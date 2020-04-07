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المغرب يسجّل 64 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 64 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 64 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1184 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4253 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 90 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 93 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (128)

1 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:15
نتمنى من الله الا يعاود المؤشر في الارتفاع
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154
2 - كمال أنصار الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:16
ستنتصر بادن الله مايهم هو نبقاو فديورنا
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151
3 - اختلالات الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:17
تضيعون الوفت تواجهون خطر داهم بالتماطل واقناع المتهورين من الاشخاص بالحوار. اما الطوارئ او اتركوا الامور مسيبة
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-61
4 - Issam99 الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:18
هذا ما أوصلتنا إليه سوء الأدارة وعباد واش العالم كامل كيسابق الزمن ليقوم بأكثر عدد من التحليلات في حين المسؤولين كيتفرجو في الوباء كينتاشر و الوفيات في أرتفاع . حسبنا الله ونعم الوكيل
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17
5 - عبد الله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:18
"فَلَوْلَا إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا." فاللهم يارب الأرض والسماء
نتضرع إليك بالدعاء أن ترفع عنا الداء والشقاء وسيئ البلاء ياسامع النجوى ويا كاشف البلوى يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء.
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298
6 - تمعن فيها جيدا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:19
نادى نوح عليه السلام في الحيوانات مرّة واحدة فركِبت السّفينة، ونادى في البشر 950 سنة فاختاروا الغرق !
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203
7 - mknasi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:19
الحمد الله هادشي بدا ينقص المرجو الالتزام بالحجر الصحي
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93
8 - أستاذة وطنية الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:19
اللهم ألطف واجعل للمغاربة الاذان الصاغية في الحجر الصحي حيث التباعد بين الاصخاص المحجورين واتباع وسائل النظافة المعمول بها لتجنب الإصابة بالمرض
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58
9 - عبدو الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:19
حنا الشفاء والموت ديما متساويين عندنا شي حاجة ناقصانا غي شنا هي ؟معرفت. الله الطف بنا
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47
10 - adamjj الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:19
الحالات تتزايد الله يلطف بينا و سافي
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-9
11 - Ingénieur الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:19
لنفترض أن لدينا 1000 قطعة بيضاء وأخرى سوداء مختلطة داخل إناء.إذا أخذنا من هذا الإناء 183 قطعة عشوائيا فوجدنا 90 قطعة سوداء و 93 قطعة بيضاء. إسأل أي تلميذ الباكالوريا سيقول نسبة القطع السوداء في الإناء هي 49% هذا هو قانون ألأحتمالات .والله اسمع كلام متداول حول نسبة الوفيات 6% و هناك من يقول 7%..يا عزيزي هذه النسب موجودة حصريا في ألمانيا و كوريا...أما المغرب فاحتمال موتك هو 49%( 90 وفاة و 93 شفاء بالدارجة الطايح كثر من النايض) وفي إيطاليا احتمال موتك هو 45% و في العالم كورونا يقتل 21%...كورونا لا يحب الإستهتار و ليس في أجونداته معنى الرحمة بالمستهترين...كما قال مبعوث الصحة الصيني إلى إيطاليا:''تغلبنا على كورونا لأننا أوقفنا الحياة في ووهان، أما خلال تجوالي في شوارع إيطاليا رأيت الإستهتار والحجر الصحي غيرر مطبق 100%''...لم نستفد من ذلك وها نحن نحصي الموتى..حتى قنواتنا مازالت تنشر برامجها التافهة التي لم تعر أي اهتمام لموتى المسلمين الذين لم تودعهم عائلاتهم،ولا قرآن ولا حداد ولا خطبة جمعة في قنواتنا . (فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ..)
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114
12 - يوسف الدراز الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:19
اللهم رحمتك يا الله.اللهم إرفع عنا الوباء.
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39
13 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:19
ياربي السلامة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك التزموا بيوتكم واستعينوا بذكر الله
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38
14 - dounia الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:20
اللّه سوحم الموتى و يرحمنا حتى حنا يا رب
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11
15 - بقاو فديوركم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:20
عدد الوفيات = عدد المتعافين بقاو فديوركم
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28
16 - HASSANE الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:20
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظ جميع البشرية منه
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18
17 - موثق??!! الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:21
الحمد لله نزل العدد بقليل لكن الوافايات مرتفعة والسبب؟!الله اعلم.مقرنة مع دول اخرى وفاياتنا كثيرة ومتعافينا قليلون.
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17
18 - امال الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:21
الملاحظ أن عدد الوفيات يتزايد بسرعة كبيرة . اللهم احفظنا يا رب
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29
19 - أحمد الفاسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:21
لعلها بشرى خير إن شاء الله .. أملنا في الله كبير
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39
20 - ala'adin الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:21
الحمد لله العدد يتناقس مزيدا من الصبر سننتصر على هدا الوباء ان شاء الله
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19
21 - أطلسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:21
الحمد لله الحصيلة نقصات شويا المهم نردو البال يا إخوان بغينا نصليو مع الأحباب في التراويح إن شاء الله.
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43
22 - Sanaa الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:21
الله يحد الباس و يشوف الله من حالًا و حال اولادنا
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20
23 - [email protected] الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:21
لعله خير، وباختصار شَديد.
