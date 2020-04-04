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الرئيسية | مجتمع | 122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة .. الحصيلة: 883

122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة .. الحصيلة: 883

122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة .. الحصيلة: 883
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، تسجيل 122 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 883 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3304 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 65 حالة، وعدد الوفيات 58 حالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (166)

1 - Hafid السبت 04 أبريل 2020 - 18:10
يجب فرض حالة الطوارئ ابتداءا من الثانية أو الثالثة زوالا لأن أغلب الذين يظلون يجتمعون ويتجولون في الشوارع لا يستيقظون حتى بعد الظهر
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661
2 - momoun السبت 04 أبريل 2020 - 18:11
اللهم نسالك السلامة والعافية يارب المرحلة الثانية حرجة ياربي سلامة هادشي غادي ويكتر الزمو بيوتكم
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241
3 - حمزة السوسي السبت 04 أبريل 2020 - 18:12
لطفك يالله لطفك يا كريم لطفك ياحنون نرجوا اللطف منك لامن سواك
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208
4 - Amine السبت 04 أبريل 2020 - 18:12
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا
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204
5 - A man from this world السبت 04 أبريل 2020 - 18:12
إخوتي المغاربة حفظكم الله وأسعدكم دنيا واخرة، نصيحتي لي ولكم:
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
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316
6 - Abde rizki السبت 04 أبريل 2020 - 18:12
الاسواق و الدكاكين مازالت ممتلئة ,, الناس كل يوم تخرج لتتبضع ماهذا الجهل!
الاصابات لن تتوقف ما لم تتوقف حركة الناس
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268
7 - حسن من فرنسا السبت 04 أبريل 2020 - 18:12
ايام عصيبة. نسأل الله السلامة والعافية. إن احيانا الله نتمنى أن يكون درسا لامتنا ويكفينا تكليخا للشعب.
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105
8 - citoyenne السبت 04 أبريل 2020 - 18:13
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لطفك يا ربي والناس ما زال كيخرجو بحال الى ما كاين والو.
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83
9 - زكرياء أيت الطالبي السبت 04 أبريل 2020 - 18:13
فيروس كورونا غادي وكاينتاشر فالبلاد وهاذشي راه مزيان باش بنادم يبقى فدارهوم ومايخرجش راه 122 حالة فالنهار ماساهلاش .
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63
10 - عادل السبت 04 أبريل 2020 - 18:13
أقوى حصيلة منذ بداية الوباء، يجب فرض حضر صحي صارم لمدة أسبوع، لا خروج ولا دخول، القضية مسألة حياة أو موت، لن موت جوعا جوعا، ولكن يمكن أن موت بلا تكفين ولاغسل وجنازة ولا عزاء...
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173
11 - يحيى السبت 04 أبريل 2020 - 18:14
اللهم ارفع عنا البلاء يا ارحم الراحمين
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74
12 - Hicham السبت 04 أبريل 2020 - 18:14
هادشي غادي كايتزاد طلبنا الله السلامة..
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42
13 - مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 18:14
ya rbbi salama le nombre depassa 100 f un seul jour
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25
14 - عبدالله السبت 04 أبريل 2020 - 18:15
السلام عليكم. اللهم ألطف بنا يا ارحم الراحمين . وافتح مساجدنا و بلغنا شهر رمضان بالصحة والعافية و الإيمان. امين
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96
15 - [email protected] السبت 04 أبريل 2020 - 18:15
واش الحجر صحي ماعتاش نتيجة ديالو ولا كفاش ؟
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22
16 - معاذ السبت 04 أبريل 2020 - 18:15
3000 اختبار لكشف عن الفردوس رقم مخجل
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72
17 - أحمد السبت 04 أبريل 2020 - 18:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عادي هاد الزيادة بالنظر إلى عدم احترام الحجر الصحي فمثلا في وجدة لا شيء تغير قبل الحجر و الآن خصوصا في الأحياء الشعبية و قد قمت بشكاية و قام المسؤولون باللازم و لكن التخلف أقوى منا
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72
18 - 20 ابريل السبت 04 أبريل 2020 - 18:15
الرقم مرة كيطلع مرة كيهبط حتا كنقولو كلشي غادي مزيان حتا كنتفاجئو الابقينا هاكا يعني الحجر الطبي منفع بوالو و الامور خارجة على السيطرة. نتسناو الى غاية نهاية هاد الاسبوع الا بقات الحالات في تزايد مشينا فيها و الحجر غادي ازيد اتمدد شهر اخر او أكثر.
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56
19 - Casaoui السبت 04 أبريل 2020 - 18:15
لا حول و لا قوة إلا بالله، اللهم ارفع عنا هذا البلاء و اشف اللهم مرضانا و مرضى المسلمين
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33
20 - lagmoze السبت 04 أبريل 2020 - 18:15
اللهم إرفع عنا مقتك وغضبك يا الله. بقاو فديركم
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33
21 - abderrahmaneanwar السبت 04 أبريل 2020 - 18:15
واش الحجر صحي معطاش نتيجة ديالو ولا كفاش ؟؟
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9
22 - اسماعيل السبت 04 أبريل 2020 - 18:16
دخلنا طريق السيار المرجوا ربط أحزمتكم
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79
23 - abdo السبت 04 أبريل 2020 - 18:16
اللهم انت اللطيف ومنكم اللطف نسالك اللطف فيما جرت به المقادر
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27
24 - إسلام السبت 04 أبريل 2020 - 18:16
ياربي او فرجة علينة مبقيناشي نقدرو نتنفسو
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17
25 - Hicham السبت 04 أبريل 2020 - 18:16
لطفك يا الله انت القوي ونحن الضعفاء وانت الرحمن الرحيم بعباده .اللهم ارحمنا برحمتك اللهم رحمتك.
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22
26 - Redouane 33 السبت 04 أبريل 2020 - 18:16
الصرامة في الحجر هو الحل إنتهى
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38
27 - abdeslam السبت 04 أبريل 2020 - 18:16
ياربي السلامة هدشي مبغاش كاع إسلي.... وااا عباد الله..غي اليوم في عاد الصباح تانطل من البالكون و جاتني البكية .تانشوف الناس غاديبن بحالا مكاين والو و مواخدينش الاحتياطات و حنا شهر ماخرجنا ..وحتى السلطات المعنية بدات تتهاون في خدمتها ..و خاصها تزير و تكمل خدمتها .. الناس خسها تبدأ تستعد دوز شهر رمضان في المنزل و تبدأ في اقصاد النقود على مدى عدة شهور
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54
28 - abdo السبت 04 أبريل 2020 - 18:16
لم تستمعوا للدكتور هاشم حرز الله؟؟
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-22
29 - Jadi السبت 04 أبريل 2020 - 18:16
هاد شي نتيجة الاستهثار ديال بعض اللامسؤولون و هم الان في المشفى و هم من يعانون في هذه اللحضة بالعامية تفرط تكرط
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10
30 - حنان السبت 04 أبريل 2020 - 18:16
اكبر تخربيقة هي الحجر الصحي يبدا مع 6 علاه الفيروس كيكون ناعس الصباح؟؟؟!! انا اليوم خرجت نتقدا تصدمت بالسوق فيه التزاحم و الناس خارجين ماكاين لا حجر صحي لا غير صحي
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84
31 - كريمة السبت 04 أبريل 2020 - 18:17
أجهزة الكشف السريع...اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما
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40
32 - mostapha السبت 04 أبريل 2020 - 18:17
اللهم ارفع البلاء عنا، اننا عباد لك وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك يا ارحم الراحمين
#بقا فدارك احمي راسك و جارك
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9
33 - أطلسي السبت 04 أبريل 2020 - 18:17
لطفك يا ألله.. المرجو تطبيق أقسى العقوبات للذين لا يحترمون الحجر الصحي هم سبب الإرتفاع هذه الأيام.
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17
34 - عربي السبت 04 أبريل 2020 - 18:17
ككل يوم ننتضر الارقام في الجزائر و من بعد نصرح بارقامنا !
المهم اقل من الجزائر..
إلى متى تبقى في سياسة اكل عليها الزمن و شرب ؟

كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
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-135
35 - عمر السبت 04 أبريل 2020 - 18:17
أرقام منطقية بعد مرور اكثر من 14يوما من حالة الطوارئ الصحية وهي مدة حظانة الفيروس وهنا ستظهر الحالات المصابة المخالطة للأشخاص الذين كانوا مرضى ويحملون الفيروس. في اعتقادي ستنحصر الاصابات على اقسي تقدير في نهاية أبريل بإذن الله. راجين لكل اخواني المغاربة الصحة والسلامة
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51
36 - المرحلة الثالثة السبت 04 أبريل 2020 - 18:18
الامور تتعقد وتتطور وما يجري في الخارج لسنا بمعزل عنه، ما دام ااحجر الصحي لا يتم احترامه من طرف مجموعة من المواطنين، اذ اا يكترثون للنصائح، بقي فرض حالة الطوارئ لاسبوع
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24
37 - rachid السبت 04 أبريل 2020 - 18:18
ثلث الذين اجرو الاختبار مصابون بالفايرس يعني الحالة لا تبشر بالخير
المرجو الحذر ثم الحذر
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14
38 - مغربي خايف على المغاربة السبت 04 أبريل 2020 - 18:18
الله يرحم لي عزيز عليك دخل لدارك وسد عليك.
خرجت نجيب لحليب لقيت الزنقة عامرة !!!
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19
39 - lah السبت 04 أبريل 2020 - 18:18
عندما أتأمل عبر قناة اليوتوب السرعة الجنونية التي بها ينتشر وباء كورونا عبر العالم
عندما أتأمل الحركة الغريبة التي تعقم بها الشوارع والجدران والسيارات والأشجار وكل شيء على الأرض
عندما أتذكر ما درسته عن سرعة تكاثر وانتشار الميكروبات ( والمعرفة الآن متاحة للجميع)
عندما أرى أن العدوى تطال حتى أولئك الذين يجب أن يحتاطوا لأنفسهم أكثر ( أطباء وزراء….)
عندما أتأمل الآن لامبالاة عدد من الناس وتجاهلهم التحذيرات
لم يبق لي إلا أن أقول رحمتك يارب أنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء
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35
40 - said lahrizia السبت 04 أبريل 2020 - 18:18
يا ربي السلامة هاد الشي مابغاش ينقص.متى سنرى صفر اصابةاللهم لطفك ورحمتك
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9
41 - tamazirt السبت 04 أبريل 2020 - 18:18
يجب المزيد من الصرامة ثم الصرامة .عدد الحالات اليوم يبين اننا لم نصل بعد الى الذروة . وان الحجر لن ينتهي يوم 20 ابريل . اللهم ارفع عنا الوباء
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21
42 - Abdelhak السبت 04 أبريل 2020 - 18:18
رغم هذا الرقم المهول والخطير لا زال معظم الناس لم يستوعبوا بعد ما يقال لهم يوميا من تحذيرات من أجل تفاذي هذا الوباء. ولكم أن تروا بأنفسكم في المخبزات كيف يتزاخم الناس عن الخبز.
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15
43 - مروان الحمزاوي السبت 04 أبريل 2020 - 18:18
صراحة يجب علينا أن نعي مدى خطورة التجول بحرية في مثل هذه الظرفية ، لاسيما وأننا لم نصل بعد إلى مرحلة الذروة والتي يمكن أن تكون في الأسبوع المقبل. لذلك أهيب بالمواطنين العمل على تفعيل الحجر الصحي بشكل جدي.
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13
44 - حسن السبت 04 أبريل 2020 - 18:19
سترتفع الاعداد في الايام المقبلة، وهو موشر على قرب وصولنا إل ذروة الموجة، ليبدأ العدد في الانخفاض من بعد، نتمنا ان نلتزم بالتعليمات ،و ندعو بالتوفيق للاطقم التمريظية والأمنية و رجال النظافة.. الموجودين في الصفوف الامامية مع احتمالات العدوا الكثيرة
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17
45 - mohamed TATA السبت 04 أبريل 2020 - 18:19
اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم إرفع عنا البلاء والوباء ،اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما.نسأل اللّٰه العظيم أن يرفع عنا مقته وغضبه . نحن وكل البشر . آمين
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10
46 - كوتر السبت 04 أبريل 2020 - 18:19
الله يخاليكوم لتزمو بيوت ديالكوم من أجل العائلتكوم و الناس لي كيخدمو من أجلنا الأمن الوطني طاقم طبي
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10
47 - رسالة ألى وزارة الصحة السبت 04 أبريل 2020 - 18:19
رسالة ألى وزارة الصحة

من فضلكم

وسعو من نطاق الأختبار والتحاليل على الأقل مختبر في كل جهة وهدا أضعف الأيمان أوروبا لديها أجهزة أختبار وتحليل في كل المستشفيات ونحن لازلنا نختير ونحلل بتلاتة مختبرات لشعب المغرب كله

هل تعلمون أن العدوى تنتشر بسرعة كبيرة والمصابون الذين ليس لديهم أي أعراض ينقلون العدوى للكل ونحن لا زلنا نختبر 200 ألى 300 حالة يوميا علما أن دول أخرى تختبر 2000 ألى 3000 حالة بسياستكم الغير مغهومة هده سنصل ألى عشرات ألالاف من المصابين في المغرب الغير معروفين ونحن ليس لدينا كيف نختبرهم ونجدهم نريد من فضلكم الكل يختبر نفسه لكي نحاسر ونسيطر على الوباء

لمذا هذا البطئ الغريب في أتخاذ القرارات ؟؟؟!!!!!
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43
48 - dalo Said السبت 04 أبريل 2020 - 18:19
اليوم أكثر من أي وقت مضى نحن في حاجة إلى التقيد بالحجر الصحي و الإكثار من الدعاء. وكلنا امل ان يرفع الله عنا الوباء في أقرب الايام انه على كل شيء قدير. قولو يارب.
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9
49 - رضى السبت 04 أبريل 2020 - 18:19
نسبة الوفيات كارثية بامتياز....من المؤكد أن هناك خلال ما! وجب تدارك الأمر قبل وقوع ما لا يحمد عقباه!
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7
50 - رحمة السبت 04 أبريل 2020 - 18:20
الله ارحمنا والله يفوت هاد الجاءحة باش يتفتح بيوت الله في رمضان وتؤدى فية صلاة التراويح يارب
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11
51 - Sabrina السبت 04 أبريل 2020 - 18:20
واش اللي كانت قتقدا من الصيمات للصيمات رجعات اتقدا كل انهار واباغيين النسبة تتراجع .اوا اتسناو حتا 2034
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4
52 - ماجد واويزغت السبت 04 أبريل 2020 - 18:20
يجب فرض حظر التجول الشامل هذا هو الحل الأخير
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6
53 - معلق السبت 04 أبريل 2020 - 18:20
العدد ديال الاختبارات اللي دار المغرب مزالة قليلة بزاف. ففي حين الدول وصلات لعشرات الالاف، مئات الالاف وفالحالة ديال ميريكان والمانيا مليون تيست المغرب يالاه دار 4000! على امل هاد الدفعة اللي وصلات من كوريا الجنوبية تبين شنو كاين.
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5
54 - عبد الرحمن جعادة السبت 04 أبريل 2020 - 18:21
كانموتو جملة اوليدي الفقر والموت والمجاعة وكورونا
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2
55 - ادخلوا يال الاحياء الشعبية السبت 04 أبريل 2020 - 18:21
الاحياء الشعبية وكأن الامر لايعنيهم !!! يتفاخرون بالخروج وهناك من يمارس الرياضة وهناك من يذهب يوميا الى السوق تحت دريعة التسوق لانه المكان الوحيد المسموح به
يجب الضرب من حديد على كل مخالف ويجب مراقبة الناس التي تذهب للاسواق ويجب على السلطات المحلية اعطاء رخصة التسوق مرة في الاسبوع او في مرة في اسبوعين وليس التسوق بشكل يومي
وفي الاخير يقول ليك ماعندناش سبيطارات الناس كتموت. الدولة قايمة بالواجب والصحة قايمة بالواجب والامن قايم بالواجب
بقاو غير الناس تفهم وتدخل لدارها راه هادشي ماشي اللعب
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14
56 - جائحة كورونا السبت 04 أبريل 2020 - 18:21
على هذا الحساب باقي زايدة في مدة الحجر الى ماشاء الله
مزيدا من الوعي علينا الاخذ بتجربة الصينيين مع الوباء وألا...
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6
57 - كمال السبت 04 أبريل 2020 - 18:21
عادت حالات الاصابة بالفيروس الى الارتفاع من جديد لابد من اجراءات صارمة جديدة للحسم في هدا الموضوع والا فالنتيجة معروفة
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3
58 - متتبع السبت 04 أبريل 2020 - 18:21
للتقليل من نسب الوفيات يتوجب إجراء الفحوصات وتمكين المستشفيات الاقليمية والجهوية من إمكانية اجراء الفحوصات.
لا يعقل ان تتم الفحوصات في تلاثة مراكز توحد بالبيضاء والرباط.
مادا عن سكان الراشيدية وكلميم وطرفاية وفكيك واكادير وووو وكلها مدن بعيدة؟
انتظار الفحوصات 24 ساعة او 48 ساعة يعني الموت.
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7
59 - العنكبوت السبت 04 أبريل 2020 - 18:21
اللهم ارحم الموتى برحمتك واغفر لهم و تجاوز عنهم،اللهم اشف المرضى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اهد الأصحاء الخارجون من المنازل بلا سبب،إنه الخطر المحذق من كل جانب فلا تستصغروه،نظفوا و عقموا ولا تتهاونوا
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6
60 - omar السبت 04 أبريل 2020 - 18:21
مزال مزال
من 4000 تحليلة +850 مصاب
فرضا 40 مليون شحال من مصاب ؟
الفضيحة جاية و الطامة الكبرى قريبة
خليك في دارك ، المغرب غادي في الخسران مع المخزن
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0
61 - Abouakrame السبت 04 أبريل 2020 - 18:21
لطفك يارب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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4
62 - Abdelwahed السبت 04 أبريل 2020 - 18:22
يجب ان نلزم بيوتنا راه القضية حامضة الخوت
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7
63 - للجميع السبت 04 أبريل 2020 - 18:22
بعدو على الجوقة والزحام وحبسو البوسان والتعناق وتعمار الاسواق وبعدو على قوم النفاق لي تيهضرو على التغذية والدعاء والقرءان هيعالجو كورونا وفضحو كولوخونا في انتظار ان يخترع العلمانيون الملحدون الدواء للجميع
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-1
64 - taha السبت 04 أبريل 2020 - 18:23
نتتبع يوما بعد يوم حصيلة كورونا وكل مانتمناه هو ان يزول هذا الوباء عن بلدنا الحبيب وعن سائر بلاد المسلمين . اللهم رحمتك وعفوك يارب واجعل العاقبة خيرا يارب العالمين .
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4
65 - SOUALIAM السبت 04 أبريل 2020 - 18:23
نرجو اعلان. حالات كل مدينة. وليس الجهة
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3
66 - YLU السبت 04 أبريل 2020 - 18:23
ونحن المواطنين نهيب بالدولة اقتلاع كل الاسواق العشوائية بالمدن وخاصة مدينة مكناس وخاصة السوق المتواجد في وسط المدينة الجديدة حمرية قرب الملعب الشرفي. وقطع الطريق امام المنتخبين واعوان الصلطة الذين يرتشون مقابل غض الغين على التسيب.
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5
67 - مغربي هنا السبت 04 أبريل 2020 - 18:23
على السلطات ان تزيد في ضغط والمزيد من تشديد على المواطنين المستهترين للالتزام بالحجر الصحي ففي الاسواق يجب تغيير نظام التسوق بتطويق السوق ومدخل واحد و تشديده واحترام المسافة وكدلك الماصك مهم جدا و ممنوع التجول في الساحات والشوارع والزقاق والبحر، الارقام ترتفع لأن ما نشاهده في مواقع من فيديوهات مباشرة هدا لا يبشر بالخير وكأنه يوم عادي الناس تتجول وتتصافح احدرو يا عباد الله شوفو الدول المجاورة لنا .
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5
68 - salah السبت 04 أبريل 2020 - 18:24
قلنا. دائما الكمامة إجبارية تعبنا فهل من مجيب
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-1
69 - abdou السبت 04 أبريل 2020 - 18:24
اللهم ارحم موتانا وشاف مرضانا اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا ربي كن حصنا مثينا لاصحاب البذلة البيضاء الذين يضحون بكل ما أوتوا من أجل سلامة وشفاء جميع اخواننا المصابين بهذا الوباء ونسألك ربي أن تحد منه فنحن ضعفاء لا حول لنا ولا قوة
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3
70 - الطبيب الصيني السبت 04 أبريل 2020 - 18:24
يجب تغيير منهجية الحجر الصحي الخروج خاصو اكون ممنوع بالمرة الا في الحالات الضرورية و لا اتخصص يوم لكل حي اكون ممكن اخرجو اتقداو و حاجة اخرا خاص الانسان و اخا عندو ورقة من عند السلطة ميفوتش واحد المسافة الا ادا كان خدام
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3
71 - رحمهم الله السبت 04 أبريل 2020 - 18:25
58 وفاة كثيرة الله يرحمهم برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم الصبر والسلوان
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4
72 - Zakaria السبت 04 أبريل 2020 - 18:25
122 إصابة مقابل 364 فحص في ظرف 24 ساعة آجمعوا راسكم آ مغاربة كورونا سكنات عندنا مبات تمشي آ طلق السخون أمعلم.

