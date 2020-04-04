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كُتّاب وآراء
إصابات جديدة بـ"كورونا" في المملكة .. الحصيلة: 919 حالة مؤكدة
أفادت معطيات وزارة الصحة بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 919 حالة، إلى حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، بزيادة 36 حالة.
وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد 19"، عند الساعة السادسة من مساء اليوم أيضا، قد حصر في 883 عبر كل جهات المملكة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3402 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
أما عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب فقد وصل إلى 66، بزيادة حالة واحدة بعد إجراء اختبارين اثنين سلبيين، وعدد الوفيات 59 بعد تسجيل وفاة إضافية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (83)
لطفك يااااااارب
الوقاية خير من العلاج..
واتباع التدابير الوقائية..
قبل العلاجية..
خير سبيل..
وخير مخرج..
لهذا المرض الغريب..
لذا لاقدر الله ولم يتدارك المستهترون بالوضعية الوبائية الموقف فنحن مقبلون على كارثة
الدولة قامت بواجبها تجاه المواطن
والان يجب على المواطن تحمل مسوولية مايقع رغم ان الاغلبية ملتزمة بالحجر الا ان البقية هم من سيغرقون هذ البلد الذي لا طاقة له في محاربة الوباء اذا وصل الامر به كايطاليا واسبانيا.......
ونستفغرك ونتوب اليك ... لا اله الا انت
قولوها لهاد الناس لي خارجين للزنقة ربما راه ماقرينش ربما ماكتوصلهمش الاحصائيات!!! كاين لي باقي كيقول النكث على كورونا .
يا اذكى شعب في العالم ادخلو لديوركم
واش الصين لي ماشي اذكى شعب سمعوا للهضرة واحنا لي اذكى شعب ماندخلوش .مابقيش نسمع شي واحد يقول لينا راه حنا اذكى شعب
واش اذكى شعب مازال مابغاش يفهم بلي هاذا مرض قاتل !!! اين هو الذكاء
ولا ربما صحاب ليهم هادا بحال الرواح
أكثروا من هذا الدعاء
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء اللهم بلغنا رمضان غير محجورين ولا مضرورين.
- الحجر المنزلي : هذا ناجح نوعا ما لان الاصابات كما جاء على لسان الناطق باسم وزارة الصحة ناتجة عن بؤر عائلية.
- الفحوص : تعامل وزارة الصحة في هذا الجانب كارثي بليد و مستهتر. كيف يعقل ان الدول الاخرى تجري الاف الفحوص يوميا للكشف المبكر وعزل المصابين والحد من الانتشار في حين ان وزارتنا في سبات عميق لم تجري منذ ظهور الوباء سوى 4000 فحص. ارى ان هذا التعامل يدخل في باب الاهمال المؤدي الى الكارثة. اما ان يتحمل الوزير المسؤولية بشجاعة ويتخذ القرارات الصائبة او يتنحى جانبا لان الامر يتعلق بحياة 40 مليون مغربي ولا مجال للتهاون والتردد
وصلت يوم الجمعة مساء شحنة اقتناها المغرب من كوريا الجنوبية تحتوي على اجهزة الكشف السريع عن الوباء و معدات اخرى.
باستعمالها سيرتفع عدد المصابين في الايام الثلاث القادمة و بعد ذلك سيزداد العدد بنسب قليلة حتى يتم حص جميع المصابين في المستشفيات فقط و يرفع الحجر رويدا رويدا.
المغرب من البداية و هو يخربق. المسؤولون بنفسهم يحتاجون لمن يحجر عليهم. هم أصلا لا يعرفون شيء عن كورونا و هم أول الناقلين للعدوى.
دول العالم الثالث عليها محاربة الجهل أولا
اعباد الله راه كثرة التحاليل هي الحل اما الحجر بلا تحاليل ماكيعني والو والو والو
والناس اللي كاطالبو رجال الأمن باش يضربو الناس راه عيب عليهم والله راه الحل ماشي هو الضرب الحل هو الحبس والغرامة المالية وعمر الضرب كان حل.. راك تقدر تضرب واحد وغير غنان نهار غايتقاس بالفيروس غاينشرو.
أنا مع فرض حالة الطوارئ القصوى ...التسوق فقط أيام الاثنين والخميس لمدة ساعتين ...
والله يلطف بالجميع،سن