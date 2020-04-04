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الرئيسية | مجتمع | جهة مراكش آسفي تسجل 23 إصابة إضافية بـ"فيروس كورونا"

جهة مراكش آسفي تسجل 23 إصابة إضافية بـ"فيروس كورونا"

جهة مراكش آسفي تسجل 23 إصابة إضافية بـ"فيروس كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 21:40

عرفت جهة مراكش آسفي تسجيل 23 حالة إصابة مؤكدة إضافية بـ"كورونا" وفق إحصائيات وزارة الصحة، بين السادسة والتاسعة من مساء اليوم السبت، لترتفع الحصيلة في هذه المنطقة إلى 163.

وكانت الوزارة قد كشفت، اليوم السبت على الساعة التاسعة ليلا، أن التحاليل المخبرية قد وقفت على وجود 36 حالة إضافية مصابة بـ"كوفيد 19"، وأن المجموع بلغ 919 في مختلف أرجاء البلد.

وتم تسجيل 5 إصابات مؤكدة حديثة في جهة درعة تافيلالت وإصابتين في الرباط سلا القنيطرة، وإصابة واحدة في جهة الدار البيضاء سطات وإصابة أخرى في فاس مكناس.

كما جاءت الإصابات الجديدة متمثلة في 3 ضمن النفوذ الترابي لجهة الشرق، زيادة على إصابة أخرى في جهة طنجة الحسيمة تاونات، وفق البيانات الرسمية المعممة من لدن وزارة الصحة.

ووفق هذه المستجدات فإن عدد الحالات المؤكدة بلغ 248 في جهة الدار البيضاء و171 في جهة الرباط و163 بمراكش آسفي، زيادة على 129 حالة في جهة فاس مكناس.

الحصيلة بلغت 63 حالة بطنجة تطوان الحسيمة و54 في جهة الشرق و41 على مستوى جهة درعة تافيلالت، و26 في جهة بني ملال خنيفرة و19 بجهة سوس ماسة.

