24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موجة انتقادات تنهال على منتجي الأفلام المغربية (5.00)

  2. رصيف الصحافة: المغرب يحتاج ظهور "تحاليل كورونا" في 30 دقيقة (5.00)

  3. صندوق كورونا (5.00)

  4. هل تعيد الحكومة فتح مستشفيات الأمراض التنفسية والصدرية المغلقة؟ (5.00)

  5. عُزلة "ذوي التوحد" في المغرب تتضاعف خلال "الحجر الصحي"‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 18:02

أعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 990 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3358 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 69 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 71 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (72)

1 - ببببببببببب الأحد 05 أبريل 2020 - 18:10
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي المعافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Rachid slaoui الأحد 05 أبريل 2020 - 18:11
اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - سعاد الأحد 05 أبريل 2020 - 18:12
يا ربي السلامة أصبح يمشي بالمئات. اللهم أنشر علينا رحمتك من حيت لا ندري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - محمد الأحد 05 أبريل 2020 - 18:12
الله يلطف بنا من هدا الوباء را ه الأمور مزال لا وكمان والله يعانون جميع المصالح الأمنية والطبية على هدا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - hassan الأحد 05 أبريل 2020 - 18:12
كيفاش 56 حالة وفاة ووزارة الصحة قالت بلي كاينة 69 حالة وفاة ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مغربي الأحد 05 أبريل 2020 - 18:13
عندما ترى أشخاصا ينعتون من يرتدي الكمامة ويأخذون احتياطاتهم بالجبناء فاعلم أنه من المستحيل أن تعود المياه إلى مجاريها قبل رمضان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - فاس الأحد 05 أبريل 2020 - 18:13
للاسف خسرنا الرهان الله يلطف بينا و صافي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - أكرم الأحد 05 أبريل 2020 - 18:13
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى، لطفك يا الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - Rehab الأحد 05 أبريل 2020 - 18:13
.

Ce n est pas possible 3358 alors qu à 13h était déjà 3358 cas testés négatif.

Merci de vérifier les données avant de se précipiter pour être les premiers à poster
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - abde الأحد 05 أبريل 2020 - 18:13
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وايضا من واجبها الرفع من نسبة التحاليل الى متى ستضلون تزحفون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - مراد الأحد 05 أبريل 2020 - 18:13
شفتي الزربة اشنو كدير، راكم غالطين فعدد الوفيات وغالطين فعدد الفحوصات المستبعدة وركزو شوية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - عماد المديوني الأحد 05 أبريل 2020 - 18:13
هناك حل واحد و وحيد, هو اجراء تحاليل مخبرية على مدى واسع يشمل اكبر عدد

ممكن من الاشخاص مع تقييد حركة الجميع مثلما فعلت الصين و كوريا الجنوبية.

