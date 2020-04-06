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كُتّاب وآراء
مضاعفات كورونا تسلب حياة مصابة في ابن جرير
توفيت امرأة كان قد تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا بمدينة ابن جرير بإقليم الرحامنة، الخميس الماضي، بعدما فارقت الحياة اليوم الاثنين.
وأكدت مصادر محلية من السلطات أن الخمسينية، التي كانت تعاني من مرض مزمن، لفظت أنفاسها حين لم تعد قادرة على مقاومة الفيروس المذكور.
وبالرغم من التدخل الطبي الذي حظيت به المصابة فإنها لم تستطع تخطي المحنة، لتفارق الحياة وتضاف إلى لائحة ضحايا "كورونا" على مستوى جهة مراكش آسفي.
وأعلن، الخميس الماضي، عن إصابة المرأة نفسها بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للتحاليل المخبرية التي أظهرت أنها تحمل هذا المرض.
وكانت المعنية بالأمر، التي تقطن بحي الأمل في ابن جرير، تعاني قيد حياتها من مرض مزمن، حيث بعد ظهور بعض الأعراض عليها تم نقلها صوب مدينة مراكش، لتظهر النتائج بكونها إيجابية وتحمل الفيروس.
وخلّف انتشار الخبر وسط أقارب المرأة والجيران هلعا كبيرا في صفوف المواطنين، كما تم إخضاع الجميع للفحوصات الطبية ووضعهم تحت الحجر الصحي، حيث حلت المصالح المختصة والسلطات المحلية بعين المكان.