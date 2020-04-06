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الرئيسية | مجتمع | ‪التحاليل تبعد "كوفيد 19" عن أسرة مصابة في وزان‬

‪التحاليل تبعد "كوفيد 19" عن أسرة مصابة في وزان‬

‪التحاليل تبعد "كوفيد 19" عن أسرة مصابة في وزان‬
هسبريس من وزان
الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:10

أبعدت نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها 4 أشخاص بمدينة وزان، من أسرة مصابة بفيروس كورونا المستجد، شبهة حملهم فيروس كوفيد 19.

وحسب مصادر متطابقة فإن نتيجة التحاليل التي أخضع لها مخالطو الشابة التي سبق تأكيد إصابتها بمدينة وزان مطمئنة، موضحة أن المعنيين سيكملون مدة الحجر الصحي بمنزلهم، مع مراقبة حالتهم الصحية بين الفينة والأخرى.

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