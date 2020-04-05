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الرئيسية | مجتمع | منظمة الصحة العالمية تربك حسابات العثماني بشأن كمامات كورونا

منظمة الصحة العالمية تربك حسابات العثماني بشأن كمامات كورونا

منظمة الصحة العالمية تربك حسابات العثماني بشأن كمامات كورونا
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 05 أبريل 2020 - 20:10

غيّرت منظمة الصحة العالمية رأيها بشأن استعمال الكمامات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وعادت لتشجع على وضعها، بعدما كانت إلى حدود أول أمس الجمعة تقول إن مَن ينبغي أن يضعها هم المصابون بالفيروس تفاديا لنقل العدوى لغيرهم، ولا داعي أن يستعملها غير المصابين.

التغير الذي طرأ على موقف منظمة الصحة العالمية إزاء استعمال الكمامات من طرف غير الحاملين لفيروس "كورونا" جاء بعد بروز احتمالات بانتقال هذا الفيروس عبر الجو، ما حذا بها إلى اعتبار استعمال الكمامات كأداة للوقاية "ليس في حد ذاته فكرة سيئة"، كما قال مايك رايان، خبير الطوارئ بالمنظمة.

وفيما تسارع عدد من الدول إلى تكثيف عملية إنتاج الكمامات الطبية ورفع وتيرة استيرادها، فإن النقاش حول هذا الموضوع في المغرب خفتَ بشكل كبير منذ قال وزير الصحة قبل شهر، في ندوة مشتركة مع رئيس الحكومة في الرباط، إن المغرب "يتوفر على مخزون اثني عشر مليون كمامة"، ولكنها غير متوفرة في الصيدليات إلى الآن.

وأكد هذا المعطى صاحب صيدلية في حي الرحمة بمدينة سلا يدعى هشام، بقوله إن مشكل عدم توفر الكمامات الواقية مازال قائما، إذ نفد مخزونها من شركات الإنتاج منذ زاد الإقبال على اقتنائها بعد ظهور فيروس "كوفيد-19" في المغرب، وإلى حد الآن مازالت الشركات المصنّعة عاجزة عن تلبية طلبيات الصيدليات.

وقال الصيدلاني الذي تحدث إلى هسبريس: "ليست لدينا كمامات حتى للاستعمال الشخصي لنا نحن الصيادلة. اتصلت مرات بالممونين على أمل الحصول عليها لكنهم لا يتوفرون عليها"، مضيفا: "أنا شخصيا لدي صندوق من الكمامات للاستعمال الشخصي، وهي على وشك النفاد، دون أن تلوح إمكانية لتوفرها في السوق قريبا".

وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن أكد في بداية ظهور فيروس "كورونا" المستجد في المغرب أن ارتداء الكمامة لا يفيد الأشخاص غير المصابين في شيء، داعيا المواطنين غير المصابين إلى عدم ارتدائها، حتى تكون في متناول المرضى بالوفرة المطلوبة.

وكتب العثماني على صفحته في "تويتر": "استعمال الكمامة من قبل المواطن لا يحميه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد"، لكن مراجعة منظمة الصحة العالمية لرأيها بشأن استعمال الكمامات للوقاية من فيروس كورونا لغير المرضى جعل متتبعين يتساءلون حول كيفية تعاطي حكومة العثماني مع هذا المستجد.

وشكّك مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، في توفر اثني عشر مليون كمامة، كما أعلن وزير الصحة، وقال: "إن هذا الكلام يحتاج إلى إثبات، في ظل استمرار عدم توفر الصيدليات عليها".

واعتبر كرين، وهو أيضا طبيب عام، أن توجُّه الحكومة منذ البداية حين قللت من جدوى حمل غير المصابين بفيروس "كورونا" للكمامات "لم يكن قائما على أساس علمي"، موضحا أن أي شخص يمكن أن يكون حاملا لـ"كوفيد-19" دون أن تظهر عليه أعراض طيلة أربعة عشر يوما، وفي هذه المدة يكون قد نقل العدوى إلى أشخاص آخرين دون أن يشعر بذلك.

وأسست الحكومة موقفها من استعمال الكمامات على توجيهات منظمة الصحة العالمية، غير أن كرين يرى أن هذه المنظمة ليست جديرة بالاتباع المطلق، نظرا لعدم دقتها في التعاطي مع فيروس "كورونا"، وتذبذب توقعاتها، وزاد موضحا: "عندما ظهر فيروس "كورونا" أول مرة في مدينة ووهان الصينية، قالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المشكل الصحي له طابع محلي ولن يتجاوز حدود الصين، ليفاجأ العالم بانتشاره السريع على نطاق واسع".

