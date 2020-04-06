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كُتّاب وآراء
التحاليل ترصد 58 إصابة جديدة بالفيروس بين جهتَي البيضاء ومراكش
كشفت التحاليل المختبرية، التي أشرفت عليها وزارة الصحة بين التاسعة من مساء أمس إلى الثامنة من صباح اليوم الاثنين، 58 حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا" بين جهتَي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي.
وأعلنت الوزارة، صباح اليوم، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 1113 في المغرب، وذلك بعد تسجيل 32 إصابة جديدة في الدار البيضاء سطات و26 أخرى بجهة مراكش آسفي.
الإصابات الجديدة، خلال الفترة نفسها، وصلت إلى 13 في جهة طنجة تطوان الحسيمة و6 بالرباط سلا القنيطرة، و9 في جهة فاس مكناس و4 بالشرق وإصابتان اثنتان على مستوى جهة درعة تافيلالت.
ووفق هذا التحديث فإن عدد الإصابات في جهة البيضاء يرتفع إلى 327 حالة أكدتها التحاليل المخبرية مقابل 212 بجهة مراكش، و187 في جهة الرباط و142 بفاس مكناس و91 بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما بلغ عدد المصابين بالعدوى 59 في جهة الشرق و43 بجهة درعة تافيلالت، و28 ببني ملال خنيفرة و19 في سوس ماسة و4 في جهة العيون الساقية الحمراء وإصابة وحيدة في كلميم وادي نون؛ بينما تبقى جهة الداخلة وادي الذهب سالمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
لنتضامن جميعا ضد الجائحة .
أطلقوا منصة تفاعلية، بها خريطة تفشي المرض عن طريق المابس. يتم تحديثها على مدار الساعة.يجب أن يعرف المغاربةنقاط تواجد الفيروس بالتحديد.
نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء و أن يشفي جميع المصابين بهذا المرض. آمين يا رب العالمين.
يبقى أن نختار أن نقضي الوقت في المنزل أمام التلفاز أو الوقوف في صف في باب المستشفى
الفاهم يفهم
وقف العمل في الحالة المدنية
والتصديق على التوقيع والمصادقة
على الوثاءق :
1 من اجل مكوث الموظفين داخل
بيوتهم...!
2 قطع الطريق على المواطنين
الذين يأتون الى هذه للمصالح بحجة
قضاء المصالح......!
من اجل مزيد من المسؤولية والانضباط من اجل محاصرة الوباء.
على ان تستعمل على ان تغير كل ثلاث او اربع ساعات او اقل حسب دوجة البلل و يتمًغسل المزالة على الفور و تجفيفها اتكون جاهزة
هذا من شانه دعم مهنيي الصحة ر فع معنوياتهم . فالاعداد تتزايد و لا نريد انهيار منظومة الصحة مثل انهيار سد . النتاءج يتكون كارثية
المرجو دعم مهنيي الصحة معنويا و ماديا و كذا عاءلاتهم و اسرهم
تحية لهم و الف شكر و سيذكر المجتمع وقوفهم و صمودهم في الخطوط الامامية رغم المخاطر الكبيرة. تذكروا وفاة طبيبين نتيجة كرونا
نسأل الله السلامه
سوف تستمر الحالات بالإرتفاع عالميا حتى يفرجها رب العالمين
أود أن أضيف شيئا قد لا يكون مناسبا طرحه في ظرف الجائحة هذا ولكن أرى فيها نوع من الطمأنينية بالله.
أنا لا أشمت بالغرب حتى لو ان بلاد العرب والمسلمين سالمة منه ولكن ما يعيشه الغرب (أوروبا وكندا وأمريكا) هو يشبه الرعب الذي يقاسيه الشعب السوري منذ تسع سنوات واليمني منذ ستة أعوام والكردي منذ قرابة خمسة أعوام والعراقي منذ عام 2003.
لنأخذ مثال على الشعب السوري الذي كان يقدم يوميا ما بين 600 إلى 1000 شهيد تحت قمع الآلة العسكرية للنظام السوري والروسي والإيراني ومليشياته وسط رضا غربي أزعجته بلوغ نيران الربيع العربي (العرضيه لم تكن في المخطط) إلى حدود إسرائيل الشرقيه (فلسطين المحتله) فالغرب هب بحلفه الناتو لإزاحة العقيد القذافي فورا مدعوما بالقوات الجوية القطرية ولكن الغرب هذا إكتفى بعقوبات على النظام السوري وبقي يتفرج للتحول المدن السورية إلى منظر مألوف لديه وهو منظر مدن آوروبا في الحرب العالمية الثانيه.
نتذكر جميعا الطفل السوري الذي قال قبل أن يموت " سأشكوكم إلى الله" وصلت شكواه إلى رب السماء وها هو كورونا يذيق الغرب وغير الغرب العذاب الذي تجرعه السوريين.
لا أنسى اليمن الذي تحتله المليشيات الإيرانيه وبرعاية بريطانية وأمميه ولهذا طالت الحرب لإستنزاف السعوديه.
إن الله يرى ويسمع وبطشه شديد.
1.8 ملايين = أمريكا الشمالية
699000 = إيطاليا
355000 = إسبانيا
قرابة 1 مليون = ألمانيا
المغرب لم يتعد 5000 فحص.
من في نظركم لديه نسبة وفايات الأكثر ارتفاعا إذا أخذنا إجمالي الفحوصات بعين الإعتبار ؟؟!!!
اللهم لطفك يا رب.