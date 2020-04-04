جهة مراكش آسفي تسجل 23 إصابة إضافية بـ"فيروس كورونا"

هسبريس من الرباط

عرفت جهة مراكش آسفي تسجيل 23 حالة إصابة مؤكدة إضافية بـ"كورونا" وفق إحصائيات وزارة الصحة، بين السادسة والتاسعة من مساء اليوم السبت، لترتفع الحصيلة في هذه المنطقة إلى 163.

وكانت الوزارة قد كشفت، اليوم السبت على الساعة التاسعة ليلا، أن التحاليل المخبرية قد وقفت على وجود 36 حالة إضافية مصابة بـ"كوفيد 19"، وأن المجموع بلغ 919 في مختلف أرجاء البلد.

وتم تسجيل 5 إصابات مؤكدة حديثة في جهة درعة تافيلالت وإصابتين في الرباط سلا القنيطرة، وإصابة واحدة في جهة الدار البيضاء سطات وإصابة أخرى في فاس مكناس.

كما جاءت الإصابات الجديدة متمثلة في 3 ضمن النفوذ الترابي لجهة الشرق، زيادة على إصابة أخرى في جهة طنجة الحسيمة تاونات، وفق البيانات الرسمية المعممة من لدن وزارة الصحة.

ووفق هذه المستجدات فإن عدد الحالات المؤكدة بلغ 248 في جهة الدار البيضاء و171 في جهة الرباط و163 بمراكش آسفي، زيادة على 129 حالة في جهة فاس مكناس.

الحصيلة بلغت 63 حالة بطنجة تطوان الحسيمة و54 في جهة الشرق و41 على مستوى جهة درعة تافيلالت، و26 في جهة بني ملال خنيفرة و19 بجهة سوس ماسة.

أما جهة العيون الساقية الحمراء فإن عدد الحالات الإجمالية بها محددة في 4، مقابل حالة واحدة في جهة كلميم وادي نون، لتبقى جهة الداخلة وادي الذهب بلا إصابات.