وأبرز كرين أن ما يؤكد فعالية الكمامات هو أن الدولة التي نجحت، إلى حد الآن، في محاصرة فيروس "كورونا"، كالصين وهونكونغ، كانت تفرض على مواطنيها ارتداء الكمامات، وسارت على نهجها دول أخرى ككوريا الجنوبية وسانغفورة، معتبرا أن هذه الدول "هي التي ينبغي الاقتداء بها، لأنها تتعامل مع الوباء العالمي بجدية أكثر من منظمة الصحة العالمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (70)

1 - Jiji الأحد 05 أبريل 2020 - 20:25
Les femmes doivent mettre Anni9ab. Chacun de nous doit la fabriquer à la maison. C’est facile
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-7
2 - مابقاش بزاف الأحد 05 أبريل 2020 - 20:27
را تا واحد مافاهم اش خاص يدار اولا,را كلشي هي تيقدر وتينجم ,وفي الاخير را مابقا قد مافات هي بعدو على الجوقة والزحام
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73
3 - Mounir usa الأحد 05 أبريل 2020 - 20:30
الله يهديكم أنتم ترون الموت بأعينهم. و تريدون بيع و شراء . الفيروس الله هو الحافظ و الإنسان و ما سيكتب له
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-58
4 - عبداللطيف الأحد 05 أبريل 2020 - 20:30
باراكا علينا من مثل هاد الاخبار وخليونا مركزين مع الحجر الصحي ومدى نجاعته حتى تكتمل الرؤيا و الخلاصة بحلول يوم 20ابريل 2020, المهم نتمناو خير لهاد البلاد.
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48
5 - مواطن الأحد 05 أبريل 2020 - 20:30
من نتائج ما بعد كورونا زوال هده المنظمة التي ابانت عن فشلها في تدبير هدا الوباء مند بداياته وارتكاب أخطاء فادحة عند ظهور هدا الفيروس وأسبابها مع أطروحات النظام الصيني
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64
6 - محاسبة الأحد 05 أبريل 2020 - 20:31
يجب محاسبة العتماني على نشره اخبار كاذبة وتحدت في أمور علمية لا علم له بها
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-39
7 - مسمار جحا الأحد 05 أبريل 2020 - 20:31
عندكم تيقو فمنظمة الصحة العالمية هي تابعة للصهيونية العالمية تحاول تشتيت افكار الناس مرة تقول كمامة يستعملها غي مريض و مرة قالت الفيروس ينمو و يتكاثر في الجو الحار.. كل ما أنصحكم به أن تأخذو كل الحذر و ان تلبسو الكمامات عند خروجكم فلا نعلم من منا مريض..
كانوا كيقولو كمامات يلبسوها غي مريض باش امريكا تجمعهم عيقو و فيقو
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79
8 - منظمة أم غير منظمة ...؟ الأحد 05 أبريل 2020 - 20:32
حتى هذه المنظمة تحتاج إلى التعقيم من تحكم شركات الأدوية العالمية وكذا بعض الدول المهيمنة لصالح ومن مخططاتها الخبيثة ...
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53
9 - avis الأحد 05 أبريل 2020 - 20:32
منطقي ،لان من هم ليست لديهم أعراض ممكن ينقلون العدوى
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33
10 - ياسين الأحد 05 أبريل 2020 - 20:32
المغرب كبير بمبادارته الخلاقة وبتحديه التاريخي
على شركات النسيج أن تستغل الفرصة لصناعة الكمامات والمعدات الصحية، والسلام
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32
11 - سعيد شيشاوة الأحد 05 أبريل 2020 - 20:32
رئيس الحكومة ينقل كلاما يملى عليه فقط أما لإجراء احترازي كالكمامة فقد صنع الفرق في هونكونك التي تعيش حياة شبه عادية مع نسبة ضئيلة جدا من الإصابة والعدوى رغم الكثافة السكانية الجد مرتفعة فلماذا لا يأخذ السيد العثماني هذا النمودج أم أن الكمامات غير متوفرة ...!
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39
12 - Hassssssssan الأحد 05 أبريل 2020 - 20:33
السي العثماني مسكين على قد الحال اش بغيتوه يقول راه قال داكشي اللي كانوا تيقولوا اهل الاختصاص مالو كذب، دابا تبدلات الهضرة ماشي مشكل غا يوجد الكمامات ويقول لبسهم هانية
