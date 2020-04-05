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كُتّاب وآراء
المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 990 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3358 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 69 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 71 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (72)
Ce n est pas possible 3358 alors qu à 13h était déjà 3358 cas testés négatif.
Merci de vérifier les données avant de se précipiter pour être les premiers à poster
ممكن من الاشخاص مع تقييد حركة الجميع مثلما فعلت الصين و كوريا الجنوبية.
من غير هادش, اقسم بالله حتا غادي نبقاو واحلين حتا لشهر 8.
Pensez à rectifier le nombre de décès qui est de l'ordre de 69 et non pas 56
Aujourd'hui on a testé positif 107 et on parle toujours de 990 cas confirmés.
Sincèrement c'est ambigu.
اللهم خفف ما نزل.
واااا وزارة الصحة للمرجو العمل المزيد ثم المزيد من التحاليل، وفتح مركز في كل جهة من جهات المملكة.
قبل ان يفوت الاوان ونجد نصف الشعب المغربي مصاب.
راه الى شدات فالمغرب بحال شدات العافية فالتبن.
إلزموا بيوتكم. والله حتى تموتو غي بجوع فالمستشفيات.
اللهم ارفع البلاء عاجلا غير ٱجل
كفانا مخالطات بين الناس
احترموا التباعد الاجتماعي
استعملها وسائل النظافة
كفانا من ايداءنا البعض للبعض
تابعوا وسائل الإجراءات الضرورية
ابقوا في داركم
الله يرحم والديكم
خلونا نتمنى نصلو الجمعة والتراويح في رمضان
واش من نيتهم ؟!!
اللهم انا نسالك التغلب على الوضع
الشفاء للمصابين والرحمة للموتى وان يجعلهم الله من الشهداء
و يمكن أن يكون في كل مكان و في كل زمان...
و لكن ان تحاربه و تحطاط منه سهل جدا..
تجنب الاختلاط و الاقتراب من كل الناس أقل من متر واحد..
تجنب لمس اي شيء دون تعقيم..
تجنب لمس وجهك كل حين..
أن تغسل يديك كل حين بالماء الصابون..
هدا إن كنت لا تبالي بحياتك فعليك احترام حياة الآخرين..
و شكرا جزيلا.
أرجوا من الجميع التزام البيوت .
تحليلة في اليوم إن أردنم احتواء الفايروس
اللهم اصرف عنا الوباء، ونقول لأشخاص الذين يرفضونً الالتزام "حسبنا الله ونعمً الوكيل".
اللهم احفظ بلدنا من هذا الوباء وارفعه عنا ومن بقاع العالم عاجلا غير اجلا