من غير هادش, اقسم بالله حتا غادي نبقاو واحلين حتا لشهر 8.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - احمد الأحد 05 أبريل 2020 - 18:13
وثيقة الخروج الاستثنائي كان خاص يديرو فيها نهار محدد لكل فرد يخرج مرة فالاسبوع مثلا واحد الفئة تخرج الاثنين و فئة اخرى التلاثاء و هكذا دواليك.. لأن كثير من الاشخاص يخرجون يوميا وخا يجيب ها الملح و مايلتزمش بالحجر و يسبب فالاكتضاض..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - نسبة الوفيات مرتفعة الأحد 05 أبريل 2020 - 18:14
عدد الوفيات = عدد المتعافين. نسبة الوفيات مرتفعة جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - Amine الأحد 05 أبريل 2020 - 18:14
راه اعيبادلله راه قلنها الف مرة راه تحاليل لي كيديرو قليلة بزاف اعتقد ان الاسوء قادم الله الطف ببنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - الواسيني الأحد 05 أبريل 2020 - 18:14
الله يرفع علينا هذا الوباء وصلنا الف ولا باقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - Ingénieur الأحد 05 أبريل 2020 - 18:15
لهيب كورونا يتصاعد كل يوم في السماء ويحذر مما هو آت. صرنا على عتبة 1000. أحدا لم يتكلم عن 11 وفاة أمس و10 اليوم. الوفيات مرتفعة 49%( 69 وفاة و 71 شفاء!!). بعد اسبوعين من الحجر 'الجزئي' مازال كورونا يضرب بقوة، على الوزراء إعطاء الحلول وتحمل المسؤلية. فأي شخص مصاب يمكنه نقل المرض للخضار ومول الحانوت والعكس.إذا استمر الحال هكذا لن نخرج كما كان متوقعا في بداية أبريل او رمضان. ماذا سيأكل اصحاب المهن الحرة مثل الحلاق و النجار والنادل وو.. فليس لديهم CNSS ولا رميد؟ هل الدولة قادرة على دعم المواطنين لشهور؟ لهذا كله يجب منع العمل في جميع القطاعات لمدة 14 يوم وعدم الخروج 24h/24, لماذا نتبع اوروبا فيما تفعله؟ أمريكا فشلت وتقول نفسي نفسي.لماذا لا يكون المغرب أول بلد يخرج من الكارثة بصرامة. يجب تعميم المعسكرات الصحية بعيدا عن التلوث و البحر الذي تزيد المرضى مرضا واختناقا وإعطاؤهم أغذية طبيعية عوض المعلبات..يجب البحث في مصل المعافين لعلاج المرضى لأن فيه مضادات أجسام كورونا..يجب الدعاء والتضامن و اخراج الزكاة والتصدق لعلها تكون سببا في رحمة الله بنا..حتى التلفاز ليس فيها خطبة الجمعة ولا قرآن!!!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - ابو صفوان الأحد 05 أبريل 2020 - 18:15
ربما مؤشر على تمديد حالة الطوارئ ،الله يحد الباس شدو ديوركم الله يهديكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - Marra الأحد 05 أبريل 2020 - 18:15
مفهمتش آش باقي كيتسناو ميديرو حجر صحي عام راه نص المغرب الكثير باقي خدام وناس باقي خارجين داخلين عادي يتفشى الفيروس داخل الأسر خاص كولشي يكلس لارض شدو ديوركوم الله يرحم الوالدين راه حتى واحد ماغادي يموت بجوع استوعبو خطورة الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - ازيلالي الأحد 05 أبريل 2020 - 18:15
نسال الله تعالى أن يحفظنا جميعا من هذا الوباء .صبرا صبرا فالفرج قريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - عبد اللطيف الأحد 05 أبريل 2020 - 18:15
على وزارة الصحة ان توافينا بالعدد الحقيقي السلبي اليومي و ليس منذ بداية التحاليل حتى نتمكن من معرفة كم من تحليل تم اجراؤه في اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - حسن المغربي الأحد 05 أبريل 2020 - 18:15
المرجو التأكد من المعطيات المتعلقة بالوفيات. تقرير سابق:عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب وصل إلى 69، بزيادة 3 بعد إجراء اختبارين اثنين سلبيين، وعدد الوفيات 66 عقب تسجيل 7 وفيات إضافية. وفي هذا المقال نرجع إلى عدد 56 وفاة.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - IRT الأحد 05 أبريل 2020 - 18:15
Les gens de l'ENCG VONT MOURIR!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - اختلافات في التسيير الأحد 05 أبريل 2020 - 18:15
السؤال المطروح هل تدبير الحكومة لما بعد الحجر ناجع - وجهة نظري انها تحتاج إلى تقليص الحركة داخل المدن وكذلك اعتماد مبدأ العمل عن بعد والا ما جدوى الانترنت ما دام مجموعة من الموظفين في قطاعات بعينها يسيرها أشخاص لا يحرصون على الاحتياط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - سعاد الرباطية الأحد 05 أبريل 2020 - 18:15
الله يحد الباس ويشوف من حالنا يارب.. ولكن كفاش 56 حالة وفاة.. تم التصريح ب 69 وفاة على ما أعتقد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - يوسف الدراز الأحد 05 أبريل 2020 - 18:15
المرجوا الحيطة والحذر،الناس لي تيخرجو ولادكم أوالديكم أمانة في رقبتكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - كمال الأحد 05 أبريل 2020 - 18:16
