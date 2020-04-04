24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0813:3517:0519:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أطفال التوحد ويوميات الحجر المنزلي (5.00)

  2. أربعيني ينتحر قفزا من سطح منزله بمدينة المضيق (5.00)

  3. هكذا يستعدّ المستشفى العسكري ببنسليمان لاحتواء وباء "كورونا" (5.00)

  4. بوجلود بجزر الكناري (5.00)

  5. جهاز مغربي لتعقيم المداخل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعية تهنئ ممرضا بالشفاء من وباء "كورونا"

جمعية تهنئ ممرضا بالشفاء من وباء "كورونا"

جمعية تهنئ ممرضا بالشفاء من وباء "كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 05:54

عبرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، عن فرحها بنبأ مغادرة الممرض "ب.م" ، الجمعة، مستشفى مولاي عبدالله بسلا وتماثله للشفاء، إذ كان يرقد به لمدة سبعة أيام.

وجاءت مغادرة المعني، وفق الجمعية ذاتها، إثر سلبية النتائج المخبرية وانتصاره على "كوفيد-19" الخبيث، مضيفة أن هذا الأخير يتمتع بصحة جيدة، "إذ عبر عن ارتياحه ورضاه التام عن المدة الزمنية التي قضاها بالمستشفى الإقليمي لسلا".

وأضاف المريض الذي تماثل للشفاء، أن معاملة العاملين في المستشفى، بكل فئاتهم، "كانت جد حسنة"، وأنه الآن ملتزم بالتعليمات الصحية لوزارة الصحة الموصى بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.