المغرب يبدأ صرف "تعويضات كورونا" يوم الأربعاء

هسبريس من الرباط

أفادت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى علم المأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي، والمصرح بهم على بوابة "covid19.cnss.ma" أن صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي أنشأ بتعليمات الملك محمد السادس، سيصرف الإعانات المالية.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن مبالغ الدعم المالي ستكون متوفرة يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري بالنسبة إلى المأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي، والمصرح بهم موقوفين عن العمل جراء الحجر الإجباري من طرف المقاولة التي تشغلهم.

كما سيتم، وفق المصدر ذاته، إخبار المستفيدين برسالة قصيرة عبر أرقام هواتفهم المحمولة وعبر برقية في حالة عدم وجود رقم الهاتف.

ونبه البلاغ إلى عدم التوجه إلى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية أو إلى أي نقاط لسحب الإعانة المالية قبل هذا التاريخ، مضيفا أن الإجراءات الصارمة للحجر الصحي تبقى سارية المفعول بالنسبة إلى هذا الدعم.