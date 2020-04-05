الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021

هسبريس من الرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة عن تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة بين السادسة والساعة التاسعة مساء الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1021 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3827 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 70 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 76 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.