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كُتّاب وآراء
منظمة الصحة العالمية تربك حسابات العثماني بشأن كمامات كورونا
غيّرت منظمة الصحة العالمية رأيها بشأن استعمال الكمامات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وعادت لتشجع على وضعها، بعدما كانت إلى حدود أول أمس الجمعة تقول إن مَن ينبغي أن يضعها هم المصابون بالفيروس تفاديا لنقل العدوى لغيرهم، ولا داعي أن يستعملها غير المصابين.
التغير الذي طرأ على موقف منظمة الصحة العالمية إزاء استعمال الكمامات من طرف غير الحاملين لفيروس "كورونا" جاء بعد بروز احتمالات بانتقال هذا الفيروس عبر الجو، ما حذا بها إلى اعتبار استعمال الكمامات كأداة للوقاية "ليس في حد ذاته فكرة سيئة"، كما قال مايك رايان، خبير الطوارئ بالمنظمة.
وفيما تسارع عدد من الدول إلى تكثيف عملية إنتاج الكمامات الطبية ورفع وتيرة استيرادها، فإن النقاش حول هذا الموضوع في المغرب خفتَ بشكل كبير منذ قال وزير الصحة قبل شهر، في ندوة مشتركة مع رئيس الحكومة في الرباط، إن المغرب "يتوفر على مخزون اثني عشر مليون كمامة"، ولكنها غير متوفرة في الصيدليات إلى الآن.
وأكد هذا المعطى صاحب صيدلية في حي الرحمة بمدينة سلا يدعى هشام، بقوله إن مشكل عدم توفر الكمامات الواقية مازال قائما، إذ نفد مخزونها من شركات الإنتاج منذ زاد الإقبال على اقتنائها بعد ظهور فيروس "كوفيد-19" في المغرب، وإلى حد الآن مازالت الشركات المصنّعة عاجزة عن تلبية طلبيات الصيدليات.
وقال الصيدلاني الذي تحدث إلى هسبريس: "ليست لدينا كمامات حتى للاستعمال الشخصي لنا نحن الصيادلة. اتصلت مرات بالممونين على أمل الحصول عليها لكنهم لا يتوفرون عليها"، مضيفا: "أنا شخصيا لدي صندوق من الكمامات للاستعمال الشخصي، وهي على وشك النفاد، دون أن تلوح إمكانية لتوفرها في السوق قريبا".
وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن أكد في بداية ظهور فيروس "كورونا" المستجد في المغرب أن ارتداء الكمامة لا يفيد الأشخاص غير المصابين في شيء، داعيا المواطنين غير المصابين إلى عدم ارتدائها، حتى تكون في متناول المرضى بالوفرة المطلوبة.
وكتب العثماني على صفحته في "تويتر": "استعمال الكمامة من قبل المواطن لا يحميه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد"، لكن مراجعة منظمة الصحة العالمية لرأيها بشأن استعمال الكمامات للوقاية من فيروس كورونا لغير المرضى جعل متتبعين يتساءلون حول كيفية تعاطي حكومة العثماني مع هذا المستجد.
وشكّك مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، في توفر اثني عشر مليون كمامة، كما أعلن وزير الصحة، وقال: "إن هذا الكلام يحتاج إلى إثبات، في ظل استمرار عدم توفر الصيدليات عليها".
واعتبر كرين، وهو أيضا طبيب عام، أن توجُّه الحكومة منذ البداية حين قللت من جدوى حمل غير المصابين بفيروس "كورونا" للكمامات "لم يكن قائما على أساس علمي"، موضحا أن أي شخص يمكن أن يكون حاملا لـ"كوفيد-19" دون أن تظهر عليه أعراض طيلة أربعة عشر يوما، وفي هذه المدة يكون قد نقل العدوى إلى أشخاص آخرين دون أن يشعر بذلك.
وأسست الحكومة موقفها من استعمال الكمامات على توجيهات منظمة الصحة العالمية، غير أن كرين يرى أن هذه المنظمة ليست جديرة بالاتباع المطلق، نظرا لعدم دقتها في التعاطي مع فيروس "كورونا"، وتذبذب توقعاتها، وزاد موضحا: "عندما ظهر فيروس "كورونا" أول مرة في مدينة ووهان الصينية، قالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المشكل الصحي له طابع محلي ولن يتجاوز حدود الصين، ليفاجأ العالم بانتشاره السريع على نطاق واسع".
