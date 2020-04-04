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مصحات خاصة بفاس تتجند لمحاربة "كوفيد - 19"

مصحات خاصة بفاس تتجند لمحاربة "كوفيد - 19"
أيوب صدور
السبت 04 أبريل 2020 - 15:15

عبّر مالكو مصحات خاصة بمدينة فاس عن استعدادهم وتجندهم لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والانخراط ضمن الجهود التي يبذلها المغرب لإسعاف المصابين بهذا الوباء، واضعين مصحاتهم رهن تصرف وإشارة الإدارة الصحية العمومية.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مراسلة لجمعية المصحات الخاصة بعمالة فاس، بهدف تعزيز الطاقة السريرية للإنعاش بـ40 سريرا، مع وضع كل أفرشة الاستشفاء المتوفرة بكل مصحات فاس رهن إشارة المديرية الجهوية للصحة العمومية.

وأعلن جمال الدين الكوهن، رئيس الجمعية الجهوية للمصحات الخاصة بفاس مكناس، عن تخصيص مصحات عمالة فاس للتكفل بالمصابين بفيروس "كورونا" المستجد، والاصطفاف جنبا إلى جنب مع القطاعين العسكري والعمومي من أجل إنجاح المنظومة الوطنية الرامية إلى مكافحة "كوفيد 19".

وفي سياق متصل، ضخّت المصحات الخاصة بمدينة فاس مبلغ 620 ألف درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا"، الذي أُحدث تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس والحد من آثاره.

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