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البقاء في البيوت تم البقاء في البيوت .اللي غايضطر ايخرج إتقدا ايجيب تقضية ديال 15 يوم أو عالأقل ديال 10 ايام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - Carpe diem الأحد 05 أبريل 2020 - 18:16
Bonsoir,
Pensez à rectifier le nombre de décès qui est de l'ordre de 69 et non pas 56
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - فتيحة الأحد 05 أبريل 2020 - 18:16
اللهم انا نسألك ان ترفع عنا هذا الوباء وعن جميع المسلمين.اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام.اكثروا من الاستغفار يا اخوتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - Abdo الأحد 05 أبريل 2020 - 18:16
نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء الذي حل بالعالم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب اليك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - مواطن الأحد 05 أبريل 2020 - 18:17
باعتقادي يجب ان تكون التدابير الاحترازية أكثر صرامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - ناصح الأحد 05 أبريل 2020 - 18:17
من الضروري اقفال أسواق الخضر والفواكه نهائيا،والاقتصار خلال 15 يوما المقبلة على الباعة المتجولين،وبالخصوص على البقال القريب من المنزل (القطنيات،المعلبات...)،واخذ ما يلزم خلال النصف الشهر المقبل،وعدم الخروج مطلقا الا للضرورة القصوى كالمرض،حفظنا الله وحفظكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - عادل القنيطري الأحد 05 أبريل 2020 - 18:17
نسأل الله أن يمن بشفائه عليكم وعلى جميع المرضى وأن يرفع عنا البلاء والوباء عن بلدنا وبلاد المسلمين والمسلمات والعالم إنك على كل شئ قدير يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - Ahmed ben lebsir الأحد 05 أبريل 2020 - 18:17
للاسف هناك اناس لايزالون يستهزؤون او لا يولون اهمية لاولادهم وعائلتهم وصحتهم لاسباب ما يتجول ويخرج ويباشر الجلوس والاجتماع مع اصدقائهم او ان هناك اناس يخرجون لكن لايقمون بالوقاية التامة حفاضا على صحتهم اولا واولاده واهله وابويه لابد الانسان ان يضحي من اجل ابويه واولاده حتى لايجدهم غدا في عداب وموت ارجوكم اخواني اهتموا باهلكم واولادكم وابويكم حافضوا عليهم لان الحياة ليس اللعب والمال لابد من تضحية للحفاض على بيوتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - Abdelkarim الأحد 05 أبريل 2020 - 18:17
الحجر الصحي أمامكم و كورونا خلفكم لا مفر لكم سوى الدعاء و الإستغفار مع هاد الشعب ميصلاحلو والوووو ظريبة الجهل و الأمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - مغربية الأحد 05 أبريل 2020 - 18:17
الله يلطف بينا راه بنادم باقي ما باغيش يحشم وكلشي خارج وكلشي في السوق وكلشي عند الحانوت وكلشي مجمع في راس الدرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - Moha الأحد 05 أبريل 2020 - 18:18
J'arrive plus à comprendre. Depuis hier on a largement dépassé les 900 cas confirmés porteurs du virus Covid19.
Aujourd'hui on a testé positif 107 et on parle toujours de 990 cas confirmés.
Sincèrement c'est ambigu.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - الفاسي الأحد 05 أبريل 2020 - 18:18
يجب على الدولة فرض حالة الطوارئ لا خروج ولا دخول وغلق جميع الأسواق والمحلات وتوقيف جميع الشركات وقيام السلطات بتوزيع وتعقيم المواد الضرورية للمعيشة اليومية والدواء على السكان بصفة عامة وقيام شركات الإتصال بتوزيع الأنترنيت والمكالمات مجانا على الشعب المغربي طوال فترة الحجر الصحي وهذا أقل شئ مقابل أن يظل الشعب المغربي في بيته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - شيماء الأحد 05 أبريل 2020 - 18:18
للأسف مرة اخرى لايذكورون المدن انا من الصويرة ولا أعرف عدد المصابين في مدينتي وهدا يجعل الكتير لايهتم نتمنى أن يذكرو الحالات حسب كل مدينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - Younes الأحد 05 أبريل 2020 - 18:18
هذه الإحصائياتلا تبشر بخير مع ازدياد حالات الإصابة يوما بعد بوم لله الأمر من قبل و من بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - صديق الجميع الأحد 05 أبريل 2020 - 18:18
ظهر لي الجهل وغياب الوعي، هما اللي غا يصيدونا في المغرب، والله أعلم.
اللهم خفف ما نزل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - moroccan الأحد 05 أبريل 2020 - 18:18
