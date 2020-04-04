24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0813:3517:0519:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مطعم رقمي يتيح للمغاربة تمويل وجبات الأطباء بمراكش والبيضاء (5.00)

  2. أطفال التوحد ويوميات الحجر المنزلي (5.00)

  3. أربعيني ينتحر قفزا من سطح منزله بمدينة المضيق (5.00)

  4. هكذا يستعدّ المستشفى العسكري ببنسليمان لاحتواء وباء "كورونا" (5.00)

  5. شفاء جماعي من "كورونا" .. المغرب يحصد ثمار البروتوكول العلاجي (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مطعم رقمي يتيح للمغاربة تمويل وجبات الأطباء بمراكش والبيضاء

مطعم رقمي يتيح للمغاربة تمويل وجبات الأطباء بمراكش والبيضاء

مطعم رقمي يتيح للمغاربة تمويل وجبات الأطباء بمراكش والبيضاء
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 11:30

تعمل المنصة الرقمية FOD.ma منذ أكثر من أسبوع على توفير وجبات للأطقم الطبية العاملة في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء والمستشفى الجامعي بمراكش.

والمنصة عبارة عن مطعم رقمي يقدم خدمات إعداد وتوصيل الوجبات تحت الطلب في المدينتين منذ سنوات، لكن بعدما تم فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد جرى تعليق هذه الخدمة، إلا أن القائمين عليها حصلوا على رخصة لتوفير الوجبات حصرياً للأطر الطبية.

وتتوفر المنصة منذ أربع سنوات على مطعمين في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، حيث تمكن من استقبال الزوار وخدمتهم عن طريق لوحات رقمية، كما يتم إعداد الوجبات وتوصيلها إلى طالبيها بعد أداء ثمنها عبر "بايبال" أو البطائق البنكية أو نقداً عند التوصل بها.

ولتحقيق هدف توفير وجبات للأطقم الطبية، فتحت المنصة الباب أمام المغاربة، داخل البلاد وخارجه، عن طريق رابط يمكن من شراء العدد الذي يرغبون فيه من الوجبات بسعر 40 درهماً للواحدة، لكي يتم توصيلها إلى المعنيين بها في القطاع الصحي.

ويقف وراء هذه المبادرة التضامنية الفريدة التي حظيت بمشاركة كبيرة من طرف عدد من المغربيات والمغاربة الشاب حمزة أبو الفتح، مدير مطعم "Food on demand" الذي يمكن الوصول إليه عبر موقع: www.FOD.ma

وقال أبو الفتح، في حديث لهسبريس، إن المنصة نجحت بفضل المساهمات التي قدمها عدد من المغاربة في توفير أكثر من 200 وجبة يومياً منذ العشرين مارس الماضي. وكان أول مبلغ متبرع به في حدود 500 دولار من طرف مغربية مُقيمة في الخارج.

ووصلت حصيلة التبرعات التي جمعتها المنصة إلى حدود الجمعة حوالي 170 ألف درهم، وهو ما يضمن 210 وجبات يومياً إلى غاية 12 أبريل الجاري. ويبقى الطموح هو ضمان توفير الوجبات إلى غاية نهاية الشهر الجاري لدعم الأطقم الصحية في عملها اليومي.

وكشف المتحدث أن 17 مليون سنتيم التي تمت المساهمة بها عبر المنصة قدمها حوالي مائة شخص من داخل المغرب وخارجه، ما يمثل معدل 1700 درهم للشخص الواحد، في حين وصل أكبر مبلغ متبرع به إلى 30 ألف درهم.

أنقر هنا للمساهمة في الحملة التضامنية، أو عبر الرابط:

https://www.fod.ma/covid19

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - جمال ابن بطوطة السبت 04 أبريل 2020 - 11:37
تجربة فريدة وأناس رائعين..
انهم جنود في الخفاء..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - عماد السبت 04 أبريل 2020 - 11:41
من تكلف بالمرضى تكلف حتى بالاطقم الصحية شكرا جلالة الملك وشكرا للمون رحال فود ولا نمي .. حاجة فابور ماكيناش لهاد الناس زعما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - رضوان لعلالي السبت 04 أبريل 2020 - 11:42
عرفتي ملي تفوت الجايحة شحال من واحد غادي يستغن على ضهور المعانات تتقولوا تنوجدو للاطباء ولا حنت هما مشغولين وراك خدام بحال هاد الاطباء ديرين ليهم العلافة مساكن راهم تيتكرفصو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - وفاء السبت 04 أبريل 2020 - 11:47
فكرة رائعة وعمل جبار وكل ما يقدم للجهاز الطبي من خدمات في زمن كورونا يبقى واجبا وقليلا في حقهم لأنهم يوجدون في الواجهة الأمامية للتصدي للوباء جازى الله خيرا كل من ساهم في هذه البادرة الطيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - فاعل خير السبت 04 أبريل 2020 - 11:49
يا اخي هناك اناس لا يملكون قوت يومهم ويمتلكون اسر تتكون من عدة افراد لا يجدون لا طعاما ولا شرابا بدون دخل ولا عمل بل تزداد محنتهم بمصاريف الكراء والماء والكهرباء وتقول انت دعم الطبيب الذي يملك راتبا جيدا الذي يصل الى ثلاث اضعاف ما يمتلكه العامل البسيط الذي يتقل ظهره بالعمل الصعب ليعود منتهكا الى بيته عاجزا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - زكرياء السبت 04 أبريل 2020 - 11:51
أين هم أصحاب المياه المعدنية و الغازية، ألا يجب أن يتظامنوا مع الطاقم الطبي و المرضى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - اطار شركة خاصة السبت 04 أبريل 2020 - 11:52
الطب و ما ادراك ما الطب، مهما فعلنا من أجلكم لن نوفيكم إلا قليلا جدا من تضحياتكم الجسام. ضحيتم بالغالي و النفيس من اجلنا، تركتم أبنائكم و أطفالكم الرضع من اجلنا، يغلبنا الدمع حين نسمع و نرى اهوال ما تعانونه في المستشفيات مع هدا المرض الخبيت.
انتم أطباءنا الأعزاء إن شاء الله خير هذا الوطن وخير ما انجب الوطن.
تبين الان ان الطبيب المغربي فوق كل اعتبار. فادخلهم الجنة يا رب مع الصديقين والشهداء والصالحين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - حميد السبت 04 أبريل 2020 - 11:57
المرجو عدم استغلال الأزمة من أجل تعويض خسائركم الشخصية بجمع التبرعات تحت ذريعة فعل الخير. تغذية الأطر و المرضى تكفلت بها الدولة وبعض أصحاب الفنادق جزاهم الله خيرا بالإضافة إلى سي رحال بعد تدخل الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - Yotana السبت 04 أبريل 2020 - 12:02
مبادرة طيبة ،و ليست بالغريبة على المغاربة
فقط ملاحظة ،بما ان مبلغ المساهمات يغطي حتى 17 ابريل ،المرجو عدم اغلاق باب التبرعات و استعمال الفائض من اجل اعداد وجبات لفائدة رجال النظافة لانهم يعتبرون في الخط التاني بعد الاطباء و الممرضين ، ثم رجال الامن و القوات المساعدة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 12:02
اللهم اجز كل فاعل خير في جزاء حسنا.وتقبل من الجميع يارب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.