أما جهة العيون الساقية الحمراء فإن عدد الحالات الإجمالية بها محددة في 4، مقابل حالة واحدة في جهة كلميم وادي نون، لتبقى جهة الداخلة وادي الذهب بلا إصابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - سارة واعزيز السبت 04 أبريل 2020 - 21:48
الله يحفضنا و يحفظ جميع المسلمين بادن الله و نتخلص من هاد الوباء
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75
2 - رشيد السبت 04 أبريل 2020 - 21:49
مرت 15 يوم على الحجر الصحي لذا فمن الطبيعي أن تكون الأعداد في تزايد نتمنى من الله أن تبدأ الأعداد في التراجع
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75
3 - سعيد السبت 04 أبريل 2020 - 21:50
ملاحظة المناطق التي بدأ فيها المرض هي أكثر ارتفاعا فلهذا يجب على الناس تجنب الاختلاط لأن في ذالك خطر كبير على أسرهم و جيرانهم اللهم نسألك الرحمة
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54
4 - يوسف السبت 04 أبريل 2020 - 21:50
درعة تافيلالت تزحف نحوى المجهول
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22
5 - هاجر الفقير السبت 04 أبريل 2020 - 21:51
الله أكبر .. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا..
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28
6 - zineb السبت 04 أبريل 2020 - 21:52
الكل يصوم يوم الأربعاء 15 شعبان و الدعاء لله في الصلاة في منازلكم و الإستغار لله و طلب رفع البلاء ان الله سميع مجيب الدعاء.
بقا في دارك
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65
7 - Hicham السبت 04 أبريل 2020 - 21:52
اتمنى من الحكومة المغربية جريءة وتعلن عن حالة منع التجوال لأسبوع ابتداء من الاسبوع المقبل حتى لا يكون عرقلة استخلاص الأجرة من الشبابيك.واظن هدا الحل سيكون بمثابة كشف فوري لبؤر الوباء.
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10
8 - مجرد رأي السبت 04 أبريل 2020 - 21:57
ملاحظة: لاحظوا معي 3304تحليلة، في اخر اعلان ،والاحصاء الاخير بلغ 3402 والنتيجة 36 حالة ايجابية. من 98 حالة محتملة. الامور صعبة، التفكير في حالة الطوارئ لقطع الطريق على المتهاونين والمبلبلين ومنعدمي الضمير
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20
9 - FARAH السبت 04 أبريل 2020 - 21:57
اللهم اصرف عنا الوباء و قنا شر الداء بلطفك و رحمتك. إنك على كل شيء قدير
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23
10 - شنبو السبت 04 أبريل 2020 - 21:59
مادام التحليلات بقيت ضئيلة فإنه مستحيل حصر المصابين و احتواء الوباء،لهذا لابد من التحرك الآن قبل الغد لتوسيع رقعة التحاليل و إلا فالكارثة
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22
11 - Fixible السبت 04 أبريل 2020 - 22:00
الفرق بين المغرب و الفلبين مثل الفرق بين الإلتزام و الإلزام.
في خطاب متلفز، ليل الأربعاء، هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بإعطاء أوامر لرجال الشرطة بإطلاق النار على المواطنين الذين لا يحترمون الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
الضرورات تبيح المحضورات
السماح للضرورة القصوة مرة فقط في الأسبوع. الخضرة لن تفسد
الدواء لن ينفد
خلال اسبوع عشر مرات
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0
12 - محمد السبت 04 أبريل 2020 - 22:00
يربي السلامة هدشي كالخوف لا يستر
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5
13 - مجرد رأي السبت 04 أبريل 2020 - 22:01
وثيقة الخروج الاستثنائي كان خاص يديرو فيها نهار محدد لكل فرد يخرج مرة فالاسبوع مثلا واحد الفئة تخرج الاثنين و فئة اخرى الثلاتاء و هكذا دواليك.. لأن كثير من الاشخاص يخرجون يوميا وخا يجيب ها الملح و ميلتزمش بالحجر و يسبب فالاكتضاض..
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21
14 - عثمان فلاحي السبت 04 أبريل 2020 - 22:01
الله عليك يا جهة درعة تافلالت لك الله التقاليد والعزو هما السبب وراء هذا التدفق نساءل الله السلامة والعافية
الله اشافي الجميع واحد الباس
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7
15 - مواطن متسائل السبت 04 أبريل 2020 - 22:01
الأمور في تطور مستمر ... للأسوأ. يجب الإلتزام بالحجر، لدي 2 زملاء في العمل الأول توفي له والده و الثاني توفي له أخوه الأصغر. المرجو الالتزام، كفانا مآسي و آلام.
و نرجو من الله عز و جل أن يرفع عنا البلاء و أن يحفظنا و أهلنا و من كان عزيز على قلوبنا من كل شر و سوء.
#عاو_بلادك_خليك_فدارك
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9
16 - عادل القنيطري السبت 04 أبريل 2020 - 22:02
حصنت نفسي و اهلي وبلدي بسور محمد وال محمد الطيبين الطاهرين
يا الله يا ارحم الراحمين
اللهم امين يارب العالمين
اللهم عجل لوليك الفرج صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف والائمة الاطهار عليهم السلام
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-15
17 - مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 22:02
qui dit marrakech dit tourisme dit beaucoup d'étrangers : le tourisme a ses avantages mais a ses inconvénients aussi
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4
18 - عندما يقل الايمان السبت 04 أبريل 2020 - 22:02
لو علم البعض ان لهم رب يرزقهم لبقوا في منازلهم وخافوا على اديتي اخوانهم وامهاتهم لكن هدا حال من قل ايمانهم اللهم انهم عبادك فا انجينا وانجيهم يا رب
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3
19 - من الرباط السبت 04 أبريل 2020 - 22:02
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل هذا كثير أكثر مما يتصور ومما لا ئك فيه أن تفشي هذا الوباء بهذه الوثيرة ليس مرتبط فقط بالإختلاط المباشر مع المصابين لكن هناك معطى آخر لانتقال الفيروس ألا وهو ومما لا شك فيه المبادلات بالنقود المعدنية والورقية فهي أسهل طريقة لنقل العدوى بين الناس في مكان ما
