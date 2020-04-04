24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/04/2020
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- اتهامات زائفة لأطر طبية تجر سيدة إلى التحقيق
- مساعدات لفائدة معوزين
- كورونا وتصويت القوانين .. البرلمان يعتمد المرونة ويراعي الدستور
- تسجيل 588 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في فرنسا
- مختص في علم الأوبئة يتفاءل بتراجع فيروس "كورونا" في المغرب
هكذا يستعدّ المستشفى العسكري ببنسليمان لاحتواء وباء "كورونا" (5.00)
- 15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين - (194)
- لماذا تشكل ألمانيا استثناءً بانخفاض عدد الوفيات جراء "كورونا"؟ - (138)
- محامون مغاربة يقاضون طبيبا فرنسيا متهما بالعنصرية ضد الأفارقة - (116)
- تسجيل 70 حالة جديدة لكورونا في 24 ساعة .. الإجمالي: 761 - (112)
- هكذا تغيرت حياة أطباء "الصف الأول" في مواجهة "أزمة كورونا" - (94)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جمعية تهنئ ممرضا بالشفاء من وباء "كورونا"
السبت 04 أبريل 2020 - 05:54
عبرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، عن فرحها بنبأ مغادرة الممرض "ب.م" ، الجمعة، مستشفى مولاي عبدالله بسلا وتماثله للشفاء، إذ كان يرقد به لمدة سبعة أيام.
وجاءت مغادرة المعني، وفق الجمعية ذاتها، إثر سلبية النتائج المخبرية وانتصاره على "كوفيد-19" الخبيث، مضيفة أن هذا الأخير يتمتع بصحة جيدة، "إذ عبر عن ارتياحه ورضاه التام عن المدة الزمنية التي قضاها بالمستشفى الإقليمي لسلا".
وأضاف المريض الذي تماثل للشفاء، أن معاملة العاملين في المستشفى، بكل فئاتهم، "كانت جد حسنة"، وأنه الآن ملتزم بالتعليمات الصحية لوزارة الصحة الموصى بها.