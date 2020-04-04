24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/04/2020
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- اتهامات زائفة لأطر طبية تجر سيدة إلى التحقيق
- مساعدات لفائدة معوزين
- كورونا وتصويت القوانين .. البرلمان يعتمد المرونة ويراعي الدستور
- تسجيل 588 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في فرنسا
- تسجيل 53 حالة جديدة .. عدد إصابات كورونا يصل 844 بالمغرب
هكذا يستعدّ المستشفى العسكري ببنسليمان لاحتواء وباء "كورونا" (5.00)
- 15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين - (194)
- لماذا تشكل ألمانيا استثناءً بانخفاض عدد الوفيات جراء "كورونا"؟ - (138)
- محامون مغاربة يقاضون طبيبا فرنسيا متهما بالعنصرية ضد الأفارقة - (116)
- تسجيل 70 حالة جديدة لكورونا في 24 ساعة .. الإجمالي: 761 - (112)
- هكذا تغيرت حياة أطباء "الصف الأول" في مواجهة "أزمة كورونا" - (94)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تسجيل 53 حالة جديدة .. عدد إصابات كورونا يصل 844 بالمغرب
السبت 04 أبريل 2020 - 08:20
أفادت معطيات وزارة الصحة، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 844 حالة، إلى حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، بزيادة 53 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3182 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، فقد وصل إلى 59 حالة، وعدد الوفيات 50.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية