وفاة أربعيني ترفع حصيلة كورونا بمستشفى تطوان‬

هسبريس من تطوان

سجّل المركز الاستشفائي سانية الرمل بمدينة تطوان حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ما جعل الحصيلة الإجمالية المؤقتة ترتفع إلى 3 حالات وفاة بـ"كوفيد 19" وحالة واحدة تماثلت للشفاء.

وتعود حالة الوفاة الجديدة المسجلة في إقليم تطوان، حسب مصادر هسبريس، إلى شخص أربعيني، كان قد ولج المركز الاستشفائي الإقليمي في حالة حرجة، حيث جرى إخضاعه للتنفس الاصطناعي والعناية المركزة قبل أن يسلم الروح لبارئها.

ضحية الجائحة، وفق مصدر من "مصلحة كوفيد 19" بالمشفى عينه، كان يعاني من ارتفاع الضغط الدموي ويتابع علاج الغدة الدرقية، كما سبق له الخضوع إلى عملية جراحية على الرئتين.