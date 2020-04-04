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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | وفاة أول طبيبة بسبب "كوفيد - 19" في المغرب

وفاة أول طبيبة بسبب "كوفيد - 19" في المغرب

وفاة أول طبيبة بسبب "كوفيد - 19" في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 20:40

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الأطباء في المغرب بسبب جائحة كورونا، ويتعلق الأمر بطبيبة متخصصة في مستشفى محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وقالت النقابة: "تنعي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إحدى بناتها المناضلات؛ الدكتورة اصياد مريم الطبيبة المتخصصة بمستشفى محمد الخامس، شهيدة الواجب الوطني، وذلك يوم 4 أبريل 2020 بعد إصابتها بعدوى مرض كورونا المستجد".

وأضاف المصدر نفسه: "رغم فداحة الألم والفاجعة، نحيي التضحيات الجسام للأطباء الذين لم ولن يتراجعوا عن أداء واجبهم بما يمليه ضميرهم، ولن يبرحوا أماكن عملهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (101)

1 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 20:46
ان لله وان اليه راجعون هاد الناس هما ورجال الامن كيضحيو بنفوسهم باش وحدين اخرين يعيشو وشي وحدين مزالين مستهترين ممسوقينش .من جهة اخرى نتمنى من بعد انتهاء هاد الازمة انه تم مضاعفة راتب هؤلاء الناس الى تلاتة اضعاف او اربعة عوض صرف الاموال على التفاهة من الفن والرياضة التي لم نستفد منها شيئ الناس ديال الامن والصحة اولى بهاد الفلوس
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226
2 - أطلسي السبت 04 أبريل 2020 - 20:50
رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه.
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92
3 - مستخدم السبت 04 أبريل 2020 - 20:51
الله يرحمها ويجعل الجنة مثواها
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77
4 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 20:51
اللهم ارحم شهيدة الواجب الوطني و الهم ذويها الصبر و السلوان
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81
5 - ماجد السبت 04 أبريل 2020 - 20:51
انا لله وانا اليه راجعون جنة الفردوس انشاء الله
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64
6 - خالد السبت 04 أبريل 2020 - 20:51
اللهم اسكنها فسيح جناتك يا رب.
تحية اجلال واخلاص لجميع الاطباء و الممرضات(ين)
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61
7 - مواطنة السبت 04 أبريل 2020 - 20:51
يا ربي ارحمها و اجعلها شهيدة عندك في الجنة.
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52
8 - اخناتون العظيم RIF السبت 04 أبريل 2020 - 20:51
الله يرحمها برحمة الله وانا لله وانا اليه راجعون لا حولة ولا قوة الا بالله والصراحة هادشي مؤسف ويا ربي السلامة اللهم احفظنا يا رب العالمين
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44
9 - [email protected] السبت 04 أبريل 2020 - 20:52
الله يرحمها. شهيدة إن شاء الله في سبيل خدمة الوطن. و الله يصبر عائلتها و يعوض محبتها بالصبر. آمين
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43
10 - آمينه السبت 04 أبريل 2020 - 20:52
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويرحم جميع الموتى ويسكنهم فسيح جناته برحمته لابعملهم ويلحقنا بهم مسلمين موحدين
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32
11 - عيسى [email protected]£ السبت 04 أبريل 2020 - 20:52
نسأل الله العلي القدير أن يرحمها برحمته الواسعة امين يارب العالمين
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24
12 - Abou Mohammed السبت 04 أبريل 2020 - 20:52
اللهم اجعل محتواها الجنة واجعلها من الشهداء
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21
13 - احمد السبت 04 أبريل 2020 - 20:52
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها و ارحمها اللهم اسكنها فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا
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21
14 - adil السبت 04 أبريل 2020 - 20:53
الله يرحمها و يسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
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21
15 - جمال ابو ايوب الرباط السبت 04 أبريل 2020 - 20:53
رحمها الله تعالى واسكنها فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون
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23
16 - أستاذة وطنية السبت 04 أبريل 2020 - 20:53
الله يرحم الفقيدة او شهيدة الواجب والله يعاونكم انتم على أداء عملكم بالحفظ والصون ان شاء الله وأبعد عنكم هذا الوباء
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24
17 - مجهول السبت 04 أبريل 2020 - 20:53
شهيدة الوطن.. اللهم انزل عليها رحماتك وادخلها الجنة مع الصدقيين والشهداء
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23
18 - moha السبت 04 أبريل 2020 - 20:54
Allah Yarhamha , nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.
