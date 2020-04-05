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الرئيسية | مجتمع | الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021

الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021

الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 21:10

كشفت معطيات وزارة الصحة عن تسجيل 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة بين السادسة والساعة التاسعة مساء الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1021 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3827 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 70 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 76 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - كبور بناني سميرسي الأحد 05 أبريل 2020 - 21:17
سننتصر ان شاء الله لا تخافو ولا تحزنو
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96
2 - fatima الأحد 05 أبريل 2020 - 21:18
ياربي نسالك اللطف الله يعز علينا هد الوباء وتحمي بلادنا
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44
3 - Samira الأحد 05 أبريل 2020 - 21:18
يا ربي السلامة ياك ما غادي يطرا لينا كيف الطاليا ن؟
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-17
4 - saad الأحد 05 أبريل 2020 - 21:18
هالعار المغاربة نصبرو غي شويا تلوقت ونبقاو فالدار والله حتا نصليو التراويح ان شاء الله اما التهور غادي يدينا العافية غادي تقولو منعندناش مناكلو كولنا بحال بحال خوكم عايش غي بالركة الله يلطف
نزيدكم علاش منبداوش نصومو هاد الايام اجر واقتصاد وصحة
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68
5 - hanane الأحد 05 أبريل 2020 - 21:18
يا ربي يا الله الله يلطف بينا
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33
6 - كمال أنصار الأحد 05 أبريل 2020 - 21:19
الله يحد الباس
صار لازم علينا علينا تشديد الإجراءات أكتر وأكتر
راه الأمور متتبشرش بالخير
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12
7 - Imad-Seoul-Korea الأحد 05 أبريل 2020 - 21:19
أنا مواطن مغربي أحمل الجنسية الكورية وأعيش في سيول منذ 16 سنة. من خلال تجربتي المتواضعة, بينما الغرب و الولايات المتحدة الأمريكية في تخبط  ممكن الجزم بأن التجربة الآسياوية(الصين, اليابان, كوريا, تايوان و سنغفورة) هي أفضل من حاربت الفيروس.
نجاح كوريا الجنوبية يكمن في الفحص اليومي المجاني الرهيب حيث يتم فحص ما يزيد عن 20 آلاف حالة في اليوم من خلال المراكز المتنقلة والمستشفيات. المحور الثاني هو نظم المراقبة التكنولوجية التي كانت السبب في نجاح كوريا الجنوبية في السيطرة على فيروس كوفيد 19 باستخدام تكنولوجيا المراقبة ولاسيما التتبع في استخدام بطاقات البنوك ورصد استخدامات الهاتف النقال.فمن خلال تتبع البطاقات البنكية ومعرفة العملية المصرفية للفرد يمكن تحديد رصد تحركات صاحب البطاقة على الخريطة، كما أن نفس التقنية تستخدم في تتبع الهواتف النقالة.
مثال بسيط من بين مئات الأمثلة : أنت تتجول قرب منزلك يصلك انذار عبر الهاتف أن أشخاصا مصابين أو كان لديهم أعراض حمى  مروا من هذا الطريق أو دخلوا هذا المتجر من المستحسن المرور من الطريق كذا..
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53
8 - Fouad 2020 الأحد 05 أبريل 2020 - 21:19
الحمد لله لى كل حال اسبوع ذروة الوباء لطفك يا رب
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13
9 - الحريزي الأحد 05 أبريل 2020 - 21:20
فرض الحجر الشامل أصبح مطلب ضروري لكبح جماح الوباء..
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16
10 - سعيد الأحد 05 أبريل 2020 - 21:20
الوباء الفتاك في ارتفاع سريع نسأل الله السلامة والعافية التزموا بيوتكم واستعينوا بذكر الله لا محالة سندخل في المرحلة التالثة فمزيدا من الحيطة والحذر
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11
11 - جميعة من أكادير الأحد 05 أبريل 2020 - 21:20
الله يحد لباس و صافي و نتمناو من ناس يشدو ديورهم و مايخرجوج غير للضرورة القصوى و الله يلطف بنا ياربي و يرفع علينا هاذ الوباء و نفرحو برمضان فالمساجد إن شاء الله تعالى
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16
12 - Amine ait mlik الأحد 05 أبريل 2020 - 21:20
جزاكم الله خيراا.شكرااا.لكل.من.يعمل.في.هسبريس.و.اتقدم.الى.الامام.انشاء.الله
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4
13 - Rachid الأحد 05 أبريل 2020 - 21:20
اللهم الطف بنا يارب اللهم ارفع عنا هدا البلاء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
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10
14 - مصطفى أبويحيى الأحد 05 أبريل 2020 - 21:21
عدد الإصابات يتزايد، وكذلك عدد الحالات المتماثلة للشفاء في تسابق مع عدد الوفيات. نتمنى الشفاء العاجل لأكثر عدد حتى يتسنى للمصابين الجدد إيجاد سرير إستشفائي. والله غالب
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10
15 - zineb الأحد 05 أبريل 2020 - 21:21
نسير في خطى المجهول كما وقع لدول أوربا
اننا فب الأفق المجهول قبل الكارثة،أرجوكم الصلاة و الدعاء فليس لنا لا حول و لا قوة الا بالله.
الصيام تلات أيام البيض 13,14,15 و الدعاء.
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5
16 - nabil missaoui الأحد 05 أبريل 2020 - 21:21
هادشي كيخلع
حجر صحي فاشل بسبب تصرفات بعض المواطنين الصبيانية ولا مسؤولة
#الله يلطف بينا
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9
17 - روار الأحد 05 أبريل 2020 - 21:22
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي المعافي
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18 - tarik الأحد 05 أبريل 2020 - 21:22
االلهم احفظ هذا البلد وجميعة بلادي
المسلمين
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0
19 - خالد.ف الأحد 05 أبريل 2020 - 21:22
إنه تحدي القرن الذي لم يسبق له مثيل ! رغم المجهودات الجبارة مازال هذا العدو يسير بخطى ثابتة ! لقد ٱن الأوان للتضرع للخالق ** ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون **
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5
20 - Imane الأحد 05 أبريل 2020 - 21:22
قلبي يبكي كلما ازدادت الحالات.يارب يارب يارب يارب باركا علينا يارب تعبنا مرضنا كل مشاعر الرعب و القلق و الخوف و الحزن نعيشها.يارب نتوسل اليك و اما الملأ يارب اسجد إليك طامعة في رحمتك .باركا علينا لم اعد استحمل
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9
21 - ملاحظ الأحد 05 أبريل 2020 - 21:23
وثيقة الخروج الاستثنائي كان خاص يديرو فيها نهار محدد لكل فرد يخرج مرة فالاسبوع مثلا واحد الفئة تخرج الاثنين و فئة اخرى التلاثاء و هكذا دواليك.. لأن كثير من الاشخاص يخرجون يوميا وخا يجيب ها الملح و مايلتزمش بالحجر و يسبب فالاكتضاض..
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11
22 - Mustapha الأحد 05 أبريل 2020 - 21:23
مفهمت شي وحدين كيشوفو الارقام ترتفع ومع ذلك مشادينش الارض
نريد غرامات ماليه لكل من خالف القانون
وفيقو المغاربه قبل متشوفو جثث في شواريع مكاينش لي يقد حتا يدفنهم
وعباد الله وعيقوووو راكم غتخرجو على ريوسكم شوفو في وجه في واليديكم
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5
23 - Aziz1 الأحد 05 أبريل 2020 - 21:23
ادا لم يلتزم الجميع بالكممات و الحجر الصحي فانظروا المزيد من الاصابات
من خرج بدون كمامة انه ينشر المرض ولو كان غير مصاب
كونوا سبب خير و لا تكونوا سبب بلاء
اللهم احفظ خلقك
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6
24 - عماد الأحد 05 أبريل 2020 - 21:23
اللهم ارحم أمواتك واشف المرضى
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3
25 - moroccan الأحد 05 أبريل 2020 - 21:24
و تستمر الجملة السحرية " وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل و وطنية ومسؤولية."