364 = 3 304+883−761−3 062
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0
73 - كَمال السبت 04 أبريل 2020 - 18:25
الوضع خرج على السيطرة نظرا لمرور 14 بعد إعلان حالة الطوارء والتي كنا نأمل فيها 0 حالة اليوم وهذا راجع لعدم إحترام قواعد الحجر الصحي بقاو فديوركم ولا 14 جايا غدا تكون الإصابات والوفيات بحال الدول الأوروبية
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-3
74 - محمد السبت 04 أبريل 2020 - 18:25
سبب استمرار ارتفاع عدد مرضى كورونا هو الاكتضاض بالاسواق الأسبوعية واسواق السمك والاسواق المتواجدة بالاحياء، لا أحد بهذه الاسواق لا التجار ولا الزبناء يضع الكمامة.
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5
75 - م م ط السبت 04 أبريل 2020 - 18:25
نحن ذاهبون على خطوات جيراننا الأوروبيين رغم كل التدابير الوجيهة المتخذة من طرف الدولة ٠ من المفروض أن تستقر أعداد الإصابات بعد 15 يوما لتبدا في التناقص.
في رايي ما نقصنا هو الصرامة القسوى في تطبيق هذه التدابير. اتمنى ألا نندم على هذا ندما كبيرا ومؤلما .
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3
76 - intissar السبت 04 أبريل 2020 - 18:25
لطفك و رحمتك يا الله يا رحمان يا رحيم
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2
77 - نبيل سلا السبت 04 أبريل 2020 - 18:25
لقد بدا العد العكسي اما القضاء تدريجيا على الفيروس واما ارتفاع حالات الاصابات والوفيات
لهذا يجب على الجميع الامتثال للحجر المنزلي الدي هو الحل الامثل للقضاء على هذا الوباء
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0
78 - FROM IMZOUREN RIF السبت 04 أبريل 2020 - 18:25
انا لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة الا بالله ويا ربي السلامة اللهم احفظنا ونجينا من هذا الوباء ,اجتنبو التجمعات يا خوتي ويا خوتاتي راه هاد الفيروس والله ما معاه الظحك وكينتقل بسرعة وتيعجب ليه حيت تيشوف الناس مجموعين والله يستر وصافي
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8
79 - ولد ازرو السبت 04 أبريل 2020 - 18:27
قلتها واعيدها. الطريقة اللتي نعالح بها الامر سخيفة جدا. الاعتماد علي 3 مختبرات. نحتاح الي سنة كاملة. وسيستمر الحجر الصحي سنوات. ياناس يا عالم. يحب تسريع التحاليل علي الاقل 5000 تحليلة وهي اضعف الايمان ثم تشجديد الحجر الصحي طريقة السلحفة هذه لن تنتح شيء سوا تضيع الوقت. وانشار المرض
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9
80 - بدر السبت 04 أبريل 2020 - 18:27
لم نفهم الفرق بين المتعافين والمتوفين متقارب ان لم يكن متساويان عكس ما نشاهده عند الول الأخرى ماهو السبب
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1
81 - فتيحة مولات العقل السبت 04 أبريل 2020 - 18:27
طبيعي يرتفع العدد بسبب بخل وزارة الصح في انخفاض عدد الفحزصات في الاول
الله يستر من القادم اخرج و ربي يعلم للضرورة القصى ارى الناس في الدكاكين و ابواب الازقة و عادي اما جهات بيع الخضر رغم انهم اغلقوا السويقات و قالو لبياعين الخضر كل واحد يمشي لجهة . الاجتماعات عادية
لا يمكن فرض الحجر الصحي على شعب لا يثق في حكومته و لا يهمه الامر يعتبر نفسه حي و هو ميت . بطالي + مدمن مخدرت + ليس له فكر + يصعب عليه تناول الحشيش في البيت + ضروري يخرج يشتري السجار و المصيب الكحلة .
واقع مرير الناس تحصد الاف الاصابات لكن يكون عدد الفحوصات ايضا بالالاف
شح الحكومة و وزارةالصحة سيغرقنا اكثر ما شفناه في ايطاليا . يعني الي بغا يعيش و لا يموت
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3
82 - بصيص امل السبت 04 أبريل 2020 - 18:27
يجب على السلطات تعليق جميع التنقلات في الدار البيضاء متل الطرامواي والحافلات انتها الكلام
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4
83 - salé السبت 04 أبريل 2020 - 18:27
الله المستعان ولا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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1
84 - Momo السبت 04 أبريل 2020 - 18:28
يتبين انه من خلال هذه المعطيات وهذا الارتفاع المهول في عدد الإصابات والوفيات يجب المرور إلى المرحلة B الا وهي حالة الطوارئ بالعصا لان هاد الناس ما مسوقينش واش حنا ما كنخرجو ض حتى الهوا وهما خارجين تيتفججوا بحال الما واقع والو نطلب من الجيش والشرطة وحتى القوات المساعدة ضرب كل من سولت له نفسه المس بأمن بلدنا الحبيب والمرجوا تقليص وقت الحضر إلى الساعة التانية بعد الزوال
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5
85 - ح ل السبت 04 أبريل 2020 - 18:29
الملاحظ هو التزايد اليومي في عدد الإصابات هذا ان دل فات يدل على وجود ثغرات في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة..وحسب وجهة نظري من بين الثغرات هو خروج الناس من المنزل للي سبب يجب توقيفه نهائيا وعلى الدولة ان تتدخل بكل قواها في تدبير المرحلة بكل جوانبها من توفير الحاجيات للمواطنين وتوزيعها بنفسها .والقيام بكل مستلزماتهم مقابل عدم خروج هؤلاء من منازلهم طيلة مدة الحجر .ماعدا الجانب الصحي وهذا السبيل الوحيد للكف من انتشار الوباء .هذا بالاضافة الى تمكين الفرق الامنية المتواجدة بالسدود باداوات اكتشاف الوباء .وكل مخالف لهذا يسري عليه القانون.وربي يأتي بالفرج أشاء الله
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2
86 - سفيان الهولندي السبت 04 أبريل 2020 - 18:29
اللهم ارحم كل الذين ماتوا بمرض كوفيد 19 وهنا عندنا في المدينة التي اعيش فيها في هولندا اول حالة وفات اليوم بسبب كورونا لمغربية من مدينة طنجة ان لله وإن لله راجعون.
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3
87 - richi السبت 04 أبريل 2020 - 18:29
والزموا دياركم وما تخرجوش واصبروا حتى احن الله والله اهديكم راه لي خرج غادي اضر راسو والناس معاه .هادشي دارو الجهل الله احفظ .على السلطات أن تكون جد صارمة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بقوانين البلاد.
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4
88 - شبه حظر صحي السبت 04 أبريل 2020 - 18:30
نرجو إعطاء زمام الأمر للعساكر. أما رجالات الداخلية تدخلاتهم غير مجدية ولا تتزم بالجدية. راه تقرير المصير هذا. لازم الضرب بيد من حديد. بحيث لازلنا نرى كثير من المتهورين أعتبره شخصيا جناة يسعون إلى دمار هذا الوطن الحبيب
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3
89 - احمد السبت 04 أبريل 2020 - 18:30
زيادة التحليل المخبرية أعطت أكلها. وجب على الوزارة الوصية تكثيف إجراء التحاليل على اي مشتبه به وليس انتظار ظهور الأعراض فالوباء ينتشر بسرعة. لذا يجب حصر المصابين في أقرب وقت ممكن وإلا قد نصلي صلاة الجنازة على أنفسنا.
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1
90 - said السبت 04 أبريل 2020 - 18:30
الحجر الصحي ما عطاش النتيجة، واش هاذ الفيروس ديال كورونا كيخرج غير من بعد السادسة مساء. الاسواق، الشوارع الازقة المتاجر.... كلها عامرة. غريب أمرنا.
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-2
91 - نورة السبت 04 أبريل 2020 - 18:31
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم منين يتنقل والوباء في دار وحدة يعني التعقيم مكاينش راه الا توضأ الإنسان راه مكان المضمضمة والاستنشاق و.... خاصوا جافيل والتنظيف
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92 - عام الحزن السبت 04 أبريل 2020 - 18:31
وفاة أول طبيبة في المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد
سم الله الرحمان الرحيم
*مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا*

