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كُتّاب وآراء
122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة .. الحصيلة: 883
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل 122 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 883 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3304 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 65 حالة، وعدد الوفيات 58 حالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (166)
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
الاصابات لن تتوقف ما لم تتوقف حركة الناس
عادي هاد الزيادة بالنظر إلى عدم احترام الحجر الصحي فمثلا في وجدة لا شيء تغير قبل الحجر و الآن خصوصا في الأحياء الشعبية و قد قمت بشكاية و قام المسؤولون باللازم و لكن التخلف أقوى منا
#بقا فدارك احمي راسك و جارك
المهم اقل من الجزائر..
إلى متى تبقى في سياسة اكل عليها الزمن و شرب ؟
كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
المرجو الحذر ثم الحذر
خرجت نجيب لحليب لقيت الزنقة عامرة !!!
عندما أتأمل الحركة الغريبة التي تعقم بها الشوارع والجدران والسيارات والأشجار وكل شيء على الأرض
عندما أتذكر ما درسته عن سرعة تكاثر وانتشار الميكروبات ( والمعرفة الآن متاحة للجميع)
عندما أرى أن العدوى تطال حتى أولئك الذين يجب أن يحتاطوا لأنفسهم أكثر ( أطباء وزراء….)
عندما أتأمل الآن لامبالاة عدد من الناس وتجاهلهم التحذيرات
لم يبق لي إلا أن أقول رحمتك يارب أنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء
من فضلكم
وسعو من نطاق الأختبار والتحاليل على الأقل مختبر في كل جهة وهدا أضعف الأيمان أوروبا لديها أجهزة أختبار وتحليل في كل المستشفيات ونحن لازلنا نختير ونحلل بتلاتة مختبرات لشعب المغرب كله
هل تعلمون أن العدوى تنتشر بسرعة كبيرة والمصابون الذين ليس لديهم أي أعراض ينقلون العدوى للكل ونحن لا زلنا نختبر 200 ألى 300 حالة يوميا علما أن دول أخرى تختبر 2000 ألى 3000 حالة بسياستكم الغير مغهومة هده سنصل ألى عشرات ألالاف من المصابين في المغرب الغير معروفين ونحن ليس لدينا كيف نختبرهم ونجدهم نريد من فضلكم الكل يختبر نفسه لكي نحاسر ونسيطر على الوباء
لمذا هذا البطئ الغريب في أتخاذ القرارات ؟؟؟!!!!!
يجب الضرب من حديد على كل مخالف ويجب مراقبة الناس التي تذهب للاسواق ويجب على السلطات المحلية اعطاء رخصة التسوق مرة في الاسبوع او في مرة في اسبوعين وليس التسوق بشكل يومي
وفي الاخير يقول ليك ماعندناش سبيطارات الناس كتموت. الدولة قايمة بالواجب والصحة قايمة بالواجب والامن قايم بالواجب
بقاو غير الناس تفهم وتدخل لدارها راه هادشي ماشي اللعب
مزيدا من الوعي علينا الاخذ بتجربة الصينيين مع الوباء وألا...
لا يعقل ان تتم الفحوصات في تلاثة مراكز توحد بالبيضاء والرباط.
مادا عن سكان الراشيدية وكلميم وطرفاية وفكيك واكادير وووو وكلها مدن بعيدة؟
انتظار الفحوصات 24 ساعة او 48 ساعة يعني الموت.
من 4000 تحليلة +850 مصاب
فرضا 40 مليون شحال من مصاب ؟
الفضيحة جاية و الطامة الكبرى قريبة
خليك في دارك ، المغرب غادي في الخسران مع المخزن
364 = 3 304+883−761−3 062
في رايي ما نقصنا هو الصرامة القسوى في تطبيق هذه التدابير. اتمنى ألا نندم على هذا ندما كبيرا ومؤلما .