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38
13 - الكمامة تحمي من الفيروس الأحد 05 أبريل 2020 - 20:35
...الفيروس يبقى في الهواء لكنه لا يتطاير يعني بالدارجة ....وقفتي قدام مول حانوت باش تشري وكنتي مريض ونتا تتهضر خرج منك لعاب متطاير حامل فيروس مشيتي بحالك ...جا واحد من موراك ماشي مصاب وقف في نفس لبلاصة لي وقفتي فيها احتمال استنشاقك الفيروس او دخوله الى فمك عبر الكلام كبير جدا داخل ثلاثة ساعات من مغادرة الشخص الاول المصاب.......وهذا هو سبب انتشار الفيروس رغم اجراءات الحجر الصحي في إيطاليا....لكن اليوم اصبح من الواجب على كل من خرج من منزله ان يكون مرتديا القناع ...
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32
14 - ورزازي الأحد 05 أبريل 2020 - 20:36
خير مثال على اهمية الكمانات هي كوريا الجنوبية . تزايد الاصابات ضءيل جدا.
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24
15 - امغار ناريف الأحد 05 أبريل 2020 - 20:36
منظمة الصحة العالمية كانت بين الشك واليقين فيما يطلق عليه فيروس كوزونا هل هو فيروس ام غاز جرتومي فكانت تقول بالسماح لاستعمال الكمامات للمصابين فقط ولكن بعدما تبين لها ان الجرتونة تتواجد في الجو وتيقنت من كون غاز السيرين ينزل الى الارض لا محالة طالبت باستعمال الكمامات مع التزام الناس في بيوتهم لاجتناب الوباء هذا ما جعل الاراء تتضارب بين ان يكون فيروس ام سلاح جرتومي وحدها الدول العظمى تعرف الحقيقة ولربما منظمة الصحة العالمية كذلك اذن الزمو بيوتكم
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6
16 - حفيظ الأحد 05 أبريل 2020 - 20:36
منظمة الصحة تقول هذا الكلام بالنسبة للدول التي لم يعد الوباء تحت سيطرتها لانك لا تعرف منه مريض من غيره، نسأل الله السلامة وسنخرج ان شاء الله من هذه الجائحة دون الحاجة لها
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9
17 - عباس الأحد 05 أبريل 2020 - 20:37
كوبيي كولي
العثماني نقل هاته المعلومات عن الحكومة الفرنسية التي ابانت عن قلة احترافية في إدارة الازمة وفقدت كل مصداقية أمام الشعب الفرنسي
ردة الفعل من الشعب الفرنسي ستكون عنيفة في الانتخابات المقبلة بعد فشل دريع ومجموعة أكاذيب في إدارة أزمة كورونا :
-كذبة الكمامات
-فضيحة الكلوروكين وتضارب المصالح
-الحجر الصحي.....
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4
18 - nouro الأحد 05 أبريل 2020 - 20:38
لماذا لا يتم انتاج الكمامات وتخزينها لان لا ربح فيها فالعالم اليوم لو اراد مقايضة طائرة f16 ب الكمامات لن يجدها.. الربح الهزيل اسقط دولا مصنعة كتيرة في مصيدة الكمامات ختى اصبحت الدول تسرق بعضها البعض...اعتبروا يا اولي الالباب
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12
19 - عصام الأحد 05 أبريل 2020 - 20:38
منظمة الصحة العالمية ومعها أغلب الحكومات في العالم مارست نوعا من الخداع وذلك لحماية الكوادر الصحية أولا ثم بقية الناس ثانيا، بحيث مكّنت الحكومات من توفير المؤونة اللازمة من الكمامات، بملايين الوحدات، ثم انتقلت بعد ذلك لتخبر العالم أن الكمامات ضرورية للوقاية من الفيروس، هي خطة غير أخلاقية، ولكنها ضرورية من وجهة نظر المنظمة والحكومات، وذلك لقطع الطريق أمام المضاربين ومستغلي الأوضاع وأغنياء الكوارث قبل أن تصبح منعدمة حتى لدى الاطباء وكوادر الصحة.
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12
20 - ولد حميدو الأحد 05 أبريل 2020 - 20:38
منظمة الصحة العالمية هي التي قالت في البداية بان فيروس كورونا لا يدعو للقلق و كل مرة تخرج ببيان مخالف عن الاخر
هل العثماني هو من يتحكم في خيطي بيطي لعدد كثير من المغاربة الدين بالنسبة لهم رخصة التنقل هي الخروج في اي وقت
اه نسيت موس الحسانة
اه نمشي نجيب فاخر الشيشة
اه خصني علبة سجاءر
ندير شي دويرة فالسوق

