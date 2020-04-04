إصابات جديدة بـ"كورونا" في المملكة .. الحصيلة: 919 حالة مؤكدة

هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)

أفادت معطيات وزارة الصحة بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 919 حالة، إلى حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، بزيادة 36 حالة.

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد 19"، عند الساعة السادسة من مساء اليوم أيضا، قد حصر في 883 عبر كل جهات المملكة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3402 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

أما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب فقد وصل إلى 66، بزيادة حالة واحدة بعد إجراء اختبارين اثنين سلبيين، وعدد الوفيات 59 بعد تسجيل وفاة إضافية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.