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أصحاب "راميد" يقبضون "تعويض كورونا" أبتداء من مطلع الأسبوع

أصحاب "راميد" يقبضون "تعويض كورونا" أبتداء من مطلع الأسبوع
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 22:15

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى علم المستفيدين من خدمة "راميد"، الذين أرسلوا تصريحاتهم عبر الرقم 1212، أن صندوق تدبير جائحة "كورونا"، الذي أُنشئ بتعليمات الملك محمد السادس، سيصرف الإعانات المالية بالنسبة إلى الملفات المقبولة.

وأفادت اللجنة، في بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن كل ملفات المستفيدين من خدمة "راميد"، الذين أرسلوا تصريحاتهم عبر الرقم 1212، والذين تمكنوا من التوصل برسالة قصيرة بخصوص تسجيل طلباتهم، في طور الدراسة.

وبالنسبة إلى الملفات المقبولة، سيتم إبلاغ المستفيدين برسالة قصيرة حول مكان السحب ابتداء من يوم الاثنين 6 أبريل. ولتفادي الازدحام حول نقاط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي، ستمتد فترة التوصل برسائل قصيرة لعدة أيام ابتداء من 6 أبريل.

ودعت اللجنة الأشخاص الذين لم يتوصلوا بالرسائل عبر هواتفهم ألا يتنقلوا، بينما يمكنهم الاتصال بالرقم 1212 للإجابة عن أي تساؤل، في حين تبقى الإجراءات الصارمة للحجر الصحي سارية المفعول.

ووفق البلاغ ذاته، فإن مسطرة السحب تتجلى في عدة نقاط، إذ يتلقى المستفيد رسالة قصيرة تتوفر على رقم مرجعي وكذا مكان السحب، "وبالنسبة إلى الشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة، فإنه لن يتمكن من الحصول على المساعدة".

وفي هذا الإطار، قالت اللجنة إنه إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم.

أما إذا كان موقع السحب المشار إليه الشباك الأتوماتيكي تابع لوكالة بنكية، يقول المصدر نفسه، فإنه على المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربع الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية (باستثناء الشبابيك الخاصة ببنك القرض الفلاحي، الذي يجب إدخال الرقم السري المتكون من ست أرقام)، وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكونا من أقل من أربعة أرقام، فتجب إضافة أصفار.

المستفيد يمكنه طلب أي معلومة حول سحب الإعانة المالية باستعمال رقم الهاتف الذي سيتوصل به عبر الرسالة القصيرة، "أما بالنسبة إلى المسطرة الخاصة بالفئة التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة "راميد"، فسيُعلن عنها قريبا"، يورد البلاغ الذي توصلت به هسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - كككككككك السبت 04 أبريل 2020 - 22:24
لي ما عندوش راميد ليه الله و ما أكثرهم
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17
2 - mermed السبت 04 أبريل 2020 - 22:26
هناك من لم يتوصل بإشعار قبول تسجيله للاستفادة من هذا الدعم عبر رسالة قصيرة هل يعني هذا عدم التسجيل
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9
3 - رقية السبت 04 أبريل 2020 - 22:26
تنتاصل ب1212 الخط مقطوع اصلا واش تضحكو على عباد الله
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13
4 - مواكنة انا السبت 04 أبريل 2020 - 22:27
انا ما توصلت بحتى رسالة ،،سيفطت في لول يوم الاثنين مع 2و30 دقيقة ووالو ،،درت محاولة يوم الجمعة في رقم اخر و والو ،،،شنو تايعني هذا؟ ما فهمت والو،،علما ان لدي اخت و اخ توصلوا بالرسالة ،،
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-1
5 - العابر السبت 04 أبريل 2020 - 22:28
ب النسبة لمن لا يتوفر على راميد.ما العمل.اعرف رجلا يعيش وحيدا بحي الملاح بتطوان عمره حوالي 64 سنة يعمل صباغ منازل و تجيير ......يعيش الان بمساعدة الناس.فكيف يمكنه الاستفادة
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6
6 - حميد العايدي السبت 04 أبريل 2020 - 22:29
نتمنى ان يرفع اللّٰه عنا هاذا الوباء الذي اقلقنا وارعبنا فرغم كبر حجمنا فنحن نخاف من هذا الفيروس الذي لانراه بعيننا الطف بنا يارب
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0
7 - الرقم 1212 مخدامش.. السبت 04 أبريل 2020 - 22:29
الرقم 1212 مكيشدش الاسبوع كامل واش كيتفلاو على الناس.. شحال من واحد مريكل و ماجوبوهش على الرسالة اللي رسل.. ما العمل!!
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1
8 - مواطن مغربي فخور السبت 04 أبريل 2020 - 22:30
في فرنسا الدولة ما عطات والو للناس الفقراء هاهو المغرب التي كنتم انتقدوه الان يتفوق عليكم

انا في قمة السعادة لان المغرب اصبح اليوم احسن من فرنسا . عندنا المستشفيات كات عالج كورونا بطريقة علمية احسن من ديال الفرنسيين و عندنا صندوق كورونا يساعد المحتاجين . المغرب تفوق كثيرا في 2020 عل فرنسا و اسبانيا و إيطاليا ...
:

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مشرق الأنوار
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....
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-2
9 - الحمد لله على كل حال السبت 04 أبريل 2020 - 22:31
الحمد لله هذا من فضل ربي جزاك الله كل الخير يا مولاي يا صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله نسال الله تعالى ان يحفظ بلدنا الغالي العزيز من هذا الوباء جميع المسلمين والمسلمات في كل مكان واخر دعونا الحمد لله رب العالمين
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-2
10 - مغربي مقيم بإسبانيا السبت 04 أبريل 2020 - 22:32
فالمبالغ التي حددتها الجهات الوصية قليلة جدا، رغم انها مؤقتة، فهي لن تلبي جميع حاجيات الفقراء من اكل وكراء والى آخر ذالك،
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11 - najat azzam السبت 04 أبريل 2020 - 22:33
تم تسجيل طلب آخر بهذا الرقم الهاتفي ... مادا تعني هاده الرسالة
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12 - طاما كبرى السبت 04 أبريل 2020 - 22:35
كترتو عليهم بحال الى غادين يشدوا 10000 درهم !!!!!
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13 - رحاب السبت 04 أبريل 2020 - 22:36
اتمنى من قلبي المستفدين من هاد منحه يكونوا حديرين مايتزاحموش ويعقموا يديهم قبل وبعد استعمال شبابيك الالكترونية (gab) ويعقموا الفلوس ضروري ومن بعد يلتزموا بالحدر ارجوكم بفينا نصوموارمضان فخاطرنا ان شاء الله
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14 - متتبعة السبت 04 أبريل 2020 - 22:37
هناك شريحة كبيرة من المعوزين الذين لا يتوفرون على بطاقة راميد وحالتهم مزرية تبكي الصخر..أين الشفافية من كل هذا ؟؟..هناك ميسورون يتوفرون على بطاقة راميد وهم لا يستحقون التعويض ..الله المستعان
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15 - سعاد السبت 04 أبريل 2020 - 22:40
حتا انا كنعيطليهم و و ما كايصونيش كاع
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