هل هده هي الضروريات
ملي يتضرب بالمزود عاد يحس به
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17
21 - Rach الأحد 05 أبريل 2020 - 20:41
من أهم مشجعات رفع الحجر الصحي توسيع رقع استعمال الكمامات. لا يمكن رفع الحجر الصحي دون توفيرها. وتوفير الكشف السريع لجميع المواطنين. حتى يتم تفادي إعادة سيناريو العدوى
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15
22 - عبدو الأحد 05 أبريل 2020 - 20:41
إن استعمال الكمامات وخصوصا في وضعنا نحن بالمغرب، جد ضروري، لكي لا تنتشر العدوى، لأن المصاب لا يضهر عليه أي علامة خلال المراحل الأولى والبعض من حاملي الفيروس لا يضهر عليه المرض قطعا، زيادة على التشخيص الغير مبكر مع قلتة، أقول في هذه الضروف وفي هذه الحالة، تبقى الوقاية أحسن من العلاج، والوقاية تكمن في إستعمال الكمامات، سواء بالنسبة لحاملي الفيرؤس أو الآخرين، ولنا في كوريا أحسن دليل، حتى فرنسى التي قالت بعدم إشاعة إستعمال الكمامات فب الأول، قد أصبحت تتراجع عن هذا بعد فوات الأوان.
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10
23 - Washington الأحد 05 أبريل 2020 - 20:41
الجواب بسيط يا سادة، المنظمة حتى هي لاعبة ف الفيلم..
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8
24 - نيشان الأحد 05 أبريل 2020 - 20:41
لا نحتاج إلى منظمة الصحة العالمية لفهم أن الجميع ملزم بارتداء الكمامات ..لأننا و بكل بساطة ..لا نعرف من مريض و من لا .
كما لا نحتاج لمن يقول لنا أن الفحص يجب أن يكون بعشرات الآلاف في اليوم ..و حبذا لو أجري الفحص لجميع المغاربة . لكن العين بصيرة و يد التماسيح كانت طويلة .
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11
25 - هداك الله الأحد 05 أبريل 2020 - 20:41
عندك الحق الفقيه. الكمامات ماصلحاش للمواطن اما ضريبة عشرة في المائة عليها هي لي تصلاح، وا تبارك رلله عليك
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4
26 - Khalid الأحد 05 أبريل 2020 - 20:41
منظمة الصحة العالمية فقدت مصداقيتها منذ أن نفت في أوائل مارس أن كورونا جائحة عالمية و ليست مجرد وباء لتقوم بعد أيام قليلة بتغيير رأيها. هذا التخبط كلف آلاف الأرواح من البشر.
الصين و هونغ كونغ و بالذات لا تعير هذه المنظمة الإنتباه و هذا هو سبب نجاحها في التغلب عن المرض و محاصرتها له عن طريق توفير الكمامات لجميع المواطنين و إلزامهم بارتدائها في الأماكن العموميةـ لأنهم يعلمون أن حتى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض العدوى يمكن أن يقوموا بنقل المرض إلى غيرهم.
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5
27 - مغربس الأحد 05 أبريل 2020 - 20:41
أصبحنا نشكك في كل شيء لا في نجاعة الصحة ولاكفاءة الأطباء ونرجو من الله أن يحمي هاته البلاد ملكا وشعبا وينزل رحمته وأن يطهرنا من القوم الفاسدين
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3
28 - Sabrina الأحد 05 أبريل 2020 - 20:41
القاضية واقيلا فيها شي حاجة اخرى ما شي كورونا
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-3
29 - yassine الأحد 05 أبريل 2020 - 20:42
سبق و ان قلت حرب التجارة و المصالح... قد بدأت... الان يجري توجيه سكان العالم الى الكمامات بعدما كان التعقيم والمواد الكحولية الطبية هي السباقة.
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3
30 - ayssar الأحد 05 أبريل 2020 - 20:42
وعباد الله راه الصين الشعبية كتلزلم بوضع القمامات وهي اجبارية في دولة متقدمة علميا حنا ماباغيينش إفهمو بلي ضرورية ويعاقب عليها القانون .
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2
31 - عصام الأحد 05 أبريل 2020 - 20:42
الكمامات ضروريين إذا بغينة نتغلب على هذ الوباء المثال الصيني واضح ممنوع تخرج بلا كمامة و خا تكون من التوب...
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4
32 - مغربي الأحد 05 أبريل 2020 - 20:43
في رأي الشخصي ونظرا للنقص الحاد في توفير الكمامات للجميع فعلى الأقل توفرها الجهات المسؤولة لكل الحالات المخالطة وتلزمهم بارتدائها.
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3
33 - الوقاية الأحد 05 أبريل 2020 - 20:44
الوقاية خير من العلاج.استعمالها افضل من المغامرة بعدم استعمالها.تونس جعلت استعمالها وااااااجب
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3
34 - benjeloun الأحد 05 أبريل 2020 - 20:44
لا نريد كمامات ...نريد العودة الى العمل
لا نريد صياع الوقت في حساب عدد الوفيات
نريد الانتاج والاجتهاد والعمل..مابعد كورونا الامر خطير...
نحن امة العمل عبادة
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-1
35 - مرباح الأحد 05 أبريل 2020 - 20:45
منضمة الصحة العالمية و معها العالم كله لم يستطيع لحد الان ايجاد الكيفية التي ينتقل بها هدا الفيروس
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4
36 - سفير الأحد 05 أبريل 2020 - 20:45
السبب الاول في انتشار الفيروس حول العالم هي نصائح و تطمينات منضمة الصحة العالمية ... من اجل محاصرة الفيروس يجب اجبار جميع المغاربة بارتداء الكمامات ولو الكمامات المصنوعة لدى الخياطين لمن لم يستطيع شرائها من الصيدلية .سبب حصار الفيروس في كوريا و اليابان دون تطبيق الحجر هي تقافة الكمامات . الجميع يرتديها في فصل الشتاء
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3
37 - خدوج خنيفرة عاجل الأحد 05 أبريل 2020 - 20:45
12 مليون كمامة
و استورد أيضا أي المغرب من فرنسا 1،7 مليار أورو من أدوية الكلوركين التي تستعمل ضد الملاريا و التي حذر منها مجموعة من المنظمات حتى الفرنسية

