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الرئيسية | مجتمع | إصابات جديدة بـ"كورونا" في المملكة .. الحصيلة: 919 حالة مؤكدة

إصابات جديدة بـ"كورونا" في المملكة .. الحصيلة: 919 حالة مؤكدة

إصابات جديدة بـ"كورونا" في المملكة .. الحصيلة: 919 حالة مؤكدة
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
السبت 04 أبريل 2020 - 21:25

أفادت معطيات وزارة الصحة بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 919 حالة، إلى حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، بزيادة 36 حالة.

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد 19"، عند الساعة السادسة من مساء اليوم أيضا، قد حصر في 883 عبر كل جهات المملكة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3402 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

أما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب فقد وصل إلى 66، بزيادة حالة واحدة بعد إجراء اختبارين اثنين سلبيين، وعدد الوفيات 59 بعد تسجيل وفاة إضافية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (83)

1 - Hafid السبت 04 أبريل 2020 - 21:31
لطفك يا رب يجب فرض حالة الطوارئ ابتداءا من الثانية أو الثالثة زوالا لأن أغلب الذين يظلون يجتمعون ويتجولون في الشوارع مكايفيقو حتى مورا 12
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205
2 - زيادات مهولة السبت 04 أبريل 2020 - 21:31
زيادات مهولة في عدد المصابين ويجب القضاء نهائيا على بؤر الانتشار وحجزها جماعيا في انتظار الفرج اللهم فرجا قريبا يا رب
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118
3 - AMINA السبت 04 أبريل 2020 - 21:31
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لطفك يااااااارب
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79
4 - جمال ابن بطوطة السبت 04 أبريل 2020 - 21:32
وكما يقال دائما..
الوقاية خير من العلاج..
واتباع التدابير الوقائية..
قبل العلاجية..
خير سبيل..
وخير مخرج..
لهذا المرض الغريب..
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59
5 - monir السبت 04 أبريل 2020 - 21:32
لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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90
6 - مهتم السبت 04 أبريل 2020 - 21:33
اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جاءت به المقادير
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65
7 - Abdou RABAT Far السبت 04 أبريل 2020 - 21:33
الرجاء فالله .القضية غادية وكتزيد الله يدير تأويل ديال الخير في القادم من الأيام نتمنى من الجمبع لزوم المنازل ماعدا للضرورة القصوى
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41
8 - رضوان السبت 04 أبريل 2020 - 21:34
لطفك يارب ، لطفك يارب ،لطفك يارب ، اللهم قنا شر هذا الوباء وتبعاته.
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33
9 - med السبت 04 أبريل 2020 - 21:34
هادو الناس لي كانو يزداحمو في الاسواق التجارية قبل ما يطبقو الحجر الصحي راهم يبانو
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58
10 - محبطة السبت 04 أبريل 2020 - 21:34
باقين ف صدمة ديال 122 حالة عاود 36 اخرى تاني صافي القلب غيسكت الاكتئاب را فينا و ما حاسين غنموتو بلا كورونا ياربي الطف بينا ياربي ارحمنا
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60
11 - ملاحظ السبت 04 أبريل 2020 - 21:34
اللهم ارفع عنا البلاء يا حي يا قيوم . يا ذا القوة و الجبروت
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46
12 - سعيد السبت 04 أبريل 2020 - 21:34
ياربي اتحد الباس اليوم الحصيلة كبيرة هذه نتيجة الاختلاط وعدم الانضباط للحجر الصحي اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
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30
13 - نجيب السبت 04 أبريل 2020 - 21:35
على وزارة الصحة الزيادة في عدد الكشوفات، فالاختبارات إلى حد الآن لا زالت ضعيفة جدا، ويجب بالموازة مع ذلك فرض إجراءات للحجر الصحي تكون أكثر صرامة وتشدد، ولا يجب التساهل مع الذين يخرجون بدون حاجة أو ضرورة ملحة ، ولا يسعنا إلى الدعاء والتضرع إلى الله أن يرفع عنا الوباء و البلاء.
