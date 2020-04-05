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كُتّاب وآراء
الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021
كشفت معطيات وزارة الصحة عن تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة بين السادسة والساعة التاسعة مساء الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1021 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3827 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 70 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 76 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
نزيدكم علاش منبداوش نصومو هاد الايام اجر واقتصاد وصحة
صار لازم علينا علينا تشديد الإجراءات أكتر وأكتر
راه الأمور متتبشرش بالخير
نجاح كوريا الجنوبية يكمن في الفحص اليومي المجاني الرهيب حيث يتم فحص ما يزيد عن 20 آلاف حالة في اليوم من خلال المراكز المتنقلة والمستشفيات. المحور الثاني هو نظم المراقبة التكنولوجية التي كانت السبب في نجاح كوريا الجنوبية في السيطرة على فيروس كوفيد 19 باستخدام تكنولوجيا المراقبة ولاسيما التتبع في استخدام بطاقات البنوك ورصد استخدامات الهاتف النقال.فمن خلال تتبع البطاقات البنكية ومعرفة العملية المصرفية للفرد يمكن تحديد رصد تحركات صاحب البطاقة على الخريطة، كما أن نفس التقنية تستخدم في تتبع الهواتف النقالة.
مثال بسيط من بين مئات الأمثلة : أنت تتجول قرب منزلك يصلك انذار عبر الهاتف أن أشخاصا مصابين أو كان لديهم أعراض حمى مروا من هذا الطريق أو دخلوا هذا المتجر من المستحسن المرور من الطريق كذا..
اننا فب الأفق المجهول قبل الكارثة،أرجوكم الصلاة و الدعاء فليس لنا لا حول و لا قوة الا بالله.
الصيام تلات أيام البيض 13,14,15 و الدعاء.
حجر صحي فاشل بسبب تصرفات بعض المواطنين الصبيانية ولا مسؤولة
#الله يلطف بينا
نريد غرامات ماليه لكل من خالف القانون
وفيقو المغاربه قبل متشوفو جثث في شواريع مكاينش لي يقد حتا يدفنهم
وعباد الله وعيقوووو راكم غتخرجو على ريوسكم شوفو في وجه في واليديكم
من خرج بدون كمامة انه ينشر المرض ولو كان غير مصاب
كونوا سبب خير و لا تكونوا سبب بلاء
اللهم احفظ خلقك
ويستمر الغموض !
إلى متى ... ؟!
السبب هو التأخر في الكشف الذي لا يقومون به الا عندما يصل المريض الى مراحى متقدمة جدا.
بالله عليكم فكرو جيدا في الامر نعلم ان امكانيات المغرب محدودة لكن الكشف المبكر مع تتبع المرضى سيجنبنا اكتضاض عدد المصابين على غرف الانعاش ويقلل ايضا من الوفيات.
وأخيرا انتما تعرفو حنا هدرتنا زايدة ناقصة عندكم.
السبب هو التأخر في الكشف الذي لا يقومون به الا عندما يصل المريض الى مراحى متقدمة جدا.
بالله عليكم فكرو جيدا في الامر نعلم ان امكانيات المغرب محدودة لكن الكشف المبكر مع تتبع المرضى سيجنبنا اكتضاض عدد المصابين على غرف الانعاش ويقلل ايضا من الوفيات.
وأخيرا انتما تعرفو حنا هدرتنا زايدة ناقصة عندكم.
هذ العدو لي بغا يحتل العالم ومنو المغرب
الحمد لله المغرب على قد امكانياتو دار مجهودو ودار واحد الخط امامي لي هو الاطباء وعمال النظافة والسلطة وحتى الصحافة
وكيف كنعرفو الحرب فيها فصائل اخرى من الجنود لنقل الامدادات والاخبار على مدار الساعة
وهذه النقطة لي بغيت نوصلها لي تفشل فيها الدفاعات ديال اي دولة ضد الغزو هي الجوسسة
شكون هما الجواسيس لي عندنا فلبلاد هما ذوك الناس لي كيخرجو بدون سبب ضروري وكينشرو المرض بين الناس فهذ الحالة مهما كانت الامكانيات لي موفراها الدولة فهذ الحرب فهي خاسرة ضد هذا الغزو بسبب الجواسيس
اخي المواطن اختي المواطنة عفاكم متكونوش جواسيس
واستسمح على هذا الوصف
لهذا لا تراهنوا أن يثم رفع الحجز الصحي هذا الشهر ترجوا أن ينتهي في نصف الشهر المقبل إذا لم تنفجر قنبلة كورونا بسبب تحدي البعض اجراءات الحجز الصحي
وهو ما قاد حتى اسد باب دارو فهاد الازمة
محمد من بروكسيل