و استورد أيضا تجهيزات طبية من الصين الشعبية و كوريا الجنوبية


صفقات فاقت 2 مليار أورو خلال أسبوع

و كلها غير صالحة بثثا و لن تبدأ في أي دولة في العالم حتى التي صدرتها للمغرب


المال السيب كيعلم السرقة

و بما أن الشعب المغربي المذويخ عبارة عن مختبر التجارب و أداء الديون الخارجية و التجويع

فلننتظر دائما الأسوأ من كل خداع الدولة العميقة
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1
38 - داخ . دوخ الأحد 05 أبريل 2020 - 20:46
12 مليون كمامة ما تقدك حتى 2 ايام
فرنسا كانت عندها 1 مليار كمامة تقاضاو فتلاثة د السيمانات هاهي دابا كتسعاهوم للشينوا
حكومة فاشلة
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2
39 - عبد الله الأحد 05 أبريل 2020 - 20:46
لقد قرأت اليوم خبر على جريدة الألمانية welt مفاده. لقد تم العثور على حالة إنتقال العدوى من إنسان حامل للفيروس إلى كلبه وأنا في المانيا سوف يبدأ بفحص كلاب وقطط حاملي العدوى كدالك. فأرجو اتحاد الحظر . ألله سلم
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1
40 - سفيان الهولندي الأحد 05 أبريل 2020 - 20:47
قال لنا العثماني بأن المغرب يتوفر على 12 مليون كمامة و ينك يا السي العثماني من الكلام الزائد واين المقاولات التي تصنع هذه الكمامة .
وهذا اخر تعليق لي على كورونا عندكم لهذا اليوم تصبحون على خير هسبريس.
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0
41 - رشيد الأحد 05 أبريل 2020 - 20:48
منظمة الصحة العالمية . هي المسؤول عن انتشار الفيروس . هي أول من قالت لا داعي للقلق . هي من قالت لا داعي لمنع التنقل بين الدول .... من يتخذ هذه المنظمة مرجعا فهولا يتعظ من التجربة
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2
42 - خالد الأحد 05 أبريل 2020 - 20:49
السلام عليكم ورحمة الله
انا لذي الثقة التامة ان شاء الله سينجح المغرب في التصدي لهذا الوباء بذون استهلاك الكمامات الواقية.
كيف ذالك ؟!!!!
يمكن لشعب المغربي خاصة والمسلمين عامة ان يستعملون الباس التقليدي
مثلآ كل النساء يلبس النقاب، سيقيهما من الفيروس كورونا ويقيهما من الحر و.... ويزيدهم جمالاً إلى جمالهم
بالنسبة للرجال عليهم بوضع الشال على وجيههم كذالك فيه وقاية لهم وفيه زينة لهم
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2
43 - اللوجيك الأحد 05 أبريل 2020 - 20:49
المشكل هو في اللوجيك ديال العثماني و غيره ممن خرجوا علينا يقول لنا أن الكمامات غير ضرورية إلا للمرضى. و منطقهم الأعوج لا يفهم أن المريض لا يعرف نفسه إن كان مريضا إلا بعد إنقضاء عدة أيام وإذن فأي واحد يمكن أن يكون مصابا محتملا و بالتالي فالجميع عليه أن يضع كمامة.
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2
44 - yassine الأحد 05 أبريل 2020 - 20:49
أنا من الأول متافق مع وضع الكمامات لكولشي متنسناوش المريض حتى تكون فيه خاص الوقاية الناس كاين اللي معارفش واش فيه و للوقاية الكل خاص إعتابر راسو مريض وإحطاط إمكن الحكومة قالت ماشي ضرورية باش تغطي على النقص الكبير اللي كاين فالكمامات الله إرحمنا من عندو
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1
45 - Aourik الأحد 05 أبريل 2020 - 20:49
لقد قلتها في تعليق سابق. يجب على الدولة أن تصدر أمرا لمل مصنع يمكنه أن يصنع هذه المكالمات وكذا وساءل الوقاية الأخرى بالمشروع بانتاجها فورا. لقد بدانا حربا بين الدول للفوز بها من السوق السوداء.
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1
46 - صحراویة مغربیة الأحد 05 أبريل 2020 - 20:50
العثمانی قال عیشو یاتکم طبیعی !!!
العثمانی قال لا داعی لاستعمال الکمامات او لـإقتناٸها !!!
لو کان قال من اول نهار سدو علیکم دیورک و قطعو الرحلات ما کناش وصلنا لهذ المواصل
المهم لا داعی لنبش الماضی حالیا وفرو لنا الکمامات الله یجازیکم و حبسو بنادم فی الدار و ان اقتضی الامر استعمال العنف
