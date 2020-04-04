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كُتّاب وآراء
جهة مراكش آسفي تسجل 23 إصابة إضافية بـ"فيروس كورونا"
عرفت جهة مراكش آسفي تسجيل 23 حالة إصابة مؤكدة إضافية بـ"كورونا" وفق إحصائيات وزارة الصحة، بين السادسة والتاسعة من مساء اليوم السبت، لترتفع الحصيلة في هذه المنطقة إلى 163.
وكانت الوزارة قد كشفت، اليوم السبت على الساعة التاسعة ليلا، أن التحاليل المخبرية قد وقفت على وجود 36 حالة إضافية مصابة بـ"كوفيد 19"، وأن المجموع بلغ 919 في مختلف أرجاء البلد.
وتم تسجيل 5 إصابات مؤكدة حديثة في جهة درعة تافيلالت وإصابتين في الرباط سلا القنيطرة، وإصابة واحدة في جهة الدار البيضاء سطات وإصابة أخرى في فاس مكناس.
كما جاءت الإصابات الجديدة متمثلة في 3 ضمن النفوذ الترابي لجهة الشرق، زيادة على إصابة أخرى في جهة طنجة الحسيمة تاونات، وفق البيانات الرسمية المعممة من لدن وزارة الصحة.
ووفق هذه المستجدات فإن عدد الحالات المؤكدة بلغ 248 في جهة الدار البيضاء و171 في جهة الرباط و163 بمراكش آسفي، زيادة على 129 حالة في جهة فاس مكناس.
الحصيلة بلغت 63 حالة بطنجة تطوان الحسيمة و54 في جهة الشرق و41 على مستوى جهة درعة تافيلالت، و26 في جهة بني ملال خنيفرة و19 بجهة سوس ماسة.
أما جهة العيون الساقية الحمراء فإن عدد الحالات الإجمالية بها محددة في 4، مقابل حالة واحدة في جهة كلميم وادي نون، لتبقى جهة الداخلة وادي الذهب بلا إصابات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
بقا في دارك
في خطاب متلفز، ليل الأربعاء، هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بإعطاء أوامر لرجال الشرطة بإطلاق النار على المواطنين الذين لا يحترمون الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
الضرورات تبيح المحضورات
السماح للضرورة القصوة مرة فقط في الأسبوع. الخضرة لن تفسد
الدواء لن ينفد
خلال اسبوع عشر مرات
الله اشافي الجميع واحد الباس
و نرجو من الله عز و جل أن يرفع عنا البلاء و أن يحفظنا و أهلنا و من كان عزيز على قلوبنا من كل شر و سوء.
#عاو_بلادك_خليك_فدارك
يا الله يا ارحم الراحمين
اللهم امين يارب العالمين
اللهم عجل لوليك الفرج صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف والائمة الاطهار عليهم السلام
وعليه فإن وزارة المالية مطالبة إلى تسريع وثيرة إخراج عملة إليكترونية إلى حيز الوجود قبل ان ينال هذا الوباء من المواطنين كافة ولايمكننا السكوت على تلاعب هذه الوزارة بأرواح الناس خصوصا وان الصين لم تتمكن من الحد من انتشار الوباء إلا بالذكاء الإصطناعي وبالتطبيقات الذكية عبر الهواتف النقالة وليس عبر تبادل العملات وتصاريح الخروج بواسطة المقدمين او أعوان السلطة الناقلين للعدوى بين الأحياء والأزقة
وفي ذات الموضوع وفي عز انتشار الوباء هذا يجب التفكير جديا في تمديد فترة الحضر الصحي من السادسة صباحا إلى حدود الثانية و النصف بعد الزوال وهي فترة كافية للتبضع و قضاء المارب، طبعا مع تشديد صرامة المراقبة داخل الاحياء...
في ضل انتشار فايروس كورونا يصلنا فقط أرقام عدد وفيات و المتعافون و حاملو الفيروس والمستبعدون في حين لم يتم أعضاء أرقام عدد الفحوصات اليومية......
اخشا ما اخشاه ان تكون أرقام خجول بهدا الخصوص.
الإبتعاد عن الاشخاص الاخرين ب 1،5 متر مسافة
و ان يلتزم بعدم لمس وجهه مادام هو خارج المنزل وعند العودة الى المنزل يجب غسل اليدين فوراً.