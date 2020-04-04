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تدخلات الوقاية المدنية لنقل "مصابي كورونا" تلقى إعجاب المغاربة‬

تدخلات الوقاية المدنية لنقل "مصابي كورونا" تلقى إعجاب المغاربة‬
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 15:30

يواصل جهاز الوقاية المدنية تدخلاّته البطولية لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كوفيد-19" إلى المؤسسات الاستشفائية المخصصة لاستقبال مرضى الجائحة الوبائية، إذ تلعب هذه الفرق دوراً محورياً في التسريع في عملية كشف حالات الإصابة بـ"كورونا"، من خلال نقل الأشخاص المشكوك في مرضهم بسرعة فائقة، فور التوصل بالمكالمة الهاتفية، إلى المراكز الاستشفائية لإجراء التحاليل المخبرية.

وإذا كان حديث أغلبية المواطنين منصبّا على مجهودات الأطر الطبية والتمريضية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية، فإنه لا يمكن إغفال المخاطر التي تتعرض لها فرق الوقاية المدنية قصد نقل الحالات المشتبه في إصابتها بوباء "كورونا" إلى المستشفيات المعنية للقيام بالتشخيصات المخبرية اللازمة، وذلك عبر استعمال سيارات إسعاف مخصصة لهذا الغرض.

ويظن كثيرون أن ارتداء عناصر الوقاية المدنية في المغرب للباس الطبي الواقي خلال عمليات نقل الحالات المشكوك فيها يعني تأكيد إصابة الشخص المعني بشكل أوتوماتيكي، بينما يتعلق الأمر بإجراءات احترازية صارمة تندرج ضمن بروتوكول التعامل مع مصابي فيروس "كوفيد-19"، إذ يتم تعقيم سيارات الإسعاف وطاقمها بمجرد الانتهاء من عملية نقل المشتبه في إصابته.

وأشادت الوسائط الاجتماعية، خلال الفترة الأخيرة، بالتدخلات البطولية لعناصر الوقاية المدنية في إطار مواجهة الجائحة الوبائية بمدن المملكة، وهو ما عبّر عنه عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي، بالقول: "في الحقيقة، هناك فئة من المقاتلين الذي يُشكلون الجبهة الأولى المحتكة مع كورونا لم تحض بما يكفي من الشكر والتنويه بعملها ومجهوداتها الجبارة".

وأضاف المتحدث، في منشور له على موقع "فيسبوك" التفاعلي: "هم رجال الوقاية المدنية الذين يصلون إلى المُصاب بكورونا قبل أن يكشف عنه رجال الصحة وتدلي المختبرات بنتائجها"، وزاد: "هاته الفئة تقوم في صمت بدور بطولي خلال تدخلاتها المستعجلة لنقل المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى المستشفيات.. وهنا وجبت التوعية بأن حضورهم بلباسهم الأبيض الواقي لنقل شخص لا يعني أن إصابته مؤكدة".

بدوره، أورد مواطن آخر في تعليقه على مجهودات أفراد الوقاية المدنية أنهم يجسدون "رجال الظل أو جنود الخفاء الذين يشتغلون في مواجهة هذه الجائحة العالمية بصمت ووطنية عالية، إذ يتطلعون كغيرهم من المغاربة أن تمر هذه الغمامة السوداء بأقل الأضرار، وأن يحفظ بلادنا والبشرية جمعاء من كل سوء؛ فالكل يعرف جيداً أن العمل الإنساني النبيل الذي يقوم به هؤلاء الأبطال لا يوازيه عمل".

وعلّق ناشط آخر على الموضوع قائلا: "هؤلاء الرجال هم جنود الظل في مواجهة الأخطار، إذ يغامرون بحياتهم من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين في الأيام العادية، وحتى الاستثنائية، دون كلل أو ملل، وفي صمت دون أن تسلط عليهم أضواء الإعلام إلا فيما ندر رغم قلة عددهم، وتعدد وظائفهم بين إطفاء الحرائق وإسعاف المرضى ومساندة القوات العمومية أثناء تدخلاتها".