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1
47 - مغريبي عاقل الأحد 05 أبريل 2020 - 20:50
العتماني ليس الوحيد فقط الذي قال دلك بل الكل حتي اكبر المؤسسات العلمية في اوربا و امريكا قالت دلك قبل اؤسبوعين .لا نعلق كل شئ عليه لحسابات سياسية ياأخي الان ليس الوقت لذاك .نحتاج الي احسن لتوعية الشعب في هدا الضرف لا لضرب الجهود المبذولة لان.
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2
48 - Bakr الأحد 05 أبريل 2020 - 20:50
Il faut que tout le monde utilise les masques si on veut lutter contre la propagation du coronavirus. Prière d'intervenir et les mettre à la disposition de toutes les pharmacies urgent urgent urgent et très très très urgent
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0
49 - ايت واعش الأحد 05 أبريل 2020 - 20:51
الوباء بعد ان تكتمت الصين بشان كثير من المعلومات الان تشتغل المختبىرات الامريكية ليتم الحصول على معلومات كثيرة بشانه وعلى الحكومة ان تغيير الوصلات الاشهارية المطمئنة الخاصة بالوباء وتقوم بثحديث كثير من المعلومات ..التي استجدت..وتغيير نبرة الوصلات الاشهارية
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50 - Hossam الأحد 05 أبريل 2020 - 20:51
منظمة الصحة العالمية هي أصلا فقدت صلاحيتها ولا يجب بأخد بنصائها. لو بدأ إستعمال الكمامات عند ظهور الفايروس لم يصل العالم إلى هذه الكارثة العظمى. الكمامة كان علينا إستعمالها عند بداية أول حالات في الصين. و لكن تهور الحكومات في أخد القرار الصحيح أدى بإنتصار كويد 19 على العالم. سلبيات هذا الفيروس هو أنه حصد عدة أرواح . أما إجابيات هذا الفيروس هو كشف عورة الدول المتقدمة في مجال الصحة و البحت العلمي. و الخلاصة هي يجب على دول العالم إعطاء أسبقية في مجال الصحة و البحت العلمي. رسالة إلى رئيس الحكومة العثماني يجب عليك أن تعتدر للشعب على ما صرحت به على أن الكمامات لا تقي. و أنا أقول لك الكمامات هي السلاح لحد الآن ضد هذا الوباء الفتاك.
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51 - abdo الأحد 05 أبريل 2020 - 20:52
الفيروس لا ينتقل عبر الهواء نهائيا ولاداعي للخزعبلات منضمة الصحة لا تسمن ولا تغني من جوع هذه المرة
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52 - مواطن بسيط الأحد 05 أبريل 2020 - 20:53
أظن أي إنسان عاقل كان يعلم أن الأقنعة مهمة و ضرورية بغض النظر على توصيات منظمة الصحة العالمية..اللتي وجد فيها السيد رئيس الحكومة ضالتة ليغطي عن الخصاص المهول في الأقنعة. التي بدورها و من وجهة نظري مسيسة كباقي المنظمات
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53 - البعمراني 2 الأحد 05 أبريل 2020 - 20:53
على الجميع استعمالها عند الخروج لقضاء الاغراض ولو كانت من صنع منزلي فهي على القل احسن من لاشيء المهم نغطي فمنا و انفنا و لا نعول على احد لتوفيرها قبل فوات الاوان الله احفض الجميع وافرج علينا هدا الكرب
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54 - طوطو الأحد 05 أبريل 2020 - 20:53
ا مر جاد ماقالت منضمة الصحة..العدوي تنتقل من الجو..وصينيون ادري..فهم يرغمون الشعب لذلك..فذون كمامة بصين السجن...
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55 - عبدالله الأحد 05 أبريل 2020 - 20:54
الاحزاب وامناءها ورءساءها لا يبحثون الا عن الانتخابات فهم مرة مع الرياح الغربية ومرة الشرقية واخرى جنوبية او شمالية . ان ساءلت العثماني الان سيجيب بان الكمامات ضرورية لان منظمة الصحة قالت بان الوباء ينتقل عبر الهواء وكانه ليس بطبيب .
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56 - هادشي لكنت كنقول ديما الأحد 05 أبريل 2020 - 20:54
