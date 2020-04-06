التحاليل ترصد 58 إصابة جديدة بالفيروس بين جهتَي البيضاء ومراكش

هسبريس من الرباط

كشفت التحاليل المختبرية، التي أشرفت عليها وزارة الصحة بين التاسعة من مساء أمس إلى الثامنة من صباح اليوم الاثنين، 58 حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا" بين جهتَي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي.

وأعلنت الوزارة، صباح اليوم، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 1113 في المغرب، وذلك بعد تسجيل 32 إصابة جديدة في الدار البيضاء سطات و26 أخرى بجهة مراكش آسفي.

الإصابات الجديدة، خلال الفترة نفسها، وصلت إلى 13 في جهة طنجة تطوان الحسيمة و6 بالرباط سلا القنيطرة، و9 في جهة فاس مكناس و4 بالشرق وإصابتان اثنتان على مستوى جهة درعة تافيلالت.

ووفق هذا التحديث فإن عدد الإصابات في جهة البيضاء يرتفع إلى 327 حالة أكدتها التحاليل المخبرية مقابل 212 بجهة مراكش، و187 في جهة الرباط و142 بفاس مكناس و91 بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما بلغ عدد المصابين بالعدوى 59 في جهة الشرق و43 بجهة درعة تافيلالت، و28 ببني ملال خنيفرة و19 في سوس ماسة و4 في جهة العيون الساقية الحمراء وإصابة وحيدة في كلميم وادي نون؛ بينما تبقى جهة الداخلة وادي الذهب سالمة.