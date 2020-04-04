أرباب الحمامات يتبرعون لفائدة صندوق "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، أن مبلغ مساهمات أعضائها بلغ، لحد الآن، 238 ألف درهم للصندوق التضامني "كوفيد-19".

وكانت الجامعة قد أشارت، في وقت سابق، إلى أنها تعتزم، رفقة جمعيتي أرباب الحمامات بمراكش وسلا، التبرع بــ50 ألف درهم.

ودعت الجامعة في وثيقة صادرة عنها، باقي الأعضاء، إلى المزيد من العطاء والتبرع للصندوق تنفيذا للمبادرة الملكية في هذا الباب.