عائلات في غرف تنتهك التقيد بحالة الطوارئ
عبر مسؤولون في قطاع الصحة عن انشغالهم المتواصل من استمرار وجود نوع من عدم الاكتراث باحترام قيود حظر التجول الصحي، الذي فرضته السلطات الحكومية لوقف زحف فيروس كورونا بالمدن المغربية، خاصة في الأحياء الشعبية.
وأوضح بعض المسؤولين الذين تحدثت إليهم هسبريس أن السلطات المحلية تحاول ما أمكن التركيز على التوعية والنصح، واتباع سياسة مرنة في تعاملها مع صور الخرق المتواصل لحظر التجول الصحي في الأحياء الشعبية، خاصة في ساعات النهار.
واعتبرت المصادر ذاتها أن الموضوع طرح أكثر من مرة في الاجتماعات التي يحتضنها مقر جهة ولاية الدار البيضاء سطات، حيث وقف المسؤولون على ضرورة التركيز أكثر على التوعية والنصح، نظرا لطبيعة السكن بمجموعة من الأحياء الشعبية بالعاصمة الاقتصادية، والذي غالبا ما يتألف من غرفة واحدة تقطنها أسرة مكونة من الأب والأم والإخوة ذكورا وإناثا.
وذكرت المصادر ذاتها أن هناك وعيا بخطورة هذا المرض الفيروسي بدأ يتنامى في الأوساط الشعبية بشكل لافت، حيث بدأت أعداد الملتزمين بقرار حظر التجول الصحي في التنامي بشكل سريع، وهو ما يساهم في تسهيل المأمورية على رجال السلطة والأمن خلال الجولات اليومية والمتواصلة التي يقومون بها داخل مجموعة من هذه الأحياء بمختلف مناطق الدار البيضاء.
وأكدت مصادر محلية بمدينة الدار البيضاء أن السلطات رصدت تقيدا كبيرا بقرار حظر التجول الصحي في مناطق عين السبع والصخور السوداء وبلفيدير وآنفا، إلى جانب مناطق مرس السلطان وبوركون وسيدي بليوط؛ فيما رصدت تراخيا من طرف الساكنة في التقيد بهذا القرار في مناطق المدينة العتيقة ودرب السلطان وحي لالة مريم ومولاي رشيد والهراويين ومناطق شعبية أخرى.