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42
14 - عادل القنيطري السبت 04 أبريل 2020 - 21:35
هو الدي أنزل الداء أنزل الدواء تدكرو كلامي اخواني انه بعد العسر يسر احساسي انه بعد يومين أي ابتداء من يوم الإثنين او الثلاثاء سيبدأ في التراجع بأدن الله العزيز القدير يجب عليكم المكوث في بيوتكم اخواني اخواتي الله الوطن الملك
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64
15 - Younes bouhalla السبت 04 أبريل 2020 - 21:35
اللهم ارفع عنا البلاء ، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
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41
16 - معلق السبت 04 أبريل 2020 - 21:35
يجب توقيف الطرامواي في اسرع وقت والله انه سبب ارتفاع عدد الاصابات الاعطاب بالجملة مما يسبب في تكدس للناس بالاضافة الى نضام التهوية داخل العربات و اللتي من شانها تدوير الفيروس في جميع انحاء الطرامواي
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71
17 - Oudrhiri السبت 04 أبريل 2020 - 21:36
Que dieu nous protège, ya beaucoup de tests effectués dernièrement et donc pas d inquiétude pour voir 1000 ou 2000 cas, l essentiel hamdoulah que le taux de mortalité va baisser et puis le nombre de guérison augmente
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13
18 - oujdi السبت 04 أبريل 2020 - 21:36
هاده فقط الحالات اللتي تظهر عليها الأعراض و ما خفي كان أعظم
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30
19 - mago السبت 04 أبريل 2020 - 21:36
وا عباد الله، عيينا منقولو بلي راء فأحياء شعبية بنادم خارج داخل فحال أيام عااااادية، بنادم مستهتر ممسواقش.
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46
20 - فوزي السبت 04 أبريل 2020 - 21:37
منذ ان تم فرض حالة الطوارئ الى اليوم مازال عدد الاصابات في تصاعد وهذا دليل على ان الحجر الصحي غير مطبق بشكل كامل ونحن مقبلون على كارثة ماعدا ان كان عدد التحليلات اليومية قد ارتفع
لذا لاقدر الله ولم يتدارك المستهترون بالوضعية الوبائية الموقف فنحن مقبلون على كارثة
الدولة قامت بواجبها تجاه المواطن
والان يجب على المواطن تحمل مسوولية مايقع رغم ان الاغلبية ملتزمة بالحجر الا ان البقية هم من سيغرقون هذ البلد الذي لا طاقة له في محاربة الوباء اذا وصل الامر به كايطاليا واسبانيا.......
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16
21 - كريم السبت 04 أبريل 2020 - 21:37
يااارب تشافي الجميع. هادشي غادي وكيزيد يكتر. ياااربي تسمح لينا راه مقصرين فحقك
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7
22 - ياسر نصر السبت 04 أبريل 2020 - 21:37
اظن انه لو كانت لدينا الامكانيات ...ومعدات التحليل السريعة لكان العدد اليوم أزيد من 2000 وفي نفس الوقت يمكن احتواء الوضع والسيطرة على الانتشار و انخفاض نسبة الوفيات بحيت يتم الكشف عن الحالات مبكرا مما يرجح نسبة شفائها ...نطلب من الله ان يحمي هذا البلد العظيم الله يكون بعون رجال الصحة والأمن والقوات المسلحة ...الحمد لله هادشي لي عطا الله
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22
23 - Naturaliat السبت 04 أبريل 2020 - 21:37
اللهم انزل رحمتك التي وسعت كل شيء

ونستفغرك ونتوب اليك ... لا اله الا انت
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11
24 - مسلم السبت 04 أبريل 2020 - 21:37
ياربي السلامة،اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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5
25 - مغربي في ايطاليا السبت 04 أبريل 2020 - 21:37
راه والله منزل الجيش وردع اي واحد في الشاريع دعنا من كلام الفارغ ماعدنا منكلو... راه حنا مغاربة وعرفين بعضنا راه غدين في الخسران اخوتي
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13
26 - متألم السبت 04 أبريل 2020 - 21:38
السلام عليكم
قولوها لهاد الناس لي خارجين للزنقة ربما راه ماقرينش ربما ماكتوصلهمش الاحصائيات!!! كاين لي باقي كيقول النكث على كورونا .