وعليه فإن وزارة المالية مطالبة إلى تسريع وثيرة إخراج عملة إليكترونية إلى حيز الوجود قبل ان ينال هذا الوباء من المواطنين كافة ولايمكننا السكوت على تلاعب هذه الوزارة بأرواح الناس خصوصا وان الصين لم تتمكن من الحد من انتشار الوباء إلا بالذكاء الإصطناعي وبالتطبيقات الذكية عبر الهواتف النقالة وليس عبر تبادل العملات وتصاريح الخروج بواسطة المقدمين او أعوان السلطة الناقلين للعدوى بين الأحياء والأزقة
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8
20 - محمد الحافظ السبت 04 أبريل 2020 - 22:04
لا يسعنا إلا أن نطلب من العلي القدير رفع هذا الوباء علىينا وعلى الانسانية جمعاء. وهنا أود أن نشيد باجراءات السلطة وما تبذله من مجهودات للالتفاف على هذا الوباء. فقط تجدر الاشارة أن تنامي أعداد الاصابات ربما تزداد من قلة اجراءات الردع و المراقبة داخل الاحياء و الدربات بحيث يجازف الكثيرون بالتجمع و التجولق تحت أعمدة الكهرباء دون مراعاة للحجر الصحي ، في حين نرى السلطات نهارا تركز على تحركات السيارات مع العلم أن لا سائق يجرؤ على قيادة سيارته دون رخصة الخروج، مما يفرض تغيير وجهة المراقبة الصارمة داخل الاحياء و الازقة و الدربات.
وفي ذات الموضوع وفي عز انتشار الوباء هذا يجب التفكير جديا في تمديد فترة الحضر الصحي من السادسة صباحا إلى حدود الثانية و النصف بعد الزوال وهي فترة كافية للتبضع و قضاء المارب، طبعا مع تشديد صرامة المراقبة داخل الاحياء...
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7
21 - نوون السبت 04 أبريل 2020 - 22:08
وجلسوووو فديوركم راه الدول الكبرى وكتعاني وحد معاقل على حد اما حنا راه كولشي عااااارف حالة الصبيطارات عندنا كيفاش . اوا تكمشو فديوركم الى بغيتو قبل مايبداو يختارو بين الناس شكون يعيش وشكون يموت كيفما واقع فالدول الاوروبية
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6
22 - احمد السبت 04 أبريل 2020 - 22:09
المشكل الكبير حضر التنقل بين المدن غير مفعل بصرامة الناس مازالت تأتي مثلا من مراكش إلى ورزازات . و المسبب في الحالات الخمس المسجلة بالمدينة بسبب شابين أتيا من مراكش قبل أربعة أيام
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6
23 - طارق السبت 04 أبريل 2020 - 22:13
المشكل هو أن الحجر الصحي غير مطبق بطريقة أنجع.هناك تجمعات في الاسواق ديال الاحياء بشكل كبير بغرض التبضع وهناك فقط من يدعي التبضع غير باش يدور ويتجمع.علاش منطبقوش واحد الفكرة ربما تكون أفضل: كل مقاطعة تكلف مثلا بشاحنة كبيرة دير فيها الخظرة والفواكه وكل ما يحتاجه المواطنين.والبائعين لي كانو كيبيعو فسويقة ديال ديك المقاطعة هوما لي يتكلفو بعملية البيع وتبقا شاحنة كدور فدروبة وتبيع للمواطنين كل واحد يشري حدا دارو .ومن هنا يكون المواطن مبقاش عندو العدر باش يمشي لسويقة وأيضا لبائعين ميضيعوش فخدمتهم والاهم هو منع التجمعات.
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3
24 - محمد السبت 04 أبريل 2020 - 22:19
ماذام لم يتم الرفع من نسبة التحليل بالحجر الصحي غير كافي لحتواء الفيروس .بلجيكا تقوم ب 3000 تحليلة في اليوم و فرنسا تقوم ب 12000 تحليلا في اليوم و ألمانيا ب 70000 تحليلا في اليوم و المغرب لم يتزواج 3000 تحليلا في الشهر اذن الله يجزيكم بخير يجب الرفع من نسبة التحليل مع الزام ما أمكن المواطنين على البقاء في منازلهم .
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-1
25 - khadija السبت 04 أبريل 2020 - 22:19
يا رب ارفع عنا هدا الوباء يا رب
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2
26 - متفائل mat السبت 04 أبريل 2020 - 22:21
لمادا لايتم إعطاء أرقام عدد الفحوصات اليومية؟
في ضل انتشار فايروس كورونا يصلنا فقط أرقام عدد وفيات و المتعافون و حاملو الفيروس والمستبعدون في حين لم يتم أعضاء أرقام عدد الفحوصات اليومية......
اخشا ما اخشاه ان تكون أرقام خجول بهدا الخصوص.
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0
27 - سفيان الهولندي السبت 04 أبريل 2020 - 22:22
عند الخروج من المنزل يجب:
الإبتعاد عن الاشخاص الاخرين ب 1،5 متر مسافة
و ان يلتزم بعدم لمس وجهه مادام هو خارج المنزل وعند العودة الى المنزل يجب غسل اليدين فوراً.
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0
28 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 22:23
بما أن الحظر الصحي كان يوم 20 مارس نتمى من الله تعالى أن تكون هذه الحالات هي بداية نهاية هذا الوباء لا فترة حضانته هي 14 يوما أي يوم 4 أبريل .
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2
29 - المواطن المغربي السبت 04 أبريل 2020 - 22:23
لماذا لا تعطي وزارة الصحة تفاصيل الأرقام التي تخص كل مدينة بالتفصيل، وعدد الاصابات في كل حي بدل تعميم الإصابات على جهة بأكملها؟
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1
30 - مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 22:24
إعرفوا الله في الرخاء يعرفكم في الشدة
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1
31 - دروب حينا السبت 04 أبريل 2020 - 22:25
الحجر الصحي في مراكش أثناء النهار يذكرني بما كانت عليه هذه المدينة في سنوات الثمانيات
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0
32 - زير معايا لحساب السبت 04 أبريل 2020 - 22:28
حسبوا معايا .بعد السادسة مساءا 889 انضافت اليها 23 مراكش اسفي + 5 درعة تافيلالت+ 2 رباط قنيطرة+1دارالبيضاء+1فاس مكناس+3شرق+ 1 طنجة = اكثر من 919 اي 925 . واش مايعرفوش يحسبو
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