فارقت الحياة أول طبيبة مغربية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، زوال اليوم السبت 4 أبريل 2020، متسببة في موجة من الحزن والألم في أوساط أسرتها الصغيرة والكبيرة، وفي صفوف مهنيي الصحة.
الاتحاد الاشتراكي
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2
93 - مواطنة السبت 04 أبريل 2020 - 18:32
يا لطيف فين وصلات . حصيلة ثقيلة من نهار دخل لفيروس اشنو السبب ف هاد الزيادة خاص يتعرف شنو السبب ف زيادة المصابين بكثرة. ياربي تلطف بينا وتحيد علينا هاد البلاء نتا لي قادر تبدل الحال يا أرحم الراحمين.
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3
94 - علاش السبت 04 أبريل 2020 - 18:32
علاش الكويت بدات قبا اامغرب و معندهاش هاد العدد و يلاه سجلت اليزم اول وفاة ...ميبان ليا هاد الحضر الصحي مناجخش حيث بنادم الله يهديه اناني كل واحد كيقول لا انا متجيش فيا العدوى....و صعيب تغير فكر بنادم....الحل الباقي هو التحليل عيبنا نطلبو فيهم ...وغاديرو تحليل وخا يكون على حساب المريض اامهم السفينة متغرقش و ديك ساع مغاديش تنفعنا الفلوس.
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95 - عابر سبيل السبت 04 أبريل 2020 - 18:32
يجب ان نرجع الي الله و نسأله العافية لا ننا في زمن نحل كل شيء الربا الخمر الزنا كل شيء غير عادي اصبح عادي و في الحقيقة كورونا فرصة لصلح الذات مع النفس و نستغل الوقت في قراءة القرآن و نذكر الله و الله يتقبل منا و منكم و نسألكم الدعاء
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96 - براهيم السبت 04 أبريل 2020 - 18:32
معضم المصابين بالفيروس كان سبب انتقال الوباء من الأقارب وليس من الشارع لهادا يتبين أن عمليات تتبع المخالطين ليست كافية ويجب أن تتكثف اكثر مع الرفع من عدد التحليلات الطبية بشكل أكثر وأكثر بين المخالطين
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6
97 - محمد صالح لغزال السبت 04 أبريل 2020 - 18:33
المرجو إحترام حالة الطوارئ و البقاء في المنزل
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1
98 - علاء السبت 04 أبريل 2020 - 18:33
يجب فرض حالة الطوارئ ابتداءً من الساعة الواحدة و تمديد حالة الطوارئ الى غاية شهر ماي و المرجو من السادة المواطنين اخذ هده الشروط بكل جدية مع تطبيق القانون على الفئة التي لا تاخد بعين الاعتبار هذه التدابير
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99 - الله يستر السبت 04 أبريل 2020 - 18:33
كل واحد تكتشف حالة اصابته يكون نقل العدوى للاقل لثلاثة اشخاص او اكثر في بعض الحالات كمعدل يمكن يكون نقل العدوى للكثير لانه محد الشخص محسش براسو مريض كي تجول مع الناس الاخرين و كي لمس اشياء يمكن يلمسها بعدو المئات من الناس او الالاف. يجب فرض حالة طوارئء عامة لا خروج لا دروج الا شخص واحد من كل عائلة اسبوعيا. راه مني يبدا استعمال اجهزة الكشف السريع سيرتفع العدد بطريقة مهولة و اخشى على المغرب السيناريو الاسباني او الإيطالي . العدد الحقيقي راه فأحسن الحالات حاليا هو ضعف الحالات بي تم الكشف عليها لحد الان و العدد يزداد بلا توقف ما حد عدم الالتزام و التهور و اللاوعي من الناس مستمر. اغلب الناس لل تلبس الكمام الخاص بالوجه فقط اقلية و الاسواق لا تطبق نسبة ثلاثين في المئة المسموح لها بولوج السوق او المتجر كلشي مزاحم و ما هايفش . الله يسترنا ايام عصيبة تنتظر للمغرب .
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100 - المغربي الوطني السبت 04 أبريل 2020 - 18:33
الدين يحسبون لحالة الطوارئ ربما حسابكم خطا لان الحساب سيبدا عند مرور 15 يوما بعد اخر حالة تعلن مادامت الحالات تتوالد لازلنا في مرحلة الخطر عدد الحالات ليست واحد او اتنين بل 50حالة 80حالة كيف الخروج من البيت والاغلاق على الابناء هل الخارج من البيت سيرجع سالما لا والف لا ربما يتعرض للاصابة ويدخلها على ابناءه في نظري الاغلاق التام 20 يوما لاتقولوا ليس لدي مااكل او ما اشرب نحن في حرب ليست هناك مزايدات الكل يمكنه ان يوفر كيس دقيق والزيت والبوطة الشاي الماء في الصنبور العدس الوبية الشعرية المعجنات انها مرحلة ووجب التجند لها بالقليل او بالكتير الحالات التي تعيش الفقر يعرفها لمقدم ويتحمل مسؤوليته ان اشتكى منه احدا يوزع على حيه مساعدات تبعتها الدولة من الصندوق وكفا من الاستهزاء بالامر.المصيبة فينا الكل يعرفها ادا كان التوزيع الكل يريد الاستفادة رغم لديه بما يعيش شهر هناك من نقول له الله يكون في العون هم من يستحقون المساعدة وكفا من اسبق اهلي وعائلتي وجيراني تم الاخرون المرور دار دار والسجن للمخالف.
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3
101 - غيور السبت 04 أبريل 2020 - 18:34
اللهم. اهدي. عبادك. انهم. لا. يعلمون. وخاصة. الاحيا. الهامشية. واصرف. عنى. هادى. الوباء
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102 - ملعب السبت 04 أبريل 2020 - 18:34
يجب على السلطات ان يجعلوا في الورقة من اجل التبضع في يومين في الاسبوع لان اغلبية الناس تخرج يوميا بداعي التبضع وبتكرار الخروج يحتمل ان يصيب الانسان على عكس لو كان ذلك على يومين مختلفين في الاسبوع.
نسال الله تعالى ان يرفع البلاء وبشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويتغمد بواسع رحمته جميع اموات المسلمين
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103 - علي السبت 04 أبريل 2020 - 18:35
أكثروا من الإستغفار،إنه يرفع البلاء.
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2
104 - عمر السبت 04 أبريل 2020 - 18:35
إخوتي...أخواتي....والله أطللت من شرفتي اليوم قبل الظهر هنا في تمارة حي المسيرة واحد و ارتابني رعب شديد لكثرة الخارجين والمتسوقين والمتجمعين والمرافقين من جميع الفآت والأعمار....لا حول ولا قوة إلا بالله....يجب فرض الحجر التام هاى جميع الناس مع منع الخروج...ومن أراد شيئا ..فعلى السلطات التكفل بذلك وإلا فالأمور لن تتحسن...هناك نقطة أخرى...وهي كثرة الشباب المبليين بتدخين الحشيش والذين يتجمعون تحت العمارات طوال الليل والنهار....وهذا مشكل خطير جدا كذلك ويجب على السلطات الا نتباه إليه بحزم بالغ!!!
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1
105 - samy samir السبت 04 أبريل 2020 - 18:36
أنت خرائري كل مرة تدخل باسم مختلف لتكتب هذا التعليق : ككل يوم ننتضر الارقام في الجزائر و من بعد نصرح بارقامنا !
المهم اقل من الجزائر..
إلى متى تبقى في سياسة اكل عليها الزمن و شرب ؟

كل العالم يعلم أن الارقام الدي يقدمها المغرب مغلوطة !
المغرب يخفي الحقيقة و الارقام الصحيحة هي اكبر بكثير..
و لكن ستضهر الحقيقة في الاخير ..
سير ديها في الجنرالات الحركيين أولاد فرنسا اللي في بلادك
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-3
106 - امين وجدة السبت 04 أبريل 2020 - 18:36
المغرب لا ينتضر الجزائر للاعلان عن الحالات ،في المغرب يتم الاعلان في الثامنة صباحا و السادسة و بعد التاسعة عن الحالات الجديدة واليوم اعلن بعد الواحدة كذلك و اقول لك انك جزائري وديها فسوق راسك و خلي عليك المغرب
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0
107 - عزيز السبت 04 أبريل 2020 - 18:36
السلام عليكم اخواني، اخواتي.
ارتفاع في نسبة الحاملين للفيروس عادي جدا لأن نسبة المصابين المحليين اي المخالفين بدأت تظهر. كنا مرتقب أكثر ولكن الحمد لله لا زالت السيطرة على تفشي المرض. ما يلزمنا الان هو التقيد بالاجراءات الاحترازية والحجر الصحي. ان شاء الله سنتغلب على هذا الوباء وكل الماشرات تدل على ذلك.
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-3
108 - العكاري السبت 04 أبريل 2020 - 18:37
على المستشفيات أو وزارة الصحة أن يعطوا الأرقام الصحيحة عن عدد الشفايات أكانت عن آلة التنفس أو بعد الحجر لأن الفرق بينهما بعيد كل البعد ولا يجب الخلط بينهما لتضخيم الرقم وإرضاء الناس
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0
109 - ما هذا السبت 04 أبريل 2020 - 18:38
هذه نتيجة الاستهتار من طرف بعض (الناس) و عدم الالتزام بالحجر الصحي. نسأل الله اللطف و السلامة
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110 - محلل السبت 04 أبريل 2020 - 18:38
عدد الاصابات يتضاعف كل ست الى سبع ايام و هذا هو معدل الانتشار في باقي العالم.
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0
111 - محمد السبت 04 أبريل 2020 - 18:38
السلطات تقوم بواجبها وأكثر رغم الإمكانات الضعيفة ولكن أغلبية المواطنين غير واعين بالخطورة. ولهدا الحل الوحيد هو تطبيق القانون بالقوة. وكذلك إغلاق الأسواق الشعبية في المدن والقرى لاسبوعين على الاقل وإلا سيصل المرض إلى نقطة اللا عودة لا قدر الله.
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0
112 - متتبع عن كثب السبت 04 أبريل 2020 - 18:39
سنصل الى الاف الاصابات اذا لم تتدارك وزارة الصحة الامر وتحدث مراكز فحص في كل مدينة وتجري عشرات الالاف من الفحوص يوميا بالموازاة مع حالة الطوارئ. افهمي يا وزارة الصحة لا حل في الافق بدون فحص مكثف ومن تم عزل المصابين قبل ان ينقلوا العدوى لمحيطهم. هذا الانتظار والعجز يفاقم الوضع ويؤدي بنا الى كارثة محققة.
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4
113 - [email protected] السبت 04 أبريل 2020 - 18:39
الله يخاليكوم لتزمو بيوت ديالكوم من أجل العائلتكوم و الناس لي كيخدمو من أجلنا الأمن الوطني طاقم طبي
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2
114 - المخلوف السبت 04 أبريل 2020 - 18:39
حسب الاحصلئيات،فوتيرة الإصابات أخذت منحى تصاعدي،والبتالي فالوصول الى المرحلة الثالثة من الوباء الذي وضعته وزارة الصحة والسلطات الإدارية على الأبواب.
هذا يدفعنا الى التساؤل عن نجاعة الإجراءات والتدابير الاحترازية من حجر وعزل وتباعد اجتماعي.
إن المتدبر لامر الجائحة يستشف ويستنتج ان درجة الصرامة في تنزيل وتطبيق إجراءات الوقاية،، وحصر بؤر تفشي الوباء يجب ان يؤخذ مأخذ الجد بالصرامة والزجر في أقصاه لكل من لم يتقيد ويلتزم بالتعليمات التي قدمتها السلطات هذا في تواز مع تكثيف الفحوصات سواء على المصابين و المخالطين ،وهذ لن يتأتى إلا باقتناء وسائل الكشف السريع،و تعميم المستشفيات الميجانية وتوفير مواد التعقيم والنظافة
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1
115 - مصطفى السبت 04 أبريل 2020 - 18:40
إصبروا والتزموا وأوصوا الناس بالإلتزام، لأن البديل الآخر أسوء
فإن لم نلتزم سنتمنى أن نرى 122 حالة وستكون إنجاز عظيم كما تتمناها عديد من الدول الأوروبية حاليا
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3
116 - Kaoutar السبت 04 أبريل 2020 - 18:40
ومال شي وحدين جاهلين ودوك الاحياء الشعبية مازالا عامرة وراه مابغاوش يحشمو خاصهوم العصا فيناهوا الأمن وابغينا فكل حومة بوليسي و بغينا كلشي يتسد الاسواق مرة ف الاسبوع الحوانت كذلك مرة او جوج باش ميكونش الضغط راه بغينا الفرج و الرحمة د الله تنزل ولكن خاسنا نديرو السبب راه مازال شي وحدبين كاعما مسوقين انشري هسبريس
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1
117 - َAyoub NDR السبت 04 أبريل 2020 - 18:41
العدد سيستمر بالارتفاع بشكل تضاعفي .. هذا امر حتمي وليس له علاقة بالخروج من المنزل لانه فعلا اغلبية المواطنين قد مكثوا في منازلهم اما الفئة القليلة التي ترفض الانصياع للاوامر فهذا امر عادي ويحدث في كل الدول. لانه يستحيل التحكم في 40 مليون نسمة. بالتالي ما يتوجب فعله هو العمل على التحضير للايام القادمة ودعم المستشفيات بالاسرة والاجهزة اللازمة.
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6
118 - رشيد السبت 04 أبريل 2020 - 18:43
يجب إغلاق ووقف جميع الأنشطة والادارات والمؤسسات العمومية والشركات العمومية وخاصة التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بكل من خريبكة والجديدة واسفي لكي نحد من تحركات المواطنين