عيب و عار أن نجري لحد الٱن ماتجريه دولة واحدة قريبة منا يوميآآا من الفحوصات لكشف الوباء ... أين الفحوصات السريعة التي تحدثم عنها ؟!! ألا ترونا أن هذه الفحوصات السريعة هي التي ستعطينا العدد الحقيقي للمصابين ومن تم محاصرة الوباء ؟!! ألا ترونا أن أرقامكم غامضة عوض إعطاء معطيات دقيقة و مفصلة لأماكن الداء بل لما لا وضع خريطة جوجل لأماكن الإصابات المكتشفة ؟!!... عوض الإشارة للجهات ... بشكل عام. متى ستصح الكمامات إجبارية لكل شخص سيخرج من منزله ... ؟!! الكلام طويل جدا ... لنا الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - Simomo الأحد 05 أبريل 2020 - 18:18
200 تحليلة فيها 107 مصاب. يعني النصف بالنصف
واااا وزارة الصحة للمرجو العمل المزيد ثم المزيد من التحاليل، وفتح مركز في كل جهة من جهات المملكة.
قبل ان يفوت الاوان ونجد نصف الشعب المغربي مصاب.
راه الى شدات فالمغرب بحال شدات العافية فالتبن.
إلزموا بيوتكم. والله حتى تموتو غي بجوع فالمستشفيات.
اللهم ارفع البلاء عاجلا غير ٱجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - الهلالي الأحد 05 أبريل 2020 - 18:18
السلام عليكم . رجاءا التزموا بالاجراءات لان هاته الفترة حرجة نوعا ما نزيدوا نصبرو شوية وداءما الصبر مفتاح الفرج . وتفاءلوا خيرا وانشاء الله قريب تفتح المساجد ونزوروا احبابنا ونرجعو احسن ملي كنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - عبد السلام الأحد 05 أبريل 2020 - 18:18
اللهم انا نسألك اللطف ورفع البلاء ودفع الوباء. ونسألك ان تشفي كل المرضى وترحم الموتى. اميين يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - قبل فوات الاوان الأحد 05 أبريل 2020 - 18:19
لمادا لم تستعمل بعد اجهزة الفحص السريع المستوردة من كوربا الجنوبية ، ولمادا التعتيم عنها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - Nani الأحد 05 أبريل 2020 - 18:19
Le control des véhicules par la police est une bonne chose mais il faut aussi contrôler les piétons et les vélomoteurs
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - حماد الأحد 05 أبريل 2020 - 18:19
راجع العدد 56 من فضلك ليس هذا ما قاله مدير الاوبىة. العدد يااخي هو 69 على ما اظن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - mohamed الأحد 05 أبريل 2020 - 18:19
نسألكم بالله ونناشدكم ونناشد المسؤلين في هذ البلد أن يبادرو و يسارعو في الحث على تطبيق الحجر الصحي لم نلاحظ إلا اللزيادة في عدد المصابين والسبب الرئسي هو عدم الأخد بالجد في التعامل مع الأمر اللامبالات من البعظ و قلت الحزم من السلطات المعنية مباشرتا نخاف أن يصبح الوظع كارتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - مهتم الأحد 05 أبريل 2020 - 18:20
يجب اخد الحيطة والحذر
كفانا مخالطات بين الناس
احترموا التباعد الاجتماعي
استعملها وسائل النظافة
كفانا من ايداءنا البعض للبعض
تابعوا وسائل الإجراءات الضرورية
ابقوا في داركم
الله يرحم والديكم
خلونا نتمنى نصلو الجمعة والتراويح في رمضان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - واحد من المغرب الأحد 05 أبريل 2020 - 18:20
هادشي بدا تيخلع. و الناس مبغاوش يفهمو راه ماشي غير ندخلو لديورنا مع 6 راه غادي نحبسو المرض. راه خاص نردو البال ملي نخرجو و نطبقو التعليمات باش منجيبوش معنا المرض للدار.الله يحد الباس و صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - مهاجر الأحد 05 أبريل 2020 - 18:20
الف اصابه العدد في تزايد اخواني واخواتي ابقاو في ديوركم راه اوروبا وغلبهم المرض وافين مشيتوا الذباب الكتروني ديال اخنوش فينكم دابا كنتم تغردون 24/24 ازدهار وا اغراس اغراس مع اخنوش المغرب يتقدم .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - ادريس الأحد 05 أبريل 2020 - 18:20
الحالات المستبعدة صباحا كانت 3565 و في المساء اصبحت 3358 ماهذا التناقض شيء ما تخفيه الوزارة اللهم احفظ البلاد والعباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - نجي الأحد 05 أبريل 2020 - 18:21
واا عباد الله 160 تحليلة ف 24 ساعة ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
واش من نيتهم ؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - hakim الأحد 05 أبريل 2020 - 18:21
عدد المتماثلين للشفاء يسير ببطئ رغم التصريح بنسبة مئوية عالية من الحالات الايجابية البسيطة
اللهم انا نسالك التغلب على الوضع
الشفاء للمصابين والرحمة للموتى وان يجعلهم الله من الشهداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - ايطاليا الأحد 05 أبريل 2020 - 18:21
ادا انتشر الفيروس في المغرب الى الف اصابة في كل يوم فان الوضع سيكون كارثة جدا لان البنية التحتية الطبية ضعيفة جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - مجرد راي الأحد 05 أبريل 2020 - 18:21
