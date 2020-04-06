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الرئيسية | مجتمع | التحاليل ترصد 58 إصابة جديدة بالفيروس بين جهتَي البيضاء ومراكش

التحاليل ترصد 58 إصابة جديدة بالفيروس بين جهتَي البيضاء ومراكش

التحاليل ترصد 58 إصابة جديدة بالفيروس بين جهتَي البيضاء ومراكش
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:35

كشفت التحاليل المختبرية، التي أشرفت عليها وزارة الصحة بين التاسعة من مساء أمس إلى الثامنة من صباح اليوم الاثنين، 58 حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا" بين جهتَي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي.

وأعلنت الوزارة، صباح اليوم، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 1113 في المغرب، وذلك بعد تسجيل 32 إصابة جديدة في الدار البيضاء سطات و26 أخرى بجهة مراكش آسفي.

الإصابات الجديدة، خلال الفترة نفسها، وصلت إلى 13 في جهة طنجة تطوان الحسيمة و6 بالرباط سلا القنيطرة، و9 في جهة فاس مكناس و4 بالشرق وإصابتان اثنتان على مستوى جهة درعة تافيلالت.

ووفق هذا التحديث فإن عدد الإصابات في جهة البيضاء يرتفع إلى 327 حالة أكدتها التحاليل المخبرية مقابل 212 بجهة مراكش، و187 في جهة الرباط و142 بفاس مكناس و91 بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما بلغ عدد المصابين بالعدوى 59 في جهة الشرق و43 بجهة درعة تافيلالت، و28 ببني ملال خنيفرة و19 في سوس ماسة و4 في جهة العيون الساقية الحمراء وإصابة وحيدة في كلميم وادي نون؛ بينما تبقى جهة الداخلة وادي الذهب سالمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - حسن اللّل الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:47
صافي القضية حماضت بزاف السيناريو الاسباني أوشك بسباب بعض عديمي الضمير يارب سلم
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18
2 - mouad ainouz الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:47
بل جهة الرباط سلا القنيطرة و ليس الرباط سلا الحسيمة
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-6
3 - FARHAT الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:48
نطالب كل من وزارة الداخلية والصحة وادارة الدفاع الوطني بفرض الحجر الصحي مع منع التنقل بين الاحياء خاصة بسيدي مومن والسالمية بالدار البيضاء و مراكش
لنتضامن جميعا ضد الجائحة .
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27
4 - ملاحظ الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:50
يجب ان يتم تخويف الشعب بالكشف عن المعطيات اللازمة لذلك . المغاربة لا زالو مستهترين . يجب اقتناء أجهزة الكشف
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17
5 - ع.سفير الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:53
نسأل الله السلامة والعافية، اللهم الطف بنا واشف مرضانا.
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13
6 - المزرعة الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:54
الناس البارح كاتشاير بالحجر في سيدي مومن ضد القوات العمومية. الشعب باقي ما واعايش خصوصا البراهش. حسن العون الاساتذة لي كايقريو هاذ الجيل التافه
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37
7 - المساري الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:54
123 إصابة مؤكدة في ظرف 14 ساعة ، أي منذ 6 مساء من يوم أمس ، أسوء نتيجة منذ بداية الوباء ، ناقوس الخطر يرن بشدة ، المغرب مقبل على الأسوء بفعل تهور المستهترين والرعاع الذين لم يعوا بعد معنى الوباء ، أيها السلطات أوقفوا سريان مهزلة ورقة الخروج فهي ذريعة كل من يتعمد التواجد خارج البيت ...
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23
8 - يا منجي من المهالك يارب الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:55
الله يلطف بنا وصافي هاد الشيء غير تيزيد نعسنا على رقم وفقنا على رقم اكبر الحل هو توقيف جميع الأشغال بصفة نهائية لمدة أسبوع
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13
9 - مغربي غيور الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:59
يجب نزول الجيش، وقطع الطرقات، ومنع التنقلات لان مازال عدد كبير من المواطنين يستهترون، شكؤا لمجهودات رجال السلطة، والامن الوطني ،والوقاية المدنية،والقوات المساعدة ،والدرك الملكي ،وموظفو ادارة السجون....
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12
10 - وداع الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:03
1113 حالة والسبب هي الدولة لي تساهلت مع الأوباش والأسواق لي ولات متنفس باش بنادم يدوز فيهم لوقت. وتا هبط ليا لعسكر راه ماشي تال 6 عاد يهبط شوية ديال الأمن يدور تايكون لي عطا الله عطاه
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18
11 - Tomas الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:05
اين التواصل؟ اين الدولة من تقنيات التواصل؟ نحن نتواصل بطريقة= البراح=
أطلقوا منصة تفاعلية، بها خريطة تفشي المرض عن طريق المابس. يتم تحديثها على مدار الساعة.يجب أن يعرف المغاربةنقاط تواجد الفيروس بالتحديد.
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14
12 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:05
في ظل هذا التسارع في ارتفاع عدد المصابين و تساوي عدد الوفايات و عدد المتعافين في هذه الأيام الأخيرة نتسائل أين هي مؤشرات التفاؤل المنتظرة كما واعد بتصريحها ممثل وزارة الصحة منذ بضعة أيام؟
نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء و أن يشفي جميع المصابين بهذا المرض. آمين يا رب العالمين.
