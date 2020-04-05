وزارة الصحة: 7 وفيات و41 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 960 حالة

هسبريس من الرباط

أفادت معطيات وزارة الصحة بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 960 حالة، إلى حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، بزيادة 41 حالة.

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد 19"، عند الساعة التاسعة من مساء أمس السبت، قد حصر في 919 عبر كل جهات المملكة.

عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب وصل إلى 69، بزيادة 3 بعد إجراء اختبارين اثنين سلبيين، وعدد الوفيات 66 عقب تسجيل 7 وفيات إضافية.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3532 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.