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كُتّاب وآراء
"كورونا" يتفشى داخل "بؤر عائلية" بالمغرب .. وغالبية الحالات محلية
نبه محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، مساء اليوم، إلى أن غالبية حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأسبوع الأخير كانت محلية، وبلغت نسبتها 80 بالمائة مقابل 20 بالمائة وافدة، منذ ظهور جائحة كورونا في المغرب.
وكشف اليوبي تسجيل عدة بؤر في الوسط العائلي، فعدد من الأشخاص المصابين هم من الوسط العائلي نفسه، "وهو ما يعني أن الإجراءات الوقائية وإجراءات العزل يجب أن تكون أكثر شدة وأكثر صرامة، وأن تحترم داخل البيوت لتفادي الانتشار".
وقال اليوبي في التصريح الصحافي اليومي إن "هذه الحالات تم اكتشافها في إطار عملية التتبع الصحي للمخالطين والتحري الوبائي"، وهي العملية التي همت 779 مخالطا، منهم 319 مازالوا تحت المتابعة الطبية، ما مكن من اكتشاف 130 حالة مؤكدة.
وأكد مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن "53 بالمائة من الحالات تهم الذكور، و47 بالمائة تهم الإناث، فيما معدل العمر في حدود 52 سنة، ويتأرجح ما بين شهرين و96 سنة".
وأشار المتحدث إلى أن 15 بالمائة من الحالات لم تكن تظهر عليها أية علامات للمرض، و71 بالمائة كانت حالتها الصحية بسيطة، فيما 14 بالمائة منها حالتها متقدمة أو حرجة.
يذكر أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ مجموع الحالات المؤكدة 122 حالة، من الساعة السادسة من مساء أمس إلى السادسة من مساء اليوم، لتبلغ حصيلة الحالات المؤكدة بالبلاد إلى 883 حالة، مع استبعاد 3304 حالات.
وبلغ إجمالي الوفيات 58 حالة، بزيادة 11 وفاة، لتكون نسبة الوفيات هي 6,6 بالمائة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 65 حالة، بزيادة تسع حالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
خلاصةالقول...
الجهل عند الشعب + إرتفاع الجرائم + تفاهة النظام التعليمي + نهب المال العام + تفاهة و أمية البرلمانيين و بعض الوزراء + النظام الصحي مهترئ + البعد عن الدين ...كل هذا موجود .إذن كيف تريدون أن يكون المجتمع ...أنشري يا هسبريس نعرف عند المصداقية
واش شريتو الدقيق عجن اوبقا فالدار شريتي الخضرة راه غادي تقدك صيمانا بلا ماتخرج... القطاني راه ماكايخسرو شري ليقدك غير صيمانا ايتقادا عاود شري بحالها باش ماضر ناس خرين الى شريتي الكثرة اوتخليهوم بلاش...
راه الدولة كالت ليك خرج للضرورة القصوى ماشي خرج جيب كوميرا فالفطور اوتعاود تخرج تجيب كوميرا فالغدا اوفالكاسكروط عجن فالدار اوحمي راسك اوعمي غيرك...
الله ايلطف بينا والله ايهدينا ويهديكوم راه كل واحد عندو عقلو باش ايمييز بلا مايحتاج حد اينصحو لتازمو باش نتعافاو كاملين وإلا غانموتو كاملين...
المشكل ان الناس مبغاتش تفهم بان شخص واحد حامل للمرض بدون اعراض يمكن ان يعدي اسرة باكملها يعني منين كتخرج وتبقى دور فالزنقة بلا شي غرض ضروري راه ماشي تشوف غير راسك شوف المحيط لعايش فيه ممكن اتأدى بسببك وممكن لا قدر الله اتوفى شي شخص قريب وعزيز عليك.
بكورونا او بدونها نحن ساءرون للموت
السؤال بماذا سنلقى الله؟
وان الى ربك المنتهى.......
على رب الأسرة إ تخاذ التدابير الاحترازية عند الرجوع إلى المنزل.
اين هي المرافق والله اتالم حينما اسمع مباشررة ان مستشفى محمد الخامس لا يتوفر على ممرضيين ولا على سرير او اغطية
سبقة لقناة العربية ان فضحت ما وقع في احدى المستشفيات فغضبت السلطات على الحدث وكان الحقيقة تؤلم السلطات او اسميها اللوبي الاءستعماري
- التزم البيت الا للضرورة (الناس ملتزمة الى حد كبير)
- فحص الاف الحالات يوميا لفرز المصابين و عزلهم وكسر سلسلة الانتشار ( هذا الذي لم يحدث لحد الساعة مع الاسف).
واخيرا ارتفاع عدد الاصابات فهو حتمي وحدث ويحدث فى كل الدول حتى المتقدمة منها
نحن نسعي و كلنا امل في الله ان يرفع عنا الوباء و الحجر قبل 20 فبراير و ننهي صراعنا مع هذا العدو الخفي الذي اقضى مضجعنا
Uniquement pour les nécessités
Il faut que les jeunes qui ne veulent pas comprendre
Il faut qu’ils sachent quand ils sortent et qui jouent aux cache cache avec les forces de l’ordre tout ce qu’ils vont faire ils vont assassiner leur parents
Car les parents ne résistent pas trop longtemps à la maladie
Oui ça été vérifié
Nous avons remarqué quand
On a une personne qui est malade
80% toute la famille est atteinte ça veut dire ce que ça veut dire bon sang
Empêchez vos enfants de sortir s’il vous plaît
Si vous voulez mourir ne le donnez pas aux autres et aller plutôt vous jetez en mère
C'est incoyable !! il faut absolument relever le taux des tests journaliers pour qu'on puisse limiter au la propagation de la pandémie.
على ذوي اولوا الألباب التسريع بتشخيص العشرات الآلاف من المخالطين وكذا المحيط الكامل للمصابين من أحياء وجماعات ممن تظهر عليهم أعراض ولو بسيطة حتى يتم وضع خريطة مفصلة للوباء والتسريع بالقضاء عليه. أما بهذه الوتيرة والله لن تقضوا ولو انتظرتم سنة كاملة في الحجر الصحي.