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كُتّاب وآراء
أخصائي يحذر من عواقب خرق "الطوارئ الصحية"
يحذر المختصون من كون الفترة المقبلة حاسمة في انتشار وباء كورونا، وهو ما يفرض التزام مبادئ الحجر الصحي حتى لا تتضاعف أرقام الإصابات.
وفي هذا الإطار قال جمال الدين البوزيدي، المختص في الأمراض التنفسية، إن الفترة المقبلة حاسمة جدا ولها ما بعدها، مشيرا إلى أنه كلما ارتفع عدد الإصابات كلما زادت احتمالات العدوى، وبالتالي تضاعف أرقام الحالات المؤكدة.
وأكد البوزيدي أن المرحلة التي نعيشها "دقيقة جدا"، إذ حتى على الصعيد العالمي هناك تطور للأرقام، التي كلما ارتفعت تصبح مخاطر العدوى كبيرة، منبها إلى أنه في حالة عدم التزام المواطنين فإن "العواقب ستكون وخيمة".
وتابع المختص ذاته: "خلال هذه الفترة مزايا الحجر الصحي هي التي تعطي أكلها"، منبها إلى أنه حتى في حالة الاضطرار إلى الخروج على المواطنين أخذ كل الاحتياطات اللازمة، من قبيل التزام مسافة الأمان وحمل الكمامات وغسل اليدين.