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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يتفشى داخل "بؤر عائلية" بالمغرب .. وغالبية الحالات محلية

"كورونا" يتفشى داخل "بؤر عائلية" بالمغرب .. وغالبية الحالات محلية

"كورونا" يتفشى داخل "بؤر عائلية" بالمغرب .. وغالبية الحالات محلية
هسبريس - أمال كنين
السبت 04 أبريل 2020 - 19:00

نبه محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، مساء اليوم، إلى أن غالبية حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأسبوع الأخير كانت محلية، وبلغت نسبتها 80 بالمائة مقابل 20 بالمائة وافدة، منذ ظهور جائحة كورونا في المغرب.

وكشف اليوبي تسجيل عدة بؤر في الوسط العائلي، فعدد من الأشخاص المصابين هم من الوسط العائلي نفسه، "وهو ما يعني أن الإجراءات الوقائية وإجراءات العزل يجب أن تكون أكثر شدة وأكثر صرامة، وأن تحترم داخل البيوت لتفادي الانتشار".

وقال اليوبي في التصريح الصحافي اليومي إن "هذه الحالات تم اكتشافها في إطار عملية التتبع الصحي للمخالطين والتحري الوبائي"، وهي العملية التي همت 779 مخالطا، منهم 319 مازالوا تحت المتابعة الطبية، ما مكن من اكتشاف 130 حالة مؤكدة.

وأكد مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن "53 بالمائة من الحالات تهم الذكور، و47 بالمائة تهم الإناث، فيما معدل العمر في حدود 52 سنة، ويتأرجح ما بين شهرين و96 سنة".

وأشار المتحدث إلى أن 15 بالمائة من الحالات لم تكن تظهر عليها أية علامات للمرض، و71 بالمائة كانت حالتها الصحية بسيطة، فيما 14 بالمائة منها حالتها متقدمة أو حرجة.

يذكر أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ مجموع الحالات المؤكدة 122 حالة، من الساعة السادسة من مساء أمس إلى السادسة من مساء اليوم، لتبلغ حصيلة الحالات المؤكدة بالبلاد إلى 883 حالة، مع استبعاد 3304 حالات.

