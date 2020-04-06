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المغرب يرفع من وتيرة إنتاج "كمامات كورونا" إلى 5 ملايين يومياً

المغرب يرفع من وتيرة إنتاج "كمامات كورونا" إلى 5 ملايين يومياً
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:00

تنفيذاً لتعليمات ملكية بضرورة توفير مستلزمات طبية وافرة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، رفعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتيرة إنتاج الكمامات لتصل إلى 5 ملايين كمامة في اليوم الواحد خلال الأسبوع المقبل.

وكشف توفيق مشرف، مدير التواصل بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن المغرب ينتج اليوم 3 ملايين كمامة، علما أن هذا الرقم سيرتفع، ابتداء من 14 أبريل، إلى 5 ملايين كمامة في اليوم الواحد.

وأشار المسؤول سالف الذكر، في تصريح لهسبريس، إلى أن وزارة الصناعة، وتنفيذا لتعليمات ملكية، قامت بحث مهنيي قطاع النسيج من أجل إنتاج كمامات وقائية ذات استعمال غير طبي، "إذ تم تحويل أنشطة العديد من المقاولات الصناعية لإنتاج الكمامات، وهدفنا هو أن نتجاوز 5 ملايين في اليوم".

وأكد المصدر ذاته أن وزارة الصناعة وضعت معايير محددة ومواصفات عالمية لإنتاج هذه الكمامات من الثوب المنسوج أو الثوب غير المنسوج، موردا أن هذه المعايير تتجلى في ضرورة "توفر الكمامة على معايير تصفية خروج اللعاب أو الرذاذ من الفم حتى لا ينتقل إلى الهواء، ومعايير تتعلق بالتنفس وامتصاص إفرازات الفم، وخالية من المواد الثقيلة حتى لا تتسبب في تهيج الجلد".

وتنص شروط وزارة الصناعة على ضرورة أن تستعمل هذه الكمامات لمدة 4 ساعات فقط، "مع إلزام المصنعين والمقاولات بوضع ورقة تقنية على علب الكمامات تحدد هوية المصنع وخصائص الكمامة التقنية ومدى احترامها لشروط السلامة الصحية والمدة الزمنية".

وأوضح المسؤول بوزارة الصناعة، في تصريحه، أن "الكمامات وجهت في البداية إلى العاملين في الدورة الاقتصادية من أطقم ميدانية وعمال المصانع، واليوم شرعنا في توزيعها على مراكز البيع ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة".

ووفق المصدر ذاته، تم، ابتداء من اليوم، توزيع الكمامات على نقاط البيع، بما في ذلك تجار القرب من محلات البقالة والمواد الغذائية، حيث تكلف موزعون بعملية توزيع هذه الكمامات.

ووجهت تعليمات شديدة من أجل محاربة أي ممارسات عشوائية أو احتكار أو مضاربات في عملية بيع الكمامات، وقال توفيق مشرف إن علبة تضم 100 كمامة تعرض للبيع اليوم بـ80 درهماً، أي أقل من درهم للكمامة الواحدة، كما تباع علبة من 50 كمامة بـ40 درهما.

وتوجه هذه الكمامات أساسا إلى المواطنين الذين تقتضي الضرورة الملحة خروجهم من منازلهم، علماً أن الوقاية مع فيروس كورونا لا تقتصر فقط على ارتداء الكمامة الواقية بل يجب التقيد بشروط السلامة الصحية التي وضعتها السلطات الصحية.

قرار سابق صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في المغرب والعالم.

ويهم هذا القرار أسعار البيع القصوى بالتقسيط للكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة إلى الاستعمالات غير الطبية، التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST 21.5.20، وسيمتد تنظيم هذه الأسعار لفترة محددة في 6 أشهر.

وجاء في القرار، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6870 ، أن السعر الأقصى للبيع للعموم للكمامات محدد في 2,50 درهما للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 10 وحدات، ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة من 50 وحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - reda الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:08
ينتشر الفيروس عن طريق الهواء. إذا كنت تتحدث أو تتنفس بجانب شخص ما ، فأنت تخاطر بنشر الفيروس إليهم. الحل هو 1- البقاء في المنزل 2- الخروج فقط في حالة الطوارئ ووضع قناع أو وشاح
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2 - mourad الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:11
وجدت كمامة تباع ليوم في صيدلية بثمن 5دراهم لكمامة واحدة
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3 - بالتوفيق الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:12
بالتوفيق أن شاء الله،الله يعاونكم
لا تنسوا الرفق في الاثمنة ،والا الفيروس سيبقى
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4 - هشام الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:13
يجب على جميع شركات صناعة النسيج ان يساهمو في تصنيع الكماكات الطبية فهاذا ايضا واجب وطني. خص الشعب كامل اضامن اليوم من اجل القضاء على هاد الوباء باش انشاء الله ادخل علينا رمضان بالصحة والعافية.
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5 - Youssef الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:13
عاش الملك وعاش الوطن دائما وابدا الملك ثم الملك لن اثق الا في غير الملك بعد الله سبحانه وتعالى فهو حامي هذه البلاد و المهتم بهموم واحوال كل رعاياه المغاربة اطال الله في عمر ملكنا الهمام وحفظه لنا من كل سوء ووباء آمين آمين يارب العالمين .
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6 - عدلي الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:13
لقد سبق وأن وعدنا السيد رئيس الوزراء بأنه سيتم توفير الكمامات لجميع المواطنين بالمجان فهل سيفي بوعده
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7 - عبد الرحيم الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:14
تضم 100 كمامة تعرض للبيع اليوم بـ80 درهماً، أي أقل من درهم للكمامة
الواحدة، كما تباع علبة من 50 كمامة بـ40 درهما.

أم أن ثمن البيع هو

السعر الأقصى للبيع للعموم للكمامات محدد في 2,50 درهما للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 10 وحدات، ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة من 50 وحدة.

المرجو التوضيح. شكرا
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8 - عقاب الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:15
لك الله ياوطني وقعت في ايادي تحبك وتحب اللخير لشعبك
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9 - مصطفى الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:15
أنا شريت لكمامة ليو م من farmasi. بي 5درهم لكمامة الواحدة
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10 - ميمون الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:15
واش بقات فالكمامة

نريد حجر صحي حقيقي
اغلبية الشعب في الشارع

نريد الزيادة في عدد الاسرة المجهزة

نريظ تمكين عامة الناس من الاختبار

الاختبار السريع لابد من توفره في الصيدليات وبسرعة
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11 - Salma الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:15
فيناهيا هاد الكمامات فين مامشينا لفرماسي اكولك معدناش
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