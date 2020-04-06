24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمال النظافة يتحدون كورونا! (5.00)

  2. "كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى (5.00)

  3. إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)

  4. خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)

  5. الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة توصي المغاربة بارتداء الكمامات للوقاية من "كورونا"

وزارة الصحة توصي المغاربة بارتداء الكمامات للوقاية من "كورونا"

وزارة الصحة توصي المغاربة بارتداء الكمامات للوقاية من "كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:06

لأول مرة، أوصت وزارة الصحة المغربية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد بالنسبة للذين يغادرون المنازل للعمل أو للتسوق.

ويعتبر هذا تحولاً في موقف وزارة الصحة بعدما كانت سابقاً تؤكد أن مَن ينبغي أن يضع الكمامات هم المصابون بالفيروس تفاديا لنقل العدوى لغيرهم، ولا داعي أن يستعملها غير المصابين.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة: "تفاعلا مع التوصية الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فإننا نوصي بالمزيد من الإجراءات الحاجزية التي تقتضي أن يرتدي الأشخاص الذين يغادرون المنازل الكمامات من أجل المزيد من الحيطة والحذر".

وكانت منظمة الصحة العالمية غيرت موقفها إزاء استعمال الكمامات من طرف غير الحاملين لفيروس "كورونا" بعد بروز احتمالات انتقال هذا الفيروس عبر الجو.

وشدد مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليوم الإثنين، على ضرورة تكثيف إجراءات السلامة الصحية، خصوصا داخل البيوت، من أجل احتواء الوباء في حالة تسربه إلى المنازل.

وأكد اليوبي، في تصريحه، على ضرورة تعزيز السلامة الصحية بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون البيوت للعمل أو التسوق.

وفسر اليوبي تجاوز المغرب عتبة الألف إصابة وارتفاع الأرقام في الأيام الأخيرة إلى وجود بؤر محلية وبائية، خصوصا في الوسط العائلي، مشيرا إلى وجود عدة عائلات من أفراد كثر كلهم أو جلهم أضحوا حالات مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا.