ماعدا الأنشطة الفلاحية والغداية الضرورية

كما يجب وقف الصيد البحري
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119 - Ayad السبت 04 أبريل 2020 - 18:43
Tant que tout le.monde travail. On va avancer jamais et la.maladie va se propager. Il faut arrêté tout pendant 2 semaine sinon ca sera la merde. Il faut que lEtat intervienne. Les gens qui travail dans le privé n'ont pas le privilege de rester a la maison. Surtout le secteur bancaire auquel il ya des milliers de gens qui travail comme si ya rien.
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-1
120 - immadoo السبت 04 أبريل 2020 - 18:44
هذا الوباء اللعين ينتشر بطريقة يصعب ضبطها [email protected]
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121 - souad السبت 04 أبريل 2020 - 18:45
الى .com. كون ما كانش الحذر الصحي كانوا غيكونوا الحالات بالالاف كيف ما وقع فاوروبا المهم هو نزيدوا نصبروا . والحذر ضروري غيتمدد
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122 - Mohamed السبت 04 أبريل 2020 - 18:45
Il faut préciser si ces nouveaux cas font partie de ceux que l'on soupçonne d'être malades c'est à dire qui étaient en contact avec les cas confirmés ou pas. C'est une information très importante.
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123 - مغرب الحرية السبت 04 أبريل 2020 - 18:45
الحل باين .حضر تجول صارم يسهر عليه الجيش الملكي بتنسيق مع كل الجهات الرسمية.قليل من الصبر احسن من كثير من الندم
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-2
124 - البقالي السبت 04 أبريل 2020 - 18:46
في رأيي يجب علة اي رجل سلطة ان يتكفل بعدد من العائلات لتلبية احتياجاتهم دون ان يخرجو من منازلهم لمدة اربعة عشر يوما لاحتواء المرض وان يكون حجرا شاملا ويجب ان يحل رجال السلطة مكان كل عامل ضروري وان لا يبقا اي مدني في الخارج
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0
125 - علي السبت 04 أبريل 2020 - 18:47
30 - حنان. ...انت خرجتي تقداي و حتى الآخرين بغاو اخرجو يتقداو ...منطق عندك غريب
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126 - طالب السبت 04 أبريل 2020 - 18:47
يجب فرض حضر التجوال وأنذاك غلق جميع المحلات التي تتلقى إقبال كثير من لدن المواطنين عليها على الساعة التالثة زوالا،ذلك للحد من التنقلات.
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127 - نادية السبت 04 أبريل 2020 - 18:48
والمغاربة الاحرار والمثقفين وارباب العاءلات شدو ولادكم شدو عيالاتكم في الديور واش هاد الوقت ديال نساريو الوليدات ونخليوهم يلعبو في الزنقة واش هاد الوقت ديال نمشي نتقضا ونشوف الخضرة شحال عاملة وفيقو راه زدتو فيه ناكل غي الخبز واتاي وباراكا عليا وعاو شويا راكم غادي تخرجو على بلاد اللي عندو شي بز وشي امراة يشدهم فدارو وشلا ما يتقال ولكن شكوز يسمع انا بغيت الداخلية المراة اللي لقاها في الزنقة يطلع معاها بالزرواطة حتى تنزف اللي ماعندو غرض يوعتوه العسكر خصو يبدي يضرب باش بنادم يفهم ويخاف
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128 - ماهيد السبت 04 أبريل 2020 - 18:49
عدد التحاليل قليل جدا ، ففي هذا اليوم أجري 242 اختبار و النتيجة 122 نتيجة إيجابية يعني نصف النتائج ، يجب اجراء المزيد من الإختبارات و تغيير البروتوكول فمن غير المعقول ترك مصابين يتجولون و ينقلون المرض للأصحاء حتى تظهر الأعراض، و لمزيد من المصداقية في الأرقام. و لا حول ولا قوة إلا بالله.
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3
129 - بلال السبت 04 أبريل 2020 - 18:49
اللهم الطف بنا يالطيف للاسف الناس لا يلتزمون البيوت رغم أن التوعية في المنازل من خلال وسائل الإعلام وفي الشوارع من خلال السلطات .لا حياة لمن تنادي
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130 - هشام متسائل السبت 04 أبريل 2020 - 18:50
خلال 5 ساعات:
117 فحص مخبري
25 حالة مؤكدة بنسبة 21.3 في المائة

متى الفحوصات بالآلاف في اليوم ؟
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131 - mohamed h t السبت 04 أبريل 2020 - 18:50
الله يهدي اخوننا المغاربه ادخلو اديورهم الله يرحم الولدين الطريقه الوحيده لنتغلب على هاد الوباء هوا اندخلو اديورنا
بش انحافضو اعلا سلمتنا وسلامه عاءلتنا وجراننا والله سيفرج علينا قريبا ان شاء الله اطاليا بدات تتعافا واسبانيا كدالك الامل كما يقول المثل ابدا الضوء يرا في ءاخر النفق رجاءنا في الله ولاكن خوتي وقت النكت والفكاها انتها انتها دبا العقول اهنا في اسبانيا كانو الفكاها والحك ولاكن المعقول هوا الجاري الن لان الحاله خطيره الله يحفضنا ويحفضكم
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132 - Znassni السبت 04 أبريل 2020 - 18:50
السلام عليكم
أظن اننا نسير في طريق الانتحار الجماعي . شعب نصفه جاهل ما واعيش و ما مسوقش .
السوق عار بالبشر . أين المخزن يا عباد الله . أين العسكر . علاش ما كينزلوش للاسواق الشعبية . مشينا فيها .
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133 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 18:50
ربما هذا الارتفاع بسبب ادوات الکشف الجدیدة المستوردة من الخارجية.. تجنبو اکل الفواکه التی تستهلک بالقشرة کالفریز او اغسلوها جیدا
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134 - Youness السبت 04 أبريل 2020 - 18:52
3200 تحليلة + استهتار المواطنين = إنتظر الكارثة
اللهم ألطف بنا نحن عبادك و ارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين
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135 - جلال السبت 04 أبريل 2020 - 18:53
بسم الله الرحمان الرحيم . اما بعد من وجهة نظري يجب فتح تحقيق فى اعداد الوفيات المصابة بكرونا ١٩ ،لانه ليس من المنطق وفاة اعداد كبيرة فى ظرف شهر واحيد رغم قلة عدد الاصابات ، كم ليس من المنطق دول عدد مصابيها يفوق الالفين اصابة ولا نجد الا حالة وفاة واحدة او اثنتين . اما بخصوص الكشف عن الوباء فلازلنا متاخريين كثيرا بحيث ان كل من تركيا و المانيا والنرويج ودانمارك تقوم بعدد 14270 كشف فى اليوم ولديها الرغبة فى الزيادة اما نحن فلازلنا لم نتخطي 3000 فحص فى الشهر . اش هذا المهزلة الطبية. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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136 - Allaoui السبت 04 أبريل 2020 - 18:54
ارتفاع عدد الذين هم مصابين بالفيروس من بين الذين أجروا التحليلات طبيعي لأن في المغرب لا نقوم بإجراء التحليل إلا للذين تظهر عليهم الاعراض وليس على الجميع.
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137 - kamal chnaoui السبت 04 أبريل 2020 - 18:54
في كل حرب تُشن على عدو ما لا بد ان نجد فئة الخونة.. والخونة في حرب كورونا هم من يصولون ويجولون غير مبالين وينشرون الفيرون بين الأُسر والابرياء..
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138 - اخوكم حسن السبت 04 أبريل 2020 - 18:56
السلام عليكم لا داعي للقلق فالنتائج متوقعة نظرا لأن اغلبية المخالطين أكملوا 14 يوم للحجر الصحي ولله الحمد العدد ينبأ بأن القادم احسن.الناس إن لم نقل الأغلبية الساحقة ملتزم بالحجر الصحي في البيوت لا داعي لاتهام الشعب فالأمور واضحة.بالدارجة ديالنا الناس اللي كتكلم على الحجر ربما الكل متوفر في البيت أما كين اللي مكيلقاش قوت يومه أو نطالبوه مزال بالحجر الدولة عارفة باللي متقدرش دير الحجر الصحي على حقو أو طريقو لأن كين حالات كنعاني اكتر من هاد الوباء الدولة ماشي بالإمكان تصرف على كلشي الله يفرج من عندو وتزول هاد الغمة
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139 - hakim السبت 04 أبريل 2020 - 18:57
منع التنقل بين المدن اعطى نتيجة واتمنى ايضا منع التنقل بين الاحياء كمى اتمنى ايضا تشديد المراقبة على الهجرة السرية العكسية
وانادي الاشخاص الالتزام بالتعليمات المنصوص عليها ، كلنا نريد ان نخرج من بيوتنا لكن بعد ان نتاكد من سلامة بيئتنا ونحمي اهلينا واحبابنا
اشتقنا الى حياتنا الطبيعية فلنحافظ عليها بقليل من الصبر ولنكتسب ثقافة البيت التي انستنا اياها المقاهي ، وهي مناسبة لنتدكر ايام الزمن الجميا حيث الاسرة متجمعة حول الجد والجدة وهم يحتسون براد شاي لنعيد بعض الدفئ والحياة التي سلبها العصر الحديث
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140 - مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 18:57
اللهم استرنا واحفضنا هناك عدد التحاليل المخبرية عدد قليل وجد قليل مقارنة مع دول اخري
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141 - l'ennemi de corona السبت 04 أبريل 2020 - 18:57
أيتها الاخوات ، ايها الإخوان : إعلموا انه إن لم نطبق الحجر الصحي ، والمكوث في المنازل فإن هذا الوباء سوف لن يزيد الا انتشارا وبقوة . لهذا ارجو جميع المواطنين الا يستهتروا بالامر . قبل أن يهلك طرف كبير من البلاد . وحينذاك لا ينفع معه ندم . كما انني ارجو من المسؤولين حفظهم الله من الوباء التصعيد وفرض عقوبات قاسية على كل من يخالف قواعد الحجر الصحي الذي فرضه على العالم هذا الوباء الفتاك... وليعلم الجميع ان الدولة تنفق آلاف ملايين الدراهيم لاستيراد الوسائل اللازمة لمكافحة هذا الوباء من بلدان اسيوية نائية وبأثمنة مرتفعة زيادة على ذلك ان الدولة - مشكورة - ملتزمة ايضا بإرضاء طبقات من الشعب ومن الرعايا العاطلين عن العمل وفي شبه أزمة اقتصادية نتيجة التوقف عن العمل في جميع الميادين . فعلى الاقل اتركوا المسؤولين ينفقوا قليلا لتسهيل محاربة الوباء ولكم جزيل الشكر والكل يلتزم ...
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142 - سلا السبت 04 أبريل 2020 - 18:57
تابعت هاد تصريح صحافي دكتور اليوبي صراحة القاضية ولات فخطورا كبيرة حان الأوان شي حال هاد الجريحة وبائية خاص شي تدخولات صارمة كبيرة من الناس المسؤولين الحكوميين ولا خطاب اعلامي من قائد البلاد حيت بعض اوناس باقي مابغاو الاتزمو بحجار الصحي قبل ميفوت الفوت
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143 - you السبت 04 أبريل 2020 - 18:58
La France fait 500 000 tests par semaine et le Maroc n'a pas encore dépassé 5000 tests depuis le début de la pandémie et bah on est pas encore sorti de l'auberge
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144 - hiba السبت 04 أبريل 2020 - 18:58
يا رب ارفع عنا هذا الوباء و نسألك السلامة و العافية
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145 - mohamed السبت 04 أبريل 2020 - 18:58
الله إشوف من حالنا قبل الإعلان عن الحجر الصحي التزمة بما أوصت به منظمت الصحة العالمية من تدابير الوقاية و الذهاب للعمل و الخروج الا لظرورة أضطررت يوم أمس لقظاء أمر ملح بعيدا شيئ ما عن البيت فصدمت بالمشهد لا حجر صحي ولا هم يحزنون أين ؟ المحمدية
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146 - مغربي من الشرق السبت 04 أبريل 2020 - 18:59
كيفا لا نصل الى هذا العدد والناس مزالت لم تستوعب و لم تفهم معنى حالة الطوارئ الصحية.تجد في كل منزل 4 او 5 اشخاص لديهم ورقة الخروج....اللهم لطفك ورحمتك يا ربنا فقد مسنا واهلنا الضر وانت ارحم الراحمين
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147 - ولاية السراغنة السبت 04 أبريل 2020 - 19:01
يجب على المسؤلين بدل جهدهم الكشف على 1000 حالة على الأقل في اليوم اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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148 - Naji السبت 04 أبريل 2020 - 19:01
Pour se protéger de ce virus la seule solution est que toute personne à l'extérieur doit porter un masque ceci de l'avis même des experts de L'OMS car le virus peut être projeté jusqu'à une distance de 8m et et meme si on parle avec une personne contaminée il y a un risque directe si on arrive pas à les acheter on peut les fabriquer à la maison c'est mieux que rien etz
enfin vous pouver voir les chinois ils portent tous des masques
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149 - zahrawi السبت 04 أبريل 2020 - 19:01
نسأل الله العفو والعافية والسلامة ولكن يجب على السلطات ان تبدأ حظر التجول مع الثالثة ظهرا وسيكون خيرا للجميع إن شاء الله.
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150 - طبيب السبت 04 أبريل 2020 - 19:06
ما الهدف من عدم ادراج عدد الحالات الموجودة في العناية المركزة، علما ان هذا الرقم سيمكننا من معرفة تطور منحا الوفيات، و الأهم معرفة هل الطاقة الاستيعابية لدينا (1600 سرير ) وصلت للحد أم لا.
هل الوزارة تخفي الأرقام المهمة لغرض ما؟
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151 - ادريس السبت 04 أبريل 2020 - 19:06
يجب الإلحاح في التوعية على تشديد الانعزال التلقائي لفرد العائلة الملزم بالخروج لقضاء أغراض العائلة . بالنسبة لبعض الأزقة الضيقة والمكتظة بالسكان يمكن تطوع بعض الشبان لتلبية حاجيات الجيران لاقتناء الأطعمة والأدوية . يجب التحرك بجد لتنفيذ الانعزال والحجر الصحي قبل فوات الأوان.
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152 - مريم أم ريم السبت 04 أبريل 2020 - 19:06
البعض يقوم بتطبيق الأوامر بحذافيرها و لايخرج إلا للضرورة القصوى، و البعض الآخر يخرج كما يريد دون أن يلقي بالا للتوصيات. و كأننا "كنكبوا الماء في الرملة".. لا إلا إلا الله
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153 - amina aelh السبت 04 أبريل 2020 - 19:07
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يارب
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154 - مصطفى السوسي السبت 04 أبريل 2020 - 19:07
وا بنادم دخل بحالك اصاحبي،اش هاد الزيغة فيك اصاحبي؟
- معك كنهضر اداك بوراس.
- معك كنهضر يا راس الطارو.
- معاك كنهضر يا ديك البقرة كل نهار خارجة تقضاي،مالك على حالتك؟
معاكم كنهضر يا دوك البراهش،خارج بلا غرض.
*** راه الى كلشي دخل لدارو شهر على قدو،وبلا ماكلة،ماغاديش اموت بالجوع قد داكشي لي غادي اموت ب كورونا.

