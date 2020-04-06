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الرئيسية | مجتمع | إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع بـ92 .. الحصيلة: 1113 حالة مؤكدة

إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع بـ92 .. الحصيلة: 1113 حالة مؤكدة

إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع بـ92 .. الحصيلة: 1113 حالة مؤكدة
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:20

كشفت معطيات وزارة الصحة عن تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ خلال الفترة بين التاسعة من مساء أمس الأحد والثامنة من صباح اليوم.

بذلك تصل حصيلة الإصابات بالجائحة في المغرب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة اليوم الاثنين، إلى 1113 حالة مثبتة بالتحاليل المختبرية، بينما كانت 1021 حالة أمس الأحد.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3954 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 71 حالة، ومعها غابت حالات الشفاء الجديدة ليثبت مجموع المتعافين من "كوفيد 19" في 76 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - أسامة الحظار الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:28
غير الله يحفظنا أوصافي هدشي ولا كيغلع
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17
2 - كبور بناني سميرسي الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:30
يعني 123 حالة في ظرف 12 ساعة فقط من السادسة مساء امس للان. ورغم ذلك متفائلين بغذ أفضل
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25
3 - med الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:31
للاسف خسرنا الرهان نضرا لبعض الجبناء اللدين لا يعيرون اي اهتمام لهدا الوباء نم وجهة نظري يجب انزال الجيش للشارع وفرض حضر شامل لمدة اسبوع 24/24 ساعة الدبانة مادورش
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42
4 - كاتب الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:31
يا الهي الىى أين نسير....
اللهم الطف بنا
اذا لم تلزموا بيوتكم فستقضون الصيف كله في الحجر الصحي.
ابقوا في منازلكم عافاكم.
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15
5 - Ahmed الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:31
الله يلطف بينا
عفاكم عطونا الحالات بالمدن
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8
6 - Simo الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:32
نسأل الله السلامة ارجوكم التزمو بالبيوت
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9
7 - hayat الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:32
الله المستعان. الارتفاع يقفز بسرعة تكاد تمتد الى الالاف. هذا نتيجة الاشخاص المعاندين (راسهم قاصح) الذين لم يلتزموا بالمكوث في المنازل و الحقوا العدوى بانفسهم و بذويهم و بجيرانهم و بحومتهم و بمدينتهم....وهلم جرا.
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22
8 - مصطفى الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:33
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو بأن عنا و أرفع عنا هذا الوباء إنك على كل شيئ قدير
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17
9 - yass الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:33
الصراحة الحجر الصحي العام فاشل ...يجب أن يشدد هدا الحجر بالعنف على الجميع...الشوارع مكتظة بالناس خصوصا الاسواق والمدن القديمة ....الناس مراض فعقولهم وليس لديهم حس المسؤولية بكل صراحة مجتمع حيواني للاسف ..حنا تليق لينا غي الديكتاتورية هادي هي الصراحة
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32
10 - Saloua الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:34
الله أكبر. هادشي غادي وكيزيد. اللهم بعد عنا البلاء و البلاء
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12
11 - مصطفى الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:34
اناشد جميع المغاربةان يلتزمو بتوصيات الوزارة الوصية قبل فوات الأوان كما يقول المثل البكى من وراء الميت خسارة
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10
12 - نصيحة: بقا فدارك الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:35
ياربي تلطف بينا هادشي كتر وبدا يقرب الحل لي كاين من بعد القدرة الالهية هي بقا فدارك تنجي نفسك وتنجي اهلك وحبابك وصحابك وݣاع لي عزيز عليك.. دير بالراي هادشي مابقاش فيه الضحك هادشي ولا يخلع بصح
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8
13 - نور الدين الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:35
هادشي ولا كايخلع الله بسترنا او صافي
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3
14 - خالد الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:35
حتى واحد معارفش في العالم واش هاد وباء غدي يبدا يزيد ولا ينقص الله يدير شي تاويل الخير قضية غادية وكتزيد نتمى نكونوا في مراحل ذروة
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6
15 - نور الدين الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:35
هادشي ولا كايخلع الله بسترنا او صافي
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6
16 - Asmae الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:37
المرجو من وزارة الصحة ان تعطي بيانات مفصلة لكل مدينة وليس الجهات وحبذا حتى الأحياء لتفاديها واخد الحيطة والحذر.