كما تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والأشرطة التي توثق لتدخلات فرق الوقاية المدنية في عدد من مدن المملكة أثناء نقل الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس، مثنية على المجهودات المضنية التي تقوم بها قصد تأمين استقرار وسلامة البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - مواطن قنيطري السبت 04 أبريل 2020 - 15:38
نعم صحيح يستحقون تحية وتقدير الوقاية المدينة الكل يعرف المجهودات الجبارة لي يقومون بها في جميع اتجهات حفظك الله بلادي الغالي المرجو التزام الجميع في البيوت
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86
2 - مواطن غيور السبت 04 أبريل 2020 - 15:38
تحية عالية لرجال ونساء الوقاية المدنية المغربية، على كل المجهودات الجبارة، ويجب تكريمهم، فعلا هم المقاتلون في الجبهة الامامية،
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66
3 - نبيل السبت 04 أبريل 2020 - 15:42
تحية مباركة عطرة لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في غوث الناس ومساعدتهم، والخزي والعار ممن تخلى على بلده في عز الأزمة، ولم يقدم سوى النقد الهدام، ومن يروج للإشاعات المغرضة.
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65
4 - youssef de sygh السبت 04 أبريل 2020 - 15:44
هم من يقتحمون بئر النيران
كنت ومازلت احترمهم وسوف أبقى كدالك
الله تعالى يحفظكم جميعا في هاده الأيام المباركة بارك آلله فيكم
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47
5 - الورداني من ايطاليا السبت 04 أبريل 2020 - 15:45
الله يكون في عون الجميع فعلا
وقت صعب الله يلطف بالعباد
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31
6 - حسن السبت 04 أبريل 2020 - 15:45
أنحني إلبهم و أرفع قبعتي إحتراما لهم و ٱعترافا بمجهوداتهم ، و اتمنى من المسؤولين ان يلتفتوا إلى هؤلاء الأبطال و يحسنوا من وضعيتهم المادية و أن تُعطى لهم ٱمتيازات تتناسب و تضحياتهم
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31
7 - مستغرب السبت 04 أبريل 2020 - 15:45
صراحة المغرب في زمن corona بلد اخر الكل متحد الكل متضامن الكل واع بالمسؤولية الكل يبتكر نطلب من العلي القدير ان تزول كورونا وان يبقى المغرب على ما هو عليه في زمن كرونا
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36
8 - براهيم السبت 04 أبريل 2020 - 15:46
حفضكم الله أيها الأبطال. يجب على الدولة الاهتمام بهذا القطاع. ونتمنى أن يبقى الاهتمام بصحة المواطن حتى ما بعد هذا البلاء. حفضكم الله جميعاً.
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26
9 - جمال.ع السبت 04 أبريل 2020 - 15:46
شكرااا لرجال الوقاية المدنية وهذااا ليس غريب على جهاز من اجهزة الدولة منذ زمان يعرض نفسه للخطر في كذاااا من مرة لانقاذ المواطنين في اي وقت وفي اي زمان اومكان لكم منا المزيد من التقدير والاحترام
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17
10 - صديقي السبت 04 أبريل 2020 - 15:48
شكرا ليهم ديما. رغم نقص إمكانيات ان شاء الله يسالي هادشي دولة تبدأ تبني مستشفيات تبدا تدعم صحة الان أصبح إجباري لدولة باش تدعم صحة ولا راه قادم اسوء نتفاءل خير ان شاء الله
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17
11 - الى ان يتحقق النصر السبت 04 أبريل 2020 - 15:50
الى ان يتحقق النصر على الوباء بايجاد لقاء او دواء والذي لن يتحققق حسب الخبراء قبل بعض الاشهر فان الحجر الابتعاد عن الاماكن التي يكتض فيها الناس من مقاهي ومتاجر و حافلات لابد من اخذ لاالاحتياطات ومن بين بينها لابد من وضع الكمامة ففي اغلب الدول اجبارية وضعيها بالخصوص في الاماكن العامة
لذلك فما على مصانع النسيج الا القيام بالواجب وان الاقبال عليها ضروري
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11
12 - هشام السبت 04 أبريل 2020 - 15:51
كل تدخلات والوقاية المدنية والمستشفيات بأطباءها وممرضات ورجال أمن بأنواعها
الله يحفضهم ولكن لازال هناك كثير من الناس لا يهتم لا بنصاءح ولا بتطبيق حضر
ولا بأعداد متزايدة
ديال مصابين وخارجين كأنهم لا يعنيهم أمر
وحاجة أخرى بنهار شرطة أمن تمر من شوارع
وتنظر لناس جالسين في حدائق
ولا تتكلم
معهم واش بنهار ممحسوبش حجر منزلي
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11
13 - سامي يوسف الفيلالي السبت 04 أبريل 2020 - 15:53
السلام عليكم وتحية عالية الى رجال الوقاية المدنية والسلطات بكافة اطقمها الصحية والامنية والعسكرية والاجتماعية. اللهم لطفك يا رب. هي غمامة وستمر ان شاء الله. مزيدا من الاحتياط والحجر الصحي والدعاء والاستغفار لرب الارض والسماوات الرحمان الرحيم.
