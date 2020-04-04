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عداد إصابات كورونا يواصل الارتفاع بالمغرب .. الحصيلة: 858 حالة

عداد إصابات كورونا يواصل الارتفاع بالمغرب .. الحصيلة: 858 حالة
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 13:25

أفادت معطيات وزارة الصحة، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 858 حالة، إلى حدود الساعة الواحدة زوال اليوم السبت، بزيادة 14 حالة جديدة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3212 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، فقد وصل إلى 62 حالة، وعدد الوفيات استقر في 50 ضحية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولي

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