24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمال النظافة يتحدون كورونا! (5.00)

  2. "كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى (5.00)

  3. إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)

  4. خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)

  5. الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حالتا شفاء من كورونا بمستشفى الرازي بمراكش

حالتا شفاء من كورونا بمستشفى الرازي بمراكش

حالتا شفاء من كورونا بمستشفى الرازي بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:30

غادرت حالتان من مرضى الوباء التاجي "كوفيد19"، اليوم الإثنين، مستشفى الرازي التابع للمركز الجامعي محمد السادس بعد تماثلهما للشفاء.

وجاء هذا القرار، الذي اتخذ وفق التدابير الاحترازية للسلطات الصحية، بعدما أكدت التحاليل المخبرية المزدوجة خلو جسدي المعنيين كليا من الوباء.

ومن بين هاتين الحالتين مواطن من مغاربة العالم سبق أن نشر تسجيلا مرئيا حول ما يعانيه بمستشفى الرازي من إهمال وسوء تغذية؛ ما نفته إدارة هذه المؤسسة الصحية، مؤكدة توفير أقصى شروط السلامة والعناية الممكنة.

وبمناسبة خروجهما، نظم حفل وداع للمعنيين من طرف إدارة المستشفى والأطر الطبية والتمريضية وأفراد من أسرتيهما.

وسيمكث المغادران لمستشفى الرازي بمؤسسة فندقية، كما تنص على ذلك الشروط الصحية، لاستكمال مدة الحجر الصحي، كتدبير احترازي لمواجهة تفشي هذا الوباء.

وكان المستشفى الجهوي ابن زهر (المامونية) عرف هو الآخر شفاء أربع حالات من وباء "كورونا"؛ فرنسي وزوجته وابنه وطالبة بكلية الطب والصيدلة بمراكش.

وفي انتظار وصول نتائج جديدة للتحليلات المخبرية المزدوجة، ستعلن إدارة مستشفى الرازي في وقت لاحق مغادرة حالات أخرى.

يذكر أن 40 حالة شفيت سابقا بمراكش، ونقلت يوم الجمعة الماضي إلى أحد الفنادق المصنفة بحي جليز، لتخضع للحجر الصحي والمراقبة الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن التحاليل المختبرية، التي أشرفت عليها وزارة الصحة، بين التاسعة من مساء أمس إلى الثامنة من صباح اليوم الإثنين، كشفت عن 26 حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا" بجهة مراكش آسفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.