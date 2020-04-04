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الرئيسية | مجتمع | المغرب يبدأ صرف "تعويضات كورونا" يوم الأربعاء

المغرب يبدأ صرف "تعويضات كورونا" يوم الأربعاء

المغرب يبدأ صرف "تعويضات كورونا" يوم الأربعاء
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 21:20

أفادت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى علم المأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي، والمصرح بهم على بوابة "covid19.cnss.ma" أن صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي أنشأ بتعليمات الملك محمد السادس، سيصرف الإعانات المالية.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن مبالغ الدعم المالي ستكون متوفرة يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري بالنسبة إلى المأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي، والمصرح بهم موقوفين عن العمل جراء الحجر الإجباري من طرف المقاولة التي تشغلهم.

كما سيتم، وفق المصدر ذاته، إخبار المستفيدين برسالة قصيرة عبر أرقام هواتفهم المحمولة وعبر برقية في حالة عدم وجود رقم الهاتف.

ونبه البلاغ إلى عدم التوجه إلى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية أو إلى أي نقاط لسحب الإعانة المالية قبل هذا التاريخ، مضيفا أن الإجراءات الصارمة للحجر الصحي تبقى سارية المفعول بالنسبة إلى هذا الدعم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - افريقي مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 21:32
وزعو المؤن على الناس المحتاجين في بيوتهم لكي لا يخرجو الى الاسواق الناس لي كانو خدامين راه عندهم حساب بنكي اش هاد روينة
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27
2 - samir السبت 04 أبريل 2020 - 21:35
و اين هي تعويضات الارامل الذين يتقاضون 400 درهم كل شهر من صندوق الضمان الاجتماعي ورثوها من طرف ازواجهن المتوفيين , يجب مساعدة النساء الارامل ولهم الابناء اليتامى, وهل 400 درهم ستكفيهم للعيش ,يجب اعادة النظر في زيادة راتب المتقاعدين انهم يعانون في صمت,
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28
3 - krimou السبت 04 أبريل 2020 - 21:38
ا للهم يسر وارفع البلاء عن عبادك الضعفاء امين يارب العالمين
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14
4 - سعيد السبت 04 أبريل 2020 - 21:41
عجلو بصرفها حتى لايخرج الناس للبحت عن لقمة العيش ويجب على المستفيدين ان يحترموا طرق الوقاية والابتعاد عن بعضهم وإعطاء المسافة بينهم
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13
5 - mona السبت 04 أبريل 2020 - 21:41
الله يخليكم شي حد عندوا فكرة يشرح لينا كيفاش غدي نتوصلوا بها عن طريق البريد أو الهاتف راه أغلبية الناس غيروا العناوين ديالهم وارقامهم أولا كيفاش
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5
6 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 21:42
كفكرة : بالنسبة للناس لي معندهومش الرميد هذه هي فرصة الدولة لتطبيق السجل الإجتماعي الموحد بحيث سيتم تجميع قاعدة بيانات على كل الأسر الغير المتوفرة على الرميد و بالتالي احصاء شامل للسكان و تحديد جميع الفئات الهشة منها و المتوسطة و الغنية
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11
7 - Hassan D السبت 04 أبريل 2020 - 21:44
هههه أنا گاري ب 1500 درهـم للشهـر و 150 درهـم سانديك وضوء و ماء 200 درهـم 2 بوطات ب 80 درهـم 200 درهـم تلفون بدون أگل وشرب ولگم واسع النظر علما أن المبلغ اللذي أتقاضاه هـو 5000 درهـم اللهـم نشدهـا نصدقهـا أحسن منتفقص المهـم ردو البال راه الڤيروس من المحتمل إگون حتى في الشباك الأوتوماتيكية الله إحفظ الجميع
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6
8 - حميد السبت 04 أبريل 2020 - 21:49
سوف ترتكبون خطأ فادحا عند ترك عموم المواطنين المشمولين بالاعانات يتحركون إلى نقط سحب أموالهم في آن واحد ألم يكن من المستحسن اعطائهم مستحقاتهم مباشرة في بيوتهم عوض التجمعات اللتي ستحدث عند الشبابيك الأوتوماتيكية أو أبواب الابناك و غيرها يجب إعادة النظر في هاذا الإجراء لكي لا نسقط في ما لا تحمد عقباه.
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1
9 - رشيد حلوي السبت 04 أبريل 2020 - 21:51
اللهم أنزل البركة في الرزق يارب العالمين.
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2
10 - badr 07 السبت 04 أبريل 2020 - 21:51
خوتي شنو الفرق واحد منخرط فالضمان الاجتماعي يشد 2000درهم واحد مسكين غير مهيكل 800 درهم ولا 1200للاشارة عندو 5اولاد ولا كتر فهموني عافاكم !!!!! ويقدر يكون عندو الضمان الاجتماعي وكاين هير هو ومرتو يعني 2الا فراد 2000درهم ،!!!!!!؟؟؟؟؟
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11 - عبد الصمد هيسوكا السبت 04 أبريل 2020 - 21:55
إيمتى غادي يخرج للدعم لهادوك ليماعندهومش الراميد
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0
12 - Mohamed السبت 04 أبريل 2020 - 22:02
السلام عليكم
قبل صرفها يجب اعلام الابناك بوضع اعوان لتعقيم الشبابيك الاوتوماتيكية بعد كل عملية حتى لا تقع كارثة تفشي الوباء اكثر مما هو عليه نحن الان.
مزيدا من التدابير الاحترازية كي يتجاوجز بلادنا هده الكارثة بسلام.
اللهم لطفك يا رب.
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