فيروس كورونا في المغرب .. 3 وفيات إضافية و961 حالة مؤكدة

هسبريس من الرباط

أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" إلى 961 حالة في المغرب، إلى حدود منتصف نهار اليوم الأحد، بزيادة حالة واحدة في جهة الدار البيضاء سطات.

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد 19"، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، قد حصر في 960 حالة عبر كل الجهات في المملكة.

عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب وصل إلى 70، بزيادة حالة واحدة بعد إجراء اختبارين اثنين سلبيين، وعدد الوفيات 69 عقب مفارقة 3 أشخاص الحياة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3532 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

جدير بالذكر أن جهة الدار البيضاء سطات بلغت حصيلة الإصابات بها 266، حتى الآن، و176 في الرباط سلا القنيطرة و168 في مراكش آسفي و131 بجهة فاس مكناس و75 في طنجة تطوان الحسيمة.

كما وصل المجموع إلى 54 في جهة الشرق و41 بدرعة تافيلالت و26 في جهة بني ملال خنيفرة، و19 حالة مؤكدة في سوس ماسة و4 بالعيون الساقية الحمراء و1 في كلميم وادي نون، بينما الداخلة وادي الذهب بلا إصابات.