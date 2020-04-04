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كُتّاب وآراء
تدخلات الوقاية المدنية لنقل "مصابي كورونا" تلقى إعجاب المغاربة
يواصل جهاز الوقاية المدنية تدخلاّته البطولية لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كوفيد-19" إلى المؤسسات الاستشفائية المخصصة لاستقبال مرضى الجائحة الوبائية، إذ تلعب هذه الفرق دوراً محورياً في التسريع في عملية كشف حالات الإصابة بـ"كورونا"، من خلال نقل الأشخاص المشكوك في مرضهم بسرعة فائقة، فور التوصل بالمكالمة الهاتفية، إلى المراكز الاستشفائية لإجراء التحاليل المخبرية.
وإذا كان حديث أغلبية المواطنين منصبّا على مجهودات الأطر الطبية والتمريضية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية، فإنه لا يمكن إغفال المخاطر التي تتعرض لها فرق الوقاية المدنية قصد نقل الحالات المشتبه في إصابتها بوباء "كورونا" إلى المستشفيات المعنية للقيام بالتشخيصات المخبرية اللازمة، وذلك عبر استعمال سيارات إسعاف مخصصة لهذا الغرض.
ويظن كثيرون أن ارتداء عناصر الوقاية المدنية في المغرب للباس الطبي الواقي خلال عمليات نقل الحالات المشكوك فيها يعني تأكيد إصابة الشخص المعني بشكل أوتوماتيكي، بينما يتعلق الأمر بإجراءات احترازية صارمة تندرج ضمن بروتوكول التعامل مع مصابي فيروس "كوفيد-19"، إذ يتم تعقيم سيارات الإسعاف وطاقمها بمجرد الانتهاء من عملية نقل المشتبه في إصابته.
وأشادت الوسائط الاجتماعية، خلال الفترة الأخيرة، بالتدخلات البطولية لعناصر الوقاية المدنية في إطار مواجهة الجائحة الوبائية بمدن المملكة، وهو ما عبّر عنه عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي، بالقول: "في الحقيقة، هناك فئة من المقاتلين الذي يُشكلون الجبهة الأولى المحتكة مع كورونا لم تحض بما يكفي من الشكر والتنويه بعملها ومجهوداتها الجبارة".
وأضاف المتحدث، في منشور له على موقع "فيسبوك" التفاعلي: "هم رجال الوقاية المدنية الذين يصلون إلى المُصاب بكورونا قبل أن يكشف عنه رجال الصحة وتدلي المختبرات بنتائجها"، وزاد: "هاته الفئة تقوم في صمت بدور بطولي خلال تدخلاتها المستعجلة لنقل المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى المستشفيات.. وهنا وجبت التوعية بأن حضورهم بلباسهم الأبيض الواقي لنقل شخص لا يعني أن إصابته مؤكدة".
بدوره، أورد مواطن آخر في تعليقه على مجهودات أفراد الوقاية المدنية أنهم يجسدون "رجال الظل أو جنود الخفاء الذين يشتغلون في مواجهة هذه الجائحة العالمية بصمت ووطنية عالية، إذ يتطلعون كغيرهم من المغاربة أن تمر هذه الغمامة السوداء بأقل الأضرار، وأن يحفظ بلادنا والبشرية جمعاء من كل سوء؛ فالكل يعرف جيداً أن العمل الإنساني النبيل الذي يقوم به هؤلاء الأبطال لا يوازيه عمل".
وعلّق ناشط آخر على الموضوع قائلا: "هؤلاء الرجال هم جنود الظل في مواجهة الأخطار، إذ يغامرون بحياتهم من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين في الأيام العادية، وحتى الاستثنائية، دون كلل أو ملل، وفي صمت دون أن تسلط عليهم أضواء الإعلام إلا فيما ندر رغم قلة عددهم، وتعدد وظائفهم بين إطفاء الحرائق وإسعاف المرضى ومساندة القوات العمومية أثناء تدخلاتها".
كما تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والأشرطة التي توثق لتدخلات فرق الوقاية المدنية في عدد من مدن المملكة أثناء نقل الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس، مثنية على المجهودات المضنية التي تقوم بها قصد تأمين استقرار وسلامة البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
كنت ومازلت احترمهم وسوف أبقى كدالك
الله تعالى يحفظكم جميعا في هاده الأيام المباركة بارك آلله فيكم
وقت صعب الله يلطف بالعباد
لذلك فما على مصانع النسيج الا القيام بالواجب وان الاقبال عليها ضروري
الله يحفضهم ولكن لازال هناك كثير من الناس لا يهتم لا بنصاءح ولا بتطبيق حضر
ولا بأعداد متزايدة
ديال مصابين وخارجين كأنهم لا يعنيهم أمر
وحاجة أخرى بنهار شرطة أمن تمر من شوارع
وتنظر لناس جالسين في حدائق
ولا تتكلم
معهم واش بنهار ممحسوبش حجر منزلي
نسأل الله السلامة للبشرية جمعاء
حفظكم الله كونوا حذرين
Rester confiner dans vôtres maison et prendre tous les consignes médicales et recommandations en considération rester rester à la maison.
ابقوا ابقوا في منازلكم
شكرا شكرا للجميع
QUE DIEU VOUS AIDE ET VOUS BÉNISSE.
الى رجال السلطة واعوانهم اللذين يساهمون في تطبيق اجراءات الحجر الصحي.
الى رجال الامن والقوات المساعدة والدرك والجيش الدين يسهرون على تطبيق اجراءات الحجر الصحي.
الى حراس السجون المداومون داخل المؤسسات السجنية بدون خروج لمدة 15 يوم.
الى عمال النظافة الدين يسهرون على تنظيف شوارع المدن ،الى كل من يساهم من قريب او بعيد في محاربة الوباء فحقا الوطنية الصادقة تقاس ايام الكوارث .
نشاهد في بعض الاحيان سيارة الوقاية المدنية تقوم بنقل مريض و رجال الوقاية المدنية لا يرتدون اي وسيلة للوقاية خلاف الكمامة و هدا يشكل خطر على صحتهم لان يلزم عليهم التعامل مع اي مريض انه مصاب
و تحية لهم واجرهم عند الله
فئة الوقاية المدنية أعرفها عن قرب تنقصهم العديد من الامتيازات حتى البسيطة منها أحيانا أضف إلى ذلك أجرتهم الهزيلة و عدم تجديد زيهم و الارتقاء به.
نسأل الله لهم الفرج و انتباه المسؤولين لهم.