وأبرز كرين أن ما يؤكد فعالية الكمامات هو أن الدولة التي نجحت، إلى حد الآن، في محاصرة فيروس "كورونا"، كالصين وهونكونغ، كانت تفرض على مواطنيها ارتداء الكمامات، وسارت على نهجها دول أخرى ككوريا الجنوبية وسانغفورة، معتبرا أن هذه الدول "هي التي ينبغي الاقتداء بها، لأنها تتعامل مع الوباء العالمي بجدية أكثر من منظمة الصحة العالمية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (70)
كانوا كيقولو كمامات يلبسوها غي مريض باش امريكا تجمعهم عيقو و فيقو
على شركات النسيج أن تستغل الفرصة لصناعة الكمامات والمعدات الصحية، والسلام
العثماني نقل هاته المعلومات عن الحكومة الفرنسية التي ابانت عن قلة احترافية في إدارة الازمة وفقدت كل مصداقية أمام الشعب الفرنسي
ردة الفعل من الشعب الفرنسي ستكون عنيفة في الانتخابات المقبلة بعد فشل دريع ومجموعة أكاذيب في إدارة أزمة كورونا :
-كذبة الكمامات
-فضيحة الكلوروكين وتضارب المصالح
-الحجر الصحي.....
هل العثماني هو من يتحكم في خيطي بيطي لعدد كثير من المغاربة الدين بالنسبة لهم رخصة التنقل هي الخروج في اي وقت
اه نسيت موس الحسانة
اه نمشي نجيب فاخر الشيشة
اه خصني علبة سجاءر
ندير شي دويرة فالسوق
هل هده هي الضروريات
ملي يتضرب بالمزود عاد يحس به
كما لا نحتاج لمن يقول لنا أن الفحص يجب أن يكون بعشرات الآلاف في اليوم ..و حبذا لو أجري الفحص لجميع المغاربة . لكن العين بصيرة و يد التماسيح كانت طويلة .
الصين و هونغ كونغ و بالذات لا تعير هذه المنظمة الإنتباه و هذا هو سبب نجاحها في التغلب عن المرض و محاصرتها له عن طريق توفير الكمامات لجميع المواطنين و إلزامهم بارتدائها في الأماكن العموميةـ لأنهم يعلمون أن حتى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض العدوى يمكن أن يقوموا بنقل المرض إلى غيرهم.
لا نريد صياع الوقت في حساب عدد الوفيات
نريد الانتاج والاجتهاد والعمل..مابعد كورونا الامر خطير...
نحن امة العمل عبادة
و استورد أيضا أي المغرب من فرنسا 1،7 مليار أورو من أدوية الكلوركين التي تستعمل ضد الملاريا و التي حذر منها مجموعة من المنظمات حتى الفرنسية
و استورد أيضا تجهيزات طبية من الصين الشعبية و كوريا الجنوبية
صفقات فاقت 2 مليار أورو خلال أسبوع
و كلها غير صالحة بثثا و لن تبدأ في أي دولة في العالم حتى التي صدرتها للمغرب
المال السيب كيعلم السرقة
و بما أن الشعب المغربي المذويخ عبارة عن مختبر التجارب و أداء الديون الخارجية و التجويع
فلننتظر دائما الأسوأ من كل خداع الدولة العميقة
فرنسا كانت عندها 1 مليار كمامة تقاضاو فتلاثة د السيمانات هاهي دابا كتسعاهوم للشينوا
حكومة فاشلة
وهذا اخر تعليق لي على كورونا عندكم لهذا اليوم تصبحون على خير هسبريس.
انا لذي الثقة التامة ان شاء الله سينجح المغرب في التصدي لهذا الوباء بذون استهلاك الكمامات الواقية.
كيف ذالك ؟!!!!
يمكن لشعب المغربي خاصة والمسلمين عامة ان يستعملون الباس التقليدي
مثلآ كل النساء يلبس النقاب، سيقيهما من الفيروس كورونا ويقيهما من الحر و.... ويزيدهم جمالاً إلى جمالهم
بالنسبة للرجال عليهم بوضع الشال على وجيههم كذالك فيه وقاية لهم وفيه زينة لهم
العثمانی قال لا داعی لاستعمال الکمامات او لـإقتناٸها !!!
لو کان قال من اول نهار سدو علیکم دیورک و قطعو الرحلات ما کناش وصلنا لهذ المواصل
المهم لا داعی لنبش الماضی حالیا وفرو لنا الکمامات الله یجازیکم و حبسو بنادم فی الدار و ان اقتضی الامر استعمال العنف
حفظكم من شر هذا الوباء والسلام عليكم.
والا لماذا وقع تهافت على الكمامات منذ الوهلة الاولى؟
ربما منطمة الصحة كانت تخشى هذا التهافت لانها تخشى ان تفقدها المستشفيات لانه لا يمكن التضحية بالطاقم الطبي لان الاشخاص العاديين يكفيهم الحجر
لكن الان ونحن سنخرج الى المتاجر حيث بعض المتاجر تقدمها مجانا قبل الدخول
ما مصيرنا نحن عندما ركوبنا في وسائل النقل او ذهابنا الى المتجر بدونها.
حقيقة يصعب شراء الانواع الجيدة ولكن لا بد من وضع الكمامات كيفما كانت لانها اجبارية في معظم الدول لتفادي العدوى لانها انجع وسيلة الى حد الان في انتظار وجود لقاح
اللهم إنا نسألك اللطف في الأقدار