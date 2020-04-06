إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع بـ92 .. الحصيلة: 1113 حالة مؤكدة

هسبريس من الرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة عن تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ خلال الفترة بين التاسعة من مساء أمس الأحد والثامنة من صباح اليوم.

بذلك تصل حصيلة الإصابات بالجائحة في المغرب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة اليوم الاثنين، إلى 1113 حالة مثبتة بالتحاليل المختبرية، بينما كانت 1021 حالة أمس الأحد.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3954 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 71 حالة، ومعها غابت حالات الشفاء الجديدة ليثبت مجموع المتعافين من "كوفيد 19" في 76 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.