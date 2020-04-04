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وتيرة التعافي من "كورونا" ترتفع في البلاد .. المجموع: 59 حالة

وتيرة التعافي من "كورونا" ترتفع في البلاد .. المجموع: 59 حالة
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 09:01

واصل عدد المتعافين من فيروس كورونا الارتفاع بالمغرب، كما هو منحنى عدد الوفيات أيضا، لكن بوتيرة أقل.

وهكذا، خلال الفترة الزمنية بين العاشرة من مساء أمس والثامنة من صباح السبت، تم تعافي شخصين ليصل عدد حالات الشفاء إلى 59 حالة.

وأما عدد الوفيات فقد بلغ عتبة 50 حالة بزيادة وفاتين في نفس الفترة الزمنية.

وأفادت معطيات وزارة الصحة، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 844 حالة، بإضافة 53 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3182 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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