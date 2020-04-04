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تسجيل 53 حالة جديدة .. عدد إصابات كورونا يصل 844 بالمغرب

تسجيل 53 حالة جديدة .. عدد إصابات كورونا يصل 844 بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 08:20

أفادت معطيات وزارة الصحة، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 844 حالة، إلى حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، بزيادة 53 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3182 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، فقد وصل إلى 59 حالة، وعدد الوفيات 50.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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