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7
17 - hakim الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:37
اصبح الوضع مقلقا ،تجاوزنا الف من الاصابات وحالات الشفاء تكاد لا تزيد
والتفشي بداء يسري داخل الاسر اللهم عجل برفع الداء
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5
18 - jamal الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:37
الأمر جد عادي. و هناك الكثير من الحالات. يجب الرفع من عدد الإختبارات، و اخضاع جميع المخالطين لإختبارات الكشف على الفيروس. حتى تتبين حقيقة الحالة الوبائية في البلاد. و انقاذ ارواح المواطنين. لأن التكفل بالمصابين قبل تفاقم حالتهم و نشرهم العدوى بين اقاربهم
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10
19 - Moha de TATA الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:37
صار لازم علينا علينا تشديد الإجراءات أكتر وأكتر
اللهم الطف بنا يارب اللهم ارفع عنا هدا البلاء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
اللهم ارحم أمواتك واشف المرضى*
نسأل الله السلامة والعافية حفظ الله المغرب
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4
20 - هشام الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:38
يجب تطبيق الصرامة في تفعيل الحجر المنزلي خصوصا الأحياء الشعبية والا ستكون النتيجة كارثية لاقدر الله
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8
21 - الحريزي الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:39
المعطيات لا تبشر بالخير في ظل الإستهتار وغياب روح المسؤولية والإلتزام من طرف شريحة معينة..
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9
22 - طنجاوي الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:41
ملي وصلنا ل 100 حالة في بضع ساعات فالأمر في بالغ الخطورة
لكن عندما كنت أذهب للتسوق مثلا , وأرى حالة الأسواق خاصة الشعبية أو المحلات التجارية المستهترة
فكانت مسألة وقت حتى تصبح الأسواق بؤرا للفيروس و لا استبعد ان هذا العدد سيتضاعف طالما الاستهتار استمر , خاصة أن المستهتر يدخل معه الملتزم في هذه الكارثة و كأن يساهم في القتل و الانتشار
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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5
23 - mstn الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:41
حصيلة مؤلمة ومؤشر خطير .والاخطر منه الراقصون على الجراح في زمن كورونا 2mوالمغربية القناتين اللتين تنشران البرامج الزاءفة . هذا اخطر من الدين ينشرون الاخبار الزاءفة .. هاتين القناتين . تساهمان في تزييف وعي المجتمع ككل وتحاربان حس المواطنة . مع سبق الاصرار فهما اولى بالتوقيف . اين ريس الحكومة . اين المسؤولون
اليس منكم رجل رشيد ..الله غالب
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9
24 - عبد من عباد الله الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:41
السلآم عليكم اخواني الكرام. سؤال؟أين الذين يتوسلون باصحاب الأضرحة .مثل بويا عمار.سيدي الغليمي سيدي الزوين مولاي بوعزة بوعبيد الشرقي لالا عيشة البحرية وأصحاب الزوايا الشركية التي يشرك فيها بالله هلآ استجابت لكم قبوركم في كشف وباء كرونا وهاذه المحنة ؟ اجيبو
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5
25 - كمال ابو ريان صامت الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:43
يارب ان تحد هذا الوباء يا ارحم الراحمين.في القريب العاجل.
وان تجعل بلدنا مطمئنا معافا من كل مرض وسوء،وكل بقاع العالم يا رب العباد والكون والسموات.
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
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5
26 - متتبع الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:43
اذا مرت عليك 15 يوما بدون اعراض. فانت يقينا غير مصاب بكورونا. ولكن كلما خرجت من المنزل اعد حساب الايام من الصفر. ومع تهورك يعيد الشعب تمديد فترة حجره.
اتقوا الله والتزموا بيوتكم
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12
27 - amazigh amkran الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:43
je pense que les gens infectés et non testés, enfermés dans leur maisons infectent leur famille
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5
28 - Adil الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:44
للأسف الأرقام بدأت ترتفع لأن البعض لم يحترم الحجر الصحي و في الأحياء الشعبية الحياة شبه عادية.