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16
19 - الله السبت 04 أبريل 2020 - 20:54
إنا لله وإنا إليه راجعون شهيدة فى الإسلام
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18
20 - عبدالله بن محمد السبت 04 أبريل 2020 - 20:54
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك وارحم جميع موتى المسلمين
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22
21 - جواد السبت 04 أبريل 2020 - 20:54
الله يرحمها ويرزقك أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون اللهم إجعلها مع الشهداء والصديقين
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19
22 - حميد السبت 04 أبريل 2020 - 20:54
رحم الله شهيدة الواجب الوطني، وعزاؤنا لجميع افراد اسرتها ولاسرة الوزرة البيضاء
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19
23 - andrea السبت 04 أبريل 2020 - 20:54
الله يرحمك و رحم الجميع المسلمين
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17
24 - مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 20:54
رحمها الله وأسكنها فسيح جناته إن شاء الله
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18
25 - سعيد السبت 04 أبريل 2020 - 20:55
اللهم تغمدها برحمتك الواسعة وارزق أهلها الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون انها شهيدة الوطن فادعوا لها بالرحمة والغفران ولجميع الموتى
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15
26 - لوزارة الصحة الأمر خطير السبت 04 أبريل 2020 - 20:55
المرجو ابلاغ جميع الاطر الطبية بلبس القناع الطبي والنظارات اضافة الى اللباس المخصص لمثل هاته الظروف، فكم شاهدنا عديدا منهم لا يرتدي معدات الحماية وهذا يعرضهم للخطر في مثل هاته الظروف.
ارتداء النظارات هو امر واجب وارتداء الاقنعة والمرجو من وزارة الصحة ايصال لوازم العمل لهم رأفة بهم ودعما لما يقدمونه من عمل لإنقاذ الأرواح فعلى الدولة الاهتمام بهم وتقديم وجبات الطعام لهم مجانا على الاقل في هاته الظروف العصيبة، وإلا لماذا وجد صندوق دعم كرورنا؟؟؟
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20
27 - محمد السبت 04 أبريل 2020 - 20:55
لاإله إلا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اجعلها من الشهيدات وارزقها الفردوس الاعلى من الجنه وارزق أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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13
28 - لبنة السبت 04 أبريل 2020 - 20:55
رحمة الله عليها وعلى جميع الموتى.اللهم اجعلها في أعلى عليين.والهم اهلها الصبر والسلوان.اخوتي المغاربة الزموا بيوتكم لا تكونوا سببا في موت أي إنسان من أهلكم أو من العاملين في الميدان لصد هذه الجاءحة.
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12
29 - Youssef السبت 04 أبريل 2020 - 20:55
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . وما عساي اقول الا أن استغفر لي ولها بالمغفرة والعفو والرحمة فلا راد لقضاء الله لله ما أخد وله ما أعطى اللهم اجعلها من الشهداء والصديقين .
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11
30 - nadia السبت 04 أبريل 2020 - 20:56
الله يرحمها ويرزق أهلها الصبر والسلوان يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي و ادخلي جنتي
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10
31 - med السبت 04 أبريل 2020 - 20:56
نحسبها شهيدة ان شاء الله ... نسأل الله الكريم ان يكرم مثواها و يرزق اهلها الصبر ... على الدولة القيام بالواجب اتجاه ابناءها معنويا و ماديا ايضا
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11
32 - hachimi السبت 04 أبريل 2020 - 20:56
ضحية الواجب هي اذا اصيبت اثناء قيامها بالواجب.
اما هي فهي قد اصيبت في جنازة.
الله يرحمها و يغفر لها
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5
33 - محمد الزموري السبت 04 أبريل 2020 - 20:56
اللهم ارحمها واغفر لنا ولها وتقبلها الله شهيدة الواجب وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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8
34 - Rachid السبت 04 أبريل 2020 - 20:56
اللهم ارحمها برحمتك الواسعة وانزلها منزلة الشهداء مع النبيءين والصديقين والشهداء واللصالحين واجعل مثواها الجنة وانا لله وانا اليه راجعون .اللهم صبر اهلها واعنهم على تحمل فراقها .اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء واحفضنا بما حفضت به الدكر الحكيم
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10
35 - وفاء السبت 04 أبريل 2020 - 20:56
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمها رحمة واسعة والهم اهلها الصبر والسلوان اللهم ارحم جميع موتى المسلمين آمين يارب
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8
36 - إنا لله وإنا إليه راجعون السبت 04 أبريل 2020 - 20:56
الله يرحم الفقيدة و يلهم اهلها الصبر والسلوان...لا رد لقضاء الله،لكن هل مستشفياتنا في مستوى تحدي كورونا؟ لا أظن ذلك. المرحومة تم نقلها بين مستشفيين بالبيضاء رغم أن الأخبار تفيد أن مستشفيات الدار البيضاء لا تستوعب أي مرضى كورونا آخرين
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6
37 - عبدو الميموني السبت 04 أبريل 2020 - 20:56
انا لله واليه راجعون ،تغمدها الله برحمته،واسكنها عليين ،وعزاءنالاهليها وذويها والى الهيئة الطبية والبركة في الجميع.