يا اذكى شعب في العالم ادخلو لديوركم
واش الصين لي ماشي اذكى شعب سمعوا للهضرة واحنا لي اذكى شعب ماندخلوش .مابقيش نسمع شي واحد يقول لينا راه حنا اذكى شعب
واش اذكى شعب مازال مابغاش يفهم بلي هاذا مرض قاتل !!! اين هو الذكاء
ولا ربما صحاب ليهم هادا بحال الرواح
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11
27 - محمد ص ع السبت 04 أبريل 2020 - 21:38
الوثيرة اصبحت سريعة نتمنى ان تكون هذه هي المرحلة الأخطر وتمر بسلام وبأخف الأضرار
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10
28 - مواطنة السبت 04 أبريل 2020 - 21:38
اللهم اننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. يا ربي تحد البأس.
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10
29 - عماد المديوني السبت 04 أبريل 2020 - 21:38
واقيلا ياربي تسمحليا غادي ندوزوا رمضان في الحجر الصحي....لانه بهذه الوتيرة ديال الارتفاع الامر اصبح غير مطمئن.
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6
30 - كوفيد السبت 04 أبريل 2020 - 21:38
العداد يسرع نسأل الله السلامة ونطلب من وزارة الصحة واطقمها المزيد من اليقظة والتفاني وايضا من الشعب المغربي الالتزام بما هو موجود
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5
31 - مجهول السبت 04 أبريل 2020 - 21:39
الله يرفع عنا هذا الوباء اللهم آمين يارب العالمين
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5
32 - أحمد السبت 04 أبريل 2020 - 21:39
ليس هنالك شيء مقلق فلن يصيبك إلى ماكتبه الله لك ولن تموت حتى يأتي أجلك فلمذا هذا الخوف، فهنالك أناس تموت في اليمن وسوريا من سنين ولا أحد يسأل عنهم.
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8
33 - Abdelhak السبت 04 أبريل 2020 - 21:39
المنحنى بدأ في تصاعد أسي ce qu'on appelle la courbe exponentielle هذا ما كنا نخشاه يا رب تلطف بنا. لا حول ولا قوة لنا إلا أنت يارب. ما عندنا والو غير الله الواحد القهار.
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7
34 - Omar السبت 04 أبريل 2020 - 21:40
J'espère juste qu'on arrive pas au niveau catastrophique des payers européens vu qu'on a pas les mêmes moyens. Allah yhfad bladna wsafi.
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3
35 - اسبانيا السبت 04 أبريل 2020 - 21:40
بدا الوبا في المغرب بحالة واحدة اسبانيا كذالك بحالتين ووصلت الان الى اكتر 100الف اصابة و7الف وفات دليل واضح انا المرض ينتشر كذالك عبر الهواء
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8
36 - نورالدين ولد البرنوصي السبت 04 أبريل 2020 - 21:41
نقترب من ألف إصابة ..المرجو من الجميع البقاء في المنزل ليبدأ العد العكسي
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7
37 - ولد زايو السبت 04 أبريل 2020 - 21:41
مادام التسوق في الأسواق بذاك الازدحام فأبشروا بالمزيد من الإصابات. يجب على السلطة ولمدة ثلاثة أسابيع وأكثر جعل مسافة بين كل بائع الخضر بحوالي 10 أمتار. وفرض اثمنة متساوية حتى لا ينتقل( الشاري) أو المشتري بين هذا وذاك.
