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العفو الملكي يشمل مدانين بقانون مكافحة الإرهاب

العفو الملكي يشمل مدانين بقانون مكافحة الإرهاب
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 15:15

أفادت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" بأن العفو الملكي، الصادر اليوم الأحد لفائدة 5654 سجينا، شمل أشخاصا سبقت إدانتهم بقانون مكافحة الإرهاب.

وقالت اللجنة إنها توصلت بمعطيات تفيد بأن "عفو اليوم قد شمل ملف المعتقلين الإسلاميين، لكن إلى حد الساعة لم يتم حصر عددهم، نظرا للإجراءات الصحية المرافقة لمسطرة العفو، إذ يتم نقل جميع المفرج عنهم عبر حافلات لإخضاعهم للفحص الطبي".

وذكر بلاغ سابق لوزارة العدل أنه، في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها الملك محمد السادس رعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل أمير المؤمنين بإصدار عفوه عن 5654 معتقلا.

وأوضحت الوزارة أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم.

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