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8
38 - عبدو السبت 04 أبريل 2020 - 20:57
اللهم ارحمها واسكنها في زمرة الشهداء. والهم ذويهم الصبر والسلوان.انا لله وانا اليه راجعون.
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8
39 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 20:57
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين تعازينا إلى عائلتها واللهم ارزقهم الصبر والسلوان
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9
40 - مهتم جدا السبت 04 أبريل 2020 - 20:57
لا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم أسكنها الجنة فقد وهبت نفسها لانقاذ الناس وخدمتهم . اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة .
يا رب تعاون جميع الاطقم الطبية والممرضين والممرضات .
سمحوا لنا سمحوا لنا سمحوا لنا
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8
41 - متالم السبت 04 أبريل 2020 - 20:57
الناس لي ماكدخلش لدارها وكتسبب في شنر الامراض راكم ماحسبين عند الله
هاد الطبيبة لي ماتت دنوبها على داك لي نقل ليها العدوى حيث ماسمعش بنصيحة وزارة الصحة
والله يرحمها
والناس دخلو لديوركم ماتسببوش في قتل الاخرين
اعباد الله راه ايطاليا وحلات راه فرنسا وحلات راه امريكا وحلات
راه حتى احنا غادي نوحلو الى مادخلتوش لداركم
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13
42 - [email protected] السبت 04 أبريل 2020 - 20:57
اللهم ارحمها واغفر لها واكتبها في عداد عبادك الصالحين وارزق ذويها الصبر والسلوان . لم تخسرها الأسرة الطبية فقط بل المغاربة قاطبة . شهيدة انشاء الله . اللهم ابدل محبتها صبرا لذويها . الفراق صعب احتسبوها شهيدة عند الله .لله ما اعطى وما أخذ.
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7
43 - خالد.ف السبت 04 أبريل 2020 - 20:58
إنا لله و إنا إليه راجعون، شهيدة إن شاء الله ! هذا الفيروس عدو البشرية لا يستثني أحدا نسأل الله تعالى أن يصرفها عنا !
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9
44 - رحمة الله عليك السبت 04 أبريل 2020 - 20:58
رحمة الله عليك جعل الله عملك في ميزان حسناتك خبر يدمي القلب اللهم ارحمها تحت الجنادل والتراب وابعث لها نورا الى يوم يبعثون وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها.وافرغ عغى اهلها وذويها الصبر والسلوان.المرجو من المواطنين التزام بيوتهم والامتثال لسنة الحبيب المصطفى.حماية لانفسهم ورحمة بمن يضحي في سبيلهم .وان لله وانا اليه راجعون.
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7
45 - رحم الله الشهيدة السبت 04 أبريل 2020 - 20:58
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ “ رحم الله الشهيدة في خدمة الوطن والمواطنين
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7
46 - أنوار السبت 04 أبريل 2020 - 20:58
رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جنّاته.
نرجوا من الله أن يرفع عنّا هذا الوباء وأن يعين الأطقم الطبية على أداء واجبهم الوطني بكل تضحية ومتابرة، فهم بمثابة الحصن الحصين لهذه الجائحة التي يصعب تفاديها. والله المستعان
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7
47 - بشير السبت 04 أبريل 2020 - 20:58
شهيدة ان شاء الله. اللهم الهم دويها الصبر الجميل وارفع عنا يا مولانا هذا الوباء
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6
48 - حسن السبت 04 أبريل 2020 - 20:59
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك جنات الخلد والفردوس الأعلى وارزق أهلها الصبر والسلوان وحفظ الله أمتنا المغربية بجميع أطيافها وجنودها من كادر الطبي أو عسكري أو مدني ساهم في حفظ الوطن والشعب المغربي الأبي.