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10
38 - رشيد السبت 04 أبريل 2020 - 21:41
بهاد الطريقة لي متابعين غا يقضيو علي كورونا ف 2050دول كدير 10000تحليلة واكتر فنهار وهادو كلسين كيضحو علي المواطنين كالك تاتحس بلمرض عاد تاصل تتعادي مدينة
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8
39 - مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 21:41
الملاحظ هو عدم التقيد بشروط الحجر الصحي. .المتاجر الكبرى مكتظة خصوصا في بعض الأوقات. .الاكتظاظ عند الباعة. ...رآه فرنسا و إيطاليا و حصلوا! كلسوا ف ديوركم الله أرحم الوالدين. ..ماشي ضروري كسكسو كل جمعة و الحوت السبت!
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11
40 - رضوان السبت 04 أبريل 2020 - 21:41
ااسلام عليكم .بغينا عدد اصابات ووفيات الوباء حسب الاقاليم حيث هناك اقاليم بها اصابات ولا يذكرونها وابنادم داخل خارج بلا سبب بغينا الدولة تعطينا الاصابات حسب الاقاليم باش بنادم يعرف راه المرض غير حداه يدخل ويسد بابو
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9
41 - hiba السبت 04 أبريل 2020 - 21:43
يا لطيف الطف بنا يا رب إني أستودعك نفسي و عائلتي و وطني فاحفظنا من هذا الوباء يا رحيم .
أكثروا من هذا الدعاء
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3
42 - Lahbib السبت 04 أبريل 2020 - 21:43
الاسبوع الخامس و السادس من ظهور اول حالة هما اسبوعين حاسمين لتحديد هل سندخل في المرحلة الثالت للوباء او لا مصيرنا مازال بين ايدينا الا بغيتو نحبسو هادشي في أواخر شهر أبريل التزموا بالحجر الصحي و احترموا إجراءات الوقاية بغيتوا هادشي اطوال حتى نوليوا نبكيوا على ما فات زيدو فالفوضى
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9
43 - %%%% السبت 04 أبريل 2020 - 21:43
ceci explique que le dépistage prends bcp de temps et nous reviendrons a une autre politique c de tester tous les gens qui sont a risque et passer a la vitesse grand v .car le virus vient de froler la barre symbolique de 1000 cas .en plus le taux des morts est un peut élevé il y a un truc qui vous échappe ou qlq chose qui faut faire pour diminuer le taux des mortalités. et aussi le nombre de guérison qui est bas aussi par rapport aux nombres de cas déclarés. nb les masques. douvent etre obligatoires comme en Corée.
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2
44 - عبد الهادي السبت 04 أبريل 2020 - 21:43
كورونا ايدز القرن 21 مع احتمالية العلاج الذاتي اي ايدز مصغر سريع الانتشار يبقي على حامله طابع الكورونا كما يفعل داء الزهري بعد علاجه .. اكتشاف علاج مستبعد لان الفيروس سريع التطور وأيضا يتكيف مع اي مستضاد له .. اقول ان وفي حالة ما تم اكتشاف اي دواء وانا هنا لا اتناقض مع ماقلت من قبل ولكن اكرر وأقول أن اي اكتشاق كميائي لداء الكورونا سيكون طفرة طبية في العالم قد تسرع في علاج كثيرا من الفيروسات على رأسها داء فقدان المناعة المكتسبة
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8
45 - عمر السبت 04 أبريل 2020 - 21:44
هادشي ولا تيخلع اصابات ولات كثيرة
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3
46 - abdallah السبت 04 أبريل 2020 - 21:46
لا بد من معرفة الطبقة الاكترتعرض للفيروس لمحاصرتهم والتعامل معهم باكثر صرامة
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1
47 - وجهة نضر السبت 04 أبريل 2020 - 21:47
يجب حصر تنقل الأشخاص من الاثنين الى الى الجمعة ال حدود الساعة الثالثة زوالا عوض السادسة.
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء اللهم بلغنا رمضان غير محجورين ولا مضرورين.