وبلغ إجمالي الوفيات 58 حالة، بزيادة 11 وفاة، لتكون نسبة الوفيات هي 6,6 بالمائة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 65 حالة، بزيادة تسع حالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - GHATISSI BOUCHRA السبت 04 أبريل 2020 - 19:05
نقترب من الألف حالة ابقوا في منازلكم ليبدأ العد العكسي لعدد الإصابات ويزول هدا الكابوس ونعطي بالتالي وجه مشرف للمغرب والمغاربة ،شعبا وقيادة .
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56
2 - ولاية السراغنة السبت 04 أبريل 2020 - 19:06
يجب على المسؤلين بدل جهدهم الكشف على 1000 حالة على الأقل في اليوم اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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32
3 - Abdou السبت 04 أبريل 2020 - 19:08
يجب فرض حالة الطوارئ ابتداءا من الثانية أو الثالثة زوالا لأن أغلب الذين يظلون يجتمعون ويتجولون في الشوارع لا يستيقظون حتى بعد الظهر
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48
4 - عادل السبت 04 أبريل 2020 - 19:09
والله يرحم ليكوم الوالدين ا عباد الله الى مصبرو شوية وكلسوا فديوركم خصواصا العيالات واااالعيالات كلسوا شوية راه اغلبية المصابين نساء حيت مكتكلسوش فديوركم والناس اللي تشافاو راه مكيعنيش راكوم نجيتوا راه اقدر تعاود تصاب بالفيروس بحال اول مرة الله يشافي الجميع للاسف الفيروس توغل بزاااف
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2
5 - Fouad 2020 السبت 04 أبريل 2020 - 19:10
الوقاية خير من العلاج و اصبر و احتسب جاء الدور عليك يا مواطن احمي نفسك و احمي بلدك فور
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12
6 - Hzssan السبت 04 أبريل 2020 - 19:10
Il faut accelerer le depistage 48 heure c est une perte de temps
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3
7 - Hafid السبت 04 أبريل 2020 - 19:10
إن لم يطبق الحجر الصحي بصرامة فالدولة تغامر لأن عدد التحاليل قليل جداً، يجب فرض حالة الطوارئ ابتداءا من الثانية أو الثالثة زوالا
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13
8 - كان هنا السبت 04 أبريل 2020 - 19:11
السلام عليكم
خلاصةالقول...
الجهل عند الشعب + إرتفاع الجرائم + تفاهة النظام التعليمي + نهب المال العام + تفاهة و أمية البرلمانيين و بعض الوزراء + النظام الصحي مهترئ + البعد عن الدين ...كل هذا موجود .إذن كيف تريدون أن يكون المجتمع ...أنشري يا هسبريس نعرف عند المصداقية
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16
9 - براهيم السبت 04 أبريل 2020 - 19:12
أظن أن 24 ساعة الأخيرة سجلت أكبر عدد. لكن الحمد لله يبقى العدد أهون من ما تسجله دول أخرى. يبقى عدد التحاليل ضعيف لكن نستبشر خير انشاء الله. تحية لكل الساهيرين على وطننا الغالي. نرجو ان نساعدهم باتباع الإرشادات المعمول بها لكي لا يمدد الحجر الصحي. حفضكم الله جميعاً.
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5
10 - sijilmassa السبت 04 أبريل 2020 - 19:12
كوريا الجنوبية كانت تحدد المختلطين بتعقب بطاقتهم البنكية وهواتفهم الدكية لتحديد اماكن تنقلهم وتحديد من تزامن وجودهم معهم في نفس المكان مع اجراء كشوفات مكثفة جعلتهم انجح دولة في وقف زحف المرض. للاسف طريقة المغرب تعتمد على المخالطين المباشرين وتناست الغير مباشرين حتى اكتشفت حالات محلية غير مباشرةاكثر من تلك التي اكتشفتها بين المخالطين.
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2
11 - reda السبت 04 أبريل 2020 - 19:12
الله يلطف اخذ الفيروس طريقه في التفشي لاكن لنا رب يحمينا الله ما احفظ البشريه جمعاء من هذا الوباء و من مات نسال الله ان ينزله منزله الشهداء
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10
12 - youssef السبت 04 أبريل 2020 - 19:12
جل الناس كايقوليك خرجت نتقدا لقيت الزنقة عامرة!!! علاش باش عامرة؟؟؟؟؟؟!!!! عامرة غير بالناس بحالك ليمشاو ايتقداو!!
واش شريتو الدقيق عجن اوبقا فالدار شريتي الخضرة راه غادي تقدك صيمانا بلا ماتخرج... القطاني راه ماكايخسرو شري ليقدك غير صيمانا ايتقادا عاود شري بحالها باش ماضر ناس خرين الى شريتي الكثرة اوتخليهوم بلاش...
راه الدولة كالت ليك خرج للضرورة القصوى ماشي خرج جيب كوميرا فالفطور اوتعاود تخرج تجيب كوميرا فالغدا اوفالكاسكروط عجن فالدار اوحمي راسك اوعمي غيرك...
الله ايلطف بينا والله ايهدينا ويهديكوم راه كل واحد عندو عقلو باش ايمييز بلا مايحتاج حد اينصحو لتازمو باش نتعافاو كاملين وإلا غانموتو كاملين...
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28
13 - Hamid السبت 04 أبريل 2020 - 19:12
اذا لم يسارع المسؤولين الى فرض الحجر الصحي الكلي اي 24/24 فإن المستقبل الصحي سيبقى غامض،والخوف كل الخوف ان يستمر الحال للاشهر عديدة على هذا الحال،في حين ان شهر من الحجر الكلي باذن الله سيساهم في محاصرة الوباء بشكل تام. اذن كما يقال بالدارجة المغربية(كبرها تصغار) وأسرعوا من فضلكم،بشرط تقديم المساعدات الضرورية والمستعجلة للأسر المحتاجة لمساعدتهم على الالتزام،وحتا رجال السلطة مشكورين على مجهوداتهم نرجو ان يعتبروا المرحلة مرحلة حرب حقيقية وان يلتزمو الحجر الصحي خارج بيوتهم للمحافظة على أسرهم.سارعوا من فضلكم
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12
14 - ادريس السبت 04 أبريل 2020 - 19:13
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه اللهم نجينا واحفظ بلادنا من شر الوباء.
المشكل ان الناس مبغاتش تفهم بان شخص واحد حامل للمرض بدون اعراض يمكن ان يعدي اسرة باكملها يعني منين كتخرج وتبقى دور فالزنقة بلا شي غرض ضروري راه ماشي تشوف غير راسك شوف المحيط لعايش فيه ممكن اتأدى بسببك وممكن لا قدر الله اتوفى شي شخص قريب وعزيز عليك.
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9
15 - Momo السبت 04 أبريل 2020 - 19:14
لا تقنطوا و لا تيأسوا فرحمة الله واسعة،على حسب الخبراء العالميين فإن ذروة الوباء في اي منطقة من العالم يكون ابتداء من الاسبوع الخامس و ينتهي بنهاية الاسبوع السادس،وهذا الارتفاع في حالات كورونا ببلادنا امر طبيعي و ما زال سيستمر الارتفاع لاننا في الاسبوع الخامس منذ اول اصابة،لذا اخواني الكرام التزموا بيوتكم هذين الاسبوعين الى اقصى درجة و نتمنى ان شاء الله بمرور هذه المدة ان يبدأ مؤشر الاصابات بالانخفاض.
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4
16 - مفروح السبت 04 أبريل 2020 - 19:15
الانسان لديه عمر يقضيه ثم يرحل الى الله عز وجل
بكورونا او بدونها نحن ساءرون للموت
السؤال بماذا سنلقى الله؟
وان الى ربك المنتهى.......
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3
17 - ما هو الحل السبت 04 أبريل 2020 - 19:16
إجراءات أكثر صرامة كيف ذلك لقد أصبحنا كوريا الشمالية من تكلم يسجن و من خرج يصفع و يسجن و من عبر عن رأيه يسجن و المرض يزداد انتشارا بل يكتشف شيئا فشيئا نظرا لمحدودية الفحوص أين هي المعدات و التجهيزات الخاصة بالفحص السريع بل أين هي أموال الصندوق المعلوم نريد شفافية في الموضوع لا مزيدا من القمع و الترهيب
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-6
18 - من المهجر السبت 04 أبريل 2020 - 19:17
نتمناو ما يكونوش خالطو البراني حيت ديك الساعات غادي ترون مزيان. المطلوب توعية الناس بانه وجب ترك مسافة الامان عند التسوق و الزجر في حالة عدم تطبيق القوانين الوقائية. هنا مثلا في المحلات الصغرى يدخل فقط شخص واحد و في المحلات الكبرى دائما هناك ضبط عدد الداخلين. اجراءات بسيطة و ضرورية.
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-1
19 - القاءد زوريل السبت 04 أبريل 2020 - 19:17
ارجو من الدولة ان تقوم بفتح شقق السكن الاقتصادي الخالية بالمجان مؤقتا امام الراغبين في الانتقال الى مكان سكن لائق و هذه فرصة لحل مشكله السكن العشوائي وكذا فرصة لاحصاء الفئات الهشة على ان تقوم الدولة بعد الأزمة على تحصيل سومة رمزية رمزية لان السكن في الاء ق هو بؤرة شر حقيقية
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-3
20 - مهندس السبت 04 أبريل 2020 - 19:18
إلى السلطات المختصة يجب فرض حجر على المدن الكبرى كمدينة الدارالبيضاء الرباط مراكش و حتى الخدمة تحبس الا الأمن و الصحة لمدة ١٠ أيام فقط و ستكون النتيجة أن شاء الله، تحية الأطقم الطبية و المصالح الأمنية.
على رب الأسرة إ تخاذ التدابير الاحترازية عند الرجوع إلى المنزل.
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11
