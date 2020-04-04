العثماني ينعى دكتورا وطبيبة من ضحايا "كورونا"

هسبريس من الرباط

نعى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تغريدة على تويتر، أول طبيبة مغربية توفيت جراء فيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت بمدينة الدار البيضاء.

كما نعى العثماني الدكتور نور الدين بنيحيى، الذي توفي بمدينة مكناس بسبب تداعيات الإصابة بفيروس "كوفيد 19" أيضا.

وأبلغ العثماني، على متن التغريدة نفسها، أسرتَي الراحلين وقطاع الصحة تعازيه الحارة، داعيا للمكلومين بالصبر والسلوان.