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3
48 - Ayat السبت 04 أبريل 2020 - 21:47
والله سرهم الحجر الطبيعي التشيار مرضنا بالغوات
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-1
49 - سعيد السبت 04 أبريل 2020 - 21:47
يجب فرض على المواطنين استعمال الكممات لانها تقي من الفيروس و الدولة ان توفرها بالعدد الكافي ’ الصنيوون كلهم يستعملون الكممات و استعمالها اعطى نتائج في السيطرة على انتشار الوباء
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9
50 - Yacine السبت 04 أبريل 2020 - 21:47
يجب فرض حالة الطوارئ ابتداءا من الثانية أو الثالثة زوالا لأن أغلب الذين يظلون يجتمعون ويتجولون في الشوارع مكايفيقو حتى مورا 12
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4
51 - Abdelghani sam السبت 04 أبريل 2020 - 21:47
بإذن الله سيزول هذا البلاء على الجميع الالتزام بقانون فديوركم عفاكم
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2
52 - بصيص امل السبت 04 أبريل 2020 - 21:48
يجب فرض حظر التجوال 24/24 في الدار للبيضاء وجهة مكناس ومراكش ان ارتم القضاء عل هدا الوباء ولكم الاختيار
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2
53 - مسلمة السبت 04 أبريل 2020 - 21:49
اللهم اشف جميع المرضى و ارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين
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2
54 - احمد السبت 04 أبريل 2020 - 21:50
اللهم الطف بأمة سيدنا محمد.الالتزام في المنازل هو الحل لهذه الجائزة.
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0
55 - رشيد السبت 04 أبريل 2020 - 21:50
حان الوقت لاستخدام الصرامة وتشديد إجراء الحجر الصحي لأن هناك نوعية لا تفهم ولاتستوعب شيئا .
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3
56 - محمد السبت 04 أبريل 2020 - 21:51
اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع البلاء والوباء يا حي يا قيوم
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2
57 - الزموا بيوتكم السبت 04 أبريل 2020 - 21:52
الزمو بيوتكم حفظكم الله ,هكذا بدات الارقام في هولندا حتى وصلت الى 14700 مصاب و1650 وفاة
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2
58 - اخوكم حسن السبت 04 أبريل 2020 - 21:52
اختي المحبطة رقم 10 هوني عليكي أو متخافيش راه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أو هاد الناس اللي بانو لا البارح لا اليوم راهم كانو فالحجر الصحي أو هادا الوقت فاش بان فيهم المرض ما يكون غا الخير كترت الاستغفار راه كيخفف على الاكتئاب
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7
59 - المتوكل السبت 04 أبريل 2020 - 21:52
الأمن ديالي الجميل،حفظكم الله ورعاكم.
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3
60 - العزوزي الحاجي السبت 04 أبريل 2020 - 21:52
على السلطات تشديد إجراءات حظر التجول، و كذلك تشديد منح تراخيص التنقل و حصرها في التنقل لأسباب صحية وأسباب مهنية ذات الطابع الإنتاجي فقط. و إلغاء تراخيص التنقل لأسباب مهنية ذات الطابع الإداري غير الضرورية في الوقت الحالي الجماعات و المقاطعات على سبيل المثال.
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2
61 - متتبع عن كثب السبت 04 أبريل 2020 - 21:53
ارتفاع عدد الحالات منتظر وحتمي ويجب ان نهيء انفسنا لتقبل هذا الامر. السؤال الان كيف نتعامل مع الوضع. هناك جانبين :
- الحجر المنزلي : هذا ناجح نوعا ما لان الاصابات كما جاء على لسان الناطق باسم وزارة الصحة ناتجة عن بؤر عائلية.
- الفحوص : تعامل وزارة الصحة في هذا الجانب كارثي بليد و مستهتر. كيف يعقل ان الدول الاخرى تجري الاف الفحوص يوميا للكشف المبكر وعزل المصابين والحد من الانتشار في حين ان وزارتنا في سبات عميق لم تجري منذ ظهور الوباء سوى 4000 فحص. ارى ان هذا التعامل يدخل في باب الاهمال المؤدي الى الكارثة. اما ان يتحمل الوزير المسؤولية بشجاعة ويتخذ القرارات الصائبة او يتنحى جانبا لان الامر يتعلق بحياة 40 مليون مغربي ولا مجال للتهاون والتردد
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5
62 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 21:54
يجب تمديد مدة الحجر الصحي للواحدة بعد الزوال فقط منها بنادم يتقدا صباح فقط و يرجع لدارو راه ناس كتبقا ضور تال السادسة اللهم إن هذا لمنكر
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3
63 - مغربي في الحجر الصحي السبت 04 أبريل 2020 - 21:55
اللهم نسالك السلامة والعافية يارب المرحلة الثانية حرجة ياربي سلامة هادشي غادي ويكتر الزمو بيوتكم
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3
64 - عيسى السبت 04 أبريل 2020 - 21:55
لا للخوف لقد .