رحمتهُ سبحانهُ، وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوفُ منها موقف اليأس والقنوط مهما اشتدت بالإنسان المِحَنْ وتكالبت عليه الرزايا؛ لأن الله -عزَّ وجلَّ- قادرٌ على خلقِ الفرج وتفريج الكَرْب وتبديد الخطوط، والشكُ فى ذلك مدعاةٌ لنسبة النقص والعجز إلى الله تعالى, واعتقادُ ذلك بالله عزَّ وجلَّ كفرٌ بجلالهِ وكمالهِ وعظيمِ سلطانه.
وإنَّك تقرأ قوله تعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ}
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43
24 - زعيم ثوريا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:22
اللهم ارفع عنا الوباء .الله يشافي المرضى .الله يرحم الذين غادرو الدنيا
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30
25 - Sabrina الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:22
نرجو منكم الاعلان عن المدن والأحياء ،او اغلاها تماما.
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3
26 - فهد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:22
المنحنى بدأ في التسطح و سيسير نحو الهبوط في الأسبوع المقبل....الامور تحت السيطرة . إن الصبر لصبر ساعة ....بعد أسبوعين من اليوم سيصبح كورونا في خبر كان....تحية لصاحب الجلالة ....لولا وقوفه لكنا نحن في خبر كان بدلا عن الفيروس....في المرحلة التي يعيشها المغرب اليوم كانت ايطاليا قد وصلت إلى سبعة الآلاف قتيل....
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33
27 - GALA الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:22
إخواني وأخواتي المغاربة مزيدا من الصبر داخل الحجر الصحي فهو المسلك للخروج من هذا الضيق. اللهم اعف عنا إنك سميع مجيب الدعاء
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29
28 - انا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:22
ما يزعجني هو الارتفاع المهول للوفايات الله يست وصاف
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16
29 - عبد العزيز الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:22
الحمد لله نقص العدد وهاته إشارة طيبة الله يرحمنا برحمته الواسعة وأتمنى الشفاء لجميع المرضى والله يرحم جميع الموتى ويصبر أهلهم آمين
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18
30 - Souhail bouranja الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:22
هذا العدد لن يبشر بالخير نطلب من الله السلامة و الله يحمي بلادنا و نطلب من الله الرحمة و المغفرة لإخواننا الذي فارقو الحياة
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-1
31 - Hind الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:22
بدون تعليق مشينا فيها الله يتولانا
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-30
32 - واحد من المغرب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:22
الحل الوحيد للقضاء على الوباء هو البقاء في البيت. الله يحد الباس و صافي.
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19
33 - Yoyo الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:23
يتبين تضارب لمعطيات عدد المصابين لجهة تلرباط ومراكش بحيث اعداد المصابين ليومه القلاثاء اقل من اعداد الاصابات ليوم امس الاثنين،فالرجاء تحيين وتصحيح المعطيات حتى نتمكن من تتبع وضعية تفشي الوباء وشكرا
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10
34 - ولد البلد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:23
الحمد لله رب العالمين. غير صبروا خوتي المغاربة الله معنا. لا تتركوا الدعاء. اللهم شافينا ورحمنا بضعفاءنا . ورحم عبادك الصالحين.
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17
35 - youssef الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:23
انت بغيت نعرف شحال منواحد كيدرو ليه تحليل في يوم واحد حيت عدد المخالطين كيفوت 8000
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4
36 - been الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:23
نسبة الوفياة تقريبا 50% ..هل هناك تفسير منطقي لهده الظاهرة في بلادنا
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3
37 - كم مم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:23
مزيدا من الحزم ايها المواطنون مزيدا من الاحتياطات مزيدا من ملازمة البيوت مزيدا من الامتثال لتعليمات السلطات الصحية لعل وعسى يفرجها عنا رب العالمين
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10
38 - يعقوب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:24
لماذا لم تستثمر الوزارة فنادق المملكة في جمع جميع المخالطين بها والبالغ عددهم 9000 تقريبا حسب كل مدينة ومراقبتهم هناكواجراء التحاليل المخبرية لهم حتى تنتهي مدة الحضانة، رغم أن عملية مكلفة قليلا لكنها ستجنب الوزارة والبلاد مدة أطول وأموال أكثر وستكون إن شاء الله حاسمة في محاصرة الفيروس لا سيما أن أغلب الفنادق الان خصوصا الكبرى خالية
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25
39 - حازم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:24
الحمد لله إصابات قليلة بالمقارنة مع الايام السابقة نتمنى ان نكون وصلنا الذروة والان في تراجع اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ونحن مقبلين على شهر الرحمة
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24
40 - MAROCAIN الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:24
c est début d'espoir, espérons que ça continue à décroître!
