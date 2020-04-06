المغرب يُنشىء مستشفيات ميدانية عسكرية ومدنية لمواجهة كورونا

هسبريس من الرباط

مباشرة بعد انتهاء القوات المسلحة الملكية من إقامة ثاني مستشفى عسكري ميداني متكامل بمدينة بنسليمان، والذي يضم 160 سريرًا، في إطار جهود مكافحة فيروس "‫كورونا"، تم الإعلان في المغرب عن إقامة مستشفيات ميدانية أخرى بمناطق متفرقة من المغرب.

وطرح بقوة الاستعانة بالمستشفيات الميدانية في ظل الخصاص الذي يمكن أن يواجه المستشفيات العمومية في مواجهة أعداد المصابين بفيروس كورونا، خصوصا أن المعطيات التي تكشفها وزارة الصحة تؤكد ارتفاع عدد المصابين.

وإلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، كشفت معطيات وزارة الصحة عن تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصل حصيلة الإصابات بالجائحة في المغرب إلى 1113 حالة مثبتة بالتحاليل المختبرية، بينما كانت 1021 حالة أمس الأحد.

وإلى جانب المجهود الكبير الذي تبذله القوات المسلحة الملكية من أجل مواجهة هذا الوباء، تتجه العديد من الجماعات المغربية الكبرى إلى تبني سياسة المستشفيات الميدانية، مثلما أعلنت عنه جماعة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

مصدر حكومي تحدث لهسبريس أكد أن هذه المستشفيات يعول عليها المغرب لمواجهة هذا الفيروس، مشيرا إلى أن تعليمات الملك محمد السادس للقوات المسلحة فتحت المجال بشكل كبير لمبادرات مماثلة في الجماعات والمدن الكبرى.

وأكد أن التوجيهات التي قدمت لوزارة الصحة تشير إلى ضرورة إخراج جميع المشاريع المماثلة إلى الوجود، موضحا أن المديريات الجهوية للصحة ستفعل الاتفاقيات مع المجالس الجهوية والجماعية في هذا الباب.

وكان الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد أعطى تعليماته السامية إلى كل من الجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريغاد محمد العبار، مفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كورونا.

وقد أعلنت السلطات المحلية بالدار البيضاء إحداث مستشفى ميداني مجهز بجميع المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بالمدينة، التي تسجل أكبر عدد إصابات بمرض "كوفيد 19".

وسيجري تشييد هذا المستشفى الميداني المؤقت المخصص لمرضى كورونا بمكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء، على مساحة 20 ألف متر مربع؛ وهو ما سيسمح له باحتضان حوالي 700 سرير.

وانطلقت أشغال بناء المستشفى الميداني يوم السبت، باستثمار إجمالي يقدر بـ45 مليون درهم، وبتمويل مشترك بين كل من جهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء ومجلس عمالة الدار البيضاء، وبتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة؛ في حين تم تكليف كل من شركتي التنمية المحلية الدار البيضاء للإسكان والتجهيز والدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات بالوقوف على إنجازه.