وصلت يوم الجمعة مساء شحنة اقتناها المغرب من كوريا الجنوبية تحتوي على اجهزة الكشف السريع عن الوباء و معدات اخرى.
باستعمالها سيرتفع عدد المصابين في الايام الثلاث القادمة و بعد ذلك سيزداد العدد بنسب قليلة حتى يتم حص جميع المصابين في المستشفيات فقط و يرفع الحجر رويدا رويدا.
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65 - ن.ن السبت 04 أبريل 2020 - 21:59
ىالارقام تزداد وهدا ليس بالعمل بل التيوق وكترة الناس هي السبب الرئيسي في الأسواق و السواق الممتازة بجميع أصنافها وعدم وضع الكمامات وعلى الدولة بإجراء آت جد مشددة والا نحن في خطر كبير
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66 - O.m. السبت 04 أبريل 2020 - 22:00
العدد الإجمالي للإصابات يتضاعف كل يومين لكن بما أن عدد الفحوص اليومي محدود لا يمكن تحديد الأرقام.
المغرب من البداية و هو يخربق. المسؤولون بنفسهم يحتاجون لمن يحجر عليهم. هم أصلا لا يعرفون شيء عن كورونا و هم أول الناقلين للعدوى.
دول العالم الثالث عليها محاربة الجهل أولا
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67 - ABK السبت 04 أبريل 2020 - 22:00
هناك عدد من المغفلين والمتهورين يعرضون المواطنون الذين لا ذنب لهم على السلطات المسؤول ان لا تحن وان لا تعمد وتغمض العين من ناحية تطبيق القانون العصى لمن عصا حن غداتمحن هناك تجمعات بالنهار حتي في الليل خاصة في القرى نهارا وليلا
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68 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 22:02
راه كاينين شي تجار جملة ينقلون بين المدن و يسافرون بالناس و كيكون عندهم معارف مع رجال السلطة خاص وزارة الداخلية تزيد فالمراسلات و التحذيرات
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69 - مواطنة السبت 04 أبريل 2020 - 22:03
اللهم الطف لحال عبادك يا رب......نتمنى من الله عز وجل أن يقل عدد المصابين وعدد الوفيات....
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70 - نوفل السبت 04 أبريل 2020 - 22:03
منظمة الصحة العالمية وصات بالتحاليل وكررتها قالت طيست طيست طيست
اعباد الله راه كثرة التحاليل هي الحل اما الحجر بلا تحاليل ماكيعني والو والو والو
والناس اللي كاطالبو رجال الأمن باش يضربو الناس راه عيب عليهم والله راه الحل ماشي هو الضرب الحل هو الحبس والغرامة المالية وعمر الضرب كان حل.. راك تقدر تضرب واحد وغير غنان نهار غايتقاس بالفيروس غاينشرو.
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71 - ماجد واويزغت السبت 04 أبريل 2020 - 22:04
يجب فرض حظر التجول الشامل هذا هو الحل الأخير لكبح جماح كورونا
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72 - ابو محمد السبت 04 أبريل 2020 - 22:07
الأحياء الشعبية والبوادي لم تات بعد نتائجها، زد على ذلك ضعف عدد التحاليل اليومية، لطفك يا رب.
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73 - Forever السبت 04 أبريل 2020 - 22:08
اللهم ارفع عنا البلاء ، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يارب العالمين.
