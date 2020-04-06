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كُتّاب وآراء
إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع بـ92 .. الحصيلة: 1113 حالة مؤكدة
كشفت معطيات وزارة الصحة عن تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ خلال الفترة بين التاسعة من مساء أمس الأحد والثامنة من صباح اليوم.
بذلك تصل حصيلة الإصابات بالجائحة في المغرب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة اليوم الاثنين، إلى 1113 حالة مثبتة بالتحاليل المختبرية، بينما كانت 1021 حالة أمس الأحد.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3954 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد.
وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 71 حالة، ومعها غابت حالات الشفاء الجديدة ليثبت مجموع المتعافين من "كوفيد 19" في 76 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
اللهم الطف بنا
اذا لم تلزموا بيوتكم فستقضون الصيف كله في الحجر الصحي.
ابقوا في منازلكم عافاكم.
والتفشي بداء يسري داخل الاسر اللهم عجل برفع الداء
اللهم الطف بنا يارب اللهم ارفع عنا هدا البلاء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
اللهم ارحم أمواتك واشف المرضى*
نسأل الله السلامة والعافية حفظ الله المغرب
لكن عندما كنت أذهب للتسوق مثلا , وأرى حالة الأسواق خاصة الشعبية أو المحلات التجارية المستهترة
فكانت مسألة وقت حتى تصبح الأسواق بؤرا للفيروس و لا استبعد ان هذا العدد سيتضاعف طالما الاستهتار استمر , خاصة أن المستهتر يدخل معه الملتزم في هذه الكارثة و كأن يساهم في القتل و الانتشار
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
اليس منكم رجل رشيد ..الله غالب
وان تجعل بلدنا مطمئنا معافا من كل مرض وسوء،وكل بقاع العالم يا رب العباد والكون والسموات.
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اتقوا الله والتزموا بيوتكم
المرجو الإلتزام بالحجر الصحي لأنه أسبوع حاسم و إلا سوف تكون كارثة و تمديد حالة الطوارئ و هذا لا نتمناه.
وخلاصة القول اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين،واحفظ بلادنا.
من فضلكم الزموا بيوتكم و حتى اللي حس باعراض المرض يتصل بالمسؤولين منجلسوش حتى لاخر لحظة
بزاف من هادوا اللي ماتوا مؤخرا ماكيتصلوش بالمستشفى حتى كتفاقم الحالة ديالهم
واحد السيد ديالنا مات اول امس مشكوك فإنه مصاب بكرونا لم يلجأ إلى الطبيب الا في آخر لحظة كان فات الاوان خصوصا انه شيخ
اراه الى مشينا حتا فقدنا السيطرة راه صافي الله ارحمنا كورونا من جهة والمجاعة من جهة ثانية ، الا تعرف الحكومة ان اكثر من 60 %من المغاربة غير اجراء خدامين في القطاع الخاص ويقتاتون على اجرهم اليومي . الا تعرف الحكومة ان 35 % من الساكنة ليس لديها ضمان اجتماعي ولن يستفيدو من الدعم .
لا حولا وصافي ولكن مايبقاش فينا الحال هادي هي افريقيا ستكون اكبر ضحية ، بجب علينا تقبل المصير كيفما كان . فالرحمة ستكون بيد الله .
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#من_أجل_المغرب_بقا_فدارك
#بقا_فدارك_قرا_كتاب
اللهم احفظ هذا البلد بما حفظت به الذكر الحكيم
والان يستوجب التفكير في خطة واستراتيجية أخرى لأجل الخروج من هذا النفق المظلم.مع اتباع الطرق الصحيحة و الإيجابية التي نهجها من بعض الدول والتي اتت أكلها مثل الاردن . حيت تجاوز الاردن المغرب في عدد الإصابات. والآن تجاوزه المغرب بكثير.
إذن يجب تكثيف الجهود من الجميع عسى الله أن ينجينا من هذا الوباء الخطير .و نتوكل على الله . والله على كل شيء قدير.