24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/04/2020
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:35
|17:05
|19:55
|21:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- تدخلات الوقاية المدنية لنقل "مصابي كورونا" تلقى إعجاب المغاربة
- المستشفى العسكري ببنسليمان
- منتخبون يحذرون من "كورونا" بميناء سيدي إفني
- ندوات افتراضية تواجه الطوارئ بالتواصل المعرفي
- موجة انتقادات تنهال على منتجي الأفلام المغربية
رصيف الصحافة: المغرب يحتاج ظهور "تحاليل كورونا" في 30 دقيقة (5.00)
- وفاة أول طبيبة بسبب "كوفيد - 19" في المغرب - (193)
- 122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة .. الحصيلة: 883 - (189)
- مغاربة ينتظرون "20 أبريل" ويرقبون أعداد المتعافين من "كورونا" - (112)
- "بيانات فوق القانون" .. مصدر أمني يرد على جماعة العدل والإحسان - (99)
- الملك محمد السادس يصدر عفوا استثنائيا على الآلاف من السجناء - (98)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وفاة أربعيني ترفع حصيلة كورونا بمستشفى تطوان
الأحد 05 أبريل 2020 - 14:15
سجّل المركز الاستشفائي سانية الرمل بمدينة تطوان حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ما جعل الحصيلة الإجمالية المؤقتة ترتفع إلى 3 حالات وفاة بـ"كوفيد 19" وحالة واحدة تماثلت للشفاء.
وتعود حالة الوفاة الجديدة المسجلة في إقليم تطوان، حسب مصادر هسبريس، إلى شخص أربعيني، كان قد ولج المركز الاستشفائي الإقليمي في حالة حرجة، حيث جرى إخضاعه للتنفس الاصطناعي والعناية المركزة قبل أن يسلم الروح لبارئها.
ضحية الجائحة، وفق مصدر من "مصلحة كوفيد 19" بالمشفى عينه، كان يعاني من ارتفاع الضغط الدموي ويتابع علاج الغدة الدرقية، كما سبق له الخضوع إلى عملية جراحية على الرئتين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - مواطن الأحد 05 أبريل 2020 - 14:26
اذا مرت عليك 15 يوما بدون اعراض فانت يقينا غير مصاب بكورونا. لكن كلما خرجت من المنزل فاعد حساب الايام من صفر.
المغزى . لنتحد جميعا و نصبر و نلتزم بالمكوث في المنازل لانه بخروجنا و تجمعاتنا نمدد فترة الحجر الصحي و حالة الطوارئ.
زرب (باش تخرج) تعطل ( في المكوث في البيت).
المغزى . لنتحد جميعا و نصبر و نلتزم بالمكوث في المنازل لانه بخروجنا و تجمعاتنا نمدد فترة الحجر الصحي و حالة الطوارئ.
زرب (باش تخرج) تعطل ( في المكوث في البيت).
2 - تطواني الأحد 05 أبريل 2020 - 14:26
هناك احياء شعبية في تطوان لا تحترم القوانين كما شاهدت في بعض الاحياء ويوجد هنا في حيي الدارمورسيا مكان يجتمع فيه الشباب نهارا وليلا أيضا يجتمعون في مكان حتى الصبح المرجوا من السلطات التكفل بمثل هذا النماذج والعقلية المتحجرة
4 - سؤال الأحد 05 أبريل 2020 - 14:29
عدد الوفيات في تصاعد والنسبة كبيرة جدا هل من تفسير؟؟؟؟؟؟؟؟
5 - محمد الأحد 05 أبريل 2020 - 14:30
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحمه و اغفر به
6 - Ammar الأحد 05 أبريل 2020 - 14:35
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له وألهم ذويه الصبر والسلوان. هذا مثال حي على أن هذا الوباء لا يستثني أحدا. كم من شاب راح ضحية هذه الجائحة. رجاءا الزموا منازلكم وتسلحوا بالصبر حتى لاتفجعوا ذويكم. الخروج في هذه الظروف من غير سبب ملح جريمة في حق الوطن وفي حق الناس و بعض العلماء اعتبر ان الذي ينقل العدوى للآخرين ولو بطريقة غير مباشرة وتسبب في موتهم فهو قاتل. اتقوا الله في أنفسكم و في ذويكم وفي مواطنين هذا البلد .
7 - سعيد الأحد 05 أبريل 2020 - 14:38
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت ، الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة ونحسبهم شهداء عند الله
8 - mounimbelmaza الأحد 05 أبريل 2020 - 14:44
كل نفس ذائقة الموت... تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة و ألهم ذويه الصبر و السلوان ...إنا لله و إنا إليه راجعون ...اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين إنك سميع عليم
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8