مؤسسات تعليمية خاصة تعفي أولياء التلاميذ من الأقساط الشهرية

هسبريس - م.لديب | و.بورشاشن

معاكسة تيار المؤسسات التعليمية الخاصّة، التي لحقتها انتقادات باستغلال الوضعية الحرجة التي يمر منها المغرب بفعل حالة الطوارئ الطبية المفروضة للحدّ من انتشار جائحة "كورونا"؛ أخذت مؤسسات تعليمية خاصّة مستجدّات الوباء بالمغرب بجدية، معلنة تغييرات في مستحقاتها حسب الحالة الاجتماعية للآباء والأولياء.

"أدرار"

أقدمت مجموعة مدارس "أدرار" للتعليم الخصوصي بمدينة أكادير، على اتخاذ قرار إعفاء جميع أولياء أمور التلاميذ، الذين يتابعون دراستهم بالمجموعة، من أداء الأقساط الشهرية الخاصة بشهري مارس وأبريل.

وقال عبد المولى بوتباع، رئيس مجموعة أدرار للتعليم الخصوصي، إن القرار هم جميع التلاميذ بالنظر إلى الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد، والتي تفرض على الجميع اتخاذ قرارات تصب في المصلحة العامة.

وأوضح بوتباع، في تصريح لهسبريس، أن القرار أخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي لأسر تلاميذ المؤسسة، إذ تسببت الظرفية الحالية في تأثر المداخيل الشهرية لنسبة كبيرة من أولياء الأمور، وهو ما دفع المجموعة إلى إعفائهم من أداء الواجبات الشهرية المدرسية، مع المحافظة على حق التلاميذ في الولوج إلى منصة التعليم عن بعد، التي وُضعت لضمان استمرار عملية التلقين التعليمي.

جون جوريس

كما قررت مجموعة مدارس جون جوريس التعليمية بمنطقة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، إعفاء أولياء التلاميذ بشكل جزئي أو تأجيل أداء الواجبات الشهرية لما بعد الأزمة، بالنسبة إلى أولياء الأمور القادرين على الأداء؛ فيما أقدم الآباء الذين احتفظوا بنفس مستويات أجورهم الشهرية على تسديد واجباتهم الشهرية بشكل عاد.

وقال إبراهيم النعناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جون جوريس التعليمية، إن المؤسسة عمدت إلى تفعيل منصة متطورة للتعليم عن بعد، تتيح لجميع التلاميذ مواصلة تلقي الدروس بشكل تفاعلي ومباشر، دون اللجوء إلى قطع هذه الخدمة عن أي تلميذ ولأي سبب من الأسباب.

وأكد النعناعي، في تصريح لهسبريس، أن المجموعة المدرسية حرصت، أيضا، على وضع المحتوى الرقمي التربوي والبيداغوجي رهن إشارة المؤسسات العمومية.

العراقي

من جهتها، أعفت مؤسسة العراقي للتربية والتكوين بمراكش بشكل تام، كلّ من فقَد عمله بسبب التدابير الاحترازية من المستحقّات الدراسية خلال ما تبقّى من العام الدراسي، على أساس الإدلاء بما يثبت ذلك مـــن لدن صندوق الضمان الاجتماعي.

وأعفَت بشكل جزئي من تغيرت أجورهم بنسبة من النسب، على أن تحدد قيمة هذا الإعفاء انطلاقا من النسبة المخصومة من الراتب الشهري للمستفيد، مع الإبقاء على المستحقّات الجاري بها العمل بالنسبة إلى جميع الفئات التي لم يتأثّر مدخولُها بالأزمة الحالية.

وقالت المؤسسة التعليمية الخاصّة، إنّها ستعمل قدر المستطاع على جدولة مستحقات أصحاب المهن الحرة والمقاولين ومن توقفت أنشطتهم الاقتصاديـــة خلال هذه الأزمة.

وذكرت المؤسسة ذاتها، في بيان لها، أنّ هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من مبدأ التضامن الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز المؤسسة، واعتبارا لما تعيشه جل الأسر من اهتزاز نفسي وصعوبة مادية في الوقت الراهن.

وأضافت أنّها تعتبر "مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار"، فتسعى "إلى تهيئ الأجواء التي من شأنها مساعدة أبنائنا على استيعاب المضامين وتحقيق الأهداف، المنصوص عليها في المقررات المبرمجة لهذه السنة الدراسية، انسجاما مع روح ومبادئ المؤسسة المواطنة".

ووضعت إدارة المؤسســة هذه الإجراءات في سياق "التخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على الأسـر المتضررة من جهة، والتمكّن من الوفـــاء بجميع التزاماتها تجاه مختلف أطرها التربوية ومستخدميها بكل فئاتهم وأصنافهم من جهة ثانيـة".

أكاديمية المعرفة

بدورها، أعلنت أكاديمية المعرفة للتعليم الخصوصي بالقليعة، أنها ستعفي آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ من واجبات التمدرس لشهر أبريل، للتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للمرحلة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق إدارة المؤسسة، "إيمانا منها بدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا جراء انتشار وباء "كورونا"، والتي تقتضي الرفع من مستوى التكافل والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته الذاتية والمؤسساتية".