المرجو الإلتزام بالحجر الصحي لأنه أسبوع حاسم و إلا سوف تكون كارثة و تمديد حالة الطوارئ و هذا لا نتمناه.
وخلاصة القول اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين،واحفظ بلادنا.
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3
29 - موآطن خارج الوطن الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:46
الحالات يضهرون في الليل ويختفون في النهار لهدا الحجر الصحي فقط في الليل والنهار انت حر الله يحفظ إخواننا من هذا الوباء
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4
30 - عائشة الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:46
بالصحة والراحة شعب خصو العصا باش يفهم راه ماتلوموش الدولة على قلة المستشفيات راه الجهل اللي فينا حتى داكشي اللي كاين ما ستاهلوش جلسو فديوركم الله يرحم الوالدين
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0
31 - latifa الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:47
اللهم ان نسألك العفو و العافية يارب ارحمنا برحمتك الواسعة و فرج عنا يارب
من فضلكم الزموا بيوتكم و حتى اللي حس باعراض المرض يتصل بالمسؤولين منجلسوش حتى لاخر لحظة
بزاف من هادوا اللي ماتوا مؤخرا ماكيتصلوش بالمستشفى حتى كتفاقم الحالة ديالهم
واحد السيد ديالنا مات اول امس مشكوك فإنه مصاب بكرونا لم يلجأ إلى الطبيب الا في آخر لحظة كان فات الاوان خصوصا انه شيخ
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4
32 - الله يحد الباس الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:48
على الشعب أن يلتزم بقواعد الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية،و على الدولة كذلك أن تراعي الضروف الاجتماعية للفئات الفقيرة و المعوزة، كي لا نفر من ويل الوباء و نقع في كارثة المجاعة،دخل الشعب في الحجر الصحي فعلى الدولة أن تراجع أوراقها في مواجهة الكورونا و ما بعد الكورونا بخارطة طريق استباقية لتجنب الانهيار و الفتنة لا قدر الله،و ذلك بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب لكي يتحمل الكل مسؤوليته الأخلاقية و الإدارية و القانونية سواء كان مسؤولاً رسمياً أو مواطناً مسؤولاً له حقوق و عليه واجبات وطنية، في سبيل الله و الوطن و الشعب، و لا يعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون،و نحن في مفترق الطرق،هل بيننا رجل رشيد محترم؟ السلام ختام.
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1
33 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:49
اعتقد باننا مقبلون على عاصفة كبيرة . رغم مجهودات الحكومة الا انها ارتكبت اكبر خطا فادح ستدفع ثمنه لاحقا هو قلة التحاليل المخبرية واش اعباد الله من 2مارس الا الان يالاه دارت 3954 . واش اعباد الله جامعا ليا الملايير من الصندوق وغاديين كتعطيو الدعم وتفكروا فشيحوايج ماشي وقتهوم هادا . واش جمعتوا الملايير وسيرو جيبو اجهزة الفحص السريعة كيما دارت جنوب افريقيا .
اراه الى مشينا حتا فقدنا السيطرة راه صافي الله ارحمنا كورونا من جهة والمجاعة من جهة ثانية ، الا تعرف الحكومة ان اكثر من 60 %من المغاربة غير اجراء خدامين في القطاع الخاص ويقتاتون على اجرهم اليومي . الا تعرف الحكومة ان 35 % من الساكنة ليس لديها ضمان اجتماعي ولن يستفيدو من الدعم .
لا حولا وصافي ولكن مايبقاش فينا الحال هادي هي افريقيا ستكون اكبر ضحية ، بجب علينا تقبل المصير كيفما كان . فالرحمة ستكون بيد الله .
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11
34 - ملاحظ الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:51
يجب أن ينخرط الجميع في اجرائات الحجر الصحي. للإشارة هناك إدارات لازالت تلزم موضفيها بالحضور دون الحاجة الى ذلك. و تستمر في العمل بالمراسلات الورقية. رغم تأكيد الوزارة المعنية على ضرورة التقليص من استعمالها و اعتماد المراسلات الرقمية. شريحة كبيرة من الموضفين معرضون للخطر و هم بذلك يعرضون أسرهم لمخاطر الفيروس. لم يطرأ اي تغيير على وثيرة عملهم رغم عدم الحاجة إليهم. من يوقف هذه المهزلة???????.