الكمامات ضرورية رئيس الحكومة بدا شحال هاذي كيطرطر على الكمامات أنها ليس لها علاقة في حماية الشخص من فيروس كورونا و الفيروس ثقيل وكذا وكذا والسفارات ديال الدول في المغرب الناعس كتجمع في الكمامات من الأسواق الوطنية و كذا مواد التعقيم و راه هاذ الحكومة هي سبب إنتشار هذا الوباء منذ السماح لدخول المهاجرين القادمين من بؤر البلاء بدون أخذ عينات منهم للفحص و الإكتفاء فقط بجهاز الحرارة الصيني فالمغرب هو الشعب الوحيد الذي يتجول سكانه بدون كمامات أو حتى معقمات كلشي تم تصديره مع العلم أن بعض الدول توزع الكمامات و المعقمات مجانا على المواطنين خوفا على تفشي هذا الوباء الذي يؤثر على المواطنين و إقتصاد البلد و حنا عندنا آ الشفارة و التجار في المصائب و الكوارث سماسرة كثروا في بيع الكمامات و الدولة كتفرج فيهم راه دولة خصها توزع الكمامات في المنازل بسرعة هذا الأسبوع
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57 - مواطن الأحد 05 أبريل 2020 - 20:55
الصين يعتقل من لا يضع الكمامة. هونكونك و دول أخرى. كيف نعرف المصاب من الجميع. لو تم فرض الكمامات وحالة طوارئ لما وصلنا لهدا العدد. الحكومات لم تفرض الكمامات نظرا لندرتها.
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58 - مقاول الأحد 05 أبريل 2020 - 20:58
شخصيا أشكك في المعلومات التي تدلي بها منظمة الصحة العالمية أو أي هيأة علمية حول الفيروس،صدقوني لازال الغموض والعديد من الخبايا غير مكشوفة حول هذا الفيروس اللعين،حبدا لو تسرع الحكومة في فرض الحجر الصحي العام بالمغرب لمدة 14 يوما مع التزود بالمؤونة من طرف المواطنين مسبقا،وسوف تظهر النتائج بسرعة،إلى حد الساعة الحكومة لم تتخد إجراءات فعالة لمواجهة هذه الجائحة ،فالمنظومة الصحية وهنة جدا و قرارات الحكومة وإجراءاتها تتسم بالإرتجالية.نحن في غنى عن خزعبلات وأكاذيب المنظمة العالمية للصحة.
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59 - التغلب على كرونا في ضرف قصير الأحد 05 أبريل 2020 - 20:58
سلام تام اخواني القراء اينما كنتم أرى صراحة أنه يمكن القضاء على هذا الفيروس بفضل الهاتف الذي بين أيدينا فقط فبواسطة عدسة الكاميرا يمكن وضع برنامج له التعريف الجيني لهذا الفيروس وعمل المسح بواسطة الكاميرا لتبين مكان الجينوم للفيروس على اللسان او الطاولات او الابواب ... وبما أن معظم الناس لهم هواتف خاصة بهم سيهل التعرف على المرضى في ظرف قصير جدا وأصر على إمكانية هذا الفعل بواسطة مبرمجين وأطباء وبما أنني فقط تقني في البرمجة الالكترونية أأكد لكم لو كانت الواسئل متاحة لي والتعاون مع الاطباء أو من يعطي لنا الفايروس وأخد صورة له بالإمكان أن يعمل تطبيق مبرمج على البحث فقط على الشكل او الأحماض المكونة لهذا الفيروس فقد كتبت لكم علبتي الالكترونية اذا كانت إعانة سيسعدني أن تكون الدولة المغربية قد وجدت حلا مبتكرا وسهلا لهذه الجائحة العالمية أو أكون قد أمليت لكم هذه التقنية الممكنة والسهلة جدا.
حفظكم من شر هذا الوباء والسلام عليكم.
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60 - مواطنة مغربية الأحد 05 أبريل 2020 - 20:59
يا عباد الله هاد الفيروس جديد ويتم اكتشافه اول بأول. في الأول قالو الكمامات للمرضى فقط لكن ثبت بعد ذلك ان هناك أناس حاملي الفيروس دون أعراض ويمكن ان ينقلو العدوى لذا تقرر من باب الاحتياط فرضه على الجميع. ومازالت الاكتشافات سارية بخصوص الفيروس الدليل لمً يتم بعد اكتشاف اللقاح.
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61 - متابع الأحد 05 أبريل 2020 - 21:01
منظمة الصحة العالمية بخبرائها و أطبائها هي السبب ما وصل إليه العالم حاليا و لها يد في كل ما يحصل
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62 - العياشي الأحد 05 أبريل 2020 - 21:02
هي اكثر من ضرورية
والا لماذا وقع تهافت على الكمامات منذ الوهلة الاولى؟