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10
13 - جلال الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:06
ما يلاحظ الإحصاءات كازا مراكش هي بؤر كبرى كورونا في المغرب باقي الجهات معدل الطبيعي العادي بينما ارتفاع كبير في جهتين كازا مراكش تشديد مراقبة الصرامة عليها إغلاق الأسواق الشعبية المدن التي تسجل أكبر حالات الإصابة تقليص ساعات الحظر التجوال فيها تبدأ مدة الحظر من الواحدة إلى السابعة صباحا يسمع فقط الناس بي التبضع والتسوق أخذ الاحتياجات الضرورية ساعات الصباح فقط بي الإجراءات المشددة يكون الفرد واحد من الأحد يدخل يسمح له بدخول السوق أو المركز التجاري يمكن الاستفادة من الممرات التعقيم في أسفي وتعميممها في باقي المدن خاصة الأحياء الشعبية سوف تساهم في التعقيم تقليل الإصابة فيروس
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7
14 - عمر الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:07
أكيد أن احداث مستشفى بالمعرض الدولي للدار البيضاء لم يأتي اعتباطيا
يبقى أن نختار أن نقضي الوقت في المنزل أمام التلفاز أو الوقوف في صف في باب المستشفى
الفاهم يفهم
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6
15 - المرشدي الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:08
المرجو ذكر اسباب اصابة هؤلاء بالوباء و هل المخاطة وحدها هي السبب ام هناك اسباب اخرى غير معروفة لرفع الالتباس و اخذ الحيطة و الحذر بطريقة عقلية و علمية
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3
16 - ماعنديش لكافي عربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:12
C'est mieux et plus simple de compter à partir de minuit chaque jour. Ce qui donne +92 cas aujourd'hui lundi. Hier dimanche +102 cas. Total positifs 1113. Le nombre de tests total est 4848. Au lundi 6 avril à 10h
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2
17 - كيمو الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:13
ياربي السلامة ، بغيت نقول لجميع المغاربة يبقاو فالدار راه هاد الفيروس معندوش الدوا و كيهاجم المناعة بحال السيدا الله يحفظ و خا تقول تشافيتي غتكون مخلفات و يقدر يولي ليك المرض ، الوقاية الوقاية، اللهم نسألك السلامة يا رب العالمين
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4
18 - مهتم متهم الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:14
الأعداد بدأت ترتفع هذا شيئ طبيعي لكي يصل المنحنى إلى القمة في اتحاه تصاعدي وبفضل الإجراءات سيستقر لفترة ثم يأخد المنحنى في الاتجاه التنازلي حتى يصل إلى الأسفل و أما الوقت الدي سيستغرقه فدلك راجع إلى عدة عوامل منها البشرية (الحظر والوقاية ) و الطبيعية (الحرارة ) والاجتماعية (التكافل ) و التجهيزات الطبية..إلخ
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5
19 - وقف العمل في الجماعات ....! الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:14
نطلب من السيد وزير الداخلية
وقف العمل في الحالة المدنية
والتصديق على التوقيع والمصادقة
على الوثاءق :
1 من اجل مكوث الموظفين داخل
بيوتهم...!
2 قطع الطريق على المواطنين
الذين يأتون الى هذه للمصالح بحجة
قضاء المصالح......!
من اجل مزيد من المسؤولية والانضباط من اجل محاصرة الوباء.
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1
20 - Adil الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:15
اضن اننا لم ننجح في الاختبار .حيث كان من المتوقع ان تكون الأرقام منخفضه على ما نراه الآن في ضل المجهودات التي بدلتها الحكومة للحد من انتشار هذا الفيروس لكن مع الاسف نرى فئه من الشعب مازال يأخذ الأمور بالسخرية والضحك (موت وحده لكاينا) من هنا يتضح لي ان هناك اخطر من الفيروس الا وهو الجهل .الجهل الذي يشعشع في عقول البعض رغم التحذيرات والإعلانات وخاصه في الأحياء الشعبية التي يكثر فيها الفقر والاميه والمخدرات حيث نرى اسواقا مكتضه وشباب مجتمعين في راس الازقه..لذا اقول إن التوعيه تكون مرفوقتا بالوعي اما توعيه الجاهل فربما يزيد الطين بله
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7
21 - أحمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:16
الله إلطف بنا يا رب. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون و الجذام و سيئ الأسقام.
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3
22 - trigonometrique الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:17
وزعوا ثلاث كمامات من الثوب لكل مخالط و مخالط المخالط و مخالط مخالط المخالط
على ان تستعمل على ان تغير كل ثلاث او اربع ساعات او اقل حسب دوجة البلل و يتمًغسل المزالة على الفور و تجفيفها اتكون جاهزة
هذا من شانه دعم مهنيي الصحة ر فع معنوياتهم . فالاعداد تتزايد و لا نريد انهيار منظومة الصحة مثل انهيار سد . النتاءج يتكون كارثية
المرجو دعم مهنيي الصحة معنويا و ماديا و كذا عاءلاتهم و اسرهم
تحية لهم و الف شكر و سيذكر المجتمع وقوفهم و صمودهم في الخطوط الامامية رغم المخاطر الكبيرة. تذكروا وفاة طبيبين نتيجة كرونا
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4
23 - الجندي المجهول الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:19
بغيت نفهم الناس لي مجوقين على بطاطا و ماطيشة فالسوق و الدراري لي واقفين فراس الدرب واش فخبارهوم بكورونا و الناس ليماتو و كايموتو بيها و المجهود لي دايراه السلطة و الناس ديال الصحة و الاعلام ..كنظن عايشين فشي كوكب اخر.الحل معاهم هو حظر التجوال 14 يوم +العصا.
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6
24 - محمد سعيد KSA الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:21
السلام عليكم