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74 - مرباح السبت 04 أبريل 2020 - 22:14
على السلطات الامنية بدل المزيد من المجهودات مشكورين جازاهم الله خيرا حتى يتم منع الكل بدون استتناء من الخروج الا للضرورة القصوى لان الامر بدأ يشتد اللهم الطف. او استخدام استراتيجية اخرى في جزر الفئات الجاهلة المكلخة بهده العبارة ولو اقتضى الحال الى استعمال الهراوات و العصي الكهربائية لان بعض حتالات الشعب مازالوا يتسكعون في الشوارع بدون حاجة .. كورونا بينت فئتين من الشعب فئة واعية تدرك مدى خطورة الوضع فالتزمت من تلقاء نفسها و فئة جاهلة غير واعية تعيش اعتبرها مثل عاهات على الدولة لم تدرك مدى خطورة الوضع معرضة نفسها و نفس الغير للخطر.. عوض ان السلطات الامنية يتمر استغلالها في قضاء حاجات اخرى فانها تبقى راعية لهده الفئة الجاهلة
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75 - غيور السبت 04 أبريل 2020 - 22:14
يجب على السلطات فرض حظر تجوال تام وكامل في المملكة وكذلك نطلب نحن كمواطنين الإسراع في صرف الدعم المباشر للأسر المعوزة ومن تم حظر تجوال كامل عند صرف الدعم يجب على الأسر المستفيدة صرف كل ما يحتاجونه من أكل ومن تم مرة أخرى أقولها حظر تام للمملكة واتمنى ان تصل رسالتي وأرجو من المواطنين إلتزام البيوت كيف تنقولو حتى يحن الله علينا من هاذ الوباء وشكرا للجميع
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76 - اخوكم حسن السبت 04 أبريل 2020 - 22:15
راه المعدات اللي جاو من كوريا كيدير و الكشف المبكر على الوباء ماشي فحال اللي كان قبل حتى دوز 3 ايام عاد نعرفو عدد المرضى دابا الكشف دغيا كيتم داك الشي علاش تزادو عدد الحالات لكن القادم احسن والله الى عندي احساس باللي الناس اللي غادي يمرضو بالاكتئاب والخوف كتر من هاد الوباء
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77 - البوهالي محمد السبت 04 أبريل 2020 - 22:18
لاإله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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78 - بشر السبت 04 أبريل 2020 - 22:20
ينبغي تعليق العمل بجميع القطاعات العامة والخاصة،و تعليق النقل العمومي و فرض حضر التجول ابتداء من الساعة 12زوالا على الأقل خلال الاسبوعين المقبلين.مجرد اقتراح.
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79 - مريم بونانة السبت 04 أبريل 2020 - 22:23
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عدم الالتزام بالحجر المنزلي وقلة الوعي هما السبب الرئيسي في آرتفاع عدد المصابين بهده الوثيرة المخيفة...لطفك يارب...يا ربي تهديهم يبقاو ف ديورهم
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80 - ان كنت ناسي افكرك السبت 04 أبريل 2020 - 22:24
لو كان الامر بيدي,لقمت بتوقيف كل الانشطة التجارية و الاقتصادية تماما,الا من قطاع الاتصال,و انزال الجيش والشرطة في كل حي و لمنع خروج الناس من المنازل لمدة 14 يوم كاملة,
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81 - ندى السبت 04 أبريل 2020 - 22:27
اذن احسن حاجة للتصدي هي الجلوس في بيوتنا ليس لدينا اي حل آخر لان الوقاية خير من العلاج
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82 - المسنون يتألمون السبت 04 أبريل 2020 - 22:38
ساعتين كافية للتسوق لأسبوع أو ربما أسبوعين....
أنا مع فرض حالة الطوارئ القصوى ...التسوق فقط أيام الاثنين والخميس لمدة ساعتين ...
والله يلطف بالجميع،سن
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83 - سارة السبت 04 أبريل 2020 - 22:45
يعني 128 حالة ف 24 ساعة .. ياربي تقوينا باش مانخافوش ومناعتنا تكون قوية ياربي تلطف بهاد الشعب
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