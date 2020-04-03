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30 حالة جديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 791 في المغرب
الجمعة 03 أبريل 2020 - 22:10
أفادت معطيات وزارة الصحة، مساء اليوم، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 791 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من مساء الجمعة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3119 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، فقد وصل إلى 57 حالة، وعدد الوفيات 45 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.