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35 - وطني جدا الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:51
الله يخليكم يجب اتخاذ تدابير صارمة في حق الذين لا يريدون الالتزام ب هته الشروط والا سنقع في ما لا تحمد عقباه
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36 - مغربي عالق في كوريا الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:51
من الطبيعي ان يرتفع عدد الاصابات في هذة الايام القادمة لان الفيروس في ذروة نشاطه، و الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية شبه صارمة و ليست بمستوى منحى الانتشار الفيروس، نطالب الحكومة باجراءات اكثر صرامة و ايضا المزيد و المزيد من التحاليل لتصل 5000 تحليلة يوميا فالكشف المبكر للفيروس يقلل من عدد الوفيات و نرجو من الوزارة الوصية توفير تفاصيل ادق عن الحالات المعلنة فهل هي من المخالطين المراقبين من طرف الوزارة ام هم حالات عشوائية؟؟
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2
37 - ز. عثمان الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:51
لاحول ولا قوة إلا بالله. لقد قلتها و ساقولها لقد اصبحتم تفزعوننا بهذه الاخبار على الريق. المرجوا الافصاح عن العدد الاجمالي للمصابين كل يوم الساعة 12 ظهرا و ذلك لاننا نرا ان الارتفاع يكون بالمساء. ما تبقاوش تسكتونا بالنص مع 18
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1
38 - مرباح الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:52
تهور الجهلة الدين لم يرق لهم الحجر الصحي والدين يتسكعون ليل نهار في الشوارع ضاربين بعرض الحائط مجهودات السلطات الامنية ومعهم الطواقم الطبية هدا التهور بدأ يعطي اكله بحيت الوقت الدي كنا ننتضر فيه ان الاصابات ستبدأ بالانخفاض رأينا العكس من هنا يجب استراتيجية اخرى كالتي تطبقها الاردن الجيش مسلح والدبابات لان بيننا تعيش عقليات متحجرة دات ضمائر محدودة وجب قمعها.. نسأل الله أن يرحمنا و و يرفع عنازهدا الوباء اجلا انه قادر عليه و اشف اللهم اموات المسلمين والمسلمات و اشف كل مريض و من اراد بهدا البلد شرا اللهم دمره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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39 - taoufik الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:53
المرحلة التالتة بدأت، الوباء استفحل بشكل سريع و مخيف يجب إغلاق المعامل و الادارات لمده اسبوع مادام كاين الخروج الوباء سيتضاعف الى الالاف و تقنين ساعات المحلات التجاريه
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40 - Hassan الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:55
ربي أبعد عنى هاذا الوباء وشفي مرضانا وارحم موتانا يا اخوان الحجر الصحي هو الحل لوقف انتشار الفايروس لاتستهترو يجب فرض غرامة قاسية لردع كل مخالفين للحجر الصحي ربي يستر
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2
41 - خالد الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:56
الحمد لله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. رب احفظني في نفسي وأهلي ووطني. اللهم إني أعوذ بك أن أكون سببا في أذيتهم. اللهم ارزقنا الطمأنينة من لدنك وارفع عنا هاته الغمة. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا، واحفظ أصحاءنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل الظالمون منا في كل مكان. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا في كل مكان. اللهم إنا عبادك وخلق من خلقك وهذا الفيروس خلق من خلقك، فاحفظ خلقك من خلقك. اللهم بك وبك. لا إله ألا أنت سبحانك
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6
42 - السلاوي الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:58
الوضع الحالي لا يبشر بالخير و هناك فئة تخرق الحجر الصحي و تتعرض للعدوى و تقوم بنقله للآخرين و بالتالي يجب تغيير السياسة الحالية و ذلك عبر تشديد المراقبة و إنزال أكبر عدد من قوات الأمن و القوات المساعدة و الإستعانة بالقوات العسكرية إن لزم الأمر ذلك و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الإستهانة و الإستهثار بحياة مواطني هذا البلد الأمين.