نسأل الله السلامه

سوف تستمر الحالات بالإرتفاع عالميا حتى يفرجها رب العالمين

أود أن أضيف شيئا قد لا يكون مناسبا طرحه في ظرف الجائحة هذا ولكن أرى فيها نوع من الطمأنينية بالله.

أنا لا أشمت بالغرب حتى لو ان بلاد العرب والمسلمين سالمة منه ولكن ما يعيشه الغرب (أوروبا وكندا وأمريكا) هو يشبه الرعب الذي يقاسيه الشعب السوري منذ تسع سنوات واليمني منذ ستة أعوام والكردي منذ قرابة خمسة أعوام والعراقي منذ عام 2003.

لنأخذ مثال على الشعب السوري الذي كان يقدم يوميا ما بين 600 إلى 1000 شهيد تحت قمع الآلة العسكرية للنظام السوري والروسي والإيراني ومليشياته وسط رضا غربي أزعجته بلوغ نيران الربيع العربي (العرضيه لم تكن في المخطط) إلى حدود إسرائيل الشرقيه (فلسطين المحتله) فالغرب هب بحلفه الناتو لإزاحة العقيد القذافي فورا مدعوما بالقوات الجوية القطرية ولكن الغرب هذا إكتفى بعقوبات على النظام السوري وبقي يتفرج للتحول المدن السورية إلى منظر مألوف لديه وهو منظر مدن آوروبا في الحرب العالمية الثانيه.

نتذكر جميعا الطفل السوري الذي قال قبل أن يموت " سأشكوكم إلى الله" وصلت شكواه إلى رب السماء وها هو كورونا يذيق الغرب وغير الغرب العذاب الذي تجرعه السوريين.
لا أنسى اليمن الذي تحتله المليشيات الإيرانيه وبرعاية بريطانية وأمميه ولهذا طالت الحرب لإستنزاف السعوديه.

إن الله يرى ويسمع وبطشه شديد.
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25 - أمين الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:25
ياربي حد لباس بليغنا رمضان في أحسان حال انك سميع مجيب
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26 - تيط بقبقة الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:26
إليكم بعض الأرقام تمثيلا لإجمالي الفحوصات التي أجريت ببعض الدول:
1.8 ملايين = أمريكا الشمالية
699000 = إيطاليا
355000 = إسبانيا
قرابة 1 مليون = ألمانيا
المغرب لم يتعد 5000 فحص.
من في نظركم لديه نسبة وفايات الأكثر ارتفاعا إذا أخذنا إجمالي الفحوصات بعين الإعتبار ؟؟!!!
اللهم لطفك يا رب.
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27 - daka الاثنين 06 أبريل 2020 - 09:31
إذا لم تلتزموا بيوتكم ستعرضون حياتكم وحياة احبائكم إلى الخطر والمثل ان إيطاليا كانت فيها حالة واحدة قبل 25 يومًا والآن 130000حالة و15000وفات.
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