ومن بين ما يقارب 8 آلاف مخالط للمصابين بكورونا، يورد اليوبي، تم إلى حدود اليوم اكتشاف 230 حالة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 130 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1120 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3984 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 80 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 81 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - محمد الجابر الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:16
من هنا الفاهم يفهم و ما تسناوش حد ينصحكم، الزمو بيتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - driss الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:17
ضروري اي واحد البسها لأن بكل بساطة ممكن تكون مصاب اوماتلبسهاش وبالتالي تعدي الناس...مافهمتش علاش الوزارة من الاول مافرضاتهاس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - Momo الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:18
حتى اذا اردنا ارتداءها،اين هذه الكمامات هل تسخرون من؟تركيا تفرق 5000000 كمامة كل يوم على مواطنيها بالمجان و تصلهم حتى منازلهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - yass الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:18
زحام في الابناك... زحام في الاسواق تجارية على كمامات... و يردوننا ان نتلزم بالحجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - mohamed الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:18
هذا الاجراء لو كان منذ البداية فسنغفورة مثلا عدد الوفيات فيها 2 و عدد الاصابات قليل و لم تقم بالحجر الصحي و لكن قامت بالزام ارتداء الكمامات منذ البداية و هي نجحت في احتواء الفيروس .نطلب من الله ان يحد هذا الوباء في بلادنا و في جميع البلدان و ان يشافي المرضى و ان يغفر الله للموتى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - momo الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:18
مرّة ارتداء الكمامات غير ضروري للناس غير المصابين ومرّة يجب ارتداء الكمامات، عفاكم شدو معانا الخط و براكة من دخل وخرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - صيف بن شتاء الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:19
المشكل في التحليلات ألي ناقصين بزاااف ماشي حاجة أخرى، اجي بعدا فيناهما بالسلامة هاد الكمامات و اين تعريفة البيع ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - كازاوي الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:19
من اين سنشتري الكمامات وما نوع الكمامة التي توصون بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - Sabrina الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:20
واحد الكم اديال الخوف فالتعاليق .الناس كاتموت فالمغرب يوميا اضعاف هاد الارقام اعلاش مكيعلنوهاش .دبا ماتوا 70 افشهراين اودايرين هاد الفوبيا.انزيدكم حاجة راه هاد الكوفيت 19 غادي ايدوزو كلشي كي اتخبيتي كي اخرجني .ارجو النشر اوباركا من الخلعة الزائدة.وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - علي الفارسي الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:20
مكرهناش بلاصت الكممات العلافات. ...ضرب عصفورين بحجر واحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - محسن التازي الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:20
هل يوجد عندنا قطاع صحي
عدد الوفيات في 1130 اصابة و 80 حالة شفاء
لما اشاهج الاخبار كنقول نمشي ننعس في الطبيب كلشي غزال و الواقع كما تقول الوالدة لهلا يوصل شي مسلم لمستشفيات الموزنبيق
الله يرحمنا برحمته في هدا البلد . الناس التي تنتقد الناس التي تلتزم بالحجر الصحي . بالله عليكم كيف ترونهم . عندكم الشوافات او تعلمون الغيب . اذن انتم ايضا تخرجون . اظن هدا الفيروس سينقص من فقراء ساكنة المغرب كباقي دول العالم
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة . اتمنى تنشروا تعليقاتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - ملاحظ الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:20
الله يهديكم سرعوا عملية الاختبارات ..إلى بقينا على هاد الحال هاديك 80000 مخالط مغادين نساليوها حتى 2022...كثرو من الاختبارات باش يمكن نطوقوا المرض الله يهديكم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - سعيد الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:21
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - متابع الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:21
فيناهوما الكمادات لقيناهم بعدا منذ بداية الوباء لم اجدها في اي صيدلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - س.ر الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:22
و لا حال و لا قوة الا بالله العلي العظيم!!! طلع تاكل الكرموس!!! هبط من قالها لك!!!! اودي يا ودي!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - ملاحظ عابر سبيل الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:22
المشكلة أننا لم نجدها في الصيدليات بعد ان بادرنا الى البحث عنها لارتدائها رغم تطميناتكم الرسمية الاولى بعدم جدوى ارتدائها.
للأسف اطمأننتم الى زعم ان الكمامة غير مجدية و لم تبادروا الى توفيرها في الصيدليات.
و ليشهد التاريخ بأنكم توصون بارتداء الكمامة هذا اليوم بعد مرور 35 يوما على انتشار الوباء بالمغرب.
كم ستكون اعداد المصابين لو وفرتم الكمامات منذ بداية مارس و اوصيتم بلبسها؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - عمر الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:22
على مسؤولي الصحة ألا يظهروا في وسائل الإعلام إلا بالكمامات نفس الشئ للقياد في صولاتهم في الأحياء الشعبية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:23
من باب السلامة والوقاية يستوجب على الجميع ارتداء الكمامات‘ لكن هل وزارة الصحة عملت اجراء استباقي ووفرت العدد الكافي من الكمامات للمغاربة . مع العلم ان مدة صلاحيتها محدودة .والمخزون منها حسب تصريح وزارة الصحة فقط 12 مليون كمامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - انور الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:23
منذ ايام و انا ابحث عنها و لم اجدها رغم انني ملزم بالعمل و مواجهة الاشخاص. هاهي وصية وزارة الصحة و أين هي الكمامات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - متابع الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:23
اجراء احترازي لان هناك حاملي الفييروس لا تبدو عليهم اعراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - Yahya biladi الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:23
يجب على وزارة الداخلية تغيير توقيت الحجر المنزلي...
14:00 زوالا عوض 18:00مساء .حتى يتسنى لوزارة الصحة التحكم في عدد الحالات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - مدوخ الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:24
على سلامتكم عاد عرفتوها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:24
وزارة الصحة توصي المغاربة بارتداء الكمامات للوقاية من "كورونا" . ولماذا قيل في البداية لا حاجة للكمامات الا استثناء المرضى المصيبين بالمرض . الكمامة ضرورية للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - Hąfįď الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:25
اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفينا الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - Samir الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:25
كيف نوصي الشخص المريض فقط بارتداء الحمامة بدعوى أنه هو من سينقل العدوى!!!وكيف يفعل من لا يعرف أنه مصاب مع العلم أنه علامات الإصابة تتأخر.من باب الاحتياط وضع الحمامات واعتبار أن الكل مصاب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - رضى الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:25
