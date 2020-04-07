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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 64 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 64 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1184 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4253 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 90 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 93 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (128)
نتضرع إليك بالدعاء أن ترفع عنا الداء والشقاء وسيئ البلاء ياسامع النجوى ويا كاشف البلوى يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء.
رحمتهُ سبحانهُ، وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوفُ منها موقف اليأس والقنوط مهما اشتدت بالإنسان المِحَنْ وتكالبت عليه الرزايا؛ لأن الله -عزَّ وجلَّ- قادرٌ على خلقِ الفرج وتفريج الكَرْب وتبديد الخطوط، والشكُ فى ذلك مدعاةٌ لنسبة النقص والعجز إلى الله تعالى, واعتقادُ ذلك بالله عزَّ وجلَّ كفرٌ بجلالهِ وكمالهِ وعظيمِ سلطانه.
وإنَّك تقرأ قوله تعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ}
péché tous le temps , Dieu si vous nous pardonnez pas ne seront des perdants dans cette vie et celle d'après , Dieu le tout puissant veuillez nous entrer dans la miséricorde divine
رغم قلة الفحوصات النزول من 107 الى 64 ليس سهل
اللهم ارفع عنا وباء كورونا و وزارة قلة الصحة التي لا تبالي لخطورة الوضع تفحص عدد قليل من شهر تنتظر السماء تمطر دهبا
95 في المائة من الشعب المغربي ارتفع له الضغط من الخوف من المجهول لانه لا يثق بهده الحكومة و حتى من سبقوها
نرجو رحمة الله و مغفرته يرفع عنا الوباء . لو فحص اعلب المواطنين تحليلة السكر هده الايام من الخوف و الخلعة سنجد ارقام كبيرة . الله يلطف بنا
بخصوص الكمامات اقول لقنوات المغرب الكذابين تقريبا اليوم 7 صيدليات و خمس بارات وجدت فقط البرد و معهم مرجان و كثير من الدكاكين
كملاحظة عدد الوفيات جد مرتفع بالمقارنة مع عدد المصابين كما أن عدد المتعافين جد بطيء.
حنا درنا 5000 تحليل في بلد 40 مليون يعني النسبة هي 1 في كل عشرة الاف أو 100 تحليل لكل مليون. دول العالم كيديرو الاف التحاليل والنسبة بين 25 ألف و 80 الف تحليل لكل مليون . للأسف وبدون عواطف. العلم فقط والإحصائيات. إيلا بقت هدي نسبة الإصابات معناه أنه سيكون عدد المصابين في المغرب هو ثمانية مليون و800 وألف. وإذا بقت نفس نسبة الوفيات ب 7 بالمئة إذن سيكون عدد الوفيات أزيد من 650 ألف. يجب التحرك باقصى سرعة وإلا فين غادي ندفنوهم.؟
الحل الوحيد هو التقيد بالاجراءات وتوجيهات الجهات المختصة
Le chiffre d aujourd hui est encourageant,je souhaite qu on reste vigilant et que le nombre des cas contaminés demeure dans ces seuils et apres il commencera à baisser Inchallah.
Que dieu nous protege tous
1184 اصابة فقط 90 وفاة.
بدون تعليق.
و ماذا عن وجبة واحدة وفي الليل تمر و حليب أو التمر و الماء حتى يرفع البلاء
اليوم 333 تحليلة => 64 إصابة => 20%
نفس نسبة الإصابة تقريبا
نبقاو فالدار . سوف ننتصر على الفيروس.
الحالات الحرجة كذاك؟
العدد و مدى استقرار الوضعية الصحيه؟
و محمد الزمر لماذا تتهاون لماذا ؟
D’autres diront non ce n’est pas élevé car il fait le reporter au nombre des contaminés et que celui ci est sous estimé au Maroc! Qu’est ce qu’on attend pour augmenter le nombre de tests!!!!!!!
Au Maroc
Je vous fais un appel solennel en de la France
Je n’espère pas que vous ne seriez pas comme la France L’Italie et L’Espagne en terme de malade et de Morts
L’Eurpe malgré les moyens qu’ils ont ils n’arrivent pas soigner tous personnes âgées car tellement ils ont beaucoup Ils préfèrent soigner les jeunes car les personnes âgées ne survivent pas tous
Ne sortez pas sans raison éloignez vous les uns des autres
J’ai une nouvelle qui fait froid au dos
Le virus s’éjecte jusqu’à 8m si un malade tousse
Donc 1 m 50 ce n’est pas suffisant
Si un malade touche un poteau un mur le virus survit 12 h
Donc attention attention restez chez vous
Le Maroc ne pourrait pas s’occuper de 10000 malades même la France n’a pus faire face
اللهم اني مسني الضر وانت ارحم الرحمين
سترك يا رب العالمين
الموت فريضة على كل شيء الا وجه ربي ذو الجلال والاكرام.
اللهم ارحم موتانا واشفي المريض منا ونجي السالم فينا من هذه النازلة التي تضنينا،وابعد عنا كل ما يلهينا في عبادتك،وما يشقينا في الحياة، وما يعذبنا في الممات،واجعل اللهم سيدنا محمد ولينا وشفيعنا والقرآن هدانا والجنة مأوانا.يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
اصطلحو مع الله يصطلح معكم كورونا,الصلح مع الله بالحكم بما انزل ونهج سياسۃ عمر بن عبد العزيز.
لماذا المسؤولون عندهم أذان صماء ولا يسمعون الاقتراحات؟؟؟
??????
المرجو من المواطنين البقاء في منازلهم اللهم ارحمنا يارب.
إدن بناء مستشفيات بالمناطق التعميرية الجديدة أصبح من الضروريات، وقطاع الإسكان مليء بالمهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين، والوعاء العقاري موجود، ولا تنقصنا إلا الإرادة وقول بسم الله توكلنا على الله،
وشكرا لكل غيور على بلده المغرب
الناس لي فرحانين و كيقولو راه العدد اليوم اقل من البارحة ، راه ماشي قل راه غير عدد التحاليل لي قل ليوما من البارح نسبة الحالات الاجابية للمخالطين هي 21،77% و هاد النسبة في استقرار من مدة ،
اذن غير الا اخدنا عدد المخالطين الاجمالي نحو 8500 فغادي نحصلو على 1850 حالة اخرى كمعدل
راه نهار غادي نسمعو المخالطين اقل عدد و نسبة الحالات الاجابية اقل ديك ساعة راه مزيان وخا هادا الوحدو ماشي معيار و كنتمنى محاصرة جميع البؤر
و اهم حل هو الواحد يتكمش في دارو و يعامل راسو على اساس انه مريض و جميع الناس مرضى
Home office. boutique accés a une personne ناس هنيا واعيين و مربيين
أنا نخدم فدولة و ناس صراحة منجبرش ضروف خدمة كما هنيا.
إن شاء الله شي يوم يجي يكون الشعب المغربي عايش بكرامة و حقوق و ضمان إجتماعي. الحل هو الإستتمار فالتعليم و البحت العلمي و التصنيع أما الفلاحة ما تجيبش la boufe