21 - مروان السبت 04 أبريل 2020 - 19:18
عدد الاصابات المحلية هو 706 و عدد الاصابات الوافدة هو 177 وبالتالي فإن المواطنين بدأو ينشرو العدوى بينهم و يجب على الدولة احتواء الوضع في أسرع وقت.
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1
22 - CITOYEN السبت 04 أبريل 2020 - 19:20
لا يوجد سرير واحد مخصص لكورونا اكبر مدينة محادية لاروبا وبوابة السياحة الوبائية
اين هي المرافق والله اتالم حينما اسمع مباشررة ان مستشفى محمد الخامس لا يتوفر على ممرضيين ولا على سرير او اغطية
سبقة لقناة العربية ان فضحت ما وقع في احدى المستشفيات فغضبت السلطات على الحدث وكان الحقيقة تؤلم السلطات او اسميها اللوبي الاءستعماري
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-1
23 - hamid السبت 04 أبريل 2020 - 19:21
المواطن لم يستوعب بعد خطورة الأمر، ولازالت الزيارات العائلية وحتى أن بعض العائلات تترك أفرادها الخروج ولا تقم بأي إجراء وقائي. فيجب أن توضع خريطة مددققة للأحياء التي تضم عائلات مصابة حتى يتخد المواطن الحدر. ويجب المزيد من الصرامة لأنه ما نلاحظه اليوم في شوارعنا وختى بين أزقتنا وفي الأسواق لا يبشر بالخير.
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24 - تركون عبدالفتاح السبت 04 أبريل 2020 - 19:21
كارثة : خرجت لقضاء بعض حاجتي بحي دوار إيزيكي بمراكش فكانت الصدمة أن تفاجأت بالعشرات من المواطنين بعد إغلاق السوق ، مابين جالسين بدون أي شيء وبين مارا في الشارع نحن في خطر كبير أرجوا منكم أن تنشرو الخبر حتى يتمكن رجال الأمن من ضبط هذه الفئة الغير المنضبطة
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25 - hamid السبت 04 أبريل 2020 - 19:21
المواطن لم يستوعب بعد خطورة الأمر، ولازالت الزيارات العائلية وحتى أن بعض العائلات تترك أفرادها الخروج ولا تقم بأي إجراء وقائي. فيجب أن توضع خريطة مددققة للأحياء التي تضم عائلات مصابة حتى يتخد المواطن الحدر. ويجب المزيد من الصرامة لأنه ما نلاحظه اليوم في شوارعنا وختى بين أزقتنا وفي الأسواق لا يبشر بالخير.
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0
26 - محمد جلال السبت 04 أبريل 2020 - 19:21
شكرا سي اليوبي لكن هل تريدون منا ألا نخالط حتى عائلاتنا؟؟ بيوت المغاربة أغلبها لا تتعدى غرفتين أو ثلاثة فيما عدد الأفراد يفوق الستة أو أكثر.. سيدي الكريم يجب زجر المخالفين و تأديبهم و تنظيم عملية التسوق.
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27 - morocoo السبت 04 أبريل 2020 - 19:21
كان يجب على وزارة الصحة فرض الحجر الصحي لكل من قدمو من دول الخارج على الأقل 15 يوم في إحدى المستشفيات من تما ينسرفو إلى دويهم متلما فعلو مع الطلاب الدين اتو من وهان الصينية بدالك نقول اننا نسيطر علي احتواء الڤيروس في اطار استعدادات التدبير الاحترازية
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28 - في زمن الجهل السبت 04 أبريل 2020 - 19:22
ارتفار الاصابات المحلية راجع بالاساس الى ضعف الاعلام في ايصال المعلومة عطيونا المناطق بدل الجهات والمسلسلات حتى نعرف اين نسير
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2
29 - fox السبت 04 أبريل 2020 - 19:23
كل زعماء دول العالم خرجوا بتصريحات إلى شعوبهم إلا عندنا لماذا يا ترى ؟ وهل صحيح أنه هرب إلى أحد الجزر ؟
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1
30 - دافيد سيمون david simon السبت 04 أبريل 2020 - 19:25
نصيحة في سبيل الله وباختصار,لي عزيزة عليه الحياة ديالو والوالدين ديالو وخوتوه وخواتاتوه راه كاين حاليا فقط واحد الحل وهو الانسان ينسى الشارع ويجلس في دارو ويخرج واحد من العائلة يمشي يتقدى ويرجع لدارو ويغسل يديه مزيان بالماء والصابون ويغسل وجهوه والانف ديالو وياكل مزيان ويتنوع في الفواكه والخظر وبالاخص الثومة والزيت البلدية كل صباح يوميا بانتظام وعلى الريق وحتى الحوت والعدس مزيانين فوقت الغذاء
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31 - متتبع عن كثب السبت 04 أبريل 2020 - 19:26
المكوث في البيوت غير مجدي ان لم تواكبه فحوصات يومية بالالاف بغية عزل المصابين مبكرا والحيلولة دون نقل العدوى للمحيطين. كذلك الوفيات المرتغعة ناتجة عن التشخيص المتاخر للفيروس حيث يكون قد فتك بالرئة والكليتين فيصعب معه التعافي. اذن الطريقة المثلى هي :
- التزم البيت الا للضرورة (الناس ملتزمة الى حد كبير)
- فحص الاف الحالات يوميا لفرز المصابين و عزلهم وكسر سلسلة الانتشار ( هذا الذي لم يحدث لحد الساعة مع الاسف).
واخيرا ارتفاع عدد الاصابات فهو حتمي وحدث ويحدث فى كل الدول حتى المتقدمة منها
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32 - وليد السبت 04 أبريل 2020 - 19:28
بينما يتم عزل حالة مشكوك فيها لمدة يومين او ثلاثة و بعدما تاتي نتائج الاختبار اجابية حينئذ يتم البحث عن المخالطين الذين سوف يتاكد بانهم حاملين للفيروس و قد نقلوه الى اخرين تم هم بدورهم سيعزلون بعد يوم او يومين لتظهر اصابتهم بعد التحاليل المخبرية و بالتالي يتم البحث عن مخالطيهم و هكذا دواليك تتسع بؤر الوباء في ظل تاخر التحاليل المخبرية.
نحن نسعي و كلنا امل في الله ان يرفع عنا الوباء و الحجر قبل 20 فبراير و ننهي صراعنا مع هذا العدو الخفي الذي اقضى مضجعنا
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33 - محمد ص ع السبت 04 أبريل 2020 - 19:28
يارب لطفك بنا .. لو يطبق الحجر الشامل لمدة عشرة أيام فقط سيظهر الفرق
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34 - الوقواق السبت 04 أبريل 2020 - 19:29
هدشي خاصكم تنبهوا ليه فالتلفاز و تعلن مرحلة الخطر، أقولوها دائما لا أخاف على نفسي بقدر ما أخاف على عائلتي و أعني بها كل من أخالط، لأن إصابتي بهذا الفيروس و البعد عن الناس و العائلة فأنني حتى و لو قدر الله و مت ففقط شاخص واحد مات الله يرحم. و لكن ملي كنخرج و كنتسارا نهار كولوا و كنسلم و نعنق و ندور و فالأخير كنجي للدار كنقول و مغنخرجش راني فالحجر و بعد أربعة أيام كنخرج عوتني و ندور .. إلا قدر الله و تصابت فأنني بكل تأكيد سأعدي أقل شيء عشرات الأشخاص، الله يرحم الوالدين كل واحد يرد البال من جيهتوا و يلتزم، دابا تتشوف بنادم داير الليgات و كينظن صافي راه هذاك هو الحل لا الماسك و الليgات و غسل اليدين هو جزء من الوقاية، خاصك عدم الحجر المنزلي و إلا خرجتي تلبس الليكات و تبدلهم كلما مرة و متقيسش لا عينك لا فمك لا وجهك على العموم و ملي تجي للدار تحيد كولشي و تمشي تدوش بالصابون و تعقم كلشي .... المهم خاصك ترد البال
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35 - abdo السبت 04 أبريل 2020 - 19:30
للتذكير فقط لاتنسو تعقيم ادوات التعقيم
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36 - karim السبت 04 أبريل 2020 - 19:30
Il faut les familles empêchent leur progéniture de sortir
Uniquement pour les nécessités
Il faut que les jeunes qui ne veulent pas comprendre
Il faut qu’ils sachent quand ils sortent et qui jouent aux cache cache avec les forces de l’ordre tout ce qu’ils vont faire ils vont assassiner leur parents
Car les parents ne résistent pas trop longtemps à la maladie
Oui ça été vérifié
Nous avons remarqué quand
On a une personne qui est malade
80% toute la famille est atteinte ça veut dire ce que ça veut dire bon sang
Empêchez vos enfants de sortir s’il vous plaît
Si vous voulez mourir ne le donnez pas aux autres et aller plutôt vous jetez en mère
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37 - Njlo السبت 04 أبريل 2020 - 19:34
300 tests au moyen par jour ?
C'est incoyable !! il faut absolument relever le taux des tests journaliers pour qu'on puisse limiter au la propagation de la pandémie.
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38 - حميد السبت 04 أبريل 2020 - 19:36
للأسف ما زلنا في مرحلة المخالطين مع أن الفيروس قارب على 30 يوم من دخوله التراب المغربي مما يدل على فشل ذريع لوزارة الصحة المهترئة أساسا.
على ذوي اولوا الألباب التسريع بتشخيص العشرات الآلاف من المخالطين وكذا المحيط الكامل للمصابين من أحياء وجماعات ممن تظهر عليهم أعراض ولو بسيطة حتى يتم وضع خريطة مفصلة للوباء والتسريع بالقضاء عليه. أما بهذه الوتيرة والله لن تقضوا ولو انتظرتم سنة كاملة في الحجر الصحي.
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