والله الى لوقت هذا باش اتدخل المخزن ويلغي ديك لورقة ديال المقدم.
راه كاينين ديور واقيلا عندهم كل واحد بورقتو.
حشوووووووووومة عليكم !!!! حاااشا واش المغربا الاحرار اديرو هاكدا
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155 - مصطفى السبت 04 أبريل 2020 - 19:08
رسالة إلى ساكنة البيضاء خصوصا الاحياء الشعبية الزمو بيوتكو ولا تخرجو الا للضرورة القصوى رسالة اخرى إلى وزارة الصحة ان يصرحو بلأحياء التي اصيبو بها الأشخاص يمكن ان تقلص التجمعات فيها
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156 - Ahmed السبت 04 أبريل 2020 - 19:09
طبيعي ان يرتفع العدد لان هناك زيادة في ثقنيات الكشف فعلى الدولة ان تكثر من وسائل الكشف مهما كلف ذلك في المقابل على المواطن البقاء داخل بيته مهما كلف ذالك وهذه هي انجع طريقة للقضاء على هذا الوباء.
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157 - جون السبت 04 أبريل 2020 - 19:09
السلام عليكم عافانا الله وإياكم من هذه الجايحة انا اقول الدولة لا تقوم بالتحاليل مكثفة لانني اعرف اني الوباء منتشر في البلاد هادا ماقلته في تعليق سابق وكل يوم عدد الإصابات في تصاعد اعباد الله المغرب قداش وفيه 3. مختبرات لتقوم بالتحللات حسبنا الله ونعم الوكيل في المسؤولين
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158 - akader السبت 04 أبريل 2020 - 19:13
Et nos Imams, n'ont-ils rien pu faire contre cette "jayha"? et ces prières, ne nous ont-elles, elles non plus, pas délaissés car musulmans consommateurs attendant que le salut vienne de chez les chrétiens (que Dieu les protège). ?
Quelle stupidité, quand-même!
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159 - لحساسبي السبت 04 أبريل 2020 - 19:14
3304_3062=242
يعني 242 تحليلة لي دارت راه عدد التحليلات تزاد داكشي باش تزادو حالات إيجابية
وخرجات 122 إيجابية
كيبان لي نسبة ممرتفعاش مقارنتا مع الأيام لي فاتو


انشري يا هسبريس
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160 - أحمد السبت 04 أبريل 2020 - 19:17
اللهم أشفي ياربي جميع المسلمين في العالم
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161 - citoyen السبت 04 أبريل 2020 - 19:19
On a fait au maroc un faux confinement ce qui donne un mauvais résultat. Je pense qu'on a perdu deux semaines à cause de l'ignorance de certains. J'en connais un qui se déplace (sans en être obligé) à son boulot pour briser la routine. Je sais qu'il y en a beaucoup comme lui.
Je pense comme beaucoup de marocains, qu'il faut prendre d'autres mesures plus strictes: l'arret de toutes les activités pour une semaine . Le port du masque doit etre obligatoire pour tous le monde, le respect des distances de protection (y compris pour les medecins, infirmiers, poiliciers, etc, etc).
Une derniere remarque, sur le site officiel du ministere de la santé, il manque les données mise à jours, pour que les personnes intéressés par des modèles statistiques puissent y a accéder. Le virus est nouveau, il va y avoir de belles études sur son évolution. Les décisions à prendre dépendent aussi des études statistiques.
Bon courage à tous et merci hespress
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162 - moualiq السبت 04 أبريل 2020 - 19:25
هذه نتيجة متوقعة.لان عدد المصابين قد خالطو ومنذ مدة حاملوا الفيروس.وما دمنا لم نقم بالفحص المبكر لعدد كبير من المخالطين المحتملين لن يتوقف انتشار الوباء.والحل الأخير سيكون بوقف الحضر مع اخد الاحتياط من كمامات و محاليل معقمة حتى لا يموت الاقتصاد
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163 - مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 19:26
3304 تحليل مخبري منذ أن ظهر الفيروس يوم 2 مارس حتى اليوم(33يوم) اي بمعل 100,12 تحليلة في اليوم الله إنه رقم مخجل علما أنه حسب تصريح المسؤولين عدد الاختبارات الممكن انجازها هو حولي 250 اختبار يومي. اين المشكل؟؟ ديرو تيست لمخالطين مشي غير لي ضهرات عليه الاعراض، راه الى تسنينا حتى ظهرت الاعاض تيكون فات الفوت. لذا نسبة الوفيات عندنا مرتفعة.
الكشف المبكر ثم الكشف المبكر. الله يحفظ الجميع
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164 - Nassaime السبت 04 أبريل 2020 - 19:31
Bonjour
Je ne comprends pas ce comportement des citoyens de mon cher pays !!!
Les consignes sont très claires : restez dans vos maisons et ne sortez sauf pour des besoins urgents et importants c'est tout
SVP suivez les consignes pour sauvez nos vies
Si non nos responsables doivent penser à élargir l'état Deux heures par jour sont suffisantes pour régler les
besoins urgents si nécessaires
SVP aidez l'état à sauver les vies des marocains, ce n'est pas le moment de rigoler
Merci pour votre compréhension.
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165 - نجيم السبت 04 أبريل 2020 - 19:32
لماذا لا نرى محللين مختصين لهذه المعطيات في برامج خاصة لهذه الجائحة ...كما نرى في القنوات لبلدان الجوار هل ليس لدينا متخصصين للوقاية الوبائية ام هو تقصير من جهتهم .
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166 - Galxi السبت 04 أبريل 2020 - 19:34
على وزارة الصحة ان تكثف عدد التحاليل و تستهدف جميع من شكت به.
كل متصل بالرقم الو اليقضة عليه ان يجري كشف.
اللهم نكتفو الكشف و نجمعو الناس المصابين في المستشفيات الكلينيكات التيرانات او المستشفيات المتنقلة العسكرية او سوف نرى اسر كلها تعاني من عدوى كورونا.
يجب عدم الاستهانة بالفيروس كما قلت سابقا هنا.
هناك احتمالين لا تالث لهما اما مع بزوغ الشمس الاسبوع القادم سوف نرى تقهقر للفيروس او ان الفيروس سيتحور وو يضعف. اما ادا ما استمر على هدا النحو فلننتظر الى شهور
انا مستعد لتقديم اي مساعدة بناءة ضد هده الجاءحة
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