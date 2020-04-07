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كُتّاب وآراء
جمعية البحث التاريخي تساهم في "صندوق كورونا"
تستمرّ مظاهر التكافل المجتمعي عبر التبرّع للصندوق الخاصّ بتدبير جائحة فيروس "كورونا"، بمساهمة للجمعية المغربية للبحث التاريخي بمبلغ عشرين ألف درهم مغربي.
وقال مكتب الجمعية المغربية للبحث التاريخي، في بلاغ له، إنّه بعد تشاوَر أعضائه عن بعد، في ظلّ الظّروف الصحية التي تمرّ بها البلاد والعالم أجمع بسبب اجتياح فيروس كورونا، قرّر أن تساهم الجمعية في الصندوق الوطني التضامني لمواجهة وباء كورونا.
وذكر مكتب الجمعية، في البلاغ ذاته، أنّ هذه المساهمة لا تلغي "المساهمات الفردية التطوّعية لأعضاء الجمعية".
كما حيّت الجمعية المغربية للبحث التاريخي، في المصدر نفسه، "الجهود العالية، والتجنّدَ المتواصل، الذي تقوم به القطاعات الطبية والأمنية لحماية المواطنين والوطن من هذا الوباء".