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12
41 - مكناسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:24
نتمنى من المسؤولين يعطيونا عدد الحالات فكل مدينة و شكرا
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5
42 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:24
جزاء الله وزارة الصحة خيرا المزيد من الحجر الصحي جزاكم الله خيرا والرحمة للمتوافين و الشفاء للمرضى ان شاء الله و شكرا
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7
43 - Tarik الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:24
Dieu nous vous prions de nous pardonner d'avoir
péché tous le temps , Dieu si vous nous pardonnez pas ne seront des perdants dans cette vie et celle d'après , Dieu le tout puissant veuillez nous entrer dans la miséricorde divine
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3
44 - منصف التازي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:25
الحمد لله رقم افض من ثلاث ايام
رغم قلة الفحوصات النزول من 107 الى 64 ليس سهل
اللهم ارفع عنا وباء كورونا و وزارة قلة الصحة التي لا تبالي لخطورة الوضع تفحص عدد قليل من شهر تنتظر السماء تمطر دهبا
95 في المائة من الشعب المغربي ارتفع له الضغط من الخوف من المجهول لانه لا يثق بهده الحكومة و حتى من سبقوها
نرجو رحمة الله و مغفرته يرفع عنا الوباء . لو فحص اعلب المواطنين تحليلة السكر هده الايام من الخوف و الخلعة سنجد ارقام كبيرة . الله يلطف بنا
بخصوص الكمامات اقول لقنوات المغرب الكذابين تقريبا اليوم 7 صيدليات و خمس بارات وجدت فقط البرد و معهم مرجان و كثير من الدكاكين
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16
45 - Siham الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:25
الحمد لله عدد منخفض مقارنة مع الأيام سابقة ..مع حلول صيف أكيد سينهزم وباء امام حرارة مفرطة و نسأل لله في هذه الأيام مباركة أن يغيث جميع مسلمين..
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10
46 - عماد المديوني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:25
اتمنى ان ينتهي هذا الوباء قبل حلول شهر رمضان.
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15
47 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:25
القضاء على هذاالعدوالخفي رهين بمدى التزامنابقوانين السلامة الصحية.
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18
48 - كفا تقشفا وفلسفة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:25
والمرض واكتروو من التحاليل راه وليتو كاتمرضونا
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5
49 - ايت واعش الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:26
قلة قليلة من المواطنين تلتزم بتعليمات الحجر الصحي، الاغلبية مستهترة يجب وقف ومنع التجول باستعمال السيارات الخاصة ومنع التنقل الا داخل محيط الحي ، هناك فئات من المواطنين لا تنتمي لهذا العالم، اذا لم تضغط الداخلية جدا فلن يكون للحجر الصحي اي مفعول، نحن لسنا دولة يتبع فيها الناس تعليمات السلطة بتلقائية بل اغلبهم يحب خرقها، نحن دولة يحب مواطنوها الضغط ..
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7
50 - اوطاط الحاج الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:26
الاستراتجية التي تبنتها وزارة الصحة كانت نوعا ما غير فعالة على اعتبار ان الفحص المخبري لم يكن يجرى الا على المخالطين الدين ظهرت عليهم اعراض الفيروس في حين أن رأؤ الخبراء يسير في اتجاه اجراء هدا الفحص ايضا على المخالطين الدين لم تظهر عليهم اعراض.بل وبالامكان توسيع دائرة التحليل المخبري لتشمل العينات المشكوك فيها
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5
51 - مواطن مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:26
اللهم يارب انك عفو تحب العفو فاعف عنا و أبعد عنا هذا الوباء انك سميع قريب مجيب الدعاء.
كملاحظة عدد الوفيات جد مرتفع بالمقارنة مع عدد المصابين كما أن عدد المتعافين جد بطيء.
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3
52 - مراقب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:26
1184 حالة مصابة, عدد الوفايات 90 وعدد المتشافين 93 ؟؟؟؟؟ اذا في انتظار وفيات اخرى اذا قدر الله، اما فيما يخص حصر الوباء فيجب ان نصل الى الصفر فيما يتعلق بالحالات التي مازالت تجوب الفضاء المغربي، نسأل الله اللطف وعلى الناس اتخاذ الحيطة والحذر
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5
53 - مواطن حريص. الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:26
مقارنة مع أقرب دولة في الجدول. العراق فقط كمثال بهذه الأرقام تخطينا العراق بعدد الإصابات والوفيات. العراق مجاور لأيران التي هي أكبر بؤرة في الشرق الأوسط ومع كل ظروف الحرب والسياسة وجميع المشاكل كيديرو 4500 تحليل في اليوم الواحد . وقبل 4 أيام بدأت الفرق الطبية عندهم بالذهاب إلى الأحياء وأخذ التحاليل دار بعد الدار في كل حي وبداو أولا بالأحياء المكتظة وهذا ما رأيته على قنوات العربية والحدث والجزيرة . تخيلوا العراق ورغم كل المشاكل وكايديرو أربعة دالألف وخمسمئة تحليل في اليوم الواحد. ونحن لحد الآن لم نصل هذا الرقم من الاختبارات منذ بداية الانتشار لأول حالة .


حنا درنا 5000 تحليل في بلد 40 مليون يعني النسبة هي 1 في كل عشرة الاف أو 100 تحليل لكل مليون. دول العالم كيديرو الاف التحاليل والنسبة بين 25 ألف و 80 الف تحليل لكل مليون . للأسف وبدون عواطف. العلم فقط والإحصائيات. إيلا بقت هدي نسبة الإصابات معناه أنه سيكون عدد المصابين في المغرب هو ثمانية مليون و800 وألف. وإذا بقت نفس نسبة الوفيات ب 7 بالمئة إذن سيكون عدد الوفيات أزيد من 650 ألف. يجب التحرك باقصى سرعة وإلا فين غادي ندفنوهم.؟
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-1
54 - [email protected] الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:27
الله يلطف بنا و ينجينا من هاد الوباء
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3
55 - عزيز الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:27
نتمنى نكونو في طريقنا الى الذروة وتسطح المنحنى ثم النزول أنشالله المهم هو الجلوس في المنازل والالتزام بالقواعد حتى حين.فلا أستطيع تخيل رمضان دون مسجد...
