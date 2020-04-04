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الرئيسية | مجتمع | العثماني ينعى دكتورا وطبيبة من ضحايا "كورونا"

العثماني ينعى دكتورا وطبيبة من ضحايا "كورونا"

العثماني ينعى دكتورا وطبيبة من ضحايا "كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 22:20

نعى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تغريدة على تويتر، أول طبيبة مغربية توفيت جراء فيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت بمدينة الدار البيضاء.

كما نعى العثماني الدكتور نور الدين بنيحيى، الذي توفي بمدينة مكناس بسبب تداعيات الإصابة بفيروس "كوفيد 19" أيضا.

وأبلغ العثماني، على متن التغريدة نفسها، أسرتَي الراحلين وقطاع الصحة تعازيه الحارة، داعيا للمكلومين بالصبر والسلوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - بيضاوي السبت 04 أبريل 2020 - 22:27
تعازينا الحارة لأسر هؤلاء الابطال ووجب تكريمهم احسن تكريم و عزاؤنا كذلك للاسرة الطبية و انا لله وانا اليه راجعون
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2 - عبدو السبت 04 أبريل 2020 - 22:32
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمهما واغفر لهما وارحم واغفر لجميع الأموات وألهم ذويهم الصبر والسلوان.
يا سيادة رئيس الحكومة يجب عليك نعي جميع الاموات ولا تخص نعيك على فردين اثنين.
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3 - جلال علواني السبت 04 أبريل 2020 - 22:35
الله يرحمهم برحمته الواسعة والله يسمح لينا منهم
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4 - خديجة السبت 04 أبريل 2020 - 22:35
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويجعلهم من الشهداء ويحشرهم مع النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس ويصبر اهلهم على فراقهم ولا اله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
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5 - من خارج وجدة السبت 04 أبريل 2020 - 22:36
نحن ندعو بالصبر لكل العائلات و بالرحمة لكل المتوفين و لكن عليكم آسي العثماني بإغلاق أسواق الأحياء وتحديد عدد الدخول في المراكز التجارية مثل كارفور و مرجان المطلوب الأكثر من الصرامة لأن هاد الناس راه مكيفهوش
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6 - [email protected] السبت 04 أبريل 2020 - 22:37
إنالله وإنا إليه راجعون
رحم الله شهداء الواجب الوطني واسكنها فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
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