لهذا يجب على الجميع الامتثال للحجر المنزلي الدي هو الحل الامثل للقضاء على هذا الوباء
الله يستر من القادم اخرج و ربي يعلم للضرورة القصى ارى الناس في الدكاكين و ابواب الازقة و عادي اما جهات بيع الخضر رغم انهم اغلقوا السويقات و قالو لبياعين الخضر كل واحد يمشي لجهة . الاجتماعات عادية
لا يمكن فرض الحجر الصحي على شعب لا يثق في حكومته و لا يهمه الامر يعتبر نفسه حي و هو ميت . بطالي + مدمن مخدرت + ليس له فكر + يصعب عليه تناول الحشيش في البيت + ضروري يخرج يشتري السجار و المصيب الكحلة .
واقع مرير الناس تحصد الاف الاصابات لكن يكون عدد الفحوصات ايضا بالالاف
شح الحكومة و وزارةالصحة سيغرقنا اكثر ما شفناه في ايطاليا . يعني الي بغا يعيش و لا يموت
سم الله الرحمان الرحيم
*مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا*
فارقت الحياة أول طبيبة مغربية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، زوال اليوم السبت 4 أبريل 2020، متسببة في موجة من الحزن والألم في أوساط أسرتها الصغيرة والكبيرة، وفي صفوف مهنيي الصحة.
الاتحاد الاشتراكي
نسال الله تعالى ان يرفع البلاء وبشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويتغمد بواسع رحمته جميع اموات المسلمين
المهم اقل من الجزائر..
إلى متى تبقى في سياسة اكل عليها الزمن و شرب ؟
كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
سير ديها في الجنرالات الحركيين أولاد فرنسا اللي في بلادك
ارتفاع في نسبة الحاملين للفيروس عادي جدا لأن نسبة المصابين المحليين اي المخالفين بدأت تظهر. كنا مرتقب أكثر ولكن الحمد لله لا زالت السيطرة على تفشي المرض. ما يلزمنا الان هو التقيد بالاجراءات الاحترازية والحجر الصحي. ان شاء الله سنتغلب على هذا الوباء وكل الماشرات تدل على ذلك.
هذا يدفعنا الى التساؤل عن نجاعة الإجراءات والتدابير الاحترازية من حجر وعزل وتباعد اجتماعي.
إن المتدبر لامر الجائحة يستشف ويستنتج ان درجة الصرامة في تنزيل وتطبيق إجراءات الوقاية،، وحصر بؤر تفشي الوباء يجب ان يؤخذ مأخذ الجد بالصرامة والزجر في أقصاه لكل من لم يتقيد ويلتزم بالتعليمات التي قدمتها السلطات هذا في تواز مع تكثيف الفحوصات سواء على المصابين و المخالطين ،وهذ لن يتأتى إلا باقتناء وسائل الكشف السريع،و تعميم المستشفيات الميجانية وتوفير مواد التعقيم والنظافة
فإن لم نلتزم سنتمنى أن نرى 122 حالة وستكون إنجاز عظيم كما تتمناها عديد من الدول الأوروبية حاليا
ماعدا الأنشطة الفلاحية والغداية الضرورية
كما يجب وقف الصيد البحري
117 فحص مخبري
25 حالة مؤكدة بنسبة 21.3 في المائة
متى الفحوصات بالآلاف في اليوم ؟
بش انحافضو اعلا سلمتنا وسلامه عاءلتنا وجراننا والله سيفرج علينا قريبا ان شاء الله اطاليا بدات تتعافا واسبانيا كدالك الامل كما يقول المثل ابدا الضوء يرا في ءاخر النفق رجاءنا في الله ولاكن خوتي وقت النكت والفكاها انتها انتها دبا العقول اهنا في اسبانيا كانو الفكاها والحك ولاكن المعقول هوا الجاري الن لان الحاله خطيره الله يحفضنا ويحفضكم
أظن اننا نسير في طريق الانتحار الجماعي . شعب نصفه جاهل ما واعيش و ما مسوقش .