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6
56 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:27
الحل الوحيد لتغلب على هذا الوباء هو الوقاية منه بالالتزام بالحجر الصحي حتى 20 ابريل (الحل بمتناول الشعب!!!!!!! ) والا سنضطر لصيام شهر رمضان ونحن في الحجر الصحي وهذا ما لا نتمناه
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7
57 - ضد الضد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:27
الحمد الله درجة الحرارة بدأت تنخفض. الحجر المنزلي أعطى أكلته. المرجو التزام المنازل و الفرج قادم ان شاء الله. اللهم ارحم موتى المسلمين و شافي مرضاهم .
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3
58 - بودني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:27
التزموا بيوتكم الله ارحم وليدكم . الله الطف بنا
الحل الوحيد هو التقيد بالاجراءات وتوجيهات الجهات المختصة
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3
59 - عبد الخالق ولد محمد بن قدور الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:27
أصبحت الأمور تتضح. الخطر يدق ومازال جل الناس لايبالون بذلك.إن الخطر وارد ومازال جلنا يخرج ويتبضع وربما تلك البضاعة ليست بالضرورة. نعم إنه الهلع من الجوع وليس الخوف من جلب الأذى الذات والعائلة والأبناء والمجتمع. انههضوا من سباتكم فالكون ٱت لامحالة موت الذل موت الهوان موت الوحدة موت فرضناه بجهلنا .اللهم لطفك يارب العالمين.
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8
60 - انس الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:27
السلام عليكم ان هذا الوباء قد ابتلانا الله به ليعرف مدى قوة إيماننا و تحملنا له و تلاحم المجتمع المغربي بينهم. و التضامن في ما بيننا خاصة أصحاب الترولت سواء السياسيين او رجال الأعمال بالإضافة إلى الفنانين و الفنانات التي اكرمهم الله بخيره ونعمه ليتصدقو بها على المعوزين و الفقراء لان ما نحن فيه فهو امتحان منحنا الخالق لعباده لكسب الاجر و الحسنة نسال آلله ان يرفع عنا هذا البلاء
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3
61 - salem الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:27
الحمد لله العدد يتناقص اللهم ارحم جميع مرضى المسلمين واشفي مرضاهم وارفع عنا هذا الوباء وسائر بلاد المسلمين انك انت الرؤوف الرحيم
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2
62 - الجديدي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:27
بقاو في ديوركم الله يرحم والديك
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4
63 - Ssi Zemrani الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:28
Le taux de mortalité dans presque tous les pays est de 3% au Maroc jusqu'à présent c'est 50% de zaydinha les médecins dialna lah yhdihom ytchekaw we bka ... za3ma li hachmo matou ... tahiya kbira et chapeau bas la sûreté nationale saraha kaydarbo tamara dial besah dans des conditions s3ab we saktin we Sabrin we hta wahed makayhder 3lihom machi bhal ha les médecins dialna 1000 cas we mnawdin rwina we déjà 90 mattet we baghin ybato fi des hôtels we baghin rahal traiteur .... awedi no comment
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-6
64 - صيف بن شتاء الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:28
10 حالات وفاة في اليوم ؟! ماشي رقم شويا كبير؟
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8
65 - Nabil الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:28
Bonjour,
Le chiffre d aujourd hui est encourageant,je souhaite qu on reste vigilant et que le nombre des cas contaminés demeure dans ces seuils et apres il commencera à baisser Inchallah.
Que dieu nous protege tous
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2
66 - ملاحظ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:28
لله يهديكم كثرو من التحاليل اليومية إلى بقينا على هاد الحال هاديك 8000 مخالط غادى تولي 3 مليون ومغادينش نساليو تحاليل ديالها حتى 2024 ..الى بغينا هاد الحجر تكون عاندو نتيجة ونحاصرو المرض ونحدو من انتشارو وسعوا من مراكز التحاليل ...ودخلوا مختبرات القطاع الخاص ...الله يهديكم إلى بقينا على هاد الوثيرة راه داك الشي مخدامش ...وغادين نبقاو نشوفو محمد اليوبي سنوات طوال ...في ظل هشاشة قطاع الصحة...الله يهديكم كثرو من مراكز التحاليل
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11
67 - rachad hadri الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:29
مع كل تراجع في نسبة الإصابات يتسع الأمل ونرفع اكفنا للسماء بالدعاء اللهم يا رحمان يا رحيم ارفع عنا وعن كل الإنسانية هذا البلاء ونذكر لعل الذكرى تنفع كل المغاربة مزيد من الحذر والوقاية والتضامن كي نكسب الرهان
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6
68 - مغربية الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:29
امل ان يستمر هذا الانخفاض بمشيئة الله
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4
69 - متتبع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:29
السلام عليكم
1184 اصابة فقط 90 وفاة.

