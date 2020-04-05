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كُتّاب وآراء
هذه خريطة الإصابات الجديدة المؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب
تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في المغرب، بين التاسعة من مساء أمس السبت والثامنة من صباح اليوم الأحد، جاءت 17 منها في جهة الدار البيضاء سطات.
وذكرت بيانات وزارة الصحة، أيضا، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة عرفت، خلال الفترة الزمنية نفسها، تأكيد التحاليل المخبرية إصابة 12 شخصا بفيروس "كوفيد ـ 19".
ووصل مجموع حالات الإصابة المؤكدة، بناء على نتائج إيجابية للتحاليل التي تعلنها وزارة الصحة بإيقاع دوري، إلى 960 حالة بعموم جهات المملكة منذ بداية تفشي الجائحة.
جهة الرباط سلا القنيطرة شهدت رصد 5 حالات جديدة، إضافة إلى 5 إصابات أخرى على مستوى جهة مراكش آسفي وإصابتين اثنتين مؤكدتين في جهة فاس مكناس.
جدير بالذكر أن جهة الدار البيضاء سطات بلغت حصيلة الإصابات بها 265، حتى الآن، و176 في الرباط سلا القنيطرة و168 في مراكش آسفي و131 بجهة فاس مكناس و75 في طنجة تطوان الحسيمة.
كما وصل المجموع إلى 54 في جهة الشرق و41 بدرعة تافيلالت و26 في جهة بني ملال خنيفرة، و19 حالة مؤكدة في سوس ماسة و4 بالعيون الساقية الحمراء و1 في كلميم وادي نون، بينما الداخلة وادي الذهب بلا إصابات.