ويستمر الغموض !
إلى متى ... ؟!
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26 - مصطفى الأحد 05 أبريل 2020 - 21:24
نسأل الله السلامة والعافية حفظ الله المغرب
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27 - Racha الأحد 05 أبريل 2020 - 21:24
اللهم ارفع عنا البلاء و الداء
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28 - احمد الأحد 05 أبريل 2020 - 21:24
من المفيد جدا نشر خريطة يومية لبؤر الوباء ليعرفها الجميع، ومحاصرة وإغلاق تام لهاته البؤر حتى لاينتشر الفيروس، وكذاك سحب رخص التنقل من كل من يسكن داخل البؤر، ومع الوقت ستصغر هاته البؤر رويدا رويدا إلى أن تندثر.
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29 - cccc الأحد 05 أبريل 2020 - 21:25
لا حول ولا قوة الا بالله. والله اكثر ما يحزنني هو عدد المتوفين الذين حرم احبتهم من توديعهم و الصلاة عليهم. رحمة الله عليهم
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30 - OUSSAMA الأحد 05 أبريل 2020 - 21:25
الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه بقدر ما نفرح لمغادرة المتعافين من جاىحة كورونا للمستشفيات بقدر ما القلب يحزن و العين تدمع لأشخاص غادروا هده الدنيا بدون نظرة وداع من أهلهم و أحباىهم فاللهم إرحمهم و إغفر لهم و تجاوز عنهم و هون عليهم عند السؤال و أرزق أهلهم الصبر و السلوان و عوضهم محبة مفقوديهم صبرا اللهم إنا لا نسألك رب القضاء لكن نسألك اللطف فيه أمين
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31 - عدد الوفيات الأحد 05 أبريل 2020 - 21:26
كيف يعقل عدد الوفيات تقريبا. 9%
السبب هو التأخر في الكشف الذي لا يقومون به الا عندما يصل المريض الى مراحى متقدمة جدا.
بالله عليكم فكرو جيدا في الامر نعلم ان امكانيات المغرب محدودة لكن الكشف المبكر مع تتبع المرضى سيجنبنا اكتضاض عدد المصابين على غرف الانعاش ويقلل ايضا من الوفيات.
وأخيرا انتما تعرفو حنا هدرتنا زايدة ناقصة عندكم.
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32 - ريهام الأحد 05 أبريل 2020 - 21:26
اللهم إن كانت ذنوبنا قد منعتنا من الصلاة في بيتك فإننا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك واللهم ردنا إليك رداً جميلاً واصرف عنا وعن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين كل وباء وكل داء وكل مرض يارب العالمين
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33 - عدد الوفيات الأحد 05 أبريل 2020 - 21:26
كيف يعقل عدد الوفيات تقريبا. 9%
السبب هو التأخر في الكشف الذي لا يقومون به الا عندما يصل المريض الى مراحى متقدمة جدا.
بالله عليكم فكرو جيدا في الامر نعلم ان امكانيات المغرب محدودة لكن الكشف المبكر مع تتبع المرضى سيجنبنا اكتضاض عدد المصابين على غرف الانعاش ويقلل ايضا من الوفيات.
وأخيرا انتما تعرفو حنا هدرتنا زايدة ناقصة عندكم.
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34 - لينة الأحد 05 أبريل 2020 - 21:26
يجب ارتداء الكمامات المرض له فترة حضانة فكيف يعرف المريض أنه مصاب لنحم بعضنا البعض بالكمامة.لؤس من الضروري الحصول على كمامة طبية لصنعها بأنفسنا الأمر بسيط جدا. الله يعافينا.
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35 - مناضل الأحد 05 أبريل 2020 - 21:26
والقادم أسوأ. انتظروا وسترون...
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36 - فوزي الأحد 05 أبريل 2020 - 21:26
السلام عليكم المغرب وكباقي الدول راه فحرب ضد واحد العدو لي هو كرونا
هذ العدو لي بغا يحتل العالم ومنو المغرب