ربما منطمة الصحة كانت تخشى هذا التهافت لانها تخشى ان تفقدها المستشفيات لانه لا يمكن التضحية بالطاقم الطبي لان الاشخاص العاديين يكفيهم الحجر
لكن الان ونحن سنخرج الى المتاجر حيث بعض المتاجر تقدمها مجانا قبل الدخول
ما مصيرنا نحن عندما ركوبنا في وسائل النقل او ذهابنا الى المتجر بدونها.
حقيقة يصعب شراء الانواع الجيدة ولكن لا بد من وضع الكمامات كيفما كانت لانها اجبارية في معظم الدول لتفادي العدوى لانها انجع وسيلة الى حد الان في انتظار وجود لقاح
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63 - Dr virologue الأحد 05 أبريل 2020 - 21:02
Il fallait porter des masques des le debut car dans la periode d'incubation quand les symptones n'apparaissent pas encore, la personne atteinte peut contaminer...
اللهم إنا نسألك اللطف في الأقدار
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64 - محمدالزنبري العايل الأحد 05 أبريل 2020 - 21:03
راها علماء الصين الي قالوا لمنظمة الصحة العالمية في بادىء الامر فيروس كورونا لا يبقى في الهواء ولا يتنقل عبر الهواء الى ان اكتشف خبراء امريكيون ان كورونا يجول في غرف المصابين بالمصحات وخرج ايضا عبر الهواء في مداخل تلك الغرف والفيروس يمكن ان يتسرب من العينين ومن الاذنين والانف والفم لذا ينبغي تغطية الراس بالكامل وجمبع الاعضاء مع التعقيم وخصوصا الاطباء والممرضين والمرضات ورجال الامن ويسلزم فرض حجر صحي كامل لانه كل من زار سوقا او ادارة او بنك سيكون فرضية نشر فيروس كورونا عالية لذا البقاء في المنزل جميعا ضرورة وكل فرد اصيب بالفيروس ينبغي فحص عاىلته الموجودة في الاسرة وكل من خالطهم والرفع من الاختبارات باجهزة الاختبار السريعة .
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65 - ههاشم الأحد 05 أبريل 2020 - 21:05
لو كان الفيروس ينتقل في الهواء لصار ملايين الناس مرضى .الملايين في دولة واحدة .بارك من تخربيق علينا راه رسول علمنا ان في هذا المواقف يكون الحظر على كل مدينة ليس فقط الحجر الصحي .بل لا يكون هناك انتقال من مدينة الى مدينة خصوصا المدن التي بها الوباء حتى لا يتفشى المرض. لان الفيروس
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66 - Cool الأحد 05 أبريل 2020 - 21:05
12مليون لاتكفي حتى لأسبوع.... شوفو اسبانيا وفرنسا
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67 - abdelhafid الأحد 05 أبريل 2020 - 21:06
بالله عليكم ناذا نستفيد من هذه المنظمة مثلها مثل منظمة الأمم المتحدة تخدم الدول العظمى اما الدول العربية و الدول الفقيرة لا تهتم بها الله يخلي لينا بلادنا و ملكنا و شعبنا في هذه الأحوال العصبية لم نجد احد سوى ملكنا محمد السادس الله يحفضه لينا هو لي ما سوق لا اقتصاد لا فلوس، و همه الوحيد هو إنقاذ الشعب الله ينصره و يخليه لينا
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68 - التازي الأحد 05 أبريل 2020 - 21:08
في ظل الأزمات تنبثق الإبتكارات. كل واحد منا يجتهد فى ابتكار "كمامة" حسب ما يتوفر عليه في منزله محاولا تقليد الكمامة التي تحترم مقاييس السلامة من عدم تسريب الرذاذ وراحة في التنفس. والله يحد الباس ويحفظ هذا الوطن.
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69 - لينة الأحد 05 أبريل 2020 - 21:08
الكمامة مهمةللجميع هذا ما قلناه منذ البداية.ان كان كما قالوا ان المريض فقط من يلبسها والمرض له فترة حضانة فكيف يعرف المريض أنه مصاب فلنلبس الكمامة ونحم بعضنا البعض.
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70 - مجهول الأحد 05 أبريل 2020 - 21:08
والله لو يصدقونني فيما اقول لأعطيتهم دواء هذا الفيروس دواء كيميائي صيدلي .لكن للاسف العرب يحتقرون أخوانهم ويعظمون الاجانب
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