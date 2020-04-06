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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة توصي المغاربة بارتداء الكمامات للوقاية من "كورونا"
لأول مرة، أوصت وزارة الصحة المغربية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد بالنسبة للذين يغادرون المنازل للعمل أو للتسوق.
ويعتبر هذا تحولاً في موقف وزارة الصحة بعدما كانت سابقاً تؤكد أن مَن ينبغي أن يضع الكمامات هم المصابون بالفيروس تفاديا لنقل العدوى لغيرهم، ولا داعي أن يستعملها غير المصابين.
وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة: "تفاعلا مع التوصية الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فإننا نوصي بالمزيد من الإجراءات الحاجزية التي تقتضي أن يرتدي الأشخاص الذين يغادرون المنازل الكمامات من أجل المزيد من الحيطة والحذر".
وكانت منظمة الصحة العالمية غيرت موقفها إزاء استعمال الكمامات من طرف غير الحاملين لفيروس "كورونا" بعد بروز احتمالات انتقال هذا الفيروس عبر الجو.
وشدد مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليوم الإثنين، على ضرورة تكثيف إجراءات السلامة الصحية، خصوصا داخل البيوت، من أجل احتواء الوباء في حالة تسربه إلى المنازل.
وأكد اليوبي، في تصريحه، على ضرورة تعزيز السلامة الصحية بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون البيوت للعمل أو التسوق.
وفسر اليوبي تجاوز المغرب عتبة الألف إصابة وارتفاع الأرقام في الأيام الأخيرة إلى وجود بؤر محلية وبائية، خصوصا في الوسط العائلي، مشيرا إلى وجود عدة عائلات من أفراد كثر كلهم أو جلهم أضحوا حالات مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا.
ومن بين ما يقارب 8 آلاف مخالط للمصابين بكورونا، يورد اليوبي، تم إلى حدود اليوم اكتشاف 230 حالة مؤكدة.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 130 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1120 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3984 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 80 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 81 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
عدد الوفيات في 1130 اصابة و 80 حالة شفاء
لما اشاهج الاخبار كنقول نمشي ننعس في الطبيب كلشي غزال و الواقع كما تقول الوالدة لهلا يوصل شي مسلم لمستشفيات الموزنبيق
الله يرحمنا برحمته في هدا البلد . الناس التي تنتقد الناس التي تلتزم بالحجر الصحي . بالله عليكم كيف ترونهم . عندكم الشوافات او تعلمون الغيب . اذن انتم ايضا تخرجون . اظن هدا الفيروس سينقص من فقراء ساكنة المغرب كباقي دول العالم
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة . اتمنى تنشروا تعليقاتي
للأسف اطمأننتم الى زعم ان الكمامة غير مجدية و لم تبادروا الى توفيرها في الصيدليات.
و ليشهد التاريخ بأنكم توصون بارتداء الكمامة هذا اليوم بعد مرور 35 يوما على انتشار الوباء بالمغرب.
كم ستكون اعداد المصابين لو وفرتم الكمامات منذ بداية مارس و اوصيتم بلبسها؟
14:00 زوالا عوض 18:00مساء .حتى يتسنى لوزارة الصحة التحكم في عدد الحالات.
الصراحة هذا هو المشكل بدل إنشاء مناخ إعادة الثقة يقومون كل مرة بزرع كذبة على اساس ان المغاربة لايفهمون.
لاحول ولا قوة الا بالله
دبا حنا الفقراء ما عندنا حنى باش نشريو الاكل
باش هادي نشريو كمامات
و حتى في الاسواق
وضع الكمامات في صالح من وضعها و كذلك في صالح من يقابله و في صالح جنود الصحة المجندين لمحاربة هدا الوباء
كونوا وطنيين و لو باقل شيء هو احترام تعليمات وزارة الصحة