الحمد لله المغرب على قد امكانياتو دار مجهودو ودار واحد الخط امامي لي هو الاطباء وعمال النظافة والسلطة وحتى الصحافة
وكيف كنعرفو الحرب فيها فصائل اخرى من الجنود لنقل الامدادات والاخبار على مدار الساعة
وهذه النقطة لي بغيت نوصلها لي تفشل فيها الدفاعات ديال اي دولة ضد الغزو هي الجوسسة
شكون هما الجواسيس لي عندنا فلبلاد هما ذوك الناس لي كيخرجو بدون سبب ضروري وكينشرو المرض بين الناس فهذ الحالة مهما كانت الامكانيات لي موفراها الدولة فهذ الحرب فهي خاسرة ضد هذا الغزو بسبب الجواسيس
اخي المواطن اختي المواطنة عفاكم متكونوش جواسيس
واستسمح على هذا الوصف
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37 - الوطني الحر الأحد 05 أبريل 2020 - 21:26
الى مشينا على هاد الوثيرة أكيد سنصل الى رقم 10 ألف المذكور في بادية تفشي الوباء خلال نهاية الشهر

لهذا لا تراهنوا أن يثم رفع الحجز الصحي هذا الشهر ترجوا أن ينتهي في نصف الشهر المقبل إذا لم تنفجر قنبلة كورونا بسبب تحدي البعض اجراءات الحجز الصحي
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38 - يوسف الأحد 05 أبريل 2020 - 21:26
هناك من يقول ان المغرب تأخر في غلق المدن والمطارات وووو...
وهو ما قاد حتى اسد باب دارو فهاد الازمة
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39 - محمد الأحد 05 أبريل 2020 - 21:26
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض .
محمد من بروكسيل
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40 - الحل الوحيد الأحد 05 أبريل 2020 - 21:27
لحد من إنتشار الوباء يجب تطبيق الحجز الصحي يكون صارم. ويجب إجبارية إستعمال الكمامات على جميع المواطنين الدين يخرجون من بيوتهم وبعد دالك سينخفض العدد ويتوقف.الوباء بإدن الله.
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41 - ز. عثمان الأحد 05 أبريل 2020 - 21:27
هذا ما قلته قبل قليل. المرجوا عقد الندوة الصحفية لوزارة الصحة الساعة 12 ظهرا حتى يكون العدد اجمالي ماشي شوية مع الساعة 18 تبلغون عن 990 حالة وبعدها بساعتين تقولون 1020 .فانتم تزيدون في هولنا. را المرض بعنيه. و فين التدابير و شراء لوازم الفحوصات و المعدات بالآلاف ؟اظن ان الامور اصبحت تفلت من ايديكم و ارواحنا تقليد في عنقكم فانتم من تفتون و تقررون. فكما المنتخب الوطني لكرة القدم تقولون نحن جاهزون و سوف نحصل على الكأس و سوف منعرف شنو و كثرة الاشهار و ساندوا و كلنا وراء الاسود و الاموال المصروفة و في الاخير النكسة للشعب ولا يهم. اما الان فالحال مختلف كليا فهذه ارواح العباد و الفالطة بالكبوط. ياااااا رب الرجا فيك وحدك قادر على كل شيء. كن فيكن. اللهم ارحم امواتنا واشفي مرضانا واحفظ بلدنا و ملكنا. امين
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