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6
49 - fayouki السبت 04 أبريل 2020 - 20:59
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمد الله الفقيدة برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان ونحسبها عند الله من الشهداء
وتحية تقدير وإجلال للجيش الأبيض المرابط داخل المستشفيات
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6
50 - شاكر للجميل السبت 04 أبريل 2020 - 20:59
رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه وألهم ارزق ذويها الصبر والسلوان
لم ولن ينسى المغاربة تضحيتها الكبيرة في علاج ومعالجة المرضى سواء بكورونا أو غيرها
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6
51 - ميموني السبت 04 أبريل 2020 - 20:59
رحمها الله و الهم اهلها الصبر و السلوان
توفيت جندية شهيده الواجب الإنساني و الوطني
اذ ادعو لها بالرحمة و لاهلها بالصبر فاني ادعو لكافة الطاقم الطبي بالصحة و العافية و النجاة من هذا الوباء وكذا لجميع اعوان الامن على اختلاف انتماءهم
و ان تمر هذه الجاءحة في الوقت القريب جدا
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7
52 - mehdi السبت 04 أبريل 2020 - 20:59
ياربي ترحمها و توسع عليها. لقد علمتنا هده المحنة ان التافهين و الفنانين لا يسوون قفاز متسخ لطبيب.
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6
53 - شريد الليل السبت 04 أبريل 2020 - 20:59
رحمها الله واسكنها فسيح جناته انها شهيدة الواجب .اللهم ارزق اهلها ودويها الصبر والسلوان إنا لله وانا اليه راجعون.
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7
54 - ربيع السبت 04 أبريل 2020 - 20:59
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم الفقيدة وتجاوز عنها سيئاتها واحشرها في زمرة الشهداء واسكنها فسيح جنانك، وارزق ذويها الصبر والسلوان، تحية شكر وتقدير وامتنان لكل جنود الصف الأول من أطر طبية وممرضين وتقنيي الصحة وكل من يضحي بسلامته وحياته من أجل سلامتنا وحياتنا، خوتي الله يرحم الوالدين كلشي يجلس فدارو
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6
55 - سوسي من سوس السبت 04 أبريل 2020 - 20:59
الله ارحمها مسكينة
توفيت شهيدة الله ارزق ليها الجنة
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6
56 - فاروق السبت 04 أبريل 2020 - 20:59
الله يرحمها ويرحم الشهداء امتالها الدين ظحوا بارواحهم في سبيل انقاد البشرية
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6
57 - badr bb السبت 04 أبريل 2020 - 21:00
إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة إلى أسرة المرحومة. نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب.
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6
58 - خالد السبت 04 أبريل 2020 - 21:00
ان لله وانا اليه راجعون اللهم تغمدها برحمتك وارزق اهلها الصبر والسلوان واحفظ كل من هو في الصف الامامي من هذا الوباء من أمن وقواة عمومية ودرك وخاصة الاطباء اللهم ارفع عن بلادنا هذا الوباء الفتاك امين
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0
59 - Nomade السبت 04 أبريل 2020 - 21:00
أقدم اصدق التعازي إلى عائلة الفقيدة المجاهدة. لندعو لها جميعا بالرحمة والمغفرة، وهي تستحق ذلك، لأنها ضحت بروحها الطيبة لإنقاذ الآخرين. رحمة الله تعالى عليها، وأرجو لأهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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1
60 - مجيد السبت 04 أبريل 2020 - 21:00
أو بعبارة أصح: اول شهيدة من جنود الخفاء . الله يرحمها و يجعل مثواه الجنة و يرزق اهلها وذويها الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
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1
61 - حنان السبت 04 أبريل 2020 - 21:00
الله يرحمها يارب وصبر أهلها... وإن ل لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله لعلي ألعظيم
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0
62 - س.ا السبت 04 أبريل 2020 - 21:00
الله يرحمها و يصبر اهلها. هذه اول طبيبة توفيت بعد اصابتها بالمرض في المستشفى. لكن اول طبيبة توفيت اتر اصابتها بفيروس كورونا هي الدكتورة حليمة الراقي الله يرحمها و يرحم جميع موتى المسلمين. و يرفع علينا هاد البلاء
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0
63 - ولاية السراغنة السبت 04 أبريل 2020 - 21:00
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك نرجوا منح اهلها وسام ملكي
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0
64 - رشيد السبت 04 أبريل 2020 - 21:00
إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته .
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0
65 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 21:00
إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله ،اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك
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66 - ابن حطان السبت 04 أبريل 2020 - 21:00
خبر مؤلم جدا ولا يسعنا الا ان نقول انا لله وان لله راحعون ، رحم الله الفقيدة وجزاها الله كل خير واسكنها فسيح جناته وحفظ الله أطبائنا وطبيباتنا الكرام على مايقدمونه من تضحيات ونكران للذات جزاهم الله عنا خيرا .
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67 - العليوي السبت 04 أبريل 2020 - 21:01
انا لله وانا اليه راجعون الأمر خطير الحيطة والحذر
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68 - متابع السبت 04 أبريل 2020 - 21:01
اللهم ارحمها و جميع أمة محمد فوالله تلك هي شجاعة الصابرين
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69 - محمد تمارة السبت 04 أبريل 2020 - 21:01
رحمها الله وجزاها عن الإسلام والمسلمين خيرا .
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70 - laaraj السبت 04 أبريل 2020 - 21:01
رحمك الله يا شهيدة الواجب الوطني. والهم ذويك الصبر و السلوان
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71 - مصطفى السبت 04 أبريل 2020 - 21:01
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وصبر اهلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
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72 - ىبنمبيوخنى السبت 04 أبريل 2020 - 21:01
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

اللهم اكتبها عندك من الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا


تحية حب وتقدير وامتنان واحترام لكل طبيب وكل طبيبة وكل ممرض وممرضة وكل عامل وكل عاملة نظافة والكوازنية ورجال الامن والعسكر والقوات المساعدة وكل من حالو بيننا وبين شر هذا الوباء

اللهم جازهم عنا خير الجزاء

وارغع عنا ربنا هذا البلاء
بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين
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73 - يونس السبت 04 أبريل 2020 - 21:01
يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضيتا مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. عزائي لجميع المغاربة في شهيدة الوطن اللهم ارحمها ونور قبرها واحشرها مع الأولياء والصالحين.
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74 - محمد السبت 04 أبريل 2020 - 21:02
السلام عليكم انا الى الله وانا اليه راجعون اللهم ارزق ذويها الصبر المرجو من وزارة الصحة اعادة النظر في هؤلاد المجاهدين وتجهيزهم أكثر فأكثر لانهم هم الخط الاول في مواجهة هذا العدو
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75 - ولاية السراغنة السبت 04 أبريل 2020 - 21:02
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته نرجوا منح اهلها وسام ملكي
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76 - وطني السبت 04 أبريل 2020 - 21:02
انا لله وإنا اليه راجعون اللهم اجعلها من الشهداء اللهم اجعل قبرها روضا من رياض الجنة اللهم ارزق أهلها الصبر عزاءنا واحد في اختنا المناضلة لوطنية القحة
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77 - محمد السبت 04 أبريل 2020 - 21:03
رحم الله الفقيدة شهيدة الواجب، ان لله وإن إليه راجعون
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78 - يويو السبت 04 أبريل 2020 - 21:03
الله يرحمها وإن لله وإن إليه راجعون
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79 - ابن البـادية السبت 04 أبريل 2020 - 21:03
الله يرحمها ويله أهلها الصبر والسلوان

ونتمى أن تكون أول وآخر طبيبة وطبيب نفقده
ما فينا ما يتحمل إحصاء عدد الوفيات وسط نساء ورجال التطبيب
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80 - السهيلي السبت 04 أبريل 2020 - 21:03
إنا لله و إنا إليه راجعون رحمها الله رحمة واسعة. وارزق أهلها الصبر والسلوان إنه سميع موجيب
هؤلاء الأطباء هم الأبطال الحقيقيون في هذه المحنة الصعبة. والله نفتخر بهم ونقبل روؤسهم نسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعاً من هذا الوباء
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81 - ام محمد السبت 04 أبريل 2020 - 21:04
إنا لله و إنا إليه راجعون ،اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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82 - rosa السبت 04 أبريل 2020 - 21:04
ان للله و ان اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها و ارزق دويها الصبر و السلوان اللهم اجعلها من الشهداء الابرار امين يارب العالمين
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83 - دانيال السبت 04 أبريل 2020 - 21:04
انا لله وانا اليه راجعون
تغمد الله الفقيدة برحمته وادخلها فسيحة جناته
لن نوفي الاطباء حقهم في هذه المحنة ولو فعلنا كل شيء
هم في الخط الامامي الدفاعي من اجلنا
نحبكم
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84 - zahira السبت 04 أبريل 2020 - 21:04
إنا لله و إنا اليه راجعون الله يرحمها و يجعل متواها الجنة
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85 - ابراهيم السبت 04 أبريل 2020 - 21:04
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واجعلها من الشهدا الدي ضحو في سبيل الوطن ومن اجل عملها النبيل لكي تساعد المرضاء وتقدم عملها البوطولي من اجل سلامة المواطنين نحسبها من الشهدا وهكدا نحيي طاقم الطبي الدي يسهر علي سلام المواطنين
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86 - khalid السبت 04 أبريل 2020 - 21:04
انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اغفر لها وارحمها وجازها عنا كل خير وأنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين
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87 - كندولي ميمون السبت 04 أبريل 2020 - 21:05
المعلق الرقم 1 إنا اتفق معك على طول الاطبة والإمن هم من يستحق الرتب المضعف جزاهم الله عنا خير الجزاء.