ال ايمكن متلا حقن المرضى بكوفيد بفيروس اكتر قوتا منه و اللذي يعرف العلم لقاحا له اتعالج المناعة الاتنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - عبد الله الأحد 05 أبريل 2020 - 18:22
لا مبرر لإرتفاع عدد الوفايات. عدد الحالات يحتم على القطاع الصحي ضبط المرض من خلال العناية و التشخيص الآنيين. لم نتعدى بعد 1000 حالة ونسجل كل هذه الوفايات، نسبة مرتفعة جدا على الأقل مقارنة بالدول العربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - Tazi الأحد 05 أبريل 2020 - 18:22
متمنيات متجددة بالصحة والعافية لجميع الأحبة والأصدقاء ونتضرع إلى المولى أن يرفع البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - abdo الأحد 05 أبريل 2020 - 18:22
اللهم ارفع عنا الوباء وقنا شر الداء اما بالنسبة للاشخاص اللذين يغادرون المنازل بدون ضرورة فيجب متابعتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - لنتحذ جميعا الأحد 05 أبريل 2020 - 18:22
دولة لم تستطع حتى تدبير ورقة التنقل الإستثنائية لا ندري كيف ستدبر أزمة كورونا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - رشيد الأحد 05 أبريل 2020 - 18:23
خطورة كرونا فيروس الشديدة تكمن في عدم استطاعتك رؤيته بالعين المجردة.
و يمكن أن يكون في كل مكان و في كل زمان...
و لكن ان تحاربه و تحطاط منه سهل جدا..
تجنب الاختلاط و الاقتراب من كل الناس أقل من متر واحد..
تجنب لمس اي شيء دون تعقيم..
تجنب لمس وجهك كل حين..
أن تغسل يديك كل حين بالماء الصابون..
هدا إن كنت لا تبالي بحياتك فعليك احترام حياة الآخرين..
و شكرا جزيلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - Contrex الأحد 05 أبريل 2020 - 18:23
اللهم الطف بنا يا لطيف،وارفع مقتك و غضبك عنا يا ربنا.اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا الله.
أرجوا من الجميع التزام البيوت .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - soumia الأحد 05 أبريل 2020 - 18:23
نسال الله السلامة. الله يفعل بينا خير. الزموا بيوتكم الله يخليكوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - شنبو الأحد 05 أبريل 2020 - 18:23
لابد من توسيع الاختبارات لتصل على الأقل 2000
تحليلة في اليوم إن أردنم احتواء الفايروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - مواطنة مغربية الأحد 05 أبريل 2020 - 18:23
عدد الوفيات يتصاعد انا لله وانا اليه راجعون لدرجة ان مسؤول وزارة الصحة اصبح يعطي عددهم كأي رقم دون اتباعه ب "تغمدهم الله برحمته".
اللهم اصرف عنا الوباء، ونقول لأشخاص الذين يرفضونً الالتزام "حسبنا الله ونعمً الوكيل".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - oussama الأحد 05 أبريل 2020 - 18:23
الناس باقيين كا يتجمعو باقيين المتاجر فيهم الزحام يا عباد الله راه لي ما كايفكرش فراسو يفكر فولادو فعائلتو جيرانو ويتخايل الألم ديال المرض راه عشرين يوم ماشفت الزنقة الصبر مفتاح الفرج قضيو بالقليل صومو راه الأجر مضاعف هاد الأيام ونيت ينقص الاستهلاك والحاجة للخروج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - اسماعيل الأحد 05 أبريل 2020 - 18:24
اللهم ارفع هذا الوباء واحفض جميع المسلمين يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - خالد الأحد 05 أبريل 2020 - 18:24
تصحيح المعطيات من فضلكم فيما يخص الحالات المستبعدة اكثر من 3532 و عدد المتوفون 69 حالة رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته
اللهم احفظ بلدنا من هذا الوباء وارفعه عنا ومن بقاع العالم عاجلا غير اجلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - مغربي وطني الأحد 05 أبريل 2020 - 18:24
والو ماكين لا حجر لا والو كلشي خارج، بنادم مجمع فالزنقة، المخازنية والبوليس ماتايبانوش و الى بانو حتال 18h00. و خلصنا نشوفو الاردن الشقيقة كيف خدامين مهابطين الجيش و استراتيجية العزل فالمستوى العالي ويعزلون الاحياء... و اليوم عند هم 22 حالة والمجموع 345. ونتمنى من الله ان يحمي هذا البلد .والسلام عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
71 - alae الأحد 05 أبريل 2020 - 18:24
الله يهدينا و يهز علينا هاد البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
72 - Dokali الأحد 05 أبريل 2020 - 18:24
يا رب لطفك والله لا ينفعنا إلا الدعاء و فرض حظر التجوال و الطوارئ العامة سياسة الليونة لا تنفع حت كما يقال جنس كموني سامحوني ولكن هذا الواقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 72 | عرض: 1 - 72

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.