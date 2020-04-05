"جمعية العون" تعلن إطلاق حملة إغاثة وتضامن

هسبريس من الرباط

تحت شعار "بالصدقات نتحصن ونتضامن"، أعلنت جمعية العون والإغاثة بطنجة عن إطلاق حملة إغاثة وتضامن مع أسر الأيتام والمحتاجين التي فقدت مصادر رزقها في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستشمل الحملة، التي تأتي مع اقتراب شهر رمضان، كفالة 500 من أسر الأيتام والأسر الهشة المتضررة لمدة شهرين بقيمة 1500 درهم شهريا للأسرة الواحدة، وكذا دعم 5000 أسرة من الأيتام والفقراء بـ 10آلاف قسيمة شراء لاقتناء مواد التغذية والنظافة والتعقيم بقيمة 500 درهم للقسيمة الواحدة، على أن تستفيد كل أسرة من قسيمتين: الأولى عاجلا والثانية في شهر رمضان.

ووفق بلاغ صادر عن الجمعية، فإن الحملة ستشمل أيضا توزيع 3000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان بقيمة 30 درهما للوجبة الواحدة، "وإدخال فرحة العيد على أزيد من 4000 طفل يتيم بتوزيع كسوة وحذاء العيد بقيمة 300 درهم للطفل الواحد، والمساهمة الجزافية في صندوق تضامني للخدمات الصحية والاجتماعية، إضافة إلى توزيع زكاة الفطر على الفقراء والمحتاجين من الأسر الهشة".

وأكدت الجمعية أنها "ستحرص على توصيل التبرعات بسرعة قصوى وبطرق آمنة تتماشى مع الإجراءات الوقائية المعمول بها في بلادنا".

للتبرع، يمكن التحويل عبر الحساب البنكي:

Rib: 007 640 0006011000302697 4

Swift: BCMAMAMC /Code IBAN: MA

www.paypal.me/asecours

wwww.alaoun.org

للاتصال هاتفيا:

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