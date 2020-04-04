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وزارة التربية تمكّن الباحثين من مكتبة رقمية ضخمة
السبت 04 أبريل 2020 - 10:15
حصلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي على حقوق ولوج المكتبة الرقمية الدولية لمدة 3 أشهر، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها لتجاوز محنة فيروس كورونا تعليميا.
وأوضحت بلاغات عدة مؤسسات جامعية أن بإمكان الطلاب أن يلجؤوا إلى المنصة الشهيرة من أجل المطالعة والاستعانة بمختلف المراجع العلمية بمختلف اللغات، العربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية.
ووضعت الوزارة الإجراءات اللازم اتباعها من أجل الاستفادة من البحوث، من خلال بريد إلكتروني وقن سري فتح للعموم.