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88 - مواطينة السبت 04 أبريل 2020 - 21:05
ان لله وان اليه لراجعون الله يرحمها و يجعل متواهة الجنة يارب يارب
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89 - كوثر السبت 04 أبريل 2020 - 21:05
لله ما أعطى ولله ما أخد ، اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها وأكرم نزلها واجعل جنة الفردوس دارها ومستقرها يا رب العالمين ،وتقبلها من الشهداء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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90 - Mohamed السبت 04 أبريل 2020 - 21:05
إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارحمها و ادخلها جنات النعيم مع الشهداء و الصديقين و الصالحين وارزق اهلها الصبر اللهم ارحم أموات المسلمين و اشفي المرضى برحمتك و أنت أرحم الراحمين
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91 - hamid السبت 04 أبريل 2020 - 21:05
عزاؤنا واحد في موتانا وموتى المسلمين وفي موت شهيدة الواجب الوطني والمدافعة في الصفوف الامامية لجاءحة كورونا الله يرزق اهلها الصبر والسلوان
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92 - عين السبع الحي المحمدي السبت 04 أبريل 2020 - 21:06
شهيدة الواجب الوطني رحمها الله واسكنها فسيح جناته. تحية اجلال لكل العاملين في قطاع الصحة . والتزموا منازلكم. فلا لقاح ولا دواء الا بالتزام البيوت
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93 - الناصري محمد السبت 04 أبريل 2020 - 21:06
إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ ضحية الواجب الوطني تحية لها ولأمثالها
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94 - سعيد اخرامز السبت 04 أبريل 2020 - 21:07
إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمدك الله برحمته يا شهيدة.
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95 - محجوب السبت 04 أبريل 2020 - 21:07
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمها واغفر لها وارزق أهلها الصبر والسلوان. اللهم ارفع عنا البلاء وعن جميع المسلمين وعن البشرية جمعاء
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96 - simsim السبت 04 أبريل 2020 - 21:07
تغمدها الله بواسع رحمته واصطفاها مع الشهداء والصالحين. اول شهيدة مند استقلال الوطن.
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97 - Ahmed elmsbahi السبت 04 أبريل 2020 - 21:07
الله يرحمهى ويوسع عليه في قبريه نسأ اله الي أهله صاب وسلوانو أن الله وأءن اليه رجعون
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98 - المهموم السبت 04 أبريل 2020 - 21:08
ترحما على هذه المناضلة التي نحسبها من جند الله وهي كذلك، نسأل الله أن يجعلنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، وأن يرد بركتها على أهلها ويرزقهم الصبر والسلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون
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99 - حسني السبت 04 أبريل 2020 - 21:08
الرحمة و المغفرة للفقيدة و اللهم الهم ذويها الصبر و السلوان وا جعلها في اعلى العليين .انا لله و انا اليه راجعون
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100 - حميد السبت 04 أبريل 2020 - 21:09
الله يرحمها ويجعلها في الفردوس الأعلى مع الشهداء والصالحين امييييين
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101 - يوسف الفقير السبت 04 أبريل 2020 - 21:09
أسأل الله الرحمن الرحيم أن يتغمدها بواسع رحمته و يجعلها من الشهداء الأبرار . و يلهم ذويها الصبر و السلوان . و أن يجعلها عنوانا للتضحية لزملائها و زميلاتها . و إنا لله و إنا إليه راجعون
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