بدون تعليق.
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2
70 - abde الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:29
المشكل ديال ارتفاعات الوفايات هي التحاليل المتأخرة حتى تبان فيك العلامة عاد نديرو ليك التحاليل حتى افوت اللي فوت المهم الله ارحمنا اجمعين
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7
71 - امين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:29
كانتسنو نهار لي متكون فيه حتى الله يسمعنلدا خير يبلغنا رامضان في أحسني الأحوال
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2
72 - med Taha الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:30
يعني 50٪ كتعيش و 50٪ كتموت مع العلم ان نسبة الشفاء من هذا الفيروس تفوق 80٪ شرط أن تكون العناية الطبية. هناك الكثير من علامات استفهام..
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7
73 - ابحت عن جواب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:30
واش الناس ادير 5000 تشخيص في اليوم والمغرب 37 يوم عدد تشخيصات 4500 ابحت عن جواب
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7
74 - زكريا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:30
الإشكال المطروح هو أنه هل الفيروس ينتقل فقط ابتداء من السادسة في الفترة الصباحية يكون الفيروس نائما أيضا هل كل يوم نأكل أربع كيلو من البطاطس و 5 كيلو من البصل ؟ لماذا يخرجون الناس كل يوم ؟ ألا يمكن الاقتصار فقط على وجبة واحدة ؟
و ماذا عن وجبة واحدة وفي الليل تمر و حليب أو التمر و الماء حتى يرفع البلاء
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14
75 - مغربي حتى النخاع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:31
لعله بشرى طيبة في انخفاض حالات الاصابات رحمة الله على المتوفون واسكنهم فسيح جناته ومتمنياتي بالشفاء العاجل للمرضى المصابين بهذا المصاب الله يرحم الوالدين بقاو فديوركم غير واحد ليقضي الاغراض فالصباح اويلنازم بالاجراءات الوقائية راه القلب كيدمع الدم منين كنشوف الضحايا كيمونو نهار على نهار . الله يحفظ بلادنا او يرفع عنها هذا البلاء يارب #بقى#فدارك#تنجي#اهلك#واحبابك
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3
76 - نجي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:31
البارح 525 تحليلة => 130 إصابة => 24%
اليوم 333 تحليلة => 64 إصابة => 20%
نفس نسبة الإصابة تقريبا
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14
77 - Jamal الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:31
الحمد لله هناك انخفاض نسبي بالمقارنة مع يوم أمس . رحم الله الموتى وأدام الله الصحة والعافية لجميع الحالات التي شفيت.
نبقاو فالدار . سوف ننتصر على الفيروس.
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4
78 - البشير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:31
النصر قريب انشاء الله شوية دالصبر
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0
79 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:32
مزيد من التفاصيل حول الحالات الإيجابية ؟
الحالات الحرجة كذاك؟
العدد و مدى استقرار الوضعية الصحيه؟
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-1
80 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:32
اتعجب و اتعجب افيدوني الله يرحم الولدين ، انا لا أعيش معكم ، أعيش في كندا و لكن هذا القلب المشؤوم لا يفارق المغرب . كيف لي دول صغيرة و فقيرة جدا ان يقوموا بعشرات الالاف من التحاليل و منها فليسطين مثلا و المغرب لازال في 5 الاف ؟؟؟؟
و محمد الزمر لماذا تتهاون لماذا ؟
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2
81 - Jadi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:33
السلام عليكم و رحمة الله الزمو بيوتكم ان فرج الله قريب أو لي عندو شي ولاد يشدهم راه هما لي غادين يجيبو ليكم المرض كتلقا عائلة فيها 15 فرد جالسين أو عندهم ولد مسخوط يخرج يدخن مع صحابو 5 مدورين جوان كيف يرجع الدار كيولي فحال شي قنبلة موقوتة ردو بالكم و السلام
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0
82 - سلمى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:34
يارب تلطف بنا و تحفظنا ....اللهم ارفع غضبك و سخطك عنا و عن الكون الذي خلقته
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0
83 - saidr الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:34
نسأل الله الشفاء للمرضى والمصابين،نسأله بلاعدد السلامة والصحة للجميع،وبدخول المغرب في استعمال الكمامات الواقية والإجراءات المشددة بالفيروس سنحمد الله ونشكره على النتائج المستقبلية السارة كثيرا.
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84 - عبدالاله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:35
يجب توفير الكمامات بشكل كبير لتفادي انتشار هدا الوباء اكتر
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0
85 - خديجة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:35
هناك توازي بين عدد الوفيات وعدد الحالات المتمثلة لشفاء .بينما عدد الحالات التي تم إخضاعها الى التحاليل الإختبارية لايتعدى 4253 مند بداية العدوى في المغرب وهذا ضئيل جدا جدا .
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0
86 - said الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:35
هاد الأرقام كلها لا معنى لها... ما حدنا تنعملو 3000 تحليل في الشهر فمن المستحيل نعرفو العدد الحقيقي للمصابين. الحل الوحيد هو أنه الناس تكون مسؤولة و واعية بالخطر ، و واعية بهشاشة المنظومة الصحية بالبلاد... الواضح أن الوباء إنتشر و كل ما تعمله الدولة هو الحد من الخسائر البشرية و الإقتصادية
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0
87 - Ingénieur x الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:36
Le nombre absolu de mort est TROP élevé !!!!! Chaque jour qu’on declare entre 60 et 100 cas contaminés on nous annonce une dizaine de décès !!! Et a peu près le même nombre de guérison ! Est-ce que c’est le traitement à la chloroquine responsable du nombre élevé des décès ??? Autres raisons possibles ? Du Hazard tout ça ;?
D’autres diront non ce n’est pas élevé car il fait le reporter au nombre des contaminés et que celui ci est sous estimé au Maroc! Qu’est ce qu’on attend pour augmenter le nombre de tests!!!!!!!
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-1
88 - ABC الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:36
هذا جزاء الرعونة في الشوارع التبضع بدون سبب اسواق مزدحمة الأزقة الشعبية ترقص وتغني لكورونا . هذا جزاءنا موتى بالعشرات اصابات بالفيروس بدءت تظهر بالمئات يوميا .ٱش بالليكوم في التصرفات اللي درنا هاذي 2 اسابيع سيكون تمديد الحضر الصحي في شهر رمضان. أليس كذلك
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2
89 - Ana الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:36
وا البشر تنقولوها شحال من مرة الحل الوحيد لتنتهي جائحة كورونا هو الحظر التام الشامل لمدة اسبوع لا تسوق ولا عمل الا في الاعمال الحيوية الهامة جدا...واعلام المواطنين كي يتسوقو مؤونة اسبوع...الحل ليس في كمامات او ادوية او حظر تجول بعد السادسة ان لم تفعلو فانتظرو الاسوأ
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1
90 - jariya fih الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:36
الشعب يريد الحجر الصحي 24h/24 الشعب يريد الحجر الصحي 24h/24 الشعب يريد الحجر الصحي 24h/24 الشعب يريد الحجر الصحي 24h/24 الشعب يريد الحجر الصحي 24h/24 الشعب يريد الحجر الصحي 24h/24
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3
91 - لمقدم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:37
على مسار الدول والجديد في القضاء على الوباء وكفكرة جاء وقت استعمال البرامج والتطبيقات الهاتفية للتتبع ونشر الرسائل النصية على هواتف المواطنين للتوعية والتحدير وكذلك الموطنين الذين تعافوا من كوفيد 19 وعدم احطلاطهم. وكذلك للسيطرة على بؤر الوبائية وعن طريق المراقبة على المواطنين استخدام التطبيق لتحديد مكان المصابين وضمان عدم تجولهم ونشر المرض
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92 - mus الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:37
الله اكبر ولاحول و لا قوة إلا بالله العلي يارب لطفك
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1
93 - طارق kech الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:37
الاشكال ماشي ف 64 حالة ولكن الاشكال هو عدد الحالات المخالطة لهاد 64 .... الناس ما وعياش بالطريقة اللي كيتنقل بها الوباء. كنتمنا السلطات دير حالة الطوارئ بشكل كلي لمدة24ساعة سيمانة وشوفو النتيجة.
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0
94 - اخوكم حسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:37
السلام ورحمة الله لمهم اللي بان ليا الأمور غادا تكون احسن فالأيام القادمة خلصو الدعاء لله رب العالمين أو كتروا من الاستغفار.اللي كنستغرب ليه هو الإذاعات ديالنا مكينش النصيحة اولا دروس دينية اولا يوعيو الناس باش يرجعو لدينهم اولا ينصحو الناس فأوقات الفراغ يهزو القرآن الكريم يقروه أو يبداو فااحفظ ديالو أو اللي مكيصليش هادي هي الفرصة باش يتوب ويندم على اللي داز من وقتو مصلاش فيه.واحنا كنطلبو من الله الرحمة أو الصلاة منصليوهاش نرجعو الله باش تزول هاد الغمامة ويرحمنا الله ويدخل علينا رمضان بالرحمة الله يحفظ الجميع
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95 - ابو حمزة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:38
الحمد لله بعدا اليوم الاصابات قلال وخا مبغينا حتى واحد يتصاب . اللهم اني اعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعقيم البلاء في النفس والاهل والمال والولد . تفاءلو خيرا
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0
96 - أرقام الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:39
إسرائيل : عدد المصابين 9006 عدد الوفيات 60. قطر : عدد المصابين 2057 عدد الوفيات 6. أفريقيا الجنوبية عدد المصابين 1749 عدد الوفيات 13. فلسطين عدد المصابين 260 عدد الوفيات 1
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1
97 - احمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:39
يارب الطف بنا اللهم امين يارب عدد الوفيات كبير جدا هذا الفيروس خطير خطير اتمنى ان نمر الى المرحلة الثالثة من الوقاية
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0
98 - kar الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:39
Mes chères frères et mes chères sœurs
Au Maroc
Je vous fais un appel solennel en de la France
Je n’espère pas que vous ne seriez pas comme la France L’Italie et L’Espagne en terme de malade et de Morts
L’Eurpe malgré les moyens qu’ils ont ils n’arrivent pas soigner tous personnes âgées car tellement ils ont beaucoup Ils préfèrent soigner les jeunes car les personnes âgées ne survivent pas tous
Ne sortez pas sans raison éloignez vous les uns des autres
J’ai une nouvelle qui fait froid au dos
Le virus s’éjecte jusqu’à 8m si un malade tousse
Donc 1 m 50 ce n’est pas suffisant
Si un malade touche un poteau un mur le virus survit 12 h
Donc attention attention restez chez vous
Le Maroc ne pourrait pas s’occuper de 10000 malades même la France n’a pus faire face
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1
99 - خايف على بلادي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:39
عدد إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع علينا احترام الحجر الصحي لتفادي تفاقم الوضع.
