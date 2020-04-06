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كُتّاب وآراء
"قادمون وقادرون" تثمن العفو عن آلاف المعتقلين
أعلنت حركة "قادمون وقادرون-مغرب المستقبل" تثمينَها مبادرة العفو الملكي عن 5645 سجينا، معتبرة ذلك "خطوة إيجابية للتخفيف من معاناة آلاف السجناء وعائلاتهم، والتفاتة سامية تندرج في سياق تصفية الأجواء الوطنية العامة، وتعزيز ودعم سبل الانفراج الوطني العام".
كما أكدت الحركة، في بلاغ لها، دعمَها كل المبادرات، "التي اتخذتها الدولة المغربية للوقاية من انتشار الفيروس في هذه الوضعية العصيبة التي تمر منها بلادنا".
وختمت الحركة بلاغها، بتهنئة جميع المفرج عنهم وعائلاتهم، مشيدة بجهود كل المؤسسات والمسؤولين عن صحة وأمن وسلامة المواطنات والمواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
أما بالنسبة لقادمون فلا تفرحوا كثيرا إنما العلم لله.