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43 - Jadi الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:59
رسالة موجهة لعديمي المسؤلية واش مفيكمش غرام ديال التربية واش معندكمش الوالدين واش معندكمش الوجه علاش تحشمو ، سير يا الحسن التاني الله يرحم ليك الوالدين كنت عارف بنادم اش كيسوا
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4
44 - adil madrid الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:00
اتقو الله في واليدكم و اولادكم راه ماعندكم وااالو في المستشفيات قبل ما تقدرو دفنو حتى واليدكم وولادكم راه التهور وعدم الانضباط يولد كارثة وكل بلدان العالم مع الشعب ديالها ماقادراش عليه راه ماكينش لي عقل عليكم وتكمشو في ديوركم
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4
45 - مواطن مقهور الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:02
يعني كل 4 أو 5 أشخاص كيكون منهم شخص مصاب
............................................................
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2
46 - خالد المحترم الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:09
خوتي المغاربة راه إلى ما دخلناش لديورنا غادي طول مدة ديال حالة الطوارئ الصحية في المملكة
#من_أجل_المغرب_بقا_فدارك
#بقا_فدارك_قرا_كتاب
اللهم احفظ هذا البلد بما حفظت به الذكر الحكيم
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3
47 - ibtissam الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:10
لنكن واقعيين نسبة كبيرة من الشعب لم تلتزم نهائيا بالحجر الصحي ودلك يضهر بوضوح خصوصا في الاحياء الشعبية اما الاسواق فحدت ولاحرج نسال الله السلامة في هاته الايام العصيبة
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2
48 - متتبع الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:11
حالات الإصابات بالوباء أصبحت في تزايد سريع وخيالي
والان يستوجب التفكير في خطة واستراتيجية أخرى لأجل الخروج من هذا النفق المظلم.مع اتباع الطرق الصحيحة و الإيجابية التي نهجها من بعض الدول والتي اتت أكلها مثل الاردن . حيت تجاوز الاردن المغرب في عدد الإصابات. والآن تجاوزه المغرب بكثير.
إذن يجب تكثيف الجهود من الجميع عسى الله أن ينجينا من هذا الوباء الخطير .و نتوكل على الله . والله على كل شيء قدير.
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49 - Brahim الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:12
اععتقد ان الفيروس انتشر بشكل واسع بسبب لا مبالاة البعض بالحجر الصحي
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3
50 - حسن من فرنسا الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:15
وتخرج الأمور عن السيطرة. ستسمعون بعد قليل استسلام الدولة والكف عن تتبع الحالات. لانه من الآن فصاعدا من يشعر بأعراض يتصل ب الوقاية المدنية فقط. ولن تبحث وزارة الصحة عن المخالطين. اصلا بمختبرين كانت وزارتنا تظحك على الدقون. هل يعقل مختبرين ل أربعين مليون نسمة. عيينات التحليل تقطع مسافة اسبوع لتصل المختبر. الله اللطيف وكفى
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51 - عدنان الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:19
92 حالة إصابة جديدة في فترة وجيزة( من التاسعة ليلا حتي الثامنة صباحا) هذا يدل أن الوباء أخذ طريقه في الانتشار بوتيرة سريعة عكس التوقعات،على سلطات البلد أن تستبق سرعة التفشي بمضاعفة الفحوصات للحالات المشكوك فيها قبل ظهور الأعراض،ولم لا إجراء فحوصات الكشف لأكبر عدد ممكن من المواطنين يوميا،بالإضافة لتشديد حالة الطوارئ وتقييد ورقة الخروج كأن لا يسمح بمغادرة البيت إلا مرة كل ثلاث أيام،لأن هناك من يحمل ورقة ااخروج في جيبه ويظل يتسكع طول اليوم...
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52 - Salah Tanger الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:20
‏‎123 إصابة في ظرف 14 ساعة ، أي منذ 6 مساء من يوم أمس ، أسوء نتيجة منذ بداية الوباء ، ناقوس الخطر يرن بشدة ، المغرب مقبل على الأسوء بفعل تهور المستهترين والرعاع الذين لم يعوا بعد معنى الوباء ، أيها السلطات أوقفوا سريان مهزلة ورقة الخروج فهي ذريعة كل من يتعمد التواجد خارج البيت..
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