الملك محمد السادس يعدد مناقب الراحل السقاط

هسبريس - و.م .ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل فاضل السقاط، معربا لها، ومن خلالها لكافة أهل وذوي الراحل ولجميع أصدقاءه ومحبيه، عن أصدق عبارات التعازي والمواساة مشفوعة بالدعوات للتعويض عن فراقه بجميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في برقية الملك: "نشاطركم أحزانكم برحيل أحد رجال الأعمال المقتدرين المشهود له بدماثة الخلق، وبالغيرة الوطنية الصادقة، وبمساهماته النبيلة والخيرة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وندعو العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ومرضاته، وأن يكرم مآبه ويجزل ثوابه على ما أسداه لوطنه من خدمات جليلة وما قدمه بين يدي ربه من صالح الأعمال والمبرات، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا".