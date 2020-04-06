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الرئيسية | مجتمع | هل تؤجل شركات الكهرماء أداء المغاربة الفواتير بسبب "كورونا"؟

هل تؤجل شركات الكهرماء أداء المغاربة الفواتير بسبب "كورونا"؟

هل تؤجل شركات الكهرماء أداء المغاربة الفواتير بسبب "كورونا"؟
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:30

في وقت قرر فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مرونة في ما يخص تحصيل الفواتير، وذلك من خلال منح تأجيلات أو تسهيلات في الأداء للزبائن الذين يرغبون في ذلك، تجددت المطالب للشركات المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بالحذو حذوه.

وبسبب الوضعية الاستثنائية التي يمر منها المغرب، تطالب العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية بضرورة أخذ الشركات المفوض لها تدبير الماء والكهرباء هذا الظرف بعين الاعتبار، واتخاذ على غرار المكتب الوطني إجراءات لتسهيل مأمورية الأسر، المعوزة منها على وجه التحديد.

وكانت لجنة المالية بمجلس النواب رفعت مذكرة إلى الحكومة دعت من خلالها إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة تجاه الأسر المغربية المعوزة؛ وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وطالب النواب، في المذكرة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، بضرورة إعفاء الأسرة المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، داعين في الوقت ذاته إلى تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤد فواتيرها.

وفي هذا الصدد، أورد البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز أن العديد من الأسر خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي تمتد إلى غاية 20 أبريل 2020، لا يمكنها أن تكسب حتى قوت يومها "فبالأحرى أداء مستحقات الماء والكهرباء".

وشدد البرلماني الاشتراكي على أن الأمر يتطلب من الحكومة التدخل من أجل دفع المستحقات العالقة بذمة الأسر الفقيرة والمتوسطة لفائدة مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من نفقات الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة كورونا، منبها إلى أن هذه الأسر لم يعد لها دخل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

ودعا بعزيز الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من أجل أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية من نفقات الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة فيروس كورونا، مطالبا الوزارة الوصية على قطاع الماء والكهرباء بالكشف عن الآجال الزمنية التي ستعتمدها لهذا الأمر.

وطالب البرلماني الاشتراكي، في سؤال لوزير الطاقة والمعادن والماء، بالاستعانة بالصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة كورونا، بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، موردا أن "المادة الأولى منه، في الجانب المدين، أكدت على النفقات المتعلقة بالتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الحمد لله الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:38
فعلا راه كاين الناس لي حالتها ضعيفة ومالقيا ماتصرف كيدير تخلص الماء والكهرباء وجب التفكير جديا في هدا الامر .
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41
2 - المحقق الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:39
بل يجب عليها التأجيل ثلاثة اشهر كما هو معمول به في اغلب الدول.
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24
3 - عادل الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:41
نريد إعفاء الفواتير من الضريبة على القيمة المضافة، وعلى التطهير حتى تخف وطأة الفواتير المرتفعة أصلا جراء الجلوس في البيت...
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51
4 - مغربية وأفتخر الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:43
ومآ الفائدة من تأجيل آداء الفواتير مآ داموا لم يتساعدون مع الشعب المتضرر في هاته الظروف التي يعيشها ، الشعب المقهور أصلا بدون كرونا .
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57
5 - karima الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:44
تقول المثل المغربي الطمع طعون بركا من التباكي هناك اسر ميسورة الله يزدها من فضله لبقى كولشي تبكي ما عنديش الدولة غادية دير الافلاس لهو اخطر من الفيروس نفسه
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-58
6 - Ali الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:47
Épargnez les pauvres pour le moment vous avez gagnez des milliards prenez en considération les circonstances actuelles Dieu vous pardonnera
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5
7 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:47
السلام عليكم كنطلبوا من اصحاب ليديك يوقفوا الخلاص لجميع المغاربة لمدة 3اشهر حتى يحيد هد الوباء بادن الله.هدا هو مطلب جميع المغاربة
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13
8 - احمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:47
اتمنى من المكتب الوطني ان تكون فيه فعلا الوطنية ويمدد اجل استخلاص الاقساط الشهرية للاستهلاك الى حين رجوع الامور الى حالتها الاولى وعدم تغريم من تاخر في التسديد
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9
9 - عثمان الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:47
أدفع الفاتورة الكهرباء و الأنرنت دائما عبر الأنترنت
و هي الان متاحة ولا أثر للإلغاء او التأجيل
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-37
10 - AYMAN الاثنين 06 أبريل 2020 - 23:52
لايعقل ان نحمل الدولة كل هذا التقل كأنها هي من ابتكرت الفيروس حشومة والله عظيم بزاف ناس باغ تنهش من هات الصندوق.لحد ساعة الدولة مزال مضاربة غير مع بعض اشخاص غير باش دخلو ديورهم او مبغاوش دخلو دولة دايرة مجهود مشكورة عليه.لي عندو باش خلص امشي خلاص على اقل نقذو الوضع مابعدا كورونا حشومة واحد ايكون عندو ويسنى دولة تعاونو شوية حس الانساني او وطني.
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4
11 - Fatin الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 00:03
أتمنى من جميع العاطين الغير المعوزين ...أن لايستغلوا الجائحة ، ويسارعون لأخذ المعونة. دعوها لمن هو محتاج لها فعلا ....إنها إعانة وليس وزيعة....
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6
12 - نطالب بالإعفاء وليس التأجيل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 00:09
نطالب بالإعفاء وليس التأجيل لأن الفاتورة فيما بعد ستكون مثقلة، كما يجب وضع سقف للإستهلاك محدد يؤدى ثمن ما فوقه في حال تجاوزه
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9
13 - maroc الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 00:10
اتمنى يكون ذالك ولكن الشركة الماء والكهرباء ليس مستعدة بإعفاء المواطنون الله يخد الحق
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4
14 - مصطفى من فاس الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 00:10
التاجيل سيزيد الطين بلة بتراكم الفواتير يجب اعفاء المواطنين من اداء هذه الفواتير و يتكلف بها صندوق تدبير جائحة كورونا.
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8
15 - السايسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 00:11
اجلت ام لا ستدفعون ثمنها من جيوبكم انظر يامن يتسابق للتعليق ما تجنيه مافيا المحروقات وما سنته واضافته الى هامش ربحها ولا احد نبس بحرف اذا بلغت ارباحها بعد رفع الدعم الى 26مليار درهم بالله عليكم عندما كان برميل النفط ما بين 60 و80 د وبرنت 62 الى 100 دولار كان لتر الكازوال 9 د و80 سنتيم والان ما بين 20 و 27 برنت 22 و 30 ولتر الكازوال 7د و15 سنتيم قارن الم ينتبه احد اعضاء الحكومة لهذا على الاقل الدراهم الاربعة المضافة التي تخرج من جيب الشعب ان تذهب الى صندوق الوباء مجرد راي
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8
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