السوق عار بالبشر . أين المخزن يا عباد الله . أين العسكر . علاش ما كينزلوش للاسواق الشعبية . مشينا فيها .
اللهم ألطف بنا نحن عبادك و ارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين
وانادي الاشخاص الالتزام بالتعليمات المنصوص عليها ، كلنا نريد ان نخرج من بيوتنا لكن بعد ان نتاكد من سلامة بيئتنا ونحمي اهلينا واحبابنا
اشتقنا الى حياتنا الطبيعية فلنحافظ عليها بقليل من الصبر ولنكتسب ثقافة البيت التي انستنا اياها المقاهي ، وهي مناسبة لنتدكر ايام الزمن الجميا حيث الاسرة متجمعة حول الجد والجدة وهم يحتسون براد شاي لنعيد بعض الدفئ والحياة التي سلبها العصر الحديث
enfin vous pouver voir les chinois ils portent tous des masques
هل الوزارة تخفي الأرقام المهمة لغرض ما؟
- معك كنهضر اداك بوراس.
- معك كنهضر يا راس الطارو.
- معاك كنهضر يا ديك البقرة كل نهار خارجة تقضاي،مالك على حالتك؟
معاكم كنهضر يا دوك البراهش،خارج بلا غرض.
*** راه الى كلشي دخل لدارو شهر على قدو،وبلا ماكلة،ماغاديش اموت بالجوع قد داكشي لي غادي اموت ب كورونا.
والله الى لوقت هذا باش اتدخل المخزن ويلغي ديك لورقة ديال المقدم.
راه كاينين ديور واقيلا عندهم كل واحد بورقتو.
حشوووووووووومة عليكم !!!! حاااشا واش المغربا الاحرار اديرو هاكدا
Quelle stupidité, quand-même!
يعني 242 تحليلة لي دارت راه عدد التحليلات تزاد داكشي باش تزادو حالات إيجابية
وخرجات 122 إيجابية
كيبان لي نسبة ممرتفعاش مقارنتا مع الأيام لي فاتو
انشري يا هسبريس
Je pense comme beaucoup de marocains, qu'il faut prendre d'autres mesures plus strictes: l'arret de toutes les activités pour une semaine . Le port du masque doit etre obligatoire pour tous le monde, le respect des distances de protection (y compris pour les medecins, infirmiers, poiliciers, etc, etc).
Une derniere remarque, sur le site officiel du ministere de la santé, il manque les données mise à jours, pour que les personnes intéressés par des modèles statistiques puissent y a accéder. Le virus est nouveau, il va y avoir de belles études sur son évolution. Les décisions à prendre dépendent aussi des études statistiques.
Bon courage à tous et merci hespress
الكشف المبكر ثم الكشف المبكر. الله يحفظ الجميع
Je ne comprends pas ce comportement des citoyens de mon cher pays !!!
Les consignes sont très claires : restez dans vos maisons et ne sortez sauf pour des besoins urgents et importants c'est tout
SVP suivez les consignes pour sauvez nos vies
Si non nos responsables doivent penser à élargir l'état Deux heures par jour sont suffisantes pour régler les
besoins urgents si nécessaires
SVP aidez l'état à sauver les vies des marocains, ce n'est pas le moment de rigoler
Merci pour votre compréhension.
كل متصل بالرقم الو اليقضة عليه ان يجري كشف.
اللهم نكتفو الكشف و نجمعو الناس المصابين في المستشفيات الكلينيكات التيرانات او المستشفيات المتنقلة العسكرية او سوف نرى اسر كلها تعاني من عدوى كورونا.
يجب عدم الاستهانة بالفيروس كما قلت سابقا هنا.
هناك احتمالين لا تالث لهما اما مع بزوغ الشمس الاسبوع القادم سوف نرى تقهقر للفيروس او ان الفيروس سيتحور وو يضعف. اما ادا ما استمر على هدا النحو فلننتظر الى شهور
انا مستعد لتقديم اي مساعدة بناءة ضد هده الجاءحة