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100 - محسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:40
العدد الإجمالي للإصابات 1184 وعدد الحالات المستبعدة 4253 يعني عدد التحليلات 5437 أظن أننا بعيدون كل البعد عن العدد الحقيقي للإصابات اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين
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101 - عبدالعزيز الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:40
اللهم انا نسالك بسمك الاعضم الدي ادا دعيت به اجبت ان ترفع عنا البلاء وتنصرنا على هدا المرض الخبيت يارب العالمين
اللهم اني مسني الضر وانت ارحم الرحمين
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102 - المخلوف الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:43
رحمتك يا أرحم الراحمين.
سترك يا رب العالمين
الموت فريضة على كل شيء الا وجه ربي ذو الجلال والاكرام.
اللهم ارحم موتانا واشفي المريض منا ونجي السالم فينا من هذه النازلة التي تضنينا،وابعد عنا كل ما يلهينا في عبادتك،وما يشقينا في الحياة، وما يعذبنا في الممات،واجعل اللهم سيدنا محمد ولينا وشفيعنا والقرآن هدانا والجنة مأوانا.يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
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103 - Widade الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:43
الله يلطف بنا ياربي والله يشافي كل المرضى
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104 - حميد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:44
اللهم يا رحمان يا رحيم اننا نتضرع اليك يا رب العالمين ارحمنا برحمتك الواسعة و أرفع عنا.هدا الوباء يا دو الجلال والاكرام
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105 - Samir الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:45
إعتماد الكشف عن طريق الpcr فقط = ترك قانون الانتقاء الطبيعي يعمل عمله.
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106 - عديل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:46
باسم الله الرحمان الرحيم
اصطلحو مع الله يصطلح معكم كورونا,الصلح مع الله بالحكم بما انزل ونهج سياسۃ عمر بن عبد العزيز.
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107 - من قلعة السراغنة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:48
نتائج مشجعة...الان يجب القيام بالتحاليل للعامة حسب توصيات WHO ....TEST TEST
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108 - Ahmed الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:49
Pour endiguer le Coronavirus, ils faut 3 critères essentiels :1/Identifier la maladie de façon précoce 2/Diagnnostique correct au laboratoire..3/agir tout de suite
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109 - جمال تازة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:50
لازال السؤال الذي يطرح نفسه بشدة لماذا هذا العديد القليل من التحليلات البارحة 525 اليوم 333 كنا ننتظر ارتفاع العدد و للأسف اليوم هو أقل عدد في الأيام الأربع الأخيرة ونتمنى أن لا يكون هو السبب في انخفاض عدد الاصابات
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0
110 - الجيلالي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:51
ان وزارة الصحة والحكومة تضحك على المغفلين بهذه الارقام المتحكم فيها لغاية في نفس يعقوب.
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-1
111 - الحقيقة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:51
بمجرد ان نقارن بين نتائج الأردن وتونس من جهة وبين نتائج المغرب من جهة أخرى نستنتج ان هناك خللا كبيرا في طريقه مواجهة هدا الوباء في المغرب
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0
112 - مغربي حر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:51
لماذا وزارة الصحة و الدوائر المعنية لا تأخذ الأمور بالجدية اللازمة وتتهاون في رفع عدد التحليلات إلى الآلاف يوميا عوض بعض العشرات.إذن لايمكننا أن نبلغ ابد الذروة او le pic بهذه الطريقة الان عدد الإصابات سيزداد بطريقة خيالية. أو أننا سننتظر حتى لا نستطيع السيطرة على الوضع ام ماذا؟؟؟؟؟
لماذا المسؤولون عندهم أذان صماء ولا يسمعون الاقتراحات؟؟؟
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113 - ارقام مهولة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:51
قطر تقريبا 1600 حالة و 4 وفيات.فقط في المغرب و الجزائر الوفيات مرتفعة!لماذا يا سيدي نريد شرحا مقنعا.يعني تقولو لمغاربة الكورونا امامكم و القبر وراءكم.
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1
114 - Sr. Klr الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:52
Comment vous faites pour piur conclure ce fameux 50% ? On est a 7.85 % arrêtez de balancer des chiffres a tous va, on a en moyenne 80 personnes atteintes du covid19 par jour y'en a qui déplorent des centaines de morts par jours, alors arrêtez de donner des exemples et des comparaisons débiles !
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115 - Jigo الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:53
اليوم العدد قليل مقارنة بالأمس لأن عدد التحاليل قليلة. علينا الانتظار الآتي صعب
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116 - عزيز الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:54
نتمنى نكونو في طريقنا الى الذروة وتسطح المنحنى ثم النزول أنشالله المهم هو الجلوس في المنازل والالتزام بالقواعد حتى حين.فلا أستطيع تخيل رمضان دون مسجد...