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12
14 - soufiane السبت 04 أبريل 2020 - 15:54
كان الله في عونهم...هم فعلا لهم دور كبير أصلا قبل كورونا...فشكرا لهم وأعانهم الله والبشرية جمعاء، وندعو الله أن يررفع عنا البلاء لنعود إلى حياتنا العادية
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12
15 - Marocain السبت 04 أبريل 2020 - 15:55
تحية عالية وتقديرللجميع
نسأل الله السلامة للبشرية جمعاء
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12
16 - SAADOUN السبت 04 أبريل 2020 - 15:55
الوقاية المدنية من أحسن الخدمات ألتي يقدمها المرفق العمومي في المغرب ليس في زمن كورونا فقط بل في إغاثة المغاربة أثناء حوادث السير بسرعة فائقة تضاهي الدول المتقدمة.
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12
17 - مغربي صادق السبت 04 أبريل 2020 - 15:56
اودي والله يسمح لينا منهان الناس هاد رجال الوقية المدنية حتواحد مكايهدر عليهم لا اعلام لا مواطنين تيقوم بتضحيات كبيرة مقابل اجرى قليلة هادو هما الوطنيين ديال بصح مهمهم ليتصوروا لايتشهروا لوالو خدامين فصمة واخا يلاه وصال لعداد دياهم فالمغريب كامل 8000 عنصر كل واحد فيهم كيدير لخدمة ديال 10 عناصر فاي تدخل الله يسهل عليهم او يحفظهم هدو رجال افعال وليسوا رجال اقوال
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18
18 - Marocain السبت 04 أبريل 2020 - 15:59
Que notre Dieu glorifier nos cher Héros , corps Médical : (médecins, infirmiers (es) pompiers, secouristes, soignants (es) technicien du surfaces..... tous les personnels, agents, forces....qui sont au premier ligne pour lutter contre la propagation de l'épidémie coronavirus et sensibiliser le citoyens de rester confiner dans leurs maisons ....Merci a vous toutes et tous , vous êtes notre fierté dans notre pays , vous mérité nos respects et Que Dieu vous protège et vôtres Famille et notre cher peuple et Maroc . ALLAHOMA RFA3 HADA BALA'E .المرجو ونناشد المغاربة البقاء فى المنازل فهو الحل الرئيسي لمنع انتشار الوباء.
حفظكم الله كونوا حذرين
Rester confiner dans vôtres maison et prendre tous les consignes médicales et recommandations en considération rester rester à la maison.
ابقوا ابقوا في منازلكم
شكرا شكرا للجميع
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1
19 - مصطفى السبت 04 أبريل 2020 - 16:00
نشكر جزيل الشكر والتقدير والاحترام لرجال الوقاية المدنية فكلمة الشكر قليلة في حقهم رغم الصعوبات والمشاكل والخاطر والتي يتعرضون له
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3
20 - System relevant السبت 04 أبريل 2020 - 16:01
الله يحفظ كل مغربي كيسهر على سلامة خوتو أو كيأدي خدمتو بأمانة. اليوم بان بصح أن البلاد قايمة غير بناسها اللي خدامين بعرق الجبين من أطباء و مهندسين و عمال نظافة و رجال أمن من كل الشرائح الأمنية و العسكرية المغربية و وقاية مدنية و فلاحة و خضارة و حواتة و كل الأطر الجادة اللي كتخدم بلادها بجد و بحب فهاد الظروف الصعيبة و كاين اللي ماعارفينهومش كنقولولهوم جميعا الله يحفظكم و يرعاكم و يعاونكم نتوما اللي تستاهلو الأوسمة و تستاهلو تكونو قدوة و تبانو في التلفزة و الأجيال تتاخدكم قدوة. و الباقيين خاص يعاونوهوم و يگلسو فديورهوم و يهتمو بزاف بالنظافة باش يخففو عليهوم التقل شويا و ميقولوش قنطو، را القنطة هي تخرج تقلب على الفيروس و تمرض و تتكرفص مع المرض و ربما تموت و تكون عاديتي ما عز عليك و تخلي ولادك ولا تتسبب فموت واليديك الله يحفظ. بزاف ديال الناس كيتسناو وقتاش يحيد الحجر الصحي و كيصحاب ليهوم إيلا حيد يبقاو يخرجو كيفما بغاو. إيلا متلقاش الدوا ديال كورونا كل خروج فيه خطر عليك و على الناس و الدوا العلماء الباحثين كيقولو ربما حتى لمطلع أو منتصف العام الجاي إن شاء الله. ركنو فديوركوم و ديرو عقلكم
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21 - Karim السبت 04 أبريل 2020 - 16:02
UN GRAND BRAVO A CES GRANDS HOMMES. AVEC MON GRAND RESPECT LE PLUS SINCÈRE.
QUE DIEU VOUS AIDE ET VOUS BÉNISSE.
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3
22 - mknasi السبت 04 أبريل 2020 - 16:05
تحية تقدير واجلال الى جميع المتدخلين في محاربة وباء كورونا اللعين:
الى رجال السلطة واعوانهم اللذين يساهمون في تطبيق اجراءات الحجر الصحي.
الى رجال الامن والقوات المساعدة والدرك والجيش الدين يسهرون على تطبيق اجراءات الحجر الصحي.
الى حراس السجون المداومون داخل المؤسسات السجنية بدون خروج لمدة 15 يوم.
الى عمال النظافة الدين يسهرون على تنظيف شوارع المدن ،الى كل من يساهم من قريب او بعيد في محاربة الوباء فحقا الوطنية الصادقة تقاس ايام الكوارث .
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3
23 - hassan السبت 04 أبريل 2020 - 16:05
اطر الوقاية المدنية و الصحة هم جنود الساحة بامتياز ، فأغلبهم لم يعد يرى و يزور ابناءه و اسرته ، مقيمين بمقرات عملهم او بغرف فنادق ،لكي يكون في حالة تأهب داءم و يبتعدوا عن اسرهم لتفادي نقل العدوى اليهم . و هدا كله لكي نبقى مع اسرنا في بيوتنا سالمين . هنيئا لهم إنسانيتهم أولا و مهنيتهم تانيا. شكرا لكم فاليحفطكم و إيانا و بلدنا الله من كل سوء.
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4
24 - الشكر و التقدير السبت 04 أبريل 2020 - 16:05
الشكر و التقدير لجهاز الوقاية المدنية و لجميع رجال ونساء المغرب بجميع الميادين كل يكمل الآخر
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5
25 - الجديدي السبت 04 أبريل 2020 - 16:07
ان أفراد الوقاية المدنية جنود مجندون في خدمة الوطن
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4
26 - مبارك ياسين السبت 04 أبريل 2020 - 16:08
تحية إجلال وتقدير لكل الذين يغامرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين.
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3
27 - شكرا جزيلا لكم السبت 04 أبريل 2020 - 16:09
المغاربة قادرين ينتصرو على الوباء...شكرا لرجال الوقاية المدنية على شجاعتهم من اجلنا وكل الساهرين على أمن البلاد.تحية تقدير وامتنان لكم فردا فردا
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5
28 - نعمة السبت 04 أبريل 2020 - 16:10
شكرا لكل من يساهم ويساعد مرضى كورونا وشكرا الكبير لشخصين الذان اصطحبا الطفل زياد شكرا لكما طريقة تعاملكما مع الطفل كانت رائعة
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3
29 - مرباح السبت 04 أبريل 2020 - 16:13
اول ما يتصل بالاصابة المحتملة هم الوقاية المدنية يعني ان هده الفئة البطلة هم من يتصلون بالمشتبه به و لا يعرفون هل هو مصاب ام لا
نشاهد في بعض الاحيان سيارة الوقاية المدنية تقوم بنقل مريض و رجال الوقاية المدنية لا يرتدون اي وسيلة للوقاية خلاف الكمامة و هدا يشكل خطر على صحتهم لان يلزم عليهم التعامل مع اي مريض انه مصاب
و تحية لهم واجرهم عند الله
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5
30 - محب الوطن السبت 04 أبريل 2020 - 16:17
ان هذه الفئة من الجنود الذين يعملون في الظل مثل جنود الحدود فكلاهما يضع نفسه فداء لأبناء الوطن .
فئة الوقاية المدنية أعرفها عن قرب تنقصهم العديد من الامتيازات حتى البسيطة منها أحيانا أضف إلى ذلك أجرتهم الهزيلة و عدم تجديد زيهم و الارتقاء به.
نسأل الله لهم الفرج و انتباه المسؤولين لهم.
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0
31 - Farid السبت 04 أبريل 2020 - 16:19
تحية خالصة لرجال و نساء الوقاية المدنية الابطال نسال الله العلي القدير ان يحفظكم و يحفظ كل من في الواجهة من رجال الامن و رجال السلطة و الجيش الممرضين و الاطباء وكل من في الواجهة
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32 - حميد. NL السبت 04 أبريل 2020 - 16:21
الكل في هذه الضروف الحرجة يستحق التحية والتقدير منهم الإعلامين بكل أنواعه والتحية الكبيرة للمواطنين الملازيمين لبيوتهم الا عند الضرورة والله يهدي المتحالين عن الإجراءات للمكوث خارج البيت لأسباب تافهة وأحينا ب افتخار أو أني .............
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33 - sami السبت 04 أبريل 2020 - 16:25
long live our dear firefighters! they aere great soldiers and life -savers
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34 - Ezzidi Khalil السبت 04 أبريل 2020 - 16:26
j'invite encore une fois les corps de l'encadrement sociales et les membres des associations de se mettre en évidence de cette crise et faire la main dans l'autre main et de se collaborer de pres et de loin avec tout les victimes et les blessés et rendre à eux la joie et la survie dans cette hostilité de la nature en coordination avec les services militaires et de sécurité afin de trouver en commun une solution .
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