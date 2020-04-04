وفاة أول طبيبة بسبب "كوفيد - 19" في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الأطباء في المغرب بسبب جائحة كورونا، ويتعلق الأمر بطبيبة متخصصة في مستشفى محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وقالت النقابة: "تنعي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إحدى بناتها المناضلات؛ الدكتورة اصياد مريم الطبيبة المتخصصة بمستشفى محمد الخامس، شهيدة الواجب الوطني، وذلك يوم 4 أبريل 2020 بعد إصابتها بعدوى مرض كورونا المستجد".

وأضاف المصدر نفسه: "رغم فداحة الألم والفاجعة، نحيي التضحيات الجسام للأطباء الذين لم ولن يتراجعوا عن أداء واجبهم بما يمليه ضميرهم، ولن يبرحوا أماكن عملهم".