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1
117 - عماد الدين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:54
لك الله ياوطني لمادا نجد في بلادنا انخفاض شديد في نسبة التحاليل لمادا لاترفعون من نسبة التحاليل مازال العدد مرتفعا جدا مقارنة مع نسبة الاختبارات وهناك شيئ اخر ملفت للانتباه لمادا نجد نسبة الوفيات مرتفعة جدا تقريبا 49%
??????
المرجو من المواطنين البقاء في منازلهم اللهم ارحمنا يارب.
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0
118 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:55
نقل المرضى في سيارات الإسعاف وسط المدن الكبرى مثل مدينة الرباط يجد صعوبة الوصول إلى مستشفى ابن سينا وبالخصوص وقت الدروة، نجد أن العشرات الألياف السيارات التي تمر بضواحي هذه المستشفى وفي كثير من الأحيان يصل المريض ميتا إلى المستشفى، لهذا وجب خلق مستشفى من العيار الثقيل بعين عودة ليستقبل جميع المرضى الآتين عبر الطريق السيار، وتخفيف الضغط على مدينة الرباط، فمثلا في مدار القامرة بالرباط لا نسمع إلا أصوات سيارات الإسعاف, وزاد من تعقيد المرور الطرامواي،
إدن بناء مستشفيات بالمناطق التعميرية الجديدة أصبح من الضروريات، وقطاع الإسكان مليء بالمهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين، والوعاء العقاري موجود، ولا تنقصنا إلا الإرادة وقول بسم الله توكلنا على الله،
وشكرا لكل غيور على بلده المغرب
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119 - مغرد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:55
استغرب عن من يتحدث عن تسطح المنحى ، فبحسبة بسيطة نجد ان عدد الفحوصات خلال 24 ساعة الاخيرة انخفض من 525 فحص البارحة الى 333 اليوم
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120 - قولوا العام زين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:56
بلاغ وزارة الصحة عن عدد الاصابات ثم مسلسل تركي كأن شئ لم يكن لهدا الناس تستهتر بالوباء اخص دوزيم مشكورة هسبريس على النشر
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121 - علي المرنيسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:57
ارجو من الله تعالى ان يتحد الشعب المغربي لننتصر على هذا الوباء
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122 - هيبة سطات الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:00
الدولة تتحمل مسؤوليتها في الحشد الدي رأيناه هدا الصباح امام الاسواق وإمام الصيدليات لاقتناء الكمامات فكيف يعقل حتى الساعة التاسعة من مساء الأمس أعلنت البلاغ المتعلق للسجن والغرامة كل من يرتدي كمامة لدلك سارع الناس في الصباح الباكر ووقع ما وقع
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123 - chakkar الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:02
السلام عليكم
الناس لي فرحانين و كيقولو راه العدد اليوم اقل من البارحة ، راه ماشي قل راه غير عدد التحاليل لي قل ليوما من البارح نسبة الحالات الاجابية للمخالطين هي 21،77% و هاد النسبة في استقرار من مدة ،
اذن غير الا اخدنا عدد المخالطين الاجمالي نحو 8500 فغادي نحصلو على 1850 حالة اخرى كمعدل
راه نهار غادي نسمعو المخالطين اقل عدد و نسبة الحالات الاجابية اقل ديك ساعة راه مزيان وخا هادا الوحدو ماشي معيار و كنتمنى محاصرة جميع البؤر
و اهم حل هو الواحد يتكمش في دارو و يعامل راسو على اساس انه مريض و جميع الناس مرضى
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124 - هولاكو الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:03
الكونتور خدام ...اظن انا وصلنا الى مرحلة الالة الحاسبة : 2×2=4 ....4×4=16 ...16×16=256.......
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125 - NRJ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:06
الحمد لله و الشكر لله على كل حال لله يرحم ضعفنا و يرفع عنا هذا الوباء لا تنسوا لاستغفار و الشكر و الحمد
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126 - ادريس مكناس الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:07
عيب وعار على دولة او اسم دولة تتمكن بجهد و استثبار من انجاز 100 تحليلة في اليوم .انه انجاز لا مثيل له .سوف يذكركم التاريخ و يبخسكم لأنكم استبعدتم الكفاءات و بجلتم التفاهات .لا مزيد من التعليق.
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127 - Oujdi from germany الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:08
في ألمانيا أكتر من 100000 حالة. 90% ليست سريرية،5 % بتتبع طبي و الباقي إنعاش. هنيا مكانش طوارئ كما فمغرب بصح احتياطات: distance 2 mètres, مكانش سلام، chaque
Home office. boutique accés a une personne ناس هنيا واعيين و مربيين
أنا نخدم فدولة و ناس صراحة منجبرش ضروف خدمة كما هنيا.
إن شاء الله شي يوم يجي يكون الشعب المغربي عايش بكرامة و حقوق و ضمان إجتماعي. الحل هو الإستتمار فالتعليم و البحت العلمي و التصنيع أما الفلاحة ما تجيبش la boufe
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128 - الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:10
ستفرج إن شا الله فقط مزيدا من الصبر والحذر وهذه فرصة لمراجعة أنفسنا وبعدنا عن الجادة
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