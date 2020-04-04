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كُتّاب وآراء
وفاة أول طبيبة بسبب "كوفيد - 19" في المغرب
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الأطباء في المغرب بسبب جائحة كورونا، ويتعلق الأمر بطبيبة متخصصة في مستشفى محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
وقالت النقابة: "تنعي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إحدى بناتها المناضلات؛ الدكتورة اصياد مريم الطبيبة المتخصصة بمستشفى محمد الخامس، شهيدة الواجب الوطني، وذلك يوم 4 أبريل 2020 بعد إصابتها بعدوى مرض كورونا المستجد".
وأضاف المصدر نفسه: "رغم فداحة الألم والفاجعة، نحيي التضحيات الجسام للأطباء الذين لم ولن يتراجعوا عن أداء واجبهم بما يمليه ضميرهم، ولن يبرحوا أماكن عملهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (101)
تحية اجلال واخلاص لجميع الاطباء و الممرضات(ين)
ارتداء النظارات هو امر واجب وارتداء الاقنعة والمرجو من وزارة الصحة ايصال لوازم العمل لهم رأفة بهم ودعما لما يقدمونه من عمل لإنقاذ الأرواح فعلى الدولة الاهتمام بهم وتقديم وجبات الطعام لهم مجانا على الاقل في هاته الظروف العصيبة، وإلا لماذا وجد صندوق دعم كرورنا؟؟؟
اما هي فهي قد اصيبت في جنازة.
الله يرحمها و يغفر لها
يا رب تعاون جميع الاطقم الطبية والممرضين والممرضات .
سمحوا لنا سمحوا لنا سمحوا لنا
هاد الطبيبة لي ماتت دنوبها على داك لي نقل ليها العدوى حيث ماسمعش بنصيحة وزارة الصحة
والله يرحمها
والناس دخلو لديوركم ماتسببوش في قتل الاخرين
اعباد الله راه ايطاليا وحلات راه فرنسا وحلات راه امريكا وحلات
راه حتى احنا غادي نوحلو الى مادخلتوش لداركم
نرجوا من الله أن يرفع عنّا هذا الوباء وأن يعين الأطقم الطبية على أداء واجبهم الوطني بكل تضحية ومتابرة، فهم بمثابة الحصن الحصين لهذه الجائحة التي يصعب تفاديها. والله المستعان
وتحية تقدير وإجلال للجيش الأبيض المرابط داخل المستشفيات
لم ولن ينسى المغاربة تضحيتها الكبيرة في علاج ومعالجة المرضى سواء بكورونا أو غيرها
توفيت جندية شهيده الواجب الإنساني و الوطني
اذ ادعو لها بالرحمة و لاهلها بالصبر فاني ادعو لكافة الطاقم الطبي بالصحة و العافية و النجاة من هذا الوباء وكذا لجميع اعوان الامن على اختلاف انتماءهم
و ان تمر هذه الجاءحة في الوقت القريب جدا
توفيت شهيدة الله ارزق ليها الجنة
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وصبر اهلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اكتبها عندك من الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا
تحية حب وتقدير وامتنان واحترام لكل طبيب وكل طبيبة وكل ممرض وممرضة وكل عامل وكل عاملة نظافة والكوازنية ورجال الامن والعسكر والقوات المساعدة وكل من حالو بيننا وبين شر هذا الوباء
اللهم جازهم عنا خير الجزاء
وارغع عنا ربنا هذا البلاء
بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين
ونتمى أن تكون أول وآخر طبيبة وطبيب نفقده
ما فينا ما يتحمل إحصاء عدد الوفيات وسط نساء ورجال التطبيب
هؤلاء الأطباء هم الأبطال الحقيقيون في هذه المحنة الصعبة. والله نفتخر بهم ونقبل روؤسهم نسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعاً من هذا الوباء
تغمد الله الفقيدة برحمته وادخلها فسيحة جناته
لن نوفي الاطباء حقهم في هذه المحنة ولو فعلنا كل شيء
هم في الخط الامامي الدفاعي من اجلنا
نحبكم