يجب الزام المغادرين لمنازلهم بضرورة وضع الكمامة. وفرض غرامة مالية 300 درهم تؤدى في مكان المخالفة شريطة توفيرها بشكل كاف في الصيدليات وبتمن مناسب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - hicham الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:25
منضمة الصحة الدولية هي اللي قالت خاص الناس اوليو اديرو الكمامات حيت الفيروس منتاشر فالجو. نسال الله العفو والعافية وان يبعد عنا هادا الوباء يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - رضوان الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:25
مالقيت منقول . حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - الكيل بالكيالين الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:26
العتماني قال الكمامات لا يمكن إرتداؤها إلا المصابين، وهذا هراء لأن المصاب يحتضن المرض مدة طويلة ولا يعرف انه مصاب حتي ينقل الفيروس الى الآخرين، وبالتالي لم تكن لنا مخزون من الكمامات في تلك اللحظة ؛ ولما دقت ساعة الحقيقة والمعقول اصبحت الحكومة تعطي أوامر بصناعتها وحت المواطنين على ارتدائها ، طيب هذا جيد نسأل الحكومة الى تشديد المراقبة على نقط البيع والتوزيع والضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين الإنتهازيين لنحمي بلادنا واطنينا للخروج بأقل الخسائر إن شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - بن يوسف الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:26
و بشحال الكمامة وهل يصلح استعمالها لعدة مرات وهل يمكن تعويضها بالوشاح ومن صنع منزلي من منديل الورق حيت ما بغينا نزيدوها على المصرف اللي ا صلا طالع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - انس الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:26
ومع ذلك را الكمامات ما كافينش ... من الواجب كلنا نجلسو فديورنا إلا لحاجة ضروووورية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:26
مكان من الاول...
الصراحة هذا هو المشكل بدل إنشاء مناخ إعادة الثقة يقومون كل مرة بزرع كذبة على اساس ان المغاربة لايفهمون.
لاحول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - مول الكرموص الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:26
واخيرا واخيرا واخيرا يجب فرضه على كل عامل او خارج للضرورة فرضا الزاميا الى جانب رخصة الخروج مع تعقيم المدن تعقيم المدن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - fadi الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:26
لي كيخرجو من بيوتهم باش يتقضاو ولي عندهم أغراض يلبسو الكمامات الطبية (الماسك)، بعدما وصات به منظمة الصحة العالمية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - ملاحظ الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:27
وزعوا الكمامات على رجال الامن من قوات مساعدة و درك و شرطة و جيش. لأنهم في احتكاك مباشر مع الناس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - Berrechid الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:28
طلع تاكل الشفنج هبط شكون قالها ليك ياك قلتو ماشي ضروري مكاينش لمرضنا قدكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - محمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:28
السلام عليكم
دبا حنا الفقراء ما عندنا حنى باش نشريو الاكل
باش هادي نشريو كمامات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - Moroco الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:29
يجب ان تكون اجبارية لكل من يخرج من المنزل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - متسائلة الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:30
كنتمنى عافاكم تشرحوا لينا واش فعلا هاد الفيروس كاين فالجو باش نكونوا واعيين بالوقاية اللازمة عافاكم يخرج تصريح واضح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - Omar alfa الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:31
إلا كانت مجانا مرحبا اما باش تفرض عليا نشريها لا، شي شد طابليت حسي مسي ولا حتى هدا كورونا فيها بك صاحبي،الحمد لله على جند الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - المغربي الوطني الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:33
الحكومة لم تقل لنا الا ما اوصت به منظمة الصحة العالمية وبعدما تبت ان الفيروس ينتقل عبر الهواء نفس المنظمة غيرت الوصية فما على حكومتنا الا التتبع .الاجتهادات ومتابعو الفيروسات تنظمها منظمة الصحة العالمية وليس في بلدنا وحده بل هناك بلدان كبرى كدلك منها امريكا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - رضى الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:34
الصين هذي شحال نبهات الى ضرورة وضع الكمامات. نتمنى من وزارة الصحة ان تقوم بتحاليل مخبرية في اوساط انتشار هذا الفيروس (هواء، اسطح، منازل...) حتى تتضح لها الرؤية للطرق التطهير والوقاية).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - مراكش الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:34
بغينا الدولة تتحكم فأسعار الكمامات والضرب بيد من حديد على اصحاب )السطوكات( والمضاربين ، بغينا ثمن مناسب فمتناول الجميع، والعيب والعار الى ملتزمناش بالكمامة صباح مساء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - badr 07 الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:34
خوتي الفيروس ينتقل عبر الهواء والله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - 16 ريال الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:34
0.80 سنتيم ثمن الماسك الواحد ,هذا ثمن البيع الذي حددته الحكومة,باكية د 50 ماسك ثمنها 40 درهم.ماتبقاوش تجمعو وتزورو عائلاتكم وبعدو على الزحام .واقول للهروي:ماتبقاش هي داوي,عامر هضرة وراسك خاوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - عجبا الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:34
مرحبا و لكن اين هي الكمامات حتى يلبسها المواطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - التومة البشير الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:34
اين هو وزير الصحة لم نعد نسمع عنه....شركات بيع الكمامات تعرف ركودا في المغرب ما يهدد بإفلاسها...لدالك علينا مساعدتها على النهوض ...هههه فهم تسطا ف المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - امينة الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:34
ندعو إلى تشجيع باحثينا المتخصصين الأكفاء في علم الفيروسات والأوبئة والمتخصصين في أمراض الجهاز التنفسي حتى يتمكنوا من التعرف أكثر على هذا الفيروس الفتاك، وبالتالي التوصل إلى أنجع الوسائل الوقائية الاحترازية الاستباقية. نحتاج إلى مزيد من التعليمات الصحية الفاعلة. وابمبادرات الفاعلة لبحد من انتشار العدوى. نشكر منظمة الصحة العالمية. ولكن في اعتقادي المتواضع كنت جد مندهشة حينما سمعت رايها القاضي بعدم ارتداء الكمامات لعدم المصابين..لان بحكم التجربة..ينصحوننا الاطباء مشكورين بوضع الكمامات ضد التلوث البيئي فكيف الحال ونحن نواجه كوفيد 19. ؟ يجب أن نتحلى جميعا بمزيد من الحذر والحيطة لنجنب انفسنا وبلادنا الاسوا. رحمة الله على الأرواح الطاهرة ضحايا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - abdelmajid oujda الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:35
فقط لان الوباء اصبح ينتقل محليا و بين العائلات و العمال
و حتى في الاسواق
وضع الكمامات في صالح من وضعها و كذلك في صالح من يقابله و في صالح جنود الصحة المجندين لمحاربة هدا الوباء
كونوا وطنيين و لو باقل شيء هو احترام